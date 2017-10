Jeigu viskas aišku dėl Ievos Strazdauskaitės nužudymo, kam policijai reikėjo iki sąmonės netekimo kankinti Leoną Bieliauską?

05 22 Kauno diena pranešė -„Laisvas laikraštis“ melavo apie I.Strazdauskaitę: tai kas dabar bus, kai įtariamieji painiojasi parodymuose?

Kristina Sulikienė

Pamenate, pirma buvo baisus puolimas per visas „mas medijas“ ant vienos manęs: vajėzau, kaip nepagarbiai parašė (parašiau, kad pusė tautos prie konteinerių-tai ko aš negerbiu? Pasikalbėjau tada su benamiu iš „subankrotintos“ laivų statybos. Jis rausiasi konteineryje,vakare eina į nakvynės namus. Kas negerbia šitų žmonių? Gal aš?)

KAIP SUKURIAMI SKANDALAI,ARBA „TEISINGA“ IR „NETEISINGA“ ŽINIASKLAIDA:VIENA RAŠO NESĄMONES, KITA BANDO IEŠKOTI TIESOS

Broliai Bieliauskai ir Vytauto Didžiojo universitetas- ryšiai per statybų verslą?

Puolimas buvo, neva aš rašau FB (kad rašau „Laisvame laikraštyje“ ilgus straipsnius- buvo nutylėta, neva,gal niekas nežino ir nepastebės...) ir dirbu VDU. FB bendruomenės taisyklės teigia- visi įrašai yra paties rašytojo nuosavybė:bet mūsų policija išaiškino,jog čia neva vieša, o ne privati erdvė. Dar tyrimuose Lietuvoje galima atrasti sąvokas „lietuviškas internetas“, nors internetas yra elektroninė technologija, ir jis nepavaldus valstybių sienoms ir etniškumui,jis tiekiamas iš satelitų, o ne iš vietinių TV stočių, kaip senoviškai įsivaizduoja policija, kuri tyrimuose rašo apie kažkokį netgi lietuvišką facebooką!!

Pagal senas tarybines metodikas norėjo visuomenei parodyti: va kas būna su žmonėmis, kurie dirba universitetuose,ir parašo, kad žmonės rausiasi konteineriuose. Dirbantys universitetuose (ir, beje, gaunantys elgetiškas algas- aš gaudavau 372 eurus už etatą) privalo būti už tą elgetizmą visada laimingi (kalbų dėstytojai gauna 560 eurų su docento vardu – tiek pat gauna Maximos kasininkės, be to, jos gauna nemokamą maistą ir kas 4 dienas laisvas po 4 darbo dienų: docentai studentų darbus nešasi namo, ir dirba iki 23 val., nakties.)

Bet mūsų išvaryti iš darbo dėstytojai irgi turbūt rausiasi konteineriuose: nes jų niekas niekur nepriima.Juk buvo pernai straipsnis,kaip panaikinus filosofijos specialybę, dėstytoja M.O. nebeperka drabužių, ir niekur neina. Nebent prie konteinerio pasidairyti.Ir tai nėra pašaipa: o spėjimas.Gal į labdarą nueina. Kitas filosofijos dėstytojas Vedrynaitis šį rugsėjį pranešė:ieškau santechniko darbo. Draugai jam vasarą padovanojo dalgį: prireiks, juk galima uždirbti. Viskas buvo daroma be pašaipos,ir kiek su liūdna gaidele: Vytauto Didžiojo universitete humanitarinis išsilavinimas nebereikalingas. Bet sudalyvauti kokiame nors visuomeniniame procese-ką nors viešai apšmeižti vardan“gero tikslo“

– prašau: ogi filosofai ir būtų sustabdę VDU rektorių (2006 m.baigiau būtent filosofijos magistrantūrą, vėliau po 4m. persikvalifikavau į teisininkus), jeigu jų būtų likę – juk filosofija apima logikos studijas. Logikai būtų pasakę Juozui Augučiui:ką tu darai? Elgiesi spontaniškai ir nelogiškai. Kai iš universiteto iškeliauja sveikas protas, tada atkeliauja bulvaras,ir pavirsta turgumi.

Na o dėstytojai eina prie konteinerių ir į labdarą, gal į blusturgį.

Negali gi vaikščioti tuo pačiu megztuku dešimt metų. O gal? Apie Tomą Akvinietį sėsčiusi docentė ir šiaip mėgo hipišką stilių, buvo draugiška studentams, visada būdavo darbe,netgi jeigu būdavo pasibaigusios jos darbo valandos. Tada, pamenu, sakė apie ją –yra problema, ji per daug myli savo darbą. Mylinčių darbą dėstytojų nereikia. Reikia bumbeklių,arba dar geriau – mokslo turistų: studentams nėra pinigų, bet dėstytojai keliauja, lavinasi.

Nepamiršiu, kaip iškovojau humanitarams lenkų kalbą – rašiau net į Lenkijos ambasadą. Pasirodo, pinigus VDU iš Lenkijos Vyriausybės gauna – o dėstyti B1 lygį – atsisako „per mažai grupėje studentų,eikite į anglų kalbą, dar čia ką prisigalvosite“.Pernai tokiu pačiu sukčiavimo būdu bandė sunaikinti latvių kalbos studijas:tačiau iš Latvijos Vyriausybės pinigus gaudavo.

Nebūčiau seklys morka.Šiaip ne taip radau paaiškinimą, kodėl nedarbo dieną Juozas Augutis trenkė Nepriklausomybės šventimą, ir bėgo manęs šmeižti: ogi Ievos sužadėtinio Bieliausko vienas iš brolių yra kažkada baigęs VDU (2003m.ekonomiką).

O VDU dabar turi planus vystyti statybos ir remonto projektus. O broliai Bieliauskai juk sukasi statybų versle. Va ir atsakymai.Ir dar kažkoks aukštas buvęs anų laikų struktūrų Bieliauskas minimas prie visų MG Baltikų,Gureckų ir statybų magnatizmo – pasinaršykite atidžiau. Vaizdelis nekoks. Tačiau tie vaizdeliai su tomis statybomis ir išlenda per tokias istorijas. VDU juk neseniai pasistatė “stikliaškę“, o senąjį HMF pastatą planuoja arba griauti, arba parduoti. Todėl nei filosofija, nei etnologija nebereikalinga- nes studentai užimdavo pastatą. O su statybų magnatininkais galima “prasisukti“.

Rašė juk ir apie naršytus ežerus ir vandens telkinius, kažko ieškojo, buvęs STT tarnautojai pareiškė, jog turbūt vežtas krovinys. Kai tik LL perspausdino – ėmė grasinti mums bylomis: tik lrytas gali spausdinti kad ir visiškas nesąmones, o jau perspausdinti negalima. Nors įstatymai to nedraudžia,kaip tik, atsako pirminis šaltinis. O jau už klausimą („kokią prekę galimai vežė?“) jokios atsakomybės būti negali.

