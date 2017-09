Darbo partijos ir liberalų likvidacija – įspėjimas „valstiečiams“, kad ir jų tas pats laukia, jeigu sugalvos daryti apkaltą Daliai Grybauskaitei?

Aurimas Drižius

Šiandien STT ir prokuratūra paskelbė tai, ką turėjo padaryti prieš pusantrų metų – paskelbė įtarimus politinėms partijoms „Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis“ ir „Darbo partija“.

Jau nuo pat pradžių, kai tik buvo sulaikytas Eligijus Masiulis, ir jo namuose aptikta 250 tūkst. eurų grynais, buvo aišku, kad jis Raimondo Kurlianskio duotus pinigus – 106 tūkst. eurų turėjo nunešti į Seimą ir atiduoti konkretiems Seimo nariams. Juk visos tos kupiūros buvo sužymėtos, tačiau E.Masiuliui nužygiavus į Seimą, ir ten pradėjus pinigų dalybas, STT pabijojo, kad tiesiog nespės visko sužiūrėti, o pažymėti pinigai atsidurs Seimo narių stalčiuose ir piniginėse. Todėl ir griebė E.Masiulį, jam dar nespėjus nunešti pinigų maišo.

Tačiau šiuo atveju svarbu kitkas – LL šaltiniai mano, kad tokia įvykių raida turėtų išgąsdinti „žaliuosius valstiečius“, kurie ir taip visko bijo. „Valstiečiai“ po truputį apsipranta Seime, ir greitai gali pradėti kelti nepatogius klausimus – pvz., kodėl Lietuvos vyriausybė ketina pirkti už 1 mlrd. dolerių ‚Independence“ geldą, kurią iš laivų statyklos Pietų Korėjoje galima įsigyti už 250 tūkst. milijonų?

Tai, kad „valstiečiai“ jaustų, kad spec. tarnybos laiko ranką ant jų pulso, buvo paleistas ir Gretos Kildišienės kailinių ir automobilio skandalas – duomenų apie tuos sandėrius žiniasklaida ir ypač visuomeninė LRT niekaip negalėjo gauti be spec. tarnybų, tokių kaip VSD pagalbos.

Tai, kad VSD tiekia savo spec. pažymas tokiam portalui, kaip 15min.lt., jau nebeslepia nei VSD, nei pats portalas – patys „žurnalistai“ pripažino, kad VSD patvirtino jų įžvalgas apie didžiausio „Independence“ kritiko Artūro Skardžiaus šeimos verslus Baltarusijoje ir kitur. Vėlgi – be spec. tarnybų informacijos apie įmonių akcininkus Baltarusijoje niekaip neįmanoma gauti. Šis pavyzdys – taip dar viena iliustracija, kaip spec. tarnybos bando kontroliuoti ir šantažuoti Seimo narius, kurie nori būti savarankiški.

STT pranešė, kad Politinei partijai „Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis“ pareikštame pranešime apie įtarimą nurodyta, jog šis juridinis asmuo, veikdamas per partijos pirmininką, 2012–2016 m. kadencijos Seimo narį Eligijų Masiulį ir partijos valdybos narį, 2012–2016 m. kadencijos Seimo narį Šarūną Gustainį, padarė sunkius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 str. 3 d. (stambaus masto kyšininkavimas) ir 226 str. 4 d. (stambaus masto prekyba poveikiu).

Įtariama, kad buvęs Seimo narys E. Masiulis, veikęs partijos naudai ir interesais, iš vieno iš Lietuvoje veikiančių koncernų viceprezidento R. Kurlianskio už šiam koncernui palankių ir finansiškai naudingų politinių sprendimų priėmimą, savo ir partijos naudai priėmė 106 000 eurų kyšį grynaisiais, taip pat kyšius nematerialia forma.

Taip pat įtariama, kad buvęs Seimo narys Š. Gustainis, veikęs partijos naudai ir interesais, iš to paties koncerno viceprezidento R. Kurlianskio už šiam koncernui naudingų politinių sprendimų priėmimą, savo ir partijos naudai priėmė 8 700 eurų kyšį, užmaskuotą kaip paramą viešajai įstaigai, organizuojant politinės partijos narių mokymus.

Prokuroro sprendimu, ikiteisminio tyrimo medžiaga apie galimą politinės partijos „Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis“ 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimą iš neteisėto finansavimo šaltinio, šiandien buvo perduota Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai jos kompetencijai priskirtų sprendimų priėmimui.

Politinei partijai „Darbo partija“ pareikštame pranešime apie įtarimą nurodyta, jog šis juridinis asmuo, veikdamas per partijos pirmininko pirmąjį pavaduotoją, 2012–2016 m. kadencijos Seimo narį V. Gapšį, padarė sunkius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 str. 3 d. (stambaus masto kyšininkavimas) ir 226 str. 4 d. (stambaus masto prekyba poveikiu).

Įtariama, kad buvęs Seimo narys V. Gapšys, veikęs politinės partijos interesais, iš to paties koncerno viceprezidento R. Kurlianskio už šiam koncernui palankių ir finansiškai naudingų politinių sprendimų priėmimą, partijos naudai priėmė 12 100 eurų kyšį. Už šią sumą padarytos nuolaidos transliuojant šios partijos politinę reklamą per koncernui priklausančias televizijas – LNK ir Info TV.

Iš viso šioje politinės korupcijos byloje įtarimai jau yra pareikšti penkiems fiziniams asmenims, iš kurių keturi yra buvę ar esami Seimo nariai, taip pat trims juridiniams asmenims.

E.Masiulis buvo užtrumpintas, nes pasidarė per daug nepriklausomas

Taip manė LL pašnekovė teisininkė Daiva Guobienė.Ji įsitikinusi, kad E.Masiulis, priešingai nei Gabrielius Landsbergis, pasidarė per daug savarankiškas, ir todėl reikėjo jį „nugesinti“ prieš artėjančius Seimo rinkimus. D.Guobienė atsakė į LL klausimus (šį interviu davė pernai vasarą, tačiau aktualumo jis neprarado iki šiol) :

- Ar Kurlianskis yra VSD paslapčių sergėtojas ir subjektas, jeigu jis kaltinamas VSD pažymų turėjimų? Kodėl jis negali turėti slaptų pažymų? Juk tai ne jo problema, o VSD, kuri nemoka jų saugoti?

- O ką tu gali žinoti? Mes nežinome, ar Kurlianskis yra ar ne valstybės paslapčių subjektas. Jeigu Laucius sako, kad neteisėtai disponavo, vadinasi, Laucius žino (juokiasi). Jeigu taip sakoma, vadinasi, Kurlianskis yra VSD paslapčių subjektas. Juk Daiva Ulbinaitė taip pat nėra VSD paslapčių subjektas, tačiau vis tiek buvo teisiama. Ne kiekvienas valstybės tarnautojas yra VSD paslapčių subjektas. Ir ne kiekvienas ne tarnautojas nebūtinai nėra VSD paslapčių subjektas.

- O kokios nuomonės sklando dėl E.Masiulio kyšio?

- Čia viskas yra politika, ir tu pats tai puikiai supranti. Konservatoriai liko kaip ir vieni politinėje arenoje, visi kiti – socialdemokratai, Darbo partija, Tvarka ir teisingumas – jos kaip ir tebėra, tačiau jau smarkiai muštos partijos. Todėl kitas Seimas reikalingas itin tolerantiškos sudėties dėl dviejų priežasčių - visų pