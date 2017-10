A.Skardžius : „Seimas bijo kelti „Independence“ aferos klausimus, nes mato, kaip aš esu daužomas“

Aurimas Drižius

Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko V.Gailiaus pastangos sukompromituoti kolegą Artūrą Skardžių duoda rezultatą – dauguma Seimo narių bijo kelti klausimus apie legendinę „Independence“ aferą.

Kaip žinia, A.Skardžiaus dar praeitą Seimo kadenciją vadovaujama komisija išsiaiškino, kad SGD laivas „Independence“ kainuoja tik 250 mln. dolerių, nors Lietuva jį išsinuomavo už 720 mln. eurų 10 metų. Negana to, per jį atvežamos „nepriklausomos“ dujos yra bent trečdaliu brangesnės, nei vidutiniškai ES. Todėl visi elektros ir dujų vartotojai moka taip vadinamą „saugumo dedamąją“ – 10 proc. priedą prie elektros ir šilumos kainos. Per metus taip visi gyventojai sumoka apie 100-120 mln. eurų, kurie nukeliauja nežinomiems „Independence“ aferos savininkams Bermudų salose.

Tačiau Seimas ir valstiečiai užsiima niekais, o esminių klausimų, pvz., minėtos aferos, bijo liesti. Nes mato, kaip Seime yra dorojamas tas pats A.Skardžius – V.Gailius bando paskaičiuoti, ar prieš dešimt metų dviejų privačių ūkio subjektų, kurių vienas – A.Skardžiaus žmona, sudarytas sandoris atitiko „rinkos kainas“. Tačiau kažkodėl visa Antikorupcijos komisija bijo pajudinti „Independence“ reikalus. Beje, šio projekto sumanytoja Dalia Grybauskaitė ir jos numylėtinis Rokas Masiulis, atrodo, eina iš proto dėl savo nevykusio projekto – bando tomis dujomis varyti lokomotyvus, arba veža SGD dujas į Lenkiją autovežiais – visą šį „verslą“ ir jo nuostolius dengia visi Lietuvos gyventojai. Apie tai klabamės su A.Skardžiumi:

- Kas vyksta su LSDP – kodėl Seimo frakcija nebeklauso partijos pirmininko G.Palucko?

- Jie planuoja priimti sprendimą mus šalinti iš partijos, į kompromisus neina, nors mes jau anksčiau siūlėme kompromisą – buvusios partijos tarybos sprendimą dėl pasitraukimo iš valdančiosios koalicijos svarstyti suvažiavime, nes būtent toks galėtų būti kompromisas. Atsirastų laiko diskusijoms, tačiau mūsų užauginti revoliucionieriai, Če Gevaros elgiasi revoliucingai, ima valdžią durtuvais.

- Negali pykti – visada jauni žmonės nori pakeisti pasaulį?

- Mes, kaip vyresni žmonės, kalbame apie evoliucinį, o ne revoliucinį kelią. Valdžią gali paimti durtuvais, tačiau vėliau jie ims durti užpakalį.

- Tačiau kas toliau – ar gali būti kas nors blogiau už „žaliuosius valstiečius“ – nebent konservatoriai?

- Todėl mes ir vertiname, kad čia yra konservatorių projektas, ir tai labai gražiai įvardino Petras Gražulis – apie tai, kaip Paluckas jaunystėje miegojo vienoje palapinėje su Gabrieliumi.

- Tai ko tada siekia Paluckas?

- Manau, kad sugriauti valdančiąją daugumą, ir palikti mažumos vyriausybę, kuri būtų valdoma konservatorių – tada jie galėtų prekiauti sprendimais. Tada matytume politinį turgų – jūs paremkite tą, mes paremsime tą. Tai jau išbandyta ir jau veikia – pvz., kad ir miškų urėdijų klausimais ir PVM šildymui. Todėl konservatoriai nori tokio politinio turgaus ir silpnos visų mušamos vyriausybės. Tokiu būdu jie nusitiestų sau kelią į ateinančius prezidento ir savivaldos rinkimus. Todėl aš puikiai suprantu konservatorius, tačiau negaliu suprasti, kodėl griaunama mūsų vyriausybės parengta programa ir socialiai orientuotas biudžetas. Viską reikia griauti, palikti valstybę chaose. Yra toks revoliucinis kelias, siekiant asmeninių tikslų, ir būti labai susireikšminusiam.

- Tačiau ar tie jūsų valstiečiai yra kuo nors geresni už konservatorius?

