Kadangi Aivaras Kilkus GALĖJO planuoti susitikimą su Laurynu Baltrūnu, todėl pastarasis ir suimtas

Kristina Sulikienė

“Policija yra pranešusi, kad turimais duomenimis, spalio 15-osios popietę Aivaras Kilkus galėjo būti pastebėtas Trakuose, Trakų rajone ar Senojoje Varėnoje.

Težinoma tik tiek, kad A. Kilkus dingimo dieną vyko susitikti su L. Baltrūnu. DELFI žiniomis, pareigūnai yra užfiksavę, kad A. Kilkus dingimo dieną paskambino telefonu L. Baltrūnui, yra duomenų, jog jie turėjo susitikti Trakuose.”

https://www.delfi.lt/news/daily/crime/del-a-kilkaus-dingimo-teismas-sueme-itariamaji-aiskeja-naujos-detales.d?id=76109561

Štai tokiais „įrodymais“ grindžiamas suėmimas Laurynui Baltrūnui, ir visa Aivaro Kilkaus pagrobimo versiją, atkreipkite dėmesį į žodžius

„GALĖJO; TURĖJO“.

Tai tik spėliojimą išreiškiantys žodeliai: be to, Trakai nuo Senosios Varėnos kažkaip skiriasi, ar tai jau pasidarė ta pati vietovė?

Sunkų nusikaltimą tiriant, ir skiriant aukščiausią kardomąją priemonę – suėmimą, jokių „galbūt“ ar „galėjo bei „turėjo“ būti negali.

Lietuvoje su Daktaro ar Michailovo (Nikulino) bylomis buvo įtvirtinta nauja praktika, kad nužudymo byloms ir pasodinimui iki gyvos galvos nebereikalingi ne tik tiesioginiai įrodymai (Medininkų byla grįsta kažkokiais kliedesiais, kad kadangi Michailovas žudynių naktį miegojo Vilniuje, vadinasi, jis GALĖJO būti Medininkuose, todėl jis GALĖJO nužudyti visus tuos muitininkus vienas pats, tarsi būtų supermenas; Daktaro „žudynių“ byloje nėra rastas nei vienas lavonas, bet jis GALĖJO žudyti, nes GALIMAI pykosi su Mongolu), bet ir lavonai.

Dabar gi Aivaro Kilkaus dingimo byloje ir einama tuo ydingu keliu – pirma suimamas žmogus, po to turbūt tikimasi, jog jis kaip čigonai kitoje garsioje byloje, vyks prie kažkokių duobių, ir liudys, vėliau nesugebės paaiškinti, kaip ir ką jis kasė. Matyt, teisėsauga jau žino, kur pakastas dingusysis, ir tikėjosi, gerai pagąsdinę Lauryną Baltrūną, priversti „prisipažinti“.

Laurynas Baltrūnas nėra vakar gimęs, ir jis supranta, kad iš jo, 4 vaikų tėvo, bandoma padaryti šaltakraujį žudiką. Tokiu būdu geriausia neduoti jokių parodymų – tegul policija ir aiškina, iš kur atrado kažkokią duobę su galimai supuvusiu lavonu. Juk atras gerokai apirusį kūną, ir aiškins, jog čia dingusiojo kūnas, o žmona, kaip visada daroma, „atpažins“, nes „nėra pagrindo abejoti jos sąmoningumu“.

Čia cituoju iš savo brolio dingimo bylos, kai ištraukus kažkokį apirusį žvejo lavoną, buvo „nustatyta“, jog čia mano brolis, o vėliau byloje parašyta, kad vėliau atsiradusi žmona po kelių savaičių patvirtino, jog čia jis (turbūt iš nuotraukų?) ir jos sąmoningumu neva niekas neabejojo.)

Aš irgi neabejoju tos gyvanašlės sąmoningumu: juk sąmoningai meluoti apie vyro mirtį jai apsimokėjo – labai norėjosi antrą kartą ištekėti, o su broliu nepavyko išsiskirti, nors ir bandė.

Taip ir čia bus – kerštas Laurynui Baltrūnui saldus ir stiprus, tą matome iš „komjaunimo tiesos“ pranešimų: nieko gero neva niekas negali pasakyti apie garsiausią Lietuvos baikerį, kurį ta pati sisteminė žiniasklaida dar kovo mėnesį liaupsino, net medus varvėjo, pasigūglinkite, kokie detalūs interviu, kaip giriamas Oblius, koks jis geras, malonus, inovatyvus.

