Klaipėdą valdo liberalų aštunkojis

Klaipėdos prokuratūra ir FNTT suaugo su Klaipėdos valdžia

Aurimas Drižius

Klaipėdietis Justinas Burba kreipėsi į generalinį prokurorą E.Pašilį, prašydamas visiškai nušalinti Klaipėdos miesto ir apygardos prokuratūras nuo jo skundų svarstymo.

“Nes prokurorai ir savivaldybė susigyveno, prokurorai taip pat dengia korupciją ir tris metus nekreipė dėmesio į mano skundus, - teigia J.Burba, - prokurorų žmonos ir giminaičiai dirba savivaldybėje, arba yra jų giminės todėl ir nemato nei pažeidimo, nei korupcijos. O šią korupciją išdėstė ne bet kas, o opozizcijoje esanti Klaipėdos m. savivaldybės Tarybos narė. Aš esu tiesiogiai nukentėjęs nuo savivaldybės valdininkų, buvo nusavintas mano turtas”.

Apie tai, kad Klaipėdos apygardos prokuratūros vyr. prokuroro pavaduotojas Vytautas Jurkevičius pats atvyko ir grasino vienam klaipediečiui, kuris drįso pasiskųsti, kad savivaldybė asfaltuoja tik valdžiai artimų žmonių gatves, jau rašė Klaipėdos tarybos narė Nina Puteikienė.

Klaipedietis Nerijus Rimkevičius savo socialinėje „Facebook“ paskyroje paviešino: “Pokalbio metu prokuroras reiškė nepasitenkinimą, kad svarstant gatvių asfaltavimo klausimus minima jo žmonos (ji dirba savivaldybės skyriuje, būtent ir lemiančiame lėšų skyrimą – Nina Puteikienė) ir jo pavardė, o pabaigoje pasakė, kad pateikus kažkokią informaciją, piliečio Rimkevičiaus vadovybei ir jis gali turėti problemų.“

Mat viena Klaipėdos gatvė, kuri prieš metus Seimo narės Irinos Rozovos žentui panorėjus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai įsakius, buvo išasfaltuota. Tačiau kaimynas Nerijus Rimkevičius, antra dešimtis metų su kitais kaimynais klampojęs per neasfaltuotų Tauralaukio gatvių maurynus, nusprendė išsiaiškinti, kodėl Klaipėdos savivaldybė nei iš, nei iš to Rozovos žentui padovanojo asfalto ir trinkelių už 70 tūkst. Eur. Taip paprastai gi nebūna, juolab, kad visų aplinkinių gatvių gyventojai metų metus prašė to asfalto, bet jiems nė iš tolo nebuvo jo net žadėta.

Melo labirintuose

Minėtas pilietis pademonstravo neįtikėtiną atkalumą, kurio galime pavydėti mes, politikai. Ieškodamas atsakymų apie Klaipėdos gatvių asfaltavimo prioritetus, jis kreipėsi į visas įmanomas institucijas: savivaldybę, tarybą merą, prokuratūrą, STT, Seimo kontrolierių, Viešųjų pirkimų tarnybą. Iš pradžių savivaldybė teigė, kad užteko tik Seimo narės žento elektroninio laiško, prašančio išasfaltuoti gatvę, kurioje jis gyvena. Piliečiui neatstojant, atsirado papildomų argumentų. Tačiau tie „argumentai“ tik atskleidė savivaldybės melą.

Savivaldybė melavo, bandydama išsukti uodegą iš nemalonios padėties. Pasak tuo metu savivaldybės administracijos direktorės pareigas ėjusios Juditos Simonavičiūtės, Rozovos žento atkarpa buvo išasfaltuota prioriteto tvarka, nes … 1965 m. buvo įrengti lietaus nuotekų šuliniai. Tačiau jokio, tai įrodančio dokumento, liberalė Judita nepateikė. Kitame rašte jau teigiama, kad gatvę asfaltavo, nes čia jau buvo įrengti gatvės bortai. Pasirodo, nieko panašaus – Nerijus Rimkevičius konkrečiomis nuotraukomis įrodė, kad tai – irgi melas. Tada Klaipėdos savivaldybė pateikė dar vieną argumentą, teigdama, kad „Klaipėdos gatvė, yra viena pagrindinių Tauralaukio gatvių, kuri apjungia skersines gatves, iš kurių automobiliai važiuoja į miestą “. Tačiau, išasfaltavus Klaipėdos gatvės atkarpą, buvo pastatyti kelio ženklai nurodantys, kad tai yra šalutinis kelias. Tai kaip šalutinės gatvės žymėjimu paženklinta gatvė gali būti pagrindinė?

Kaip prokurorai „gina“ viešąjį interesą

Visos institucijos piliečiui Rimkevičiui kartojo savivaldybės aprobuotą melą. Tada jis kreipėsi į Klaipėdos prokuratūrą, prašydamas ginti viešąjį interesą. Vietoj teisingumo sulaukė prokuroro vizito į savo namus ir grasinimų.

Po šio prokuroro vizito Klaipėdos Apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriuje buvo užbaigtas tyrimas dėl viešojo intereso pažeidimo asfaltuojant Rozovos atkarpą ir nustatant Tauralaukio gatvių asfaltavimo prioritetus. Tyrimas nustatė, kad pilietis Nerijus Rimkevičius apskritai negali ieškoti teisybės prokuratūroje, nes jis siekia … asmeninio intereso, mat gyvena toje pačioj gatvėje.

“Visos institucijos piliečiui Rimkevičiui kartojo savivaldybės aprobuotą melą, - pasakoja Klaipėdos tarybos narė Nina Puteikienė, - tada jis kreipėsi į Klaipėdos prokuratūrą, prašydamas ginti viešąjį interesą. Ir čia šioje istorijoje atsiranda sąsajos su teisėsauga. Kol vyksta tyrimas, „teisėsauga“ pati atvyksta į neramiojo piliečio kiemą. Jame apsireiškia Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro pavaduotojas Vytautas Jurkevičius. Gal vyr. prokuroro pavaduotojas yra labai darbštus, kruopštus ir po kiemus vaikšto, rinkdamas papildomą medžiagą tyrimui? Juolab, kad ir jis pat gyvena Tauralaukyje. Deja…

Nerijus Rimkevičius savo socialinėje „Facebook“ paskyroje paviešino: “Pokalbio metu prokuroras reiškė nepasitenkinimą, kad svarstant gatvių asfaltavimo klausimus minima jo žmonos (ji dirba savivaldybės skyriuje, būtent ir lemiančiame lėšų skyrimą – N.P.) ir jo pavardė, o pabaigoje pasakė, kad pateikus kažkokią informaciją, piliečio Rimkevičiaus vadovybei ir jis gali turėti problemų.“

Gal galima būtų dėti šioje istorijoje riebų tašką. Tačiau minėtas pilietis yra Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas. Dabar jis dar dirba Lietuvos gynybos atašė Kinijoje. Tačiau, nežinia, ar ilgai dirbs po prokuroro grasinimų. Kiti po tokių istorijų irgi išvažiuoja, tik dažniausiai į braškių laukus ir žuvų fabrikus. Nes gyventi ten, kur nėra teisingumo, gali tik vergas”.

Nina Puteikienė pasakoja : “Klaipėdos prokuroras atėjo į paskirto Lietuvos gynybos atašė Kinijoje kiemą ir pagrasino, kad jeigu nesiliaus ieškojęs teisybės, gali turėti problemų tarnyboje… Šitoj Gordijaus tamsoj nematau kitos išeities, kaip įteisinti prokurorų rinkimus. Nes dabar jie – nepakaltinami, nepaklibinami, tokia neliečiamųjų kasta.

