VSD ir KAM 2-ojo departamento šefai kaltinami sunkių nusikaltimų padarymu (pildom)

„Šiandien su Audriumi Naku kreipėmės į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo Lietuvos žvalgybos tarnybų atžvilgiu – tai yra VSD ir 2-ojo operatyvinių tarnybų departamento prie KAM ir šių tarnybų vadovo – Dariaus Jauniškio ir Alvydo Šiupario atžvilgiu,– spalio 16 d. spaudos konferencijoje sakė signataras Zigmas Vaišvila, - kreipiausi dėl šių dviejų pareigūnų šmeižto, kuris buvo paskelbtas 2015 m. grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitoje. Taip ir dėl šių dviejų pareigūnų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, ir dėl minėtų instancijų antivalstybinės veiklos, nors gal tai skamba kaip iš fantastikos srities“.

Mat VSD savo 2015 m. ataskaitoje „Dėl grėsmių nacionaliniam saugumui“ buvo kaip grėsmes nurodęs Z.Vaišvilą, A.Naką ir Rolandą Paulauską. Dabar teismas pripažino, kad minėti pareigūnai ne tik kad galimai šmeižė šiuos žmones, tačiau tai darydami, dar ir piktnaudžiavo tarnyba.

Z.Vaišvila stebisi, kad minėti pareigūnai neturėjo nieko, kuo galėtų savo šmeižtą pagrįsti. „Net negalvojau, kad tai bus taip paprasta“, - stebėjosi Z.Vaišvila. Jiedu su A.Naku prieš mėnesį kreipėsi į teismą dėl šmeižto bylos iškėlimo minėtiems pareigūnams privataus kaltinimo tvarka. Mat abu – tiek A.Nakas, tiek ir Z.Vaišvila buvo įtraukti į VSD parengtą „grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitą“. Teismas priėmė nutartį, kuria atsisakė priimti skundą nagrinėjimui, tačiau kartu pabrėžė, kad Vaišvilos pateikta medžiaga šmeižto ribas, ir yra minėtų pareigūnų piktnaudžiavimo tarnyba požymių. Kadangi tokius nusikaltimus tiria prokuratūra, Z.Vaišvilai rekomenduota į ją ir kreiptis, ką jis ir padarė.

„Tačiau turiu ir patį nuostabiausią dokumentą, kurį man kada nors teko matyti – tai Dariaus Jauniškio pasirašytas atsakymas man, - pasakojo Z.Vaišvila, - man dar prieš kreipdamiesi į teismą, dar kartą užklausėme VSD, kodėl mes kartu su signataru Rolandu Paulausku tapome grėsmės nacionaliniam saugumui. D.Jauniškis rašte man parašė, kad jis dar kartą atsisako pateikti medžiagą, kurios pagrindu mus įtraukė į tą ataskaitą, tačiau parašė, kad mes nesame grėsmės nacionaliniam saugumui, o Z.Vaišvila įtrauktas į tą ataskaitą, nes „...vertinime pažymėta, kad prieš 2016 m. Seimo rinkimus Vaišvila su „birželio 3-ios grupe bandė konsoliduoti įvairias politines jėgas, ir apie tai paskelbė spaudos konferencijose Seime..“. „Nurodoma, kad Z.Vaišvila yra vienas labiausiai cituojamų Kremliaus kontroliuojamojoje žiniasklaidoje Lietuvos politikų ir jis nuo 2014 m. pradžios buvo rusiškoje žiniasklaidoje minėtas ir cituotas 15 tūkst. kartų...palyginimui – Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė pacituota 18 tūkst. kartų“.

„Tai štai kokių pagrindų mes buvome įtraukti į grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitą – tik dėl to, kad mus cituoja rusiška žiniasklaida“, - stebisi Z.Vaišvila, - tik keista, kad Graužinienė nepateko į tą ataskaitą. 2016 m. ataskaitoje mūsų jau nebeliko. Kodėl? Ar mes pasikeitėme? Ne, mes ir toliau kritiškai pasisakome apie visus, kurie pažeidinėja Lietuvos įstatymus ir Konstituciją“.

Z.Vaišvila mano, kad dabar pats VSD šefas pripažino, kad Vaišvila, Nakas ir Paulauskas padaryti valstybės priešais be pagrindo, „neteisėtai pažeidžiant jų konstitucines teises kritikuoti ir skelbti savo nuomonę“.