Tai kaip čia dabar po pusės metų niekas nebegali nieko gero apie jį pasakyti?

O gal labai suveikė garsi Bradauskų pavardė?

Įdomu man dar viena detalė – Bronius Bradauskas viešai prisipažino, jog jo sūnėnas, Jurgos Bradauskaitės, tėvas prašė jį „kaip nors paspausti teisėsaugą“.

Ar jau pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto poveikio ikiteisminio tyrimo pareigūnams? Juk po šio „paspaudimo“ ir buvo suimtas Oblius – be jokio įrodymo, tik pagal Jurgos Bradauskaitės, garsaus politiko sūnėno dukters, liudijimą, ir kažkokį telefono skambutį, kurį neaišku kas atliko.

Ir „įrodymus“, kurie grindžiami prielaidomis, ir ką rodo žodžiai (tyčia nucitavau iš „sisteminės, teisingos“ spaudos, kad interneto troliai nekaltintų, jog aš prisigalvoju).

GALĖJO SUSITIKTI, TURĖJO BŪTI TRAKUOSE ARBA SENOJOJE VARĖNOJE, GALĖJO BŪTI PASTEBĖTAS TRAKUOSE.

Nėra jokio fiksuoto įvykio, jog BUVO PASTEBĖTAS TRAKUOSE, arba SUSITIKO SU OBLIUMI DINGIMO DIENĄ, ir tai gali paliudyti kaimynė KAZĖ – kuri alfa protalui pasakė, koks Oblius geras, o lrytui pasakė, koks jis blogas. O dabar Kazė nieko negali pasakyti, nes nieko ji sekmadienį, kai dingo Kilkus, nematė, vadinasi, Kilkus nebuvo atvažiavęs, nes kaimynė Kazė būtų mačiusi, nes kaime kaimynai mato viską.

Nėra fakto – tačiau žmogus, 4 vaikų tėvas, nusipelnęs Lietuvai žmogus – priminsiu, jog Vilniuje organizuodavo patriotinį Kovo 11-osios koncertą, renginį, kuriame buvo ugdomas patriotiškumas, taip pat dirbo Beižionių vaikų globos namuose, ugdė vaikus patriotiškai per neformaliąją veiklą – šaulių ir baikerių būrelius, dalyvavo ir tradicinės šeimos išsaugojimo judėjime, taigi, žmogus su giliomis dvasinėmis vertybėmis – yra PASODINTAS.

Ir dar vienas menkutis nesusipratimas.

Laurynas Baltrūnas yra neįgalus asmuo, jam reikalingos ypatingos sąlygos, priežiūra jo protezui ir amputuotai kojai.

Mes visi žinome, kokios tragiškos sąlygos Lietuvos kalėjimuose.

Mes tikrai domėsimės šia byla ir sąlygomis, kuriose laikomas neįgalus asmuo. Nes jį gina Neįgaliųjų teisių konvencija, kurią Lietuva ratifikavusi 2011 metais.

Visuomenė turbūt neužfiksavo, jog Lauryną Baltrūną, kuris turi tik vieną sveiką koją, bandoma padaryti supermenu, kuris galbūt lakstė po miškus, gaudė sveikas kojas turintį Aivarą, kasė duobes, uždėjo šakomis – juk taip formuoja teisėsauga.

Tačiau aš kaip mačiusi patį Oblių su ta jo geležine koja, labai gerai atsimenu, jog eina jis kaip su protezu, o ne kaip sveikas žmogus, ir bėgioti jam su tuo protezu, o ypač grobti asmenis, yra sunku.

Interneto troliai pasipiktino, iš kur aš galiu žinoti apie baikerius, taigi aš ne vieną renginį stebėjau, ne viename jų koncerte, ir metalo festivalyje buvau, o iš Bike Show Millenium turiu ir specialią „paparacio“ aprangą, kurią man įteikė šio renginio organizatorius, esu dalyvavusi ir „Roadhogs“ vedamoje aviacinėje ir baikerių šventėje Kazlų Rūdoje. Ir šiaip, net esu susikovusi su vieno klubo prezidentu, jį nugalėjau, ir jį vėliau teisė jo paties viceprezidentas. Ir teisė labai smagiai:

„Sakyk ar tu susimušei su mergina?“

„Taip...“- nuleidęs galvą prisipažįsta baikerių klubo prezidentas.