Tašką ant asfalto padėjo Generalinė Prokuratūra, į kurią. po to, kai Lietuvos kariuomenės statutiniam pareigūnui buvo pagrasinta, kreipėsi Virkučių Klaipedos gatvės bendruomenė, klausdama, ar gali grasinantis prokuroras eiti savo pareigas? Taškas tyško ant visos gatvės: Generalinė Prokuratūra nemato nieko blogo tame, kad prokuroras grasina. Ir paaiškina tą patį, ką jau aiškino Klaipėdos prokuratūra: Nerijus Rimkevičius negali ieškoti ir reikalauti tiesos, nes gyvena toje pačioje gatvėje.

Žvaigždės, vėjai ir politinė disciplina

Šiais metais toliau buvo numatyta asfaltuoti to rajono gatves. Įtakingas gatves. Pirmiausia nuspręsta pagelbėti Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyriaus vedėjai Elonai Jurkevičienei ir jos vyrui, tam pačiam Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro pavaduotojui. Numatyti ir kiti „prioritetai“: išasfaltavus Žvaigždžių gatvę, nereiktų taip dažnai automobilio plauti ir savivaldybės Turto skyriaus vedėjai Genovaitei Paulikienei ir jos vyrui Jonui, aktyviam Liberalų sąjūdžio partijos nariui. Keisčiausiai atrodė noras asfaltuoti pustuštę, kraštinę Vėjo gatvę. O, pasirodo, ji itin svarbi: ja iš Žaliojo slėnio važinėjasi savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Judita Simonavičiūtė.

Dar galiu pridurti: ši istorija labai politizuota. Klaipėdos liberalai yra sudarę koalicija būtent su Rusų aljansu, kuris jau į antrus rinkimus eina koalicijoje su Tomaševskio partija LLRA. Rusų aljansas – iš esmės – kišeninė Liberalų sąjūdžio partija. Klaipėdoje valdančiojoje liberalų koalicijoje esantys keturi Rusų aljanso partijos nariai, paklausti, kodėl visada balsuoja už, nunėrę akis, atsako: „Disciplina jestj disciplina“… Už ramų sėdėjimą tarybos posėdžių salėje ir už balsavimą skiriant milijonus naujiems keliams į Girulių Skautų gatvę, kurioje gyvena Klaipėdos grietinėlė, niekur nevedantį Bastionų tiltą ir kitus pinigų plovimo projektus, liberalai šią partiją dosniai maitina … asfaltu, benzinu, dyzelinu, šviežia ir šaldyta žuvimi, rūkyta ir raikyta mėsa, kitomis turgaus gėrybėmis: ši partija jau ilgus metus kaip savame darže šeimininkauja Klaipėdos autobusų parke ir Naujajame turguje.

Akivaizdu, kad ir šitas prokuroras, ir generalinis tarnauja ne Temidei, o politikams. Akivaizdu, kad jiems kartu gerai. Kam blogai – tie išvažiuoja. Štai ir Gordijaus mazgas: emigracija, korupcija, politinė impotencija.

Šitoj Gordijaus tamsoj nematau kitos išeities, kaip įteisinti prokurorų rinkimus. Nes dabar jie – nepakaltinami, nepaklibinami, tokia neliečiamųjų kasta. Kol jie tokiais jaučiasi, aš galiu pasitikėti tik pulkininku leitenantu, kuris toliau kapsto tą Rozovos asfaltą. Tik dabar – jau iš Pekino. Belieka tikėtis, kad prokurorų rankos ir grasinimai jo nepasieks.

Liberalams patinka alus ir džiazas

“Asociacija "Klaipėdos džiazo festivalis" prieš keletą metų įsigijo 20,000 eurų kainuojanti automobilį, - pasakoja N.Puteikienė, - žinant, kad įstaigoje dirba tik vadovė (Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko žmona) ir vyr. buhalterė, o pats renginys trunka 3 dienas, tai tenka spėti, kad automobilis nupirktas poniai vadovei. Kad automobilis naudojamas gana aktyviai galima spręsti pagal tai, kad jo eksploatavimui į metus vidutiniškai išleidžiama apie 4,000 eurų (2016 ir 2015m.). Deja nežinau automobilio markės ir tipo, bet akivaizdu, kad kultūrai mecenuojamos lėšos, švelniai tariant, naudojamos nelabai efektyviai. Krovininį automobilį nuomotis pagal poreikį yra daug racionaliau, nei tiesiog įsigyti ir išlaikyti. Jei automobilis nėra krovininis, tai tada jau panašu į mero šeimos silpnybę prabangai.