INFORMACINE ATAKA DĖL IEVOS NUŽUDYMO TYRIMO UŽGOŽĖ NAUJIENAS APIE LIETUVOS NEVARŽOMAS GAUJAS

Taigi,grįžkime prie mūsų kolegų išreklamuotos „naujienos“, jog „Laisvas laikraštis“ „apsimelavo“ – pamenate, pirma aš rašiau apie „Kamuolinius“ ir žmonių grobimus. Reikėjo juk maskuoti mano parašymą apie „Kamuolinių“ kelis kartus grobtą ir žudytą Vansevičių.Jis buvo pagrobtas kamuolinių vidury baltos dienos, Panemunėje, 6 asmenys persirengę policininkų uniformomis jį ištempė iš namų,vežė žudyti, niekas jo neieškojo, jokia nei policija, nei oro policija, nei išminavimo brigados „Aras“ – kurios padėjo atkasti šitoje, kur LL neva meluoja,- istorijoje kūną.

Jeigu esi susijęs su kažkuo – tavęs ieškos iš oro. Jeigu tu nesusijęs, tai tave galima grobti vidury dienos. Šiuo metu šis kamuolinių persekiotas vyras netekęs viso turto, jo draugė buvo apipilta su rūgštimi, sūnus peršautas. Tai tikri ir gyvi žmonės, ne vaiduokliai. Tai yra žmonės,nukentėję nuo Lietuvos teisėsaugos nusikalstamo neveikimo, kuris iššaukia gaujų siautėjimą.

Lietuvos gaujos tiek suįžūlėję, jog kas savaitę veža naujas vogtas mašinas iš Vokietijos. Tos gaujos, jų vykdytojai visiškai jauni vaikinukai, žino, jog Lietuvoje niekas negresia – jog niekas nestabdys. Visa laimė, jog juos sulaiko Lenkijos teisėsauga.

Lenkijos teisėsauga sučiupo ir mūsų narkožuveles, ir joms gresia iki 15 metų kalėjimo. Suaktyvėjo ir pasienyje veikiantys mūsų policininkai, nebebijo stabdyti įtartinas mašinas. Alytaus krašto policija veikiau yra išimtis bendrame vaizde, kas dieną ką nors sulaiko, užkardo, taip pat efektyviai ieško dingusių žmonių, iš karto skelbia per visas priemones. Nėra taip, kad visa policija miega. Neseniai Varėnos policija sulaikė prie vairo Lietuvos kariuomenės girtuoklį.

Tačiau bendras vaizdas yra labai prastas.

KODĖL NEBUVO TAIP PAT AKTYVIAI IR IŠSAMIAI TIRIAMAS VALIŪNO NUŽUDYMAS?

Su tuo skandalu dėl dingusios merginos tiek užgožė kad ir gaujų tyrimus (ir vėl žmonės skalambijo- Ievutė Ievutė mašina mašina mašina, LL melavo melavo melavo – kad tik niekas nesidomėtų plačiau, kas vyksta iš tikrųjų, ir kad žmonės dingsta ir grobiami dažnai, o ne kartą metuose), kad net tuo pačiu metu įvykdyta tautininko Valiūno žmogžudystė nuėjo kažkur į penktą planą: nors tai buvo Tautininkių partijos Jonavos skyriaus pirmininkas. Tiesa, rašyti apie Valiūną irgi negalima: buvo skundas, liepė viską išimti. Žurnalistų etika, beje, nenustatė pažeidimo: kai aprašant Valiūno nužudymą,paminėta tomis dienomis dingusi Ievutė. Nes buvo lyginama: kaip ji buvo ieškoma,ir kaip nebuvo ieškomas šis tautininkas.

O Valiūnas juk nužudytas Jonavos rajone,įmestas į apleistą šulinį apleistoje karinėje bazėje. Pamenate,šukavo visą teritoriją iš dronų – ir neva nematė Valiūno kūno.

Man ta isterika, kad negalima rašyti iš viso,net minėti, primena šventosios ir nekaltosios motinos iš Petrašiūnų „tyrimus“, kai Laimutė Stankūnaitė bet ką apie save spaudoje rasdavo, nunešdavo bet kaip surašytą skundelį į prokuratūrą, ir prokurorė kokia nors kaip Mockienė, iš karto pradėdavo tyrimą, o lrytas ištiražuodavo skambią antraštę „dar vienas ikiteisminis tyrimas Garliavos žudynių byloje“. Įsivaizduokite, dirbi savo darbą, pagal redaktorės pavedimą nueini į vaiko teisių skyrių,sužinai sprendimą,kad globa Venckienei pratęsta,parašo apie tai tie patys lrytai, kaunadieniai, parašo net Lenkijos spauda – ir man vienai ikiteisminis tyrimas dėl Laimutės Stankūnaitės „sekimo ir informacijos apie asmeninį gyvenimą viešinimo“, o visiems kitiems 10 asmenų – jokio tyrimo. Nors aš niekada redakcijoje pati nieko neviešinau.Kai kalba pasisuko apie Gorienės viešinimo atsakomybę – tai tada labai staigiai pusantrų metų vilkintą tyrimą nutraukė.

ŽURNALISTO VEIKLA „RAŠYMAS“- PROFESINĖ (NESVARBU, KAD RAŠO NESĄMONES), VISŲ KITŲ- NUSIKALSTAMA

r būdavo motyvuojama tuo, jog jie visi žurnalistai, o aš teisininkė, ir dirbu redakcijoje teisininke. Todėl man negalima rašyti,o jiems galima. Jų veikla- rašymas, o mano rašymo veikla- nusikalstama. Nes aš matote turiu 3 aukštojo mokslo diplomus, o jie visi tik 1. Jie bukesni,juos galima suvaldyti, o manęs negalima, nes aš nerašau kliedesių, kuriuos kaip tiesą būna išplatina teisėsauga. Aš visada paanalizuoju, ar tarkime Kraujutaitienė galėjo atvažiuoti iš Kauno prie Ūso lavono per 15 minučių, ir ar Ūsas galėjo baloje nuskęsti. Atsakymai abiem atvejais aiškūs: negalėjo,ir negalėjo. Ir asilui turi būti aišku. Tik ne mūsų rašeivoms, kurie neanalizuoja to, ką jiems atsiunčia.

Žinote, kaip „spauda“ aprašo Henriko Daktaro bylos tyrimą? Sėdi moteris teismo salėje, iš BNS, kuri kompiuteryje turi gatavą teisėsaugos tekstą (teismo salėje ji nereaguoja į aplinką, dirba tik su savo gatavu tekstu). Ji išsiunčia tą tekstą į BNS - nors tekstas nieko bendro su posėdžiu neturi. Tada visa “spauda“ perspausdina kliedesius, o aš aprašau vykusį teismo posėdį. Kontrastas- klaikus. Bet tokiu būdu ir vyksta „rezonansinių bylų žurnalistiniai tyrimai“.

Na, o jeigu išeina kalba apie mano teisinį darbą, tada matote, kaip susuka- dirba VDU- bet nedirba. Ir padaro skandalą. Nes labai nesmagu būtų man paskambinti, ir sužinoti,kad dirbu savo pačios teisinėje veikloje. Juk visuomenė sužinotų, jog galima kreiptis. O ką tik teisę baigę studentai sužinotų, jog galima registruoti teisinę veiklą. Juk universitetuose ten dėstantys advokatai nepasako. Visą laiką skaitome patyčias iš teisininkų- neva jie bedarbiai. O kad individuali veikla per 1 minutę VMI registruojama- niekas nepasako.