„Jeigu mes esame grėsmių ataskaitoje, reiškia, kad mes veikiame prieš valstybę, - įsitikinęs Z.Vaišvila, - tačiau kadangi mes gyvename kvailių valstybėje (tai vadinu mus valdančius), tai aš dar 2015 m., kai VSD paskelbė savo ataskaitą, kreipiausi į Generalinę prokuratūrą, ir gavau pažymą, kad jokių nusikaltimų nesu padaręs ir jokių tyrimų mano atžvilgiu nėra. Dar daugiau – tiems, kurie mane vadina „studentu“ ar „žaliuoju“, jau gavau Gyventojų rezidencijos centro pažymą, kad nėra jokių duomenų, kad aš būčiau bendradarbiavęs su Sovietų Sąjungos specialiosiomis struktūromis“.

„Todėl už tokius stebuklus mes kreipėmės ne tik dėl šmeižto, bet ir piktnaudžiavimo, - sakė Z.Vaišvila, - D.Jauniškis, žinodamas, kad mes nesame jokios grėsmės nacionaliniam saugumui, tai paskelbė, o praėjus pusantrų metų, kai ėmė svilti padai, parašė jau kitaip – kad nieko panašaus nėra. Mes kaltinami nusikaltimo padarymo, o dėl šmeižto atsako ir juridiniai asmenys, todėl bus labai įdomu, kaip generalinė prokuratūra vertins specialiųjų tarnybų elgesį, tuo labiau, kad tas pats D.Jauniškis, pristatydamas savo ataskaitą viešai pasakė, kad mes manome, kad „Lietuvoje galima kita nuomonė“. Nežinau, koks gudrutis rašė šį atsakymą, tačiau apie D.Jauniškį kalbėti aš jau nebenoriu. Ačiū, kad prisipažinote, kad padarėte nusikaltimą“.

Dėl minėtų nusikaltimų – persekiojimo už kritiką ir savo nuomonės turėjimą Z.Vaišvila ir A.Nakas reikalauja, kad D.Jauniškis būtų tuojau pat atstatydintas. „Jeigu procesas užstrigs prezidentūroje, prašoma to padaryti Seimo pirmininko Pranckiečio“, - sakė Z.Vaišvila.

A.Šiuparis šiuo metu eina Lietuvos karo atašė JAV pareigas, ir prezidentės taip pat prašoma nedelsiant jį pašalinti iš tarnybos.

VSD dirba prieš Lietuvos valstybę

Buvęs Seimo narys Audrius Nakas skeptiškai vertina galimybes nušalinti VSD ir KAM 2-ojo departamento šefus, sąmoningai šmeižusius juos.

„Svarbu pats žingsnis, kad prašome jų atstatydinimo, - sakė A.Nakas, - iš kitos pusės, dar tada, kai VSD paskelbė savo ataskaitą, Vaišvila ir Paulauskas buvo pats D.Jauniškį, ir šis prisipažino, kad nėra net skaitęs minėtos VSD ataskaitos. Ir tai yra visiškai natūralu, nes skaityti absoliučias nesąmones, tokius raštelius, kurie neturi jokios reikšmės, o yra tik paprasta provokacija. Tai kas, kad jis pasirašo? Jokios atsakomybės VSD šefui už tokias ataskaitas nėra – manau, kad jis lygiai taip pat neskaitė ir savo atsakymo Zigmui Vaišvilai. Jau daugelį metų mes kalbame, kad VSD neturi nieko bendro su valstybės saugumu, o yra daugiau tokia represinė struktūra, skirta malšinti vidaus nepasitenkinimus. Ir tai yra nepaneigiamas faktas – galime prisiminti ir Eglės Kusaitės, ir Vytauto Pociūno žūtį. Tai yra įstaiga, veikianti prieš Lietuvos valstybę, ir dirbanti visiškai ne Lietuvos žmonių interesams. Ir kaip visada, aš keliu klausimą – ką mums, čia gyvenantiems, reikėtų daryti? Nes tokia situacija labai negera. Ir kad mes kreipėmės į prokuratūrą dėl tų šmeižtų – vėlgi, aš neturiu daug iliuzijų. Nes visa teisėsauga yra „pakabinta“ – yra tam tikros bylos, kurios turi būti išspręstos tik taip, kaip turi būti, ir niekaip kitaip. Tačiau, aišku, tylėti ir neklabėti apie tai taip pat būti neteisinga. Aš pamenu tą dieną, kai VSD vadovas paskelbė tas nesąmones, ir tai buvo truputį juokinga, tačiau iš kitos pusės, buvo milžiniškas rezonansas – iš mūsų šaipėsi visa didžioji žiniasklaida. Kaip dabar atsimenu, jau buvusi delfi vyr. redaktorė viešojoje erdvėje skelbė, kad tai VSD ataskaita yra kaip enciklopedija, kurioje suminėti visokie Vaišvilos, nakai ir kitokios atplaišos. Tai paveikė artimus žmones – aš su daug kuo buvau susitikęs. Nors daug kas supranta, kad kaip čia gali būti, kad toks Nakas yra grėsmė nacionaliniam saugumui, kai visa mano veikla nukreipta į priešingą pusę. Todėl aš keliu kaip visada tą patį klausimą – ką daryti? Nes dejuoti galima daug, tačiau kalbėkime atvirai – prieš mus veikia organizuota mafija, kurios vieninteliai koziriai yra tokie : „rusai puola“, „dėl visko kalta Maskva ir Putinas“, mums nurodymus visada duoda Briuselis ir mūsų strateginis partneris Vašingtonas, todėl ir čia mes nelabai ką galime pakeisti. Kitaip sakant, tokiu būdu Lietuvoje nelieka atsakingų, o visi kažkur kalti, tačiau ne čia. Nors kaltieji iš tikrųjų yra čia, Lietuvoje, ir tų žmonių pavardės yra labai konkrečios. Ir man atrodo, kad jau atėjo metas klabėti be užuolankų ir be užuominų, be Ezopinės kalbos, ir aiškiai sakyti, kas yra kas.