Paskutinė aktualija – meras V.Grubliauskas pats save paskyrė į Klaipėdos uosto valdybą.

“Geresnio derybininko, tvarkančio savo reikaliukus, nerasta!, - piktinosi N.Puteikienė, - visa Klaipėda, norėdama išlikti miestu, o ne priedu prie uosto, turi visa jėga priešintis tam, kad į uosto valdybą, pažeidžiant įstatymą, paskirtas Grubliauskas. Jis susitvarkys savo, o ir partijos reikalus, atiduos uostui ir Melnragę, ir pietinę Klaipėdą, leis toliau centre vystyti taršią krovą, leis užpilti akvatoriją tarp Klaipėdos ir Kiaulės nugaros, ir išsikels prie Skautų gatvės. Kaip tik ten numatyta privačių gyvenamųjų namų statyba.

Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas teigia, tokių įmonių valdyboje turi būti tik valstybės tarnautojai, kurie atstovauja įmonės interesams. O ne politikai. Kieno interesus KVJUD valdyboje atstovaus Grubliauskas? Liberalų sąjūdžio - partijos, kuriai pareikšti įtarimai korupcija? Žmonos, kurios džiazo festivalį dosniai remia KVJUD (nors Uosto įstatymas parama teikti draudžia, bet tai pridengiama pavadinant reklama)? Savo trobos? Nes namas, kuriame gyvena mero šeima, yra būtent toje teritorijoje, į kurią Melnragėje pretenduoja besiplečiantis uostas. Na, o Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai, balsavusiai už sprendimą, kas turėtų atstovauti savivaldybę uosto valdyboje, buvo pateiktas V. Grubliausko sekretoriaus (liberalo) aiškinamasis raštas, kuriame nutylėta, kad Susisiekimo ministerija prašo savivaldybei atstovauti būtent valstybės tarnautojo”.

Prokurorai – verslininkai

Klaipėdietis Justinas Burba prašo nušalinti visą Klaipėdos prokuratūrą – ji per daug susigiminiavusi su liberalais, kuriems kaip partijai pateikti įtarimai korupcija.

“Liberalai merai E.Gentvilas, R. Taraškevičius, Grubliauskas itin nusikalstamai užvaldė mano PRIVAČIĄ 150 metrų ilgio POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ INŽINIERINĘ ŠILUMOS TINKLŲ TRASĄ Šilutės pl.103-105 Klaipėdoje, kurios vertė 300 000 eurų, - teigia J.Burba, - meras R. Taraškevičius oficialiai pripažino kad ši trasa nėra nei Klaipėdos m. savivaldybės žinioje, nei AB” Klaipėdos energija” žinioje. Liberalas meras Grubliauskas įžūliai, ciniškai, ir slaptai be mano žinios trasą perleido neskaidriai monopolininkei AB” Klaipėdos Energijai”.

Supykęs J.Burba reikalauja, kad atsakomybėn būtų patraukti visi Klaipėdos valdininkai, kurie praturtėjo iš savo ryšių su liberalais.

“Jie visi kartu VIENAS KITĄ PALAIKYDAMI man kenkė 20 metų, užvaldydami dvi (500 000 ir 300 000 eurų) nuosavybes, KAD NETURĖČIAU PINIGŲ KOVOTI PRIEŠ KORUPCIJĄ, - piktinasi klaipėdietis, - tai jau genocidas”.

Jis ketina skelbti nacionalinį streiką, tačiau kienas kažkodėl nereaguoja į jo raginimus. Nors J.Burbos keliamos problemos itin aktualios.

