2017-10-13 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Eimanto Grakausko ir Zigmo Vaišvilos, advokato Ryšardo Burdos spaudos konferencija Seime „Be teismo sprendimo ir Zigmo Vaišvilos žinios kopijuojama jo medicininė byla ir tikrinama jo korespondencija“ pranešimas spaudai.

I. Š.m. rugpjūtyje signataras Zigmas Vaišvila iš medikų, gydančių jį po sunkių patirtų politraumų, sužinojo, kad struktūrų žmonės, kurie mano, kad jiems nereikia teismo leidimo ar Z. Vaišvilos sutikimo, poliklinikoje susipažįsta su jo medicinine byla. Netrukus Z. Vaišvila sužinojo, kad Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymu nukopijuoti jo medicininės bylos dokumentai, jų kopijas pasiėmė ši tarnyba. Z. Vaišvilai apie tai ši tarnyba ar teismas, kita valstybės institucija nepranešė, Z. Vaišvilos sutikimo tai daryti neprašė.

Šią savaitę Sveikatos apsaugos ministerija Z. Vaišvilai tai patvirtino ir pateikė nurodymo poliklinikai tai padaryti kopiją. Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos 2017-08-01 d. to paprašė buvusio Lietuvos kriminalinės policijos vadovo Algirdo Matonio brolis Juozas Matonis jo vadovaujamų UAB „Baltic arms“ ir UAB „Skomė“ vardu, nurodęs, kad Z. Vaišvila teismams ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms teikia medicinines pažymas, patvirtinančias, kad yra gydomas.

Z. Vaišvila teismų prašė nenagrinėti gausias bylas prieš jį, kol tęsiamas jo gydymas, o teismui nepasitikint jį gydančiais medikais – prašė skirti jo ligos teismo medicininę ekspertizę. Visose bylose UAB „Baltic arms“ ir UAB „Skomė“ vardu J. Matonis ir UAB „FF Lizingas“ bankroto administratorius UAB „Admivita“ teismui pateiktuose dokumentuose ne tik tyčiojosi iš Z. Vaišvilos ir jo patirtų traumų, bet ir iš jį operavusių bei gydančių medikų, prieštaravo teismo medicininės ekspertizės skyrimui.

Kodėl J. Matoniui staiga prireikė duomenų apie Z. Vaišvilos ligą, nors visos bylos pirmosios instancijos teisme jau buvo išnagrinėtos Z. Vaišvilai dėl ligos nedalyvaujant ir jokių šaukimų į ikiteisminio tyrimo įstaigas Z. Vaišvila nebuvo gavęs? Atsakymas aiškus – 2017 m. birželio 29 d. spaudos konferencijoje Seime Z. Vaišvila ir „Vakaro žinios“ viešai pranešė apie UAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ drauge su J. Matonio vadovaujamu kreditorių komiteto pirmininku UAB „Baltic arms“ įvykdytą UAB „FF Lizingas“ turto iššvaistymą/pasisavinimą už nepadoriai mažas kainas tuo metu, kada sudėtingose Z. Vaišvilos neurochirurginėse ir kitose operacijos sprendėsi, ar Z. Vaišvila gyvens. Įmonei UAB „FF Lizingas“ padaryta apie 3,5 mln. EUR žala. Bet kas nusipirktų 10 arų gyvenamosios paskirties žemės sklypą Plangos mieste už 1333 eur.

Kad įtikinti sveikatos apsaugos ministrą, pasitelkta Telšių kriminalinė policija, kuri tą pačią 2017-08-01 d. irgi Sveikatos apsaugos ministro paprašė to paties. Ši policijos įstaiga pagal Z. Vaišvilos pareiškimą vykdo ikiteisminį tyrimą dėl pavogto UAB „FF Lizingas“ turto ir kvietė jį į apklausą tik š.m. kovo, balandžio mėnesiais, kada jis po ketvirtos operacijos dar ir nelabai vaikščiojo. Po to Z. Vaišvila ne tik nekviestas į apklausas, bet ir netenkinti jo raštiški prašymai jį apklausti, o byla dėl UAB „FF Lizingas“ turto vagystės sustabdyta. „Nenustatyta“, kas pavogė. Tačiau kažkodėl nenorima apklausti nei Z. Vaišvilos, nei visus jo nurodytus asmenis, kurie galėjo tai padaryti. Klausimas ir prokuratūrai - iš kur J. Matonis žino apie šios baudžiamosios bylos medžiagą, kad ministrui rašo, jog Z. Vaišvila neatvyksta į apklausas?

Z. Vaišvila jau kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl neteisėto jo medicininės bylos dokumentų nukopijavimo, iš Sveikatos apsaugos ministerijos pareikalavo pateikti visus nukopijuotus dokumentus ir medžiagą, kuri pateikta kitiems asmenims, neturint tam teismo sankcijos ir Z. Vaišvilos sutikimo. Jei norėta patikrinti jį gydančių medikų darbą, tai galima padaryti ir nekopijuojant medicininės bylos dokumentų ir neteikiant jokios medžiagos pašaliniams asmenims.