Del Lietuvos žvalgybos vadovų galimai nusikalstamos veikos, teismas rekomendavo kreiptis į prokuratūrą

VSD vadovas D. Jauniškis (dešinėje)

2017 m. rugsėjo 19 d. signataras Z. Vaišvila ir buvęs Seimo narys A. Nakas kreipėsi į teismą privataus kaltinimo tvarka dėl baudžiamosios bylos iškėlimo Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriui Dariui Jauniškiui ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (AOTD) buvusiam vadovui Alvydui Šiupariui dėl šmeižto.

2016 m. kovo 30 d. spaudos konferencijoje Seime D. Jauniškis ir A. Šiuparis paskelbė jų vadovaujamų valstybės tarnybų 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, į kurį pagal neįslaptintą, tačiau Z. Vaišvilai ir A. Nakui atsisakomą teikti informaciją įtraukė signatarus Z. Vaišvilą ir R. Paulauską, buvusį Seimo narį A. Naką.

Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipėsi ir į Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį bei Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, prašydami skubiai inicijuoti įstatymą dėl Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų, kuriais Seimas š.m. liepos 11 d. per 3 minutes panaikino privataus kaltinimo institutą Lietuvoje, pripažinimo netekusiais galios. Atsakymų iki šiol negauta.

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 28 d. atsisakė priimti nagrinėjimui Z. Vaišvilos ir A. Nako privataus kaltinimo D. Jauniškiui ir A. Šiupariui skundą, nes įžvelgė šių asmenų piktnaudžiavimo jų tarnybinėmis pareigomis požymius. Teismas nurodė, kad šis kaltinimas peržengia LR BPK 407 str. nurodytas ribas, dėl ko atliktos nusikalstamos veikos turi būti tiriamos prokuratūroje.

2016 m. VSD ir AOTD prie Krašto apsaugos ministerijos „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“, nepasikeitus jokioms faktinėms aplinkybėms signatarai Z. Vaišvila ir R. Paulauskas, buvęs Seimo narys A. Nakas jau nebeįrašyti. Todėl 2017 m. rugsėjo 18 d. Z. Vaišvila VSD direktoriaus D. Jauniškio paprašė pateikti neįslaptintą informaciją, kurios pagrindu visi trys jie buvo įtraukti į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“.

2017 m. rugsėjo 29 d. VSD atsakymu D. Jauniškis vėl nepateikė Z. Vaišvilos prašomos šios neįslaptintos informacijos, tačiau patvirtino, kad nei signatarai Zigmas Vaišvila ir Rolandas Paulauskas, nei buvęs Seimo narys Audrius Nakas, įvardinti 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“, nėra grėsmės nacionaliniam saugumui.