“Uostamiestį, o tiksliau jo liberalią valdžią apraizgė giminių ir draugų grupė, - teigia J.Burba, - pateptųjų pareigybių vis daugėja, tad miestą valdančią, glaudžiai tarpusavy susijusią žmonių grupę galima pavadinti Aštuonkoju. Jūros paviršiuje tokius gyvūnus monstrus nelabai pamatysi. Nemėgsta visa galybe afišuotis ši „komanda“ viešumoje ir Klaipėdoje. Tačiau jei esi šios grupuotės narys – nedarbas tau negresia. Dar daugiau, būsi pamalonintas ir karjera, ir uždarbiu, ir premijomis…

O jei būsi ypač vertinamas, gali būti priimtas net į šiukšlių verslą. Neabejokite: pinigai, kaip sako sena patarlė, neturi jokio kvapo. O šiukšlės – vienas pelningiausių verslų pasaulyje. Po prekybos ginklais, narkotikais ir prostitucijos. Ekonomistai šiam bizniui garantuoja amžiną, stabilią ateitį, o mokslininkai patvirtina: nuo šiukšlių, atliekų dusime vis labiau. Pristatau tris draugus iš Tauralaukio. Šiuos tris kaimynus sieja ne tik bendra gyvenamoji vieta, bet ir politiniai bei verslo reikalai.

Rimantas Taraškevičius, buvęs Klaipėdos miesto savivaldybės meras, UAB „Klaipėdos monolitas“ valdybos pirmininkas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

Finansų ir ekonomikos komiteto primininkas, Liberalų ir centrų sąjungos narys. Šis ponas nuolat deklaruoja, jog uostamiestyje viskas skaidru, o gyvenimas gerėja…

Leonas Makūnas, AB „Klaipėdos vanduo“, kurios didžioji akcijų dalis priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei, generalinis direktorius ir, savaime suprantama, Liberalų ir centrų sąjungos narys. Pastarasis bando miestelėnus įtikinti, jog geriame vandenį, kuris vienas švariausių šalyje. Esą net buteliuose parduodamas kokybe ne visada prilygsta vandentiekiu atitekančiam.

Pranas Šidiškis, UAB „Hidrostatyba“ direktorius. Ši bendrovė yra ir UAB KRATC akcininkė. Ar, tai tik sutapimas? Tačiau ši bendrovė laimi daugelį Klaipėdos miesto savivaldybės skelbtų darbų rangos konkursų: J. Lideikio gatvės rekonstrukcija ir naujo tilto per geležinkelį statyba, Pėsčiųjų tilto per geležinkelį statyba, minėtosios AB „Klaipėdos vanduo“, kuriai vadovauja kaimynas, pirmosios vandenvietės rekonstrukcija, Pilies tilto rekonstrukcija, Atliekų rūšiavimo gamyklos Dumpių sąvartyne, kurios operatorė yra KRATC, statyba. Net nereikia stebėtis, kad „Hidrostatyba“ yra nuolatinė Pilies džiazo festivalio rėmėja. Graži kaimynystė ar ne?

Mažesnės aštuonkojo „kojelės“

Pilies džiazo festivalio prezidentė – Inga Grubliauskienė, mero Vytauto Grubliausko, Liberalų sąjūdžio nario, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdybos nario žmona.

Beje, Džiazo festivalį taip pat nuolat remia AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Klaipėdos energija“, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB „Hidrostatyba“. Ar šiaip jau įsivaizduojate kokią svarbią Klaipėdos įmonę, ypač gaunančią užsakymus iš savivaldybės, ir atsisakančią remti žaviosios merienės festivalius? Štai savivaldybės veteranė Aldona Špučienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Finansų departamento direktorė, reguliuojanti pinigų srautus. O jos vyras Algirdas Špučys, AB „Klaipėdos vanduo“ gamybos direktorius. Dar vienas mažas, bet svarbus interesas, kad vandens tiekėjų ūkis klestėtų.