Sutapo ir kitos aplinkybės, susijusios su Z. Vaišvilos gydymu. 2017-08-16 d. Z. Vaišvila kreipėsi į Prezidentę Dalią Grybauskaitę dėl drausmės bylų teisėjoms Vilijai Mikuckienei, Ingai Staknienei ir Loretai Braždienei inicijavimo. Teisėja V. Mikuckienė, atsisakiusi skirti Z. Vaišvilos medicininę ekspertizę ir sudėtingos bylos nagrinėjimui skyrusi 4,5 darbo dienos, per kelias valandas išnagrinėjo bylą iš esmės be sergančio Z. Vaišvilos, o kitoje teismo nutartyje konstatavo, kad jo sveikata yra puiki ir jis puikiai ginasi teisme. Teisėja I. Staknienė š.m. sausio 4 d. išnagrinėjo iš esmės kitą bylą, nors žinojo, kad Z. Vaišvila guli ligoninėje po sausio 2 d. jam atliktos ketvirtos sudėtingos chirurginės operacijos. Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė L. Braždienė atmetė Z. Vaišvilos teisėjai I. Staknienei pareikštą nušalinimą ir teismo nutartyje valstybės vardu įrašė, kad Z. Vaišvila savo gydymusi modeliuoja teisėjos I. Staknienės nušalinimą!.. Didesnę patyčią iš medikų darbo teismo vardu sunku įsivaizduoti.

Prezidentė D. Grybauskaitė jau du mėnesius neatsako Z. Vaišvilai, kuris pirmą kartą kaip signataras paprašė Respublikos Prezidentės priimti jį be eilės. Kol Prezidentė mąsto, ką daryti, L. Braždienės vadovaujamo teismo teisėja Vita Valeckaitė išnagrinėjo Z. Vaišvilos skundą dėl antstolio D. Kisieliaus patvarkymo antrą kartą (be teismo, pritaikiusio laikinąsias apsaugos priemones) areštuoti Z. Vaišvilos turtą ir lėšas 2,4 mln. Eur suma ir uždrausti Z. Vaišvilai prisiimti bet kokius įsipareigojimus, net susijusius su jo gydymusi. Nors bankroto administratorius UAB „Admivita“ perėmė ir pardavė visą UAB „FF Lizingas“ nekilnojamąjį turtą, o Mažeikiuose buvę įrengimai ir gamybos atsargos pavogti, šis bankroto administratorius teismui aiškina, kad Z. Vaišvila šio turto jam neperdavė. Teisėja V. Valeckaitė ne tik „nepastebėjo“, Z. Vaišvila skundžia teismui, ir dėl to nepasisakė. Ši teisėja „nepastebėjo“, kad bylos dalyvais Z. Vaišvilos skunde nurodyti dar kiti antstoliai ir bylą nagrinėjo rašytinio proceso tvarka be jų! Kaip galima iš LITEKO sistemos išmesti bylos dalyvius, teismui to nenutarus? Todėl Z. Vaišvila vėl priverstas kreiptis į Prezidentę ir dėl 19-us metus teisėja dirbančios tokios „neatidžios“ V. Valeckaitės.

Be teismo leidimo ir be Z. Vaišvilos žinios patiražavus jo medicininės bylos dokumentus tiesiogiai paįtakoti Z. Vaišvilą gydančių medikų veiksmai. Kaip jie turi jaustis po tokio jų darbo įvertinimo ir nepagrįsto diskreditavimo? Matyt, siekiama, kad Z. Vaišvila nebūtų tinkamai gydomas? Nežinioje atsidūrę medikai sustabdė ir pradėtą dokumentų ruošimą dėl Z. Vaišvilos darbingumo lygio nustatymo. Tuo jau padaryta tiesioginė žala Z. Vaišvilai ir tiesioginis trukdymas jį gydyti.

Šiais neteisėtais ir nusikalstamais veiksmais Z. Vaišvilos liga ir jo gydymo aplinkybės be teismo sutikimo atskleisti jo oponentams, kurie prieš tai prieštaravao dėl teismo ekspertizės skyrimo. Todėl Z. Vaišvila atskleidžia savo patirtų politraumų sąrašą visuomenės teismui – kaukolės, sinusų ir žandikaulio lūžis, smegenų sutrenkimas ir sąmonės praradimas, į stuburo pirmąjį slankstelį įeinančios antrojo slankstelio dalies lūžis, kaklo dalies stuburo deformacijos, dėl kurių iki šiol patiriamas nuolatinis skausmas kakle, pečių juostoje ir dešiniajame petyje, peties sąnario ankštumas ir sausgyslių susitraukimas, nuolatinis stiprus jų skausmas, abiejų rankų alkūnkaulių ir stipinkaulių lūžiai, visiški abiejų riešų sulaužymai ir nuolatinis aštrus skausmas, abiejų kelių traumos, dešiniojo kelio meniskų ir dviejų kelio raiščių, čiurnos raiščių plyšimai. Z. Vaišvilai atliktos keturios sudėtingos chirurginės operacijos – stuburo antrojo slankstelio surišimo, abiejų riešų rekonstrukcijos, kelio meniskų dalių šalinimo ir užpakalinio kryžminio raiščio rekonstrukcija. Gręsia, kai kurios ir neišvengiamos – dar 2 - 3 chirurginės operacijos. Be procedūrų poliklinikoje kiekvieną dieną privalomos 6 specialios mankštos. Dėl krūvio teismuose, kurie nestabdo ir neatideda bylų (jų apie 60-70) nagrinėjimo, Z. Vaišvila priverstas ilgai sėdėti ir dirbti su kompiuteriu. Dėl šios priežasties neurochirurginę operaciją atlikusio chirurgo ir gydančios neurologės nurodymu vėl naudojamas minkštas kaklo įtvaras, ribojamas fizinis krūvis.