D. Jauniškio paaiškinimu, Zigmas Vaišvila įtrauktas į šį grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, nes „Vertinime pažymėta, kad prieš 2016 m. Seimo rinkimus šias organizacijas bandė konsoliduoti Z. Vaišvila. Apie šių organizacijų konsolidavimą paskelbė 2015 m. gruodžio 23 d. ir 2016 m. sausio 19 d. pats Z. Vaišvila savo spaudos konferencijose, kurios vyko Seimo spaudos konferencijų salėje.“

Be to, VSD atsakyme nurodyta, kad 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ nurodyta, jog „Z. Vaišvila yra vienas labiausiai cituojamų Kremliaus kontroliuojamoje žiniasklaidoje Lietuvos politikų, atsižvelgus į tai, kad jis kartu su R. Paulausku nuo 2014 m. pradžios iki 2016 m. kovo 1 d. rusiškoje žiniasklaidoje buvo minėti (cituoti, imta interviu) 15 tūkstančių kartų (palyginimui, per tą patį laikotarpį tuometinę Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę rusiškoje žiniasklaidoje paskelbta 18 tūkstančių, o Vilniaus merą Remigijų Šimašių 9 tūkstančiai publikacijų).“

2017 m. rugsėjo 29 d. VSD atsakymu D. Jauniškis raštu patvirtino, kad į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ Z. Vaišvila, R. Paulauskas ir A. Nakas įtraukti, nors nebuvo grėsmės nacionaliniam saugumui.

Tai padaryta tik dėl to, kad signatarus cituoja rusiška žiniasklaida.

D. Jauniškis patvirtino, jog pagal identiškus požymius VSD suskaičiavo ir buvusios Seimo pirmininkės L. Graužinienės bei Vilniaus miesto merą R. Šimašiaus citavimus Rusijos žiasklaidoje. Tačiau pastarieji į šį grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, kol kas dėl nepaaiškintų priežasčių, nebuvo įrašyti.

Kadangi ir pats D. Jauniškis patvirtino, jog signatarai Z. Vaišvila ir R. Paulauskas, buvęs Seimo narys A. Nakas į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ įtraukti be pagrindo, neteisėtai ribojant konstitucines jų teises viešai skelbti savo nuomonę, kritikuoti valdžią, Z. Vaišvila, R. Paulauskas ir A. Nakas ne tik apšmeižti, bet ir be pagrindo apkaltinti vykdant antivalstybinę veiklą.

Tuo tarpu 2015 m. rugsėjo 15 d. Generalinės prokuratūros raštu patvirtina, kad šio grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitiniu laikotarpiu Z. Vaišvila jokios antivalstybinės veiklos nevykdė.

Tokiu būdu VSD ir AOTD prie Krašto apsaugos ministerijos ir šių specialiųjų tarnybų vadovai D. Jauniškis ir A. Šiuparis ne tik apšmeižė signatarus Z. Vaišvilą ir R. Paulauską, buvusį Seimo narį A. Naką, bet ir padarė tai šmeižikiškai, net apkaltinę nepadarytu nusikaltimu – antivalstybine veikla.

Todėl dėl šio šmeižto, D. Jauniškio ir A. Šiupario piktnaudžiavimo tarnybinėmis pariegomis ir antivalstybinės veiklos, tam naudojant Lietuvos specialiąsias tarnybas, Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipiasi į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (už dalį šių nusikalstamų veikų atsako ir juridiniai asmenys), taip pat į prezidentę Dalią Grybauskaitę dėl D. Jauniškio atleidimo iš VSD direktoriaus pareigų gavus Seimo pritarimą, o A. Šiupario atleidimo iš jo užimamų karo ataše pareigų Lietuvos ambasadoje JAV ir diplomatinės tarnybos.

Į Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį kreipiamasi dėl apkaltos VSD direktoriui D. Jauniškiui ir Seimo nutarimo dėl kreipimosi į prezidentę ir Užsienio reikalų ministeriją dėl A. Šiupario atleidimo iš užimamų pareigų ir diplomatinės tarnybos.

Z. Vaišvila, A. Nakas ir K. Juraitis vėl kreipiasi į Seimą prezidentę, kviesdami skubos tvarka grąžinti privataus kaltinimo institutą Lietuvos įstatymuose.

Manoma, kad privataus kaltinimo instituto panaikinimas yra dar vienas Lietuvos tapimo nedemokratine valstybe patvirtinimų.