- Aš buvau pasirengęs kalbėti dėl suskystintų gamtinių dujų kainų ir apie tai, kad vis didėja ta socializacijos našta mums visiems.

- Kiek žinau, bandėte sužinoti iš Energetikos ministerijos, už kokią kainą perkamos gamtines dujos ir po kiek jos parduodamas? Ir koks kainos skirtumas?

- Tą skirtumą lengva sužinoti, nes jis yra įtvirtintas įstatymuose. Socializacijos kaštus moka visi elektros ir dujų vartotojai – pabrėžiu – ir elektros vartotojai, nes iš jų yra skiriamos lėšos palaikyti Elektrėnų elektrinės rezervui. Mes visi dengiame skirtumą tarp SGD dujų įsigijimo ir rinkos kainų ir kartu dengiame ir laivo išlaikymo, t.y. nuomos kaštus. Ir tas socializacijos mokestis kiekvienais metais svyruoja apie 80-100 mln. eurų. Tie kaštai mažėtų, jeigu minėtos įmonės pradėtų dirbti rentabiliai, ir tada neliktų naštos elektros ir dujų vartotojams. Tokia yra paprasta logika, ir tą atvirai turėtų deklaruoti tiek Energetikos ministerija, tiek ir „Lietuvos Energija“. Nes žmonėms reikia paaiškinti, kokios yra išlaidos. Nes visi supranta, kad reikia turėti dujų tiekimo alternatyvą, tačiau negalima leisti, kad iš tokių projektų pelnytųsi apsukrūs politikai ar kiti veikėjai. Todėl kai slepiama kaina, ir sakoma, kad reikia tikėti mūsų lozungais, tai ir sukelia didelį piliečių nepasitikėjimą. Nes socializacijos kaštai yra viešoji paslauga, jie turi būti aiškiai ir konkrečiais skaičiais pateikiami visuomenei. Tačiau net dujų rinkos kaina, kokia importuojamų dujų kaina, kokie kiekiai ir pan. – visa tai yra paslaptis, ir visų šių skaičių nepateikia net parlamentarams tos institucijos, kuriuos turi šiuos skaičius. Jeigu skaičiai slepiamai, žinoma, jie sukelia daug abejonių. Nes negalima slėpti tas išlaidas nuo visuomenės, kuri tuos kaštus ir apmoka.

- Tačiau aišku, kad tų SGD dujų niekas neperka, nes jomis net bando kūrenti geležinkelio lokomotyvus – to nėra niekur pasaulyje?

- Taip, tada iškyla klausimas – kur jas dėti? Aš manau, kad Lietuvos negalima pasodinti ant dujų adatos. Šildymui (dujomis – aut. Pastaba) Lietuva suvartoja apie 20 teravatvalandžių energijos, ir ji galėtų pilnai apsišildyti savo vietiniu kuru, kuris yra penkis kartus pigesnis, nei SGD dujos.

- Tai kodėl Seimas tada nekelia šių klausimų?

- Seimas kelia šiuos klausimus ir nori, kad visuomenė žinotų, už ką ir kiek bei kam moka.

- Tačiau aš negirdėjau, kad kas nors kitas, be jūsų, tuos klausimus keltų? Ir kiek suprantu, vien dėl to jūs ir esate persekiojamas?

- Aš todėl esu ir „mylimas“, kad bandau pagal savo priesaiką atstovauti rinkėjams. Matyt, kad pakanka pinigų, kad tie Seimo nariai, kurie kelia tuos nepatogius klausimus, būtų daužomi. Ir todėl net pasitikdami Lietuvos šimtmetį, negalima pasigirti tikrąją vakarietiška demokratija.

- Tačiau nejaugi Seime nerandate pritariančių, kad tuos „Independence“ klausimus reikia kelti?

- Yra pritariančių man, tačiau dauguma jų pritaria tyliai, nes mato, kaip išsišokėlis Skardžius yra dorojamas. Politiką labai lengva užmušti su laikraščiu ir suformuota viešąja nuomone.

- Tai būtent todėl Antikorupcijos komisijos pirmininkas Gailius taip stengiasi?

- Aš jam neturiu pretenzijų, tačiau turiu tik vieną norą – kad tyrimas būtų objektyvus ir teisiškai pagrįstas. Nes kol kas matau, kad kai kam naudinga, kad Skardžius artėjant rinkimams būtų paverstas kvailiu ar korumpuotu. Tačiau manau, kad teisybė ir tiesa ir šiame Seime nugalės. Nors gal aš naivuolis.