Skandalas su rinkimais ir su violetine partija irgi buvo tarsi sisteminiame užsakyme,jo rėmuose: partiečiai nepabijojo suklastoti mano biografiją, išspausdinti net 150 000 egzempliorių tiražu(ištrynė,kur dirbu, ir parašė kažkokią nesąmonę) tada bandė apkaltinti pačią mane (kad aš klastoju savo darbovietę), galiausiai bandė apkaltinti redakciją. O galiausiai surinko nulį rinkimuose, ir mirė kaip partija.Kuri kartas nuo karto vis paklausia “o kur mergaitė?“. O jeigu atsakysiu- Vokietijos viešnamyje mergaitė. Ar violetinė partija važiuos jos ieškoti? Abejoju. Tarkime, jie niekada nesusimąstė, kur dingsta parduoti vaikai. Ir kad paišyti kreidelėmis ant asfalto ieškant ten sliekų - neužtenka. Sugebėjo nemačiom išsiųsti Neringą Venckienę. Sugebėjo Tadas Skučas išvykti gyventi į Vokietiją. Nesugeba sužinoti, kur mergaitė. Apgailėtinai skamba. Ypač, kai drąsieji violetiniai savo sodyboje apmoko ne ką kitą, o Šimašiaus liberalų jaunimą kartu su Gabrieliaus Landsbergio sūnumi, bei jo jaunaisiais konservuotaisiais gyvagalviais.

Protesto akcija prieš Šustauską surepetuota vienos iš Kedienės seserų sodyboje, aišku,sesuo gavo „gešeftą“.Po to ta mergaitė penktoje vietoje, kai galima sėdėti konservatnykų demokratizacijos fondų kišenėje. Kas susilaikytų? Juk riebiai gyventi tai ne prieš pedofilus kovoti. Kam kovoti, o kam biznį sukti. O ir duktė Sonata nenori prarasti šiltos vietos Lietuvos teisininkų monopoliniame klane.

Tiesa, kurios atkakliai ieško Henriko Daktaro svotas Dorulis Žvirblis,ir kurio duktė dirba ne kur kitur, o prokuratūroje, yra čia pat padėta. Tiesa gali nepatikti. Ji yra tokia, kokia yra,o ne margomis kreidelėmis maskuojama ant aslfalto, ir imituojama...

Taip ir su policijos vadų PRAVDA. Tai tėra pasakėčios, o ne tikra objektyvi ir sintetinė tiesa.

Kiekvieną kartą, kai ką nors klastoji,ir šmeiži- pagalvok, lazda turi du galus, o antras galas trenkia smarkiau.

PAGRINDINIS IEVOS NUŽUDYMO BYLOS ĮTARIAMASIS BUVO SUDAUŽYTAS IKI SĄMONĖS NETEKIMO

Taip ir su isterika dėl Ievutės tyrimo: kad Pernavas viską žino,ir kad romų kilmės piliečiai prisipažino. Prisipažinimas, išgautas kankinimo būdu, ir pasirašytas sąmonės aptemimo pasekoje yra niekinis ir negalioja.

Mes net nežinojome, jog Ievutės tyrimo „tyrėjai“ sudaužė įtariamąjį,ir vis tiek buvo aišku,jog įrodymų nėra,o tyrimas grindžiamas velnias žino kuo,bet ne įrodymais.

Man dar susidaro įspūdis, jog latvių ir kitų mašinų grobimų tyrimo netyrė: laikė stalčiuje tuos tyrimus, kad kažkam baisiau atsitikus, būtų galima romus prikabinti prie rimtesnės bylos, ir juos užmūryti kalėjime.Taip ir buvo padaryta su Ievutės tyrimu.

Ievos Strazdauskaitės motina po to pasiskundė, jog aš negaliu rašyti netgi apie savo nužudytą sesę, dingusį brolį,jeigu noriu tekste paminėti jos dukros pavardę. Generalinė prokuratūra neatsakė, ar Ieva Strazdauskaitė priklausė VSD – nes tyrimus tik dėl VSD ir AOTD pareigūnų kaip viešojo intereso perima GP, tai ši įstaiga nesugebėjo nieko atsakyti, teisinosi paslaptimi ikiteisminiame tyrime. Tačiau kai mama reikalauja neminėti jos dukros vardo, arba kaltina, kad laikraštis nori uždirbti- tai yra daugiau nei keista, nes begalinis skundų rašymas primena Laimutės Stankūnaitės ir kitų “nukentėjusiųjų nuo neegzistuojančios pedofilijos“ pareiškėjų pinigavimąsi. Kai teisėsauga suklastojo bylos tyrimą, ir vėliau pateikė, kad pedofilijos Lietuvoje iš viso nėra - ir tada davė žalią šviesą pinigavimuisi, jeigu tik kas bent žodžiu užsimins apie vaikų išnaudojimą. Kad Lietuvos teisėsauga palaiko pedofiliją, rodo Klaipėdoje atliktas ikiteisminis tyrimas, kai už vaikų pornografijos laikymą toks Antanas pagal prokuroro prašymą turėjo gauti tik 500 eurų baudą, teisėja pasibaisėjo baudos dydžiu, ir skyrė dešimt kartų daugiau. Tai tada delfinariumas parašė: netikėtas teismo sprendimas. Įsivaizduojat, jeigu prokuroras sako, jog už beprotiško kiekio vaikų pornografijos laikymą reikia skirti 500 eurų baudą, tai teisėjas neva turi ir klausyti. Palyginimui pasakysiu, jog Kauno apygardos teismas neseniai Gretai Knapkienei skyrė 300 eurų baudą, kodėl ji parašiusi prašymą teismui, neatvyko į teismo posėdį. Neatvykimas į teismą ir vaikų pornografijos laikymas dideliu kiekiu-bauda labai panaši. Tai rodo toleranciją pedofilijai.

POLICIJOS DEPARTAMENTAS NE TIK PRISIPIRKO NAUJŲ MAŠINŲ, BET SIEKĖ UŽDARYTI „LAISVĄ LAIKRAŠTĮ“, MANIPULIUOJANT IEVOS ŽŪTIMI

Na, o gedinčios motinos elgesys? Kai jai buvo pateikta teisėsaugos sugeneruota medžiaga:yra ten toks kovos prieš žurnalistus ir kitus rašytojus skyrius, jie dieną naktį seka visus straipsnius, pasisakymus, tada šifruoja, ieško BK straipsnių, kuriuos galima būtų prikabinti. Nebeturėjo kur kišti šitos medžiagos – tai atidavė gedinčiai mamai, ir liepė eiti į žurnalistų etiką,ką ji ir padarė.

