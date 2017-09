Garliavos byla žlugo II.

Rugsėjo 19 d.buvo tesiama vadinama “garliavos byla” Šiaulių apygardos teisme.Teismas tesė kaltinimo iškviestų liudininkų apklausą .Teoriškai tai turėtų būti kaltinimus palaikantys liudininkai. Prokurorė Poškienė sėdėjo ramiai ,t.y. nesisupo kėdėje . Ko gero Sigito Martinavičiaus liudijimas ,kurį ji praleido,jau “susivirškino” ir po atostogų su naujomis jėgomis ir netgi visai linksmutė ji dėliojosi priešais save popierėlius.

Ir štai teismas pakviečia liudyti Algimantą Matulevičių buvusį seimo narį ir seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininką. Paprašytas papasakoti apie bylai svarbias aplinkybes jis pradeda dėstyti ,kad yra buvęs keliuose mitinguose kaip stebėtojas politikas ir tiek. Teismo pirmininkaujantis R .Jurgaitis atsargiai priminė ,kad reiktu papasakoti apie tai,ką Matulevičius papasakojo ikiteisminio tyrimo metu. Buvo pagarsinti jo parodymai . Matulevičiaus veidas perbalo Jis pasitikslino ar tai jo parodymai. Prokurorė staiga paraudo.Kolegijos narė patvirtino ir pasiteiravo ar jis skaitė tai po kuo pasirašė ir kiek pakeltu tonu ,kaip mokinuko paklausė ar žino apie savo atsakomybę už parodymus . Čia išraudo ir Matulevičius. Tuoj pat pareikalavo jo nespausti ,leisti susikoncentruoti nes visai neduos parodymų. Prokurorė jau suposi kėdėje.Aprimus aistroms liudininkas išdėstė ,kad jo parodymuose surašytas tekstas neatitinka to pokalbio pas tyrėją Gecevičienę ir jis pasipiktinęs tuom ,kad tyrėja viską surašė savo žodžiais ir davė pasirašyti ,o jis būdamas tikras ,kad surašyta teisingai pasirašė neskaitęs.Tada pirmininkaujantis uždavinėjo klausimus pagal Matulevičiaus parodymus smulkiau ir į viską buvo atsakyta-jokio valstybės perversmo niekas neragino,jokios organizacijos Klonio gt.nebuvo ,niekam Venckienė su Skučiene nevadovavo,apie jokius sekimus neturi supratimo.Dar daugiau : buvęs seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas garsiai pareiškė,kad Kedžio dukra buvo išnaudota ,o Kedys ir Ūsas buvo nužudyti. Prokurorė išmušta dėmėmis krapšto galvą.Į teismo siūlymą apklausti liudytoją - atsisako.Teismo kolegija trumpai pasišnibždėję tarpusavyje liudininką paleido.Prokurorė raudonu veidu ir susimasčiusi , palengva suposi kėdėje.Kaltinamujų suoluose šypsenos ir atsipalaidavimas.

Sekantis kaltinimo kviestas liudytojas Arūnas Klimas.Paprašytas papasakoti apie jam žinomas bylos aplinkybes jis pasakė ,kad gali tik pasakyti savo nuomonę apie tuos įvykius ir tik tokioje apimtyje kiek jis buvo Klonio gatvėje, tiksliau apie dvi valandas.

Pirmininkaujantis taikiu tonu perklausė liudininko ar tikrai jis Klonio gt. buvo tik dvi valandas ir iš kur tada tokie nuosaikūs parodymai apie daugybę žmonių paminint vardus ,pavardes ,smulkiai išdėstant tų asmenų organizuotumą ,pareigas ,jų visos grupės valdymo struktūrą.(liudininko parodymai išdėstyti ikiteisminio tyrimo metu iki smulkmenų sutampa su kaltinamuoju aktu iš ko matosi ,kad tai turėtų būti vienas pagrindinių kaltinimo ramsčių kritus Martinavičiaus kortai.)

A.Klimas pradėjo blaškytis sakydamas nesuprantantis apie kokius jo parodymus kalba teismas.Prokurorė išraudo ir pradėjo suptis.Tada teismo pirmininkaujantis pradėjo skaityti iš eilės jo parodymus į ką liudytojas atsakinėjo :nebuvau ,nemačiau,ne mano žodžiai,viskas išgalvota.Į klausimą kaip atsidūrė pas tyrėją, liudytojas nenorėjo sakyti murmėdamas ,kad nenori painioti kitų žmonių nes jį ten atvedė “viena moteriškė”,bet prispirtas pasakoti viską jis pasakė ,kad per jo pažistamus su juo panoro susipažinti M.Milinienė,jie buvo susitikę jos iniciatyva kavinėje,o po to nuėjo pas tyrėją Gecevičienę prie kurios kabineto durų dar su Miliniene kalbėjosi apie tai ,ką jis sakys ,o po to kalbėjosi su tyrėja Gecevičiene gana ilgai po ko ji spausdino tekstą ir davė jam pasirašyti.Jis tai padarė neskaitęs nes pasitikėjo tyrėja. Prokurorė klausimų neuždavė ir susimąsčiusi žiūrėjo į sieną priešais.Kaltinamųjų advokatai net neturėjo ko klausti nes teismo pirmininkaujantis smulkiai išnagrinėjo liudytojo parodyus ikiteisminio tyrimo metu.Kaltinamieji triumfuoja.Keistas vaizdas iš tiesų-vyksta jų teismas - o jie šypsosi.Aišku kad čia kažkas ne taip.Ne taip kaip ir viskas Šv.Marijos žemėje kur viskas tvarkoma iš pastato su kreivais langais.