II. 2017-09-20 d. apie 16:30 val. UAB DHL Lietuva pasirinktas DPD kurjeris įteikė Z. Vaišvilai adresuotą DHL EXPRESS siuntą. Siuntos firminio DHL voko viršutinėje dalyje išilgai viso voko ilgio atplėšta siuntos voko atidarymo juostelė ir po to ši siunta užlipdyta permatoma juosta su DHL emblema.

Pirmajame DHL Z. Vaišvilai 2017-09-18 d. 18:16 val. atsiųstame SMS pranešime nurodyta, kad šią siuntą kurjeris įteiks 2017-09-19 d. iki darbo dienos pabaigos. Tai neįvyko, kurjeris ir DHL tarnyba nepaskambino, pranešimo apie atvykimą į namus ir siuntos neįteikimą nepaliko, nors DHL įsipareigojusi įteikianti siuntą per 24 val. po jos atsiradimo gavėjo aerouoste.

2017-09-20 d. 9:53 val. Z. Vaišvila gavo kitą SMS pranešimą, kuriuo DHL Lietuva pasirinktas DPD kurjeris pranešė, kad šią siuntą atveš 2017-09-20 d. 16:49 – 17:49 val. Tad šios siuntos įteikimas Z. Vaišvilai užvilkintas vissą parą,neaišku, kur jis tą parą buvo. Z. Vaišvilai nuvykus į DHL Lietuva buveinę, DHL Opercijų tinklo vadovė iškart pripažino, kad tai pats šiurkščiausias įmanomas DHL siuntų pristatymo taisyklių pažeidimas ir kad jis įvyko DHL Lietuva veiklos zonoje. Patikrinus siuntos įvykių registraciją, nenustatyta jokio patikrinimo ar siuntos pažeidimo, atidarymo. Tačiau netrukus Z. Vaišvila gavo DHL Lietuva eilinės darbuotojas raštą, kad kreiptųsi su pretenzija į siuntos siuntėją Jungtinėje Karalystėje –Lietuvoje ir tarpinėje šalyje vokas esą keliavo jau pažeistas. Z. Vaišvila pareikalavo, kad DHL Lietuva pateiktų video medžiagas ir visus patikrinimo dokumentus, o centrinis DHL - atliktų tyrimą.

Siuntą išplėšę ir tikrinę ar net galimai pasisavinę asmenys apie siuntos siuntimą Z. Vaišvilai galėjo sužinoti tik iš neteisėtos Z. Vaišvilos elektroninio susirašinėjimo ar jo mobilaus telefono ryšių kontrolės. Z. Vaišvila kreipėsi į Generalinę prokuratūrą,Policijos departamentą ir VSD,prašydamas pateikti informaciją, ar jo ir jo šeimos narių atžvilgiu vykdomos kontržvalgybinės ir operatyvinės priemonės? Gautuose atsakymuose paaiškinta, kad tokios informacijos jam pateikti leidžia Lietuvos įstatymai. Siunta iki šiol neatidaryta.

Z. Vaišvila prašo prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl medicininės bylos dokumentų nukopijavimo bei paskleidimo, taip pat dėl jam atsiųstos DHL siuntos išplėšimo ir kontrolės. Z. Vaišvilos nuomone, neteisėtas jo medicininės bylos kopijavimas be teismo sprendimo ar jo žinios ir sutikimo, šios informacijos paskleidimas ir panaudojimas, gautos korespondencijos kontrolė patvirtina, kad įvykdytos galimai nusikalstamos veikos - asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas (BK 166 str. 1 d. ir 2 d.), neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas (BK 167 str. 1 d. ir 2 d.), neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas (BK 168 str.). Už šias nusikalstamas veikas atsako ir juridiniai asmenys.

Z. Vaišvilos nuomone, šiais veiksmais jo atžvilgiu peržengtos visos imanomos ne tik teisės, bet ir padorumo ribos. Valstybė, kurios valdžia, teisėsauga, teismai „nepastebi“ šių neteisėtų veiksmų, neturi teisės vadintis demokratine ir teisine valstybe.