Keistai skambėjo reikalavimas pašalinti absoliučiai visus straipsnius, jeigu jame buvo tik vienas sakinys apie gedinčios mamos tobuląją dukrą- kuri nebuvo su niekuo susijusi,nužudyta spontaniškai,pasiskolinus kastuvą pas Marijampolės ūkininką, ir spontaniškai iš anksto iškasus 2 duobes Kėdainiuose. Mašiną palikus Žeimių miške. Neišgėręs nesuprasi,o išgėręs kaip Vilniaus prokurorė-tuo labiau. Tik prokurorai geria iki 3.5promilių, ir tik jie yra teisiami adminiostracine tvarka,nes jeigu paprastas runkelis prisigertų Vilniaus stotyje,ir vadintų pareigūnus šliumparkomis, jis būtų gavęs 1.5 metų kalėjimo griežto režimo, greičiausiai Lukiškių.

Taigi, Ievos Strazdauskaitės mama buvo pasitelkta į kovą su neįtikinančiu analitiniu laikraščiu “Laisvas laikraštis.“

Reikalavo pašalinti visus straipsnius,kur tik buvo radusi bent menkiausią užuominą apie Ievutę.

Nors nužudymo nusikaltimams senatis seniau buvo 20 metų, o dabar dar daugiau,pasirodo, rašymas apie žiaurų nusikaltimą gali užtraukti atsakomybę „nepagarba mirusiam“. Jeigu rašai apie žmogaus dingimą, tada tai šmeižimas- nes apie dingimą irgi gali rašyti tik policijos sertifikuotos priemonės, su patikrintomis rašytojomis - pavyzdžiui kuzia.

KAI NUŽUDYMO TYRIMĄ BAIGIA IŠVADA APIE...SAVIŽUDYBĘ (PLG.„IEVA TIKRAI NEGALĖJO NUSIŽUDYTI“- DAR NERADUS KŪNO, PRANEŠTA PER VISAS PRIEMONES)

Štai mirusiojo žūties aplinkybių ištyrimas nei į tvorą nei į mietą,kaip Vilniaus o vėliau neva nešališka Penevėžio teisėsauga padarė – kai nužudytą mano seserį pavertė savižude. Nesuvokiamas idiotizmas:jeigu yra Irmanto Mikelionio nutarimas, jog būtina vykdyti nužudymo tyrimą pagal LR BK 129 str. 1d.,tai ir turėjo būti vykdomas nužudymo tyrimas, nes savižudybių tyrimo baudžiamasis kodeksas nenumato –savižudybės tiesiog nėra tiriamos kaip nusikaltimai.O čia tyrė nusikaltimą taip išeina savižudybę 3 metus. Ko neprigalvoja mūsų teisėsauga – norėčiau sužinoti, ką vartoja,tiesa,stotyje buvo sučiupta labai pasižymėjusi prokurorė,vartojo alkoholį ir labai dideliais kiekiais.

Taigi, „Kauno diena“ parašė,kad mes apsimelavome,na o „Kauno diena“ su lrytu ir kuzia pasirodo nemelavo, kai kliedėjo apie dėklą ir telefoną,kurie gulėjo dideliu atstumu ir visai nesubraižyti. Daiktų išmėtymas yra vaikų darželio lygio žvalgybų ir nusikaltėlio metodikos. Kai Romos priemiestyje, Italijoje, Ostijos uoste 2014 03 12 ryte buvo rastas neaptpažintas lavonas,Italijos spauda rašė: neįmanoma atpažinti, kas toks. Po pietų kažkas užkišo už ŽVEJYBINIO TINKLO, į kurį buvo susipainiojęs šis žvejo lavonas,LIETUVIŠKO PASO VIRŠELĮ, ir tada staiga visiems nušvito- juk čia ne 2014 01 07 iš valties įkritęs į vandenį italas žvejas- čia 2012 1203Vilniuje dingęs kalbininkas Romualdas Apanavičius jaunesnysis. Telefonu tą patvirtino Lietuvos ambasdados Italijoje ministras patarėjas Dagilis, ir netgi iš karto išsiuntė šią džiugią naujięną- kai atpažino kūną telefonu ir iš lietuviško paso nusitrynusio viršelio- į Lietuvos kriminalinės policijos biurą. Tas pats biuras, kuris giriasi tyrimų metodika,naujomis mašinomis,visą parą veikiančia pasiklausymo aparatūra. Ir kurį galima apdurninti tokia nesąmoninga istorija, kur kažkas laiku užkišo net ne pasą, o tiesiog viršelį su užrašu “Lietuvos Respublika“.

Todėl gerai, kai Leono Bieliausko advokatui kyla klausimai, kodėl mėtėsi telefono dėklas-o už kilometro telefonas, visiškai nesubraižytas. Nes tai tiesiog yra nusikaltimo aplinkybių suklastojimas- dar vienas ir greičiausiai, tarnybinis nusikaltimas (LR BK 228 str. ir LR BK 236str.) Norint suklastoti įvykio aplinkybes, jau vykstant tyrimui, buvo klastojamos įvykiio aplinkybės, kažkam, kuris galėjo prieiti prie saugojamų nužudytosios daiktų, esančių įrodymų saugojimo stalčiuje - panižus nagams.Štai išmėtysiu jos daiktus,ir tada visi supras, kad žudė šitie, kuriuos iki sąmonės netekimo pridaužėmė, ir išmušėme liudijimus. Viskas labai vaikliškai atrodo.Žmonės net nežino, iki kokio lygio nusivažiavusi mūsų tesiėsauga.

KAI NEBELIEKA TIESOS KRITERIJAUS, LIEKA „PRAVDA“ ARBA „TEISIBĖ“

Man dabar kyla toks klausims – kai tie mūsų kolegos ar veikiau konkurentai patys apsimelavo,tarkime,kai visai Lietuvai rašė,jog aš dirbu VDU,nors man gėda ten būtų dirbti – tokio klaustrofobinio,nacistinio ir fašistinio universiteto reikėtų paieškoti (HMF antrame aukšte kabo atminimo lentelės žydų žudymus organizavusiems Lietuvos veikėjams,yra net nusikaltėlio prieš žmoniškumą vardo auditorija...Save gerbiantys litvakai dėl šių priežasčių atsisako peržengti VDU slenkstį)- tai tada šitie laikraščiai nemelavo,tiesiog tiražavo TEISIBĘ.

Nes toks buvo užsakymas – reikia būtinai apdergti tą,kuri parašė,kad žmonės Lietuvoje prie konteinerių.

Bet juk mūsų teisėsaugai užsienis perduoda ŽMONIŲ PREKYBOS bylas. Kai žmonės nuo konteinerių surenkami,ir atsiduria Londono šiukšlynuose, ar viešnamiuose. Kažkaip policija patingėjo pasitikrinti, kokios bylos pastaruoju metu parėjo į teismus: vištų gaudytojų byla irgi.

Dar mūsų konkurentų puslapiuose buvo parašyta, jog aš nesu baigusi VDU, o tą nesąmonę patvirtino Juozas Augutis, kuris šiuo metu kala prie kryžiaus KTU rektorių Baršauską- pats būdamas galimai patologiniu melagiu.

Išvadinti dvigubą absolventą ir dar tuo metu doktorantą “ne VDU bendruomenės nariu“ reikia turėti zuikio drąsą. Ne veltui greitu laiku gavo už perkeltą tvorą administracinio teisės pažeidimo protokolą: nes mūsų rektorius yra nepriekaištingos reputacijos,visada kalba ir daro tik tiesą. Tvora irgi tik laikinas nesusipratimas. Nors tvoros kilnojimas būtent ir kalba apie žmogų, jog jam „nėra ribų“. Ir jis nesilaiko visuomenei pritaikytų įstatymų ir normų.