Judita Simonavičiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorė, jos vyras Giunteris Zauka dirba UAB „Klaipėdos energija“, kurios akcininkė yra ir Savivaldybė, vairuotoju. Ir nežinia kodėl visiems peršasi mintis, jog šis darbas buvo gautas dėka garsiosios žmonos.

Svajonių stotelė – KRATC

( Aš taip pat kaip specialistas padaviau pareiškimą dalyvauti konkurse, bet KRATS Mafija manes neprileido. )

Klaipėdos miesto savivaldybė yra UAB KRATC (Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro) pagrindinė akcininkė. Bendrovei vadovauja konservatorius Šarūnas Reikalas, o pavaduotoju dirba Arūnas Danielius (buvęs FNTT Klaipėdos viršininkas, tarnybą palikęs, kai STT susidomėjo jo galbūt neteisėtu praturtėjimu).

Galima tik spėti, kad buvęs finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos viršininkas senų pažinčių neišsižadėjo, o jo kolegos buvusios savo ruožtu taip pat nelies.

Šiai grupelei labai tinka geras žmogus Rimantas Gedrimas, Girulių bendruomenės, kur gyvena vadi namasis Kl ai pėdos eli tas , pirmininkas. Šie ponai užsimojo patraukti geležinkelį, kuris jiems esą trukdo ilsėtis.

Dėl grietinėlės ramybės mūsiškiai pasiryžę iškirsti keliasdešimt hektarų Girulių miško. Tačiau tie ponai neskuba imtis jokių priemonių, kad tokią pačią ramybę turėtų Nemuno gatvės 113 ir 133 namų gyventojai. Juk jie nepriklauso Aštuonkojui.

Teisės skyriaus viršininku KRATC smagiai dirba buvęs Savivaldybės Teisės skyriaus vedėjas, Arūnas Žičkus. Iki atsirandant savivaldybėje jis jau buvo žinomas kaip labai svarbaus, su privatizavimu mieste susijusio, žmogaus Žentas. Vėliau išgarsėjęs žemės sklypų sandoriais su Anapilin iškeliavusiu prokuroru, visuomenėje prisistatė net gelbėtoju. Tiesa, gelbėjo ne skęstančius žmones, bet „Meridiano‘ burlaivį. Dėkui Dievui, legendinę barkentiną nuo supjaustymo išgelbėjo ir miestui suremontavę dovanojo kiti asmenys.

Paklausiu Jūsų, gal žinote, kur karjeros daryti nukeliavo buvęs savivaldybės Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjęs, jaunas vyras Tomas Mataitis? Tik nesufleruokite neteisingai – tikrai ne į Seimą… Yra magiškasis KRATC. Ponas Tomas viešus dalykus išmanė, patirtį turėjo, tad šiukšlių bendrovėje tapo viešųjų pirkimų ir administracijos skyriaus viršininku. Dėl tų „auksinių atliekų“ darbuotojai palieka net prestižines valstybines tarnybas, kaip jau atsitiko su Arūnu Danieliumi. Kas galėtų paneigti, kad atsitiktinai KRATC įsidarbino ir dabartinio FNTT Klaipėdos valdybos viršininko žmonos sesuo?

Dar viena Aštuonkojo naujokė – UAB „Žemkasa“, kuri į rinką įsiveržė be jokios patirties ir reikiamos technikos, tačiau tapo nuolatine savivaldybės skelbiamų konkursų laimėtoja. „Žemkasos“ vadovas Dainius Zokas (nesumaišykite su Zuoku, kuris nori būti šalies prezidentu) be didelių laimėjimų iki tol kukliai dirbo „Lemininkainen“ bendrovėje tiekėju. Tačiau vėliau!.. Štai laimi „Žemkasa“ tokius stambius konkursus, kaip J. Janonio ir Joniškės gatvių rekonstrukcijos. Po viso to bendrovė tampa Liberalų ir centro sąjungos rėmėja. Laimi – partiją paremi, liberalai laimės – ir jie savųjų „dosniukų“ nepamirš. Juk tie konkursai – ne grybų sezonas, nuo lietaus nepriklauso, jų nuolat būna. Ir nėra ko taukšti liežuviais, įtarinėti, kad jei nesi liberalas, tai konkursų nelaimėsi. Su tuo nesutiktų gal vienas – kitas savivaldybės skelbtuose konkursuose dalyvavęs verslininkas. Jie, nabagai, į šią partiją neįstoję, jos rėmėjais netapę ir pavargę nuo užsitęsusių bei darbą trukdančių, konkursų laimėtojus ginčijančių teismų procesų, tiesiog kelia savo verslus į kitus didmiesčius.