„Sakyk dabar nelaimingasis, ar tikrai?“

„Tikrai...“ – vėl nuleidęs galvą atsako žaliūkas.

„Ir ar tikrai ji tau davė atgal? Chachachacha!”

Toks gyvenimas vyksta tarp baikerių. Niekas man nesiūlė surasti „bachūrus“, ir keršyti tam žaliūkui, kuriam kažkas užėjo ir jis norėjo pasimušti, visai pamiršęs, kad mušasi su mergina, ir niekas mūsų neskyrė, nes visi galvojo, kad juokaujame. Po to kai gavo atgal, jis visai pasimetęs man rodė „prijomus“, o vėliau jo paties vadovaujamas klubas organizavo incenizuotą jo teismą, bet galiausiai viskas baigėsi sudaužiant bokalus.

Todėl kai teisėsauga įsivaizduoja, jog baikeriai yra kažkokie žudikai, ir jie vienas kitą kasa į duobes – čia yra mafijos būdas, ir daugiausiai tai Italijos narkomafijos metodas, atkeršyti neteisingai besielgusiems.

O Lietuvos baikeriai nepriklauso Italijos mafijai, o „Vorai“ griežtai pasisako prieš visų rūšių narkotikus. Jie propaguoja lietuvišką alų, palaiko ir saugo baltiškosios kultūros šventes, nes „Vorai“ turi ir verslus – tai apsaugos paslaugų teikimas, švenčių, festivalių organizavimas.

Su Laurynu Baltrūnu esu bendravusi „akis į akį“, tai tikrai nėra toks žmogus, kaip bando apkalbėti sisteminė žiniasklaida. Mačiau ir jo šiltą bendravimą su savo vaikais. Mačiau ir tą sunkiai dėliojamą koją, nėra lengva vaikščioti su protezu. Tai buvo susitikimas lygiai prieš 6 metus, ir tokie susitikimai lieka visam gyvenimui, tai buvo bendravimas ne renginyje, o netyčia susitikus, kai žmonės bendrauja atvirai ir be užuolankų. Nebeatsimenu, apie ką kalbėjom, bet labai gerai žinau, koks žmogus yra Oblius. Jis moka prisibelsti į žmogaus esmių esmes – o tokius sistema žudo, jeigu nenužudo - tada uždaro. Be to, jis užmynė ant nuospaudos kitokios orientacijos žmonėms, o jų manifeste aiškiai pasakyta, ką jie padarys su sveikųjų vaikais. Pagalvokime, kas toliau bus su jo vaikų motinomis, kaip vaikai pragyvens – juk kitas momentas: bus siundomos socialinės tarnybos, vėliau bus bandoma atimti vaikus. Visa schema yra mintinai žinoma. O gal kaip aklo snaiperio Ivanausko byloje, bus imama kaltinti Lauryno žmona: tada vaikus automatiškai atims socialinė tarnyba. Todėl kai visa papirkta spauda, kurios nėra Lietuvoje, plyšauja, koks geras Aivaras, ir koks blogas Laurynas, susimąstykime, nes ir iš jūsų bet kurio galima atimti vaikus – tiesiog su nutartimi, kurioje bus parašyta GALĖJO; TURĖJO.

Juk Oblius turi daug gražių sveikų vaikų, o vaikų prekybos verslui labai tokių reikia, nes iškrypėliai nesidaugina. Jie ima sveikųjų vaikus.

Teisėsauga kitą kartą kurdama pasakėčias, tegul viską atidžiau apmąsto, nes netgi nebeskanu.

P.S. Beje, dabar visi Lietuvos gyventojai atsargiai turi naudotis telefonais. Nes jeigu kažkas planuos kažkokį susitikimą, į kurį neatvažiuos, po kurio laiko prisistatys policija su suėmimo nutartimi, kur bus parašyta:

„Kadangi telefono duomenimis, GALĖJO planuoti susitikimą, tai reikia suimti“.

Štai dėl ko nemėgstu telefono, nes policija su prokuratūra bylas kurpia grynai iš pasiklausymo būdelės, nes kitų įrodymų jie dažniausiai niekada neturi.