Laikraščiai sukūrę vadinamąją „antį“, net nežinojo pagrindinio visuomenės informavimo principo – jog reikia apklausti visas puses. Man neitą dieną nei vėliau,kai pylė mėšlą ant galvos ir ant mūsų laikraščio –nepaskambino,ir nei vieno laiškelio neparašė nei viena spaudos priemonė. Išvogę asmenines nuotraukas iš FB uždaros ir tik draugams skirtos paskyros, padarė ir nusikaltimą intelektinei nuopsavybei- ir dar rodė per TV, tarsi aš būčiau viešas asmuo. Šitiek prisidirbę ir apsikakoję iki ausų, toliau tęsdami mėšlo pylimą ant manęs ir LL, gegužę ištiražavo nesąmonę,jog LL melavo apie tyrimą.

2016 M. „GENEROLO ŽUKO INTERNETINIO DVYNIO“ SKANDALAS

Tas pats dėjosi per “internetinio dvynio“ skandalą 2016 metais, kai generolo Žuko adjutantui Neimontui pasivaideno kažkas, ir jis paskelbė, jog Žukas niekada nebuvo pranešęs 2015 metais,kad nėra Rusijos grėsmės, ir be to, tokia Sulikienė niekada LK netarnavo.(Palyginkite – dviguba absolventė niekada VDU nesimokė, kaip ir rezervo karė su laipsniu jaunesnioji eilinė – niekada netarnavo.)

Visos „mas medijos“ ištiražavo, vėliau man siuntė berods lrytas kompanija, kai pagrasinau teismais, Neimonto kliedesius: tikrai jis laiškeliuose visoms medijoms rašė “ji tarnavo vos dvi dienas“. Nors galima paskambinti į KAM pasakyti mano vardą ir pavardę, pasakys tabelio numerį. Ir dabar „kabu“ sistemose. Dar KAM tiksliau Lietuvos kariuomenė šių metų kovo 10 (grynai per patį Pernavo puolimo piką) deklaravo “kitokius santykius“ su manimi,ir pranešė apie tuos „kitokius santykius“ į VMI.

Kai kas nors labai garsiai rėkia, jūs pabandykite įsiklausyti- juk skamba tuščia ir kiaura,ir skamba labai garsiai. Panašiai skamba, kaip tie Maidano kiaurapuodžiai ant gyventojų galvų.

Taigi, visa šita istorijėlė buvo skirta „suvalgyti“ „Laisvą laikraštį“. Tačiau į informacinio ir kriminologinio karo barus įsijungė patyrusi teisininkė Daiva Guobienė.

TEISININKĖ DAIVA GUOBIENĖ SUGRIOVĖ AVARIJOS AUTOSTRADOJE VERSIJĄ

Ji iš karto sugriovė versiją,kurią tebetiražuoja įtariamieji romai, jog jie neva prisivijo ir stuktelėjo į šoną, todėl neva mergina sustojo. Buvo paaiškinta,jog stuktelėjus dideliu greičiu į mašiną,abi mašinos apvirstų, ir atsidurtų ant stogo. Ir gulėtų šalikelėje.

Šitą analitiką, kaip supratau, irgi laiko legenda, kad “Laisvas laikraštis meluoja“.

Į pasakėles iš rūsio panašūs svaičiojimai apie važinėjimąsi po visą Lietuvą, ir kastuvą Sūduvos giriose.

Kurį neva geruoju kažkoks suvalkas atidavė, ir neprašė grąžinti. Pasakėčių kūrėjant trūksta etnologinių duomenų.

Suvalkietis toks skūpus,jog jis dykai ne tik kastuvo neskolins.Jis su tuo kastuvu pats užvažiuos, jeigu iš jo kas bandys atimti.Be to, jeigu turėjote kada užklimpusią mašiną,ne su kastuvu ji ištraukiama,o su rąstais ir akmenimis. Vėlgi pasakėčių kūrėjai susipainiojo.

Suvalkiečiai skūpūs, ir kastuvo jokiam ar čigonui,ar rusui tuo labiau neskolins ir dar dykai neatiduos. Juk kastuvas kainuoja 10 eurų. Suvalkietis paskaičiuos,jog tai grūdų maišas.

Na ir kulminacija yra paaiškėjusios aplinkybės, jog pagrindinis įtariamasis buvo sudaužytas iki sąmonės netekimo: apie tai interviu naujausiame numeryje paviešino jo advokatas Valdas Bliujus.

Jis nurodė,jog pirma jo ginamasis Leonas Bieliauskas pakliuvo ne į areštinę, o į greitosios pagalbos ligoninę, dėl ko yra paduotas pareiškimas apie atliktą nusikaltimą- kūno sužalojimą.

Labai įdomu, jog nusikaltimo „ištyrimui“ policijos departamentas galimai atlieka nusikaltimus.

Visų pirma ta informacinė ataka yra ne kas kita,kaip plataus masto nusikaltimas, ir visa laimė, nuo spalio 1 dienos šmeižimas tiriamas bendrąja tvarka,ir turės ištirti Lino Pernavo veiksmus,kodėl jis ir jo visa aplinka šmeižė asmenis,kurie analizuoja kriminalinius įvykius Lietuvoje.

Tarkime,manęs niekas neatsiprašė, kodėl kovo 11d. ryte parašė,kad dirbu VDU,o vakare „paneigė“,apšmeiždami, jog niekada ten nesimokiau ir neva nieko bendro neturiu. Dar buvo parašyta, jog niekada VDU nedirbau: dar vienas Juozo Augučio melas, nes dirbau 2011 03 31-2015 04 30 pilnu etatu, ir dargi važinėjau į komandiruotes, ir konferencijas. Melagis melavo,per tiltą važiavo.Šiuo metu šis melagis dergia ir puola Baršauską,rektorių,kuris niekada spaudoje nešmeižė nei savo darbuotojų,nei studentų, jų neišsižadėjo.Kuo didesnis melagis ir šmeižikas,tuo jis didesnį krislą kolegos akyje mato,rąsto savojoje nematydamas. O ir tą krislą kaip gali matyti per didžiulį baslį akyje.Liaudies išmintis,bet ji aktuali iki šių dienų.

Toliau dar atsakysiu dėl idiotiško melo,kad neva nesu teisininkė,ir tuo labiau kriminalistė, todėl neva negaliu analizuoti nužudymo bylos.

Kad aš su kitokiomis po sesers žiauraus nužudymo net ir nedirbu.

Pavardyti?

PRIVATŪS TEISININKAI TIRIA NUŽUDYMO BYLAS GERIAU GERU „GARSŪS“ PROKURORAI

Gecevičiaus “batų raištelių“ byla. Lukiškėse nužudytas kameroje kalinys, prokuroras Motiejūnas (tas pats Ūso „advokatas“) „ištyrė“, jog “pasikorė“. Kreipėsi į mane gedinti mama,surašiau apskundimą.