„Laimės žiburys“

Prieš keletą mėnesių savivaldybės administracijos direktorė Judita Simonavičiūtė prieš miestiečius apsinuogino tarsi realybės šou. Prisipažino, kad nebegali važinėti į sostinę Vilnių, nes pasigaili, kad dirba tokiame nepritaikytame ir ankštame pastate kaip merija Liepų 11 gatvėje. Visuomenė reagavo audringai, nuo komentarų lūžo kompiuteriai. Žmonės Juditos nuoširdžiai gailėjo, siūlė rašyti pareiškimą, pagaliau įsidarbinti kitur, registruotis darbo biržoje…. Dar kiti prašė nesinervinti, į komandiruotes sostinėn siųsti jaunesnę kolegę, ne centrinę, o tikrąją liberalę Aliną Velykienę. Buvo tokių, kurie iš viso reagavo neadekvačiai, tad jų komentarai buvo tikrinami pagal IP adresą… Realybės šou buvo sėkmingas. Kad vadovės Juditos vizija apie naują pastatą taptų kūnu, reikia didesnio liberalių bendraminčių būrio. Naujas pastatas, vieta ir be plebėjų miestiečių jau suplanuotas. Kad žmonėms būtų patogiau – Liepų g. 11 reiktų imti ir atiduoti… KRATC-ui. Trečiojo bendrovės pastato įkurtuvėms jau pribrendo laikas. Į KRATC-ą , kaip į Biliūno Laimės žiburio kalną lipa vis garsesni Klaipėdos žmonės…

SKUBIAI REIKALAUJAME IŠKELTI BAUDŽIAMĄBYLĄ

PATIKRINANT TARYBOS NARĖS PATEIKTUS FAKTUS DĖL :

Nr.1. Valstybės milijoninių PINIGŲ PLOVIMO faktų savo praturtėjimui. Nr.2. Dėl akyvaizdaus NETEISĖTO, NEPAGRĮSTO PRATURTĖJIMO kurie būdami ir esami Tarybos nariai poktnaudžiauja tarnyba

1.. Rimantas Taraškevičius, buvęs Klaipėdos miesto savivaldybės meras, Liberalų ir centrų sąjungos narys.

2.. Leonas Makūnas, AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius

3.. Pranas Šidiškis, UAB „Hidrostatyba“ direktorius

4.. Pilies džiazo festivalio prezidentė – Inga Grubliauskienė

5.. Vytautas Grubliauskas, Liberalų sąjūdžio narys, Klaipėdos meras

6.. Aldona Špučienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Finansų departamento direktorė, reguliuojanti pinigų srautus.

7.. Algirdas Špučys, AB „Klaipėdos vanduo“ gamybos direktorius.

8. Judita Simonavičiūtė, Klaipėdos m. sav.bv. administracijos direktorė

9. Konservatorius Šarūnas Reikalas,

10. Arūnas Danielius (buvęs FNTT Klaipėdos viršininkas, tarnybą palikęs, kai STT susidomėjo jo galbūt neteisėtu praturtėjimu bei žmonos sesuo).

11. Rimantas Gedrimas, Girulių bendruomenės PIRMININKAS kur gyvena vadinamasis Klaipėdos elitas.

12. Tomas Mataitis buvęs savivaldybės Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas,

13. Alina Velykienė tikroji liberalė..