Teisme paaiškėjo,jog „pasikorė“ batų raišteliais, o nuotraukoje matyti, jog batų raišteliai- visi batuose.Teisėjas Pažarskis nutartyje nurodė tirti, kas numetė ant lavono tuos raištelius, iš kur jie atsirado, jeigu abiejuose batuose raišteliai gražiai suvarstyti. Be to,tik visiškas idiotas gali patikėti tokia legenda. Bet štai Motiejūnas surašė,tyrimą nutraukė, o gedinti motina turėjo patikėti, nieko nedaryti.

„Savaiminio iškritimo per ligoninės langą Švenčionyse“ byla, kuri buvo nutraukta 6 kartus, nes gydytojai nekalti, aplinka kalta. Baisi byla, bet prokuratūra „laimėjo“, sveikiname, našlė pavargo skundinėti, nes 6 kartus byla nutraukiama,nevykdant nei vienos teismo nutarties- ištirti,kas išstūmė vyrą per langą.

Lietuvos kariuomenės žvalgybos karininko L.B. žūties Amerikoje byla. Tamsi istorija,kurioje įsijungė ne kas kitas, o lryto pasakoriai,ir tyrimą reikėjo baigti-nes jie parašė TEISIBĘ (turintis A sveikatos grupę kapitonas mirė SAVAIME nuo ŠIRDIES,būdamas 35metų. Pati ta senatvė mirti savaime nuo širdies, bet lrytas tiki, taigi,visuomenei irgi tiks.). Po tokio parašymo ką jau čia bepridursi. Bet kurį laiką dirbome su gedinčiais tėvais,gavome įrodymus iš JAV kariuomenės kriminalinių tyrimo biuro (sušalusio lavono su 4 skylėmis nuigaroje nuotraukas). Tyrimas JAV nebuvo nutrauktas, atsakinėjo į visus paklausimus: tik reikėjo įtikinėti naudotis procesinėmis teisėmis,nes motina buvo nukreipinėjama kovoti su Lietuvos teisėsauga ir karine žvalgyba: nors jos vykdyti tyrimą galėjo atsisakyti, o vykdė dėl išimties- žuvo žvalgybininkas (štai iš šio tyrimo ir žinau,kada tiria Generalinė prokuratūra- todėl Ievutės dingimo perdavimas tirti į GP pasirodė labai keistas). Kadangi motina ištisai grasino susideginti,tai buvo ne tyrimas, o kažkoks šou,norėjau padėti, bet lrytas padėjo labiau. Ten karininkas nužudytas,o įvykio aplinkybės – suklastotos.

Henriko Daktaro „byla“. Kosminė byla,į kurią gilinuosi nuo 2013 metų. Nėra rastas nei vienas lavonas, visos ekspertizės suklastotos (lavonų dalių, kurias sugebėjo rasti,ekspertizė suklastota- skyrėsi lavono ir nužudytojo amžius 25 metais. Vienas ekspertas liudijo,jog tai tyrimo klaida,kitas raitėsi,ir aiškino,kad nieko tokio, kad tokia didelė paklaida.Bejemdėlšio tikro ir suklastoto lavono Henrikas Daktaras buvo išteisintas.Gynyba apeliacijoje vis tiek pajudinošį klausimą,kad parodytų,kokiais metodais“tirta“ byla. „Oficialioji“ spauda nieko nei vienu žodžiu neužsiminė apie šį suklastotą lavoną.) Priminsiu, jog apie Henriko Daktaro bylą prokurorai, komisarai ir lrytas kliedėjo nesąmones, netgi kai byla buvo visiškai neišnagrinėta. Vienintelė aš ir „Laisvo laikraščio“

spaudos priemonė viešino apie šios bylos suklastojimą ir politinį bylos atspalvį- kad ir Henriko Daktaro skraidinimą su Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvu “Spartan“, o vėliau reikalavimą susimokėti 5600 eurus, nors Dalia Grybauskaitė, pavyzdžiui, atostogauti skraido nemokamai.O kaliniams reikia susimokėti.Nors laiko vos ne rūsyje,ir neleidžia dirbti. Tai leiskite Henrikui Daktarui dirbti- galės susimokėti už “Spartaną“ – skrydį su maišu ant galvos, po kurio vos negavo širdies smūgio. Įdomu, o Dalią jie irgi skraidina tokiu būdu?

Dar buvo Drąsiaus Kedžio, Andriaus Ūso,Jono Furmanavičiaus žūčių tyrimas.Spauda rašė nesąmones, o tuo metu dirbau „Karštame komentare“, ir mes su Giedre Goriene gilinomės į bylų aplinkybes, netgi redakcijai buvo „nutekintas“ Jono Furmanavičiaus ekspertizės aktas, kuriame buvo parašyta,jog žaizdos išplautos, neįmanoma bus nustatyti nei mirties laiko,nei kalibro, iš kurio šauta,nei atstumo.Tačiau žmogus sėdi, padėjėjas, tiksliau,ne sėdi,o guli,nes Ivanausko labai sunki sveikata. Bylą „tirti“ padėjo korumpuoti žurnalistai. Kadangi Likimas pats padaro savo teismą,tai vienas skundikas guli pusiau paralyžiuotas. Tokia skundikų ir melagių dalia,deja.

Gilinausi ir į Medininkų istoriją,nors G.Gorienė labai „savindavosi“. Praleidau su advokatu Marcinkevičiumi 4,5 valandos prie jo sudarytų maketų, prie medžiagos,buvo labai įdomi patirtis ir tiriamoji praktika.

Ir aišku, sesers Virginijos nužudymo tyrimas, kurį vykdžiau „per negaliu“, mano valia būtų,nebūčiau ten lindus,bet tėtis labai prašė, tai rašydavau jam apskundimus,vykau į posėdžius,skundžiau idiotiškus Zenono Buroko atsisakymus tirti nužudymą.

Teko pasėdėti ir prie lavonų tyrimo mokslo,ir prie vadovėlių ekspertizių. Todėl kai kažkas loja, kad neva tik prokurorai moka tirti nužudymo bylas, aš galiu drąsiai atsakyti- būtent jie ir nemoka,nes jeigu mokėtų, jie nenutraukinėtų po 6 kartus tyrimų.Jie nutraukia, nes jie susiduria su savo nekompetencija,bei tyrėjų neraštingumu, tada bijo prarasti tarnybą, kurioje šilta ir gera (galima prisigerti iki žemės graibymo, ir niekas tavęs negali atleisti, esi neliečiamas. Gali kaip Kliunka ateiti į darbą girtas. Na jis turėjo išeiti.Čia menka išimtis. Galima teisme nagrinėti bylas girtiems –girto teisėjo Birštono atvejis), tai paima ir tiesiog nutraukia tyrimą, nes tirti temoka vadinamąsias vištų bylas.

Arba dar geriau – nužudytos merginos tariamą šmeižimą, kai pats tyrimas nuo pradžių - suklastotas.

JEIGU VISKAS AIŠKU DĖL IEVOS NUŽUDYMO, LL MELUOJA, TAI KAM REIKĖJO PRIMUŠTI IKI SĄMONĖS NETEKIMO LEONĄ BIELIAUSKĄ?

Tyrėjai ir prokurororai patys,taip išeina, užsakė nusikaltimą (įrodymų – nėra,todėl jūs ten Petrai ir Zenonai,išmuškite jėga prisipažiniomą,juk jie nužudė mūsų tokio ir tokio draugo giminaitę- svoločiai,sodinti galima ir be įrodymų): buvo iki sąmonės netekimo subaladotas Leonas Bieliauskas, yra kreiptasi dėl nusikaltimo prieš jį padarymo. Tada prievarta išgautus ir dar apsvaigusia sąmone pasirašytus parodymus jie visur kaišioja, ir grasina vienintelei spaudos priemonei, kurioje kažkiek galima rasti analitikos ir sveiko proto.

Tokiais “įrodymais“ grįsta pati tyrimo pradžia yra niekinė, negaliojanti,o jeigu Pernavui ir jo smurtininkų brigadai kas neaišku-marš į universiteto suolą.

Dėstė man Kauno apygardos prokuroras Bučiūnas. Štai pas jį gal kažkiek praaiškėtų sąmonė, kuri mato įrodymus,bet negeba skaičiuoti. Kaip ten vis tik yra su tuo kilometražu?

Linas Pernavas man nesugebėjo atsakyti, ar įmanoma žiemos metu atskristi (mašina,ne lėktuvu) nuo Plungės iki Kauno per beveik pusantros valandos, ir nebūti fiksuojamam nei vieno iš 5 greičio matavimo radarų? Kažkokia tyla. O aš kaip vairuotoja, pasakysiu, jog be sustojimo važiuoti ir dar sekmadienį autostrada Klaipėda- Kaunas ir išvystytyi tokį fantastišką arti 165 km/ h greitį yra neįmanoma.

Autostrada būna užsikimšusi. Be to,Linas Pernavas nori pasakyti, kad šiaip tobula būtybė galėjo būti piktybiška KET pažeidėja? Ajajai kaip negražu. Tai kas čia dabar šmeižikas?

Kodėl teisėsauga „sukeitė“ Bieliauskus?

Pamenate, buvęs genprokuroras ir Seimo nacionalinio saugumo pirmininkas profesionalus teisininkas Artūras Paulauskas sakė ieškoti problemų dėl Ievutei ištikusios nelaimės jos “artimoje aplinkoje“.

Sužadėtinis – Bieliauskas. Jo broliai – Bieliauskai, statybų magnatai, tačiau jauni dar vyrai. Firmose milijoninės apsukos.

Labai keista, kai niekas nesiaiškino,kuo kvėpuoja tie trys broliai Bieliauskai, ir su kuo susiję, o į tyrimą įmetė kitus brolius Bieliauskus, iš romų aplinkos.

Mano klausimas- tai kodėl taip pažodiškai įvykdė Paulausko pasiūlymą „ieškoti artimoje aplinkoje“, kad net įtariamuosius parinko būtinai su tomis pačiomis pavardėmis?

Čia sakyčiau labai vaikiškas būdas nukreipti dėmesį.

Esmė tokia, kad visuomenei nebuvo atsakyta nei į vieną klausimą.

O dabar tuos pačius klausimus kelia jau įtariamojo, sumušto iki sąmonės netekimo, Leono Bieliausko advokatas.

Tai tie patys klausimai, už kuriuos „LL“ išvadintas šmeižiku, melagiu, ir kuriam liepta užsičiaupti,nes teisėsauga „viską ištirs“.

Man labai įdomu, ar Ievutės mama, šitaip atkakliai kovojusi prieš visus mus, labai patenkinta, jog jos dukters nužudytmo „ištyrimui“ jaunas vaikians Leonas Bieliauskas visam gyvenimui turės galvos traumą? Jai nuo to pasidarė lengviau, jog jos Ievutės nužudymas tiriamas tokiu šlykščiu- KGB - NKVD metodu?

Įtariamojo sudaužymas, jo sunkus kūno sužalojimas (mušimas iki sąmonės netekimo priskiriamas prie sunkaus kūno sužalojimo, nes tai padariniai visam gyvenimui) rodo, jog byloje nėra nei vieno ĮRODYMO.

TEISĖS PRADŽIAMOKSLIS PERNAVUI: NUŽUDYMO BYLOS ĮRODYMŲ SĄRAŠAS

Priminsiu Linui Pernavui ir viešai verkusiam prokurorui Urbeliui, kas yra tyrimo įrodymai:

1.Lavono teismo medicinos ekspertizė.

2.IMEI celių bokštų koordinatės.

3. DNR tyrimas.

4. Pirštų antspaudai

5. Drabužių dalelės.

6.Žymėti pinigai

7. Ginklai, virvės, kastuvai, ant kurių yra įtariamųjų pirštų antspaudai.

8. Visų kurie paskutiniai bendravo, detalios apklausos.

O toliau jau galima klausinėti apie motyvą,bei kitus dalykus – jeigu yra bent vienas įrodymas.

Dabar gi merginos mašina turėjo navigaciją – įdomu,ką ji parodė? Mašina turėjo ir sekimo- taigi, ir įrašymo įrangą. Pats tariamas užpuolimas STUKTELNANT SU MAŠINA (priminsiu, Ieva pasak Pernavo, važiavo apie 165lm/h greičiu) Į ŠONĄ turėjo būti nufilmuotas.Kur filmuota medžiaga?

Priminsiu dar iš fizikos pamokų tokį faktą- jog jeigu165 km/hvažiuojančią mašiną trenksi tokiu pačiu greičiu,tai kokia jėga veiks? Kinetinė ar išcentrinė?Kokį pažymį Linas Pernavas turėjo fizikos pamokose? Posūkiuose virš 50 km/h važiuojant, ima veikti išcentrinė jėga, kuri yra daugelio avarijų priežastimi- niekam net nestuktelėjus į šoną nei į galą. O čia aiškina, kad beprotišku greičiu važiavusią mašiną, stuktelėjo į šoną kita prisivijusi ir beprotišku greičiu važiavusi mašina- ir mašina gražiai sustojo,ir vairuotoja išlipo pasiaiškinti.Pagal fizikos dėsnius,iš abiejų mašinų turėjo likti košė: pirmoji mašina turėjo verstis 5 kartus ir gulėti griovyje,antroji – priekis turėjo atrodyti kaip „garmoškė“. Nes jeigu tikėsime Pernavu ir jo tyrimo grupe, Ieva stabdė. Tai stabdant antroji mašina turėjo susimūrinti. Bet, priminsiu, sėdo į abi visiškai nenukentėjusias mašinas (na nepavaldžios fizikos dėsniams, nors tu ką) ir nuvažiavo į Žeimius. Pakeliui išmetė telefono dėklą, o už kilometro- telefoną,kad tyrėjai lengviau atrastų mašiną, kurią neva romai pavogė, su tikslu parduoti.

Po to su nenukentėjusiu BMW važiavo pas skūpą suvalkietį skolintis kastuvo, kad spontaniškai iškastų dvi duobes, kurios jau buvo iškastos iš anksto.

Iš to kliedėjimo apie Marijampolę- akivaizdu, jog tuo metu,kai įtariamieji neva žudė merginą, jie buvo Marijampolėje, taigi, jie turi alibi.

SKŪPUS SUVALKIETIS IŠ MARIJAMPOLĖS PASKOLINA KASTUVĄ DUOBĖS, KURI IŠ ANKSTO IŠKASTA KĖDAINIUOSE, KASIMUI

Tas kastuvo epizodas, kur skūpus suvalkietis tarsi dzūkas (pasižiūrėkime, iš kurios Lietuvos vietos kilęs Pernavas- man atrodo, jis nesuvokia suvalkiečių nacionalinio charakterio ypatumų, kad sūduvis geriau mirs, nei skirsis su ūkio padargu) skolina ir dar romams(sūduviai nacionalistai,net lenko nekenčia, o čia romai!) savo vienintelį kastuvą.

Suvalkietis yra tokia kieta būtybė, jog jis kastuvą turi tik vieną, tačiau labai gerą. Jis ir į karą eina su tuo kastuvu, ir jeigu reikia, gali ir pakovoti su juo. Vien šitas epizodas, kaip skūpus suvalkietis geranoriškai atiduoda kastuvą romams, rodo, jog tyrime yra labai kvailai sukurtos įvykio aplinkybės, jos yra pritemptos.

Na o dar pasikartosiu, jog romai „šlapiu reikalu“ neužsiima. Vien kai jie pasakoja, kaip jie žudė merginą – netiki ne tik Lietuvos čigonų baronai: netiki ir tarptautinės romų bendruomenės.

Pamenate, kaip verkė Lietuvos romai,kad Bieliauskai apjuodino jų vardą. BravoLinui Pernavui- jis suskaldė darniai sutariančią ir daug metų Lietuvoje gyvenančią romų bendruomenę.Niekam tiek per vieną dieną nepavyko padaryti skaldomojo info karoveikloje – Linas Pernavas tikras profesionalas. Ne veltui Policijos departamentas naudoja su Rusijos FSB siejamas informacines technologijas. Buvo laikas, kai PD vyrukai važinėjo į Rusiją,į apmokymus.Juk ne ponas Nacionalinis saugumas Bakas tuo buvo pasirūpinęs.

Dar žiūrėkite, ar nesulauksime EŽTT bylos prieš Lietuvą už kurstymo susidoroti su romais. Pamenate,kokie baisūs buvo komentarai?

Mokslinkė Fiokla Kiure ištyrė, jog romai nėra agresyvūs, jeigu su jais gražiai bendraujama. Ji į taborą nueina ir išeina nepaliesta,nes jie ją gerbia.

Apie tai, kad čigonas nevagia iš savo kiemo, liudija ir tautosaka, ir žmonių atsiminimai. Pasikartosiu, jog aplink Panevėžį gyvenantys čigonai iš viso yra sėslūs. Jie dirba, gyvena sodybose, nesikrausto iš vietos į vietą. 1989 metais mes su tėvais prekiavome sodinukais Panevėžio turguje. Ir ten prekiavo ūkinėmis gėrybėmis romų šeima (prekiavo savo užauginta produkcija –vaisiais ir daržovėmis). Mano tėvas, pamenu, nuėjo prie tų tamsaus gymio žmonių, pasisveikino – buvome tik dvi šeimos, kurios prekiavome. Tada mano tėvas, kuris yra garsus etnosų ir netgi rasių tyrinėtojas, paaiškino mums visiems vaikams: prie Panevėžio romai sėslūs,jūs jų niekada nebijokite. Mes nuėjome prie tos šeimos, pasisveikinopme su vaikais, kurie irgi atėjo padėti tėvams paprekiauti.Nuo to atsitikimo aš iš viso nebijau romų. Vokietijoje teko gyventi su Vengrijos rome, ji užauginta vengrų šeimoje, buvo visiškai padori, darbšti ir miela.

Jeigu Linas Pernavas nežino, kad romai yra normalūs žmonės, kurie dirba, mokosi, keliauja, tai gal laikas grįžti į universiteto suolą.

Juk Ievutės tyrimas remtas rasine neapykanta konkrečiai rasei. Neva romai yra žudikai, vagys, jie kalti dėl visų nelaimių; nedaug trūko,kad žmonės būtų ėję nusiaubti taborus ir sėsliai gyvenančių romų gyvenvietes mano minimame Panevėžio rajone.

Manau, Linas Pernavas patenkintas savo darbo rezultatais: suskaldė ir supriešino Lietuvą, o kovo 10 dieną 21:00 geriausiai žiūrimu laiku visai Lietuvai paskelbė, jog įtariamieji yra degradai,o visa laisvės karta – tokie patys.

„Laisvė nieko gero neatnešė“, tarsi tarnautų KGB, pranešė Linas Pernavas.

Ar tikrai?

LEONO BIELIAUSKO ADVOKATAS VALDAS BLIUJUS „LAISVO LAIKRAŠČIO“ ŽODŽIAI SUABĖJOJO VISU IEVOS NUŽUDYMO TYRIMU: PRISIPAŽINIMAS IŠGAUTAS JĖGA?

Jeigu Leono Bieliausko advokatas,beje, ginantis jį valstybės lėšomis, suabejojo „oficialia versija“.

Joks advokatas neturi teisės stimuliuoti nesąmoningos versijos, palaikyti, kai įtariamas asmuo save apkalba. Gerai daro šis advokatas,kai palaiko savo klientą, padeda jam surašyti skundus prieš smurtininkus tyrėjus, kurie jį sudaužė iki sąmonės netekimo.

„Kauno diena“ pranešė, jog policija teigia, kad „Laisvas laikraštis“ melavo apie tyrimą.

Juokiasi puodas, kad katilas juodas. Paaiškėjo, jog policija apsimelavo apie tyrimą.

Smurtu išgauti parodymai yra niekiniai ir negalioja. Be to, mušamas Leonas Bieliauskas šalia neturėjo advokato.

Kiškis irgi galimai apsimelavo: paaiškino, jog buvo susitikęs su suimtuoju, ir nematė jokio smurto. Advokatas išsiaiškino, jog tai yra melas: jokiuose sąrašuose galimai apsimelavęs Kiškis nefigūruoja, aplankyti suimtojo jis nebuvo. Nes be to, lankymą ikiteisminiame tyrime gali leisti tik ikiteisminio tyrimo teisėjas. Bet kas kada nori vaikščioti pas sulaikytuosius negali.Tai dar viena pasakėčia.Neva teisėsauga tokia galinga,kad kišasi į kokius nori tyrimus.

Bet.

Gal ir kišasi. Gal Kiškis ir buvo,o tai jau yra skandalas, kodėl jis buvo aplankyti sulaikytojo be ikiteisminio tyrimo teisėjo leidimo. Kiškiui turi būti iškelta baudžiamoji byla dėl kišimosi į ikiteisminį tyrimą. Visa šita kompanija, kuri sukūrė bylą iš oro, ir neieško tikrųjų nusikaltėlių, netiria tikrųjų įvykio aplinkybių- jie patys gali būti greitai atsidurs teisiamųjų suole.

Prisiminkime, kas dėjosi su Garliavos byla, kiek teisėsaugininkų buvo tąsomi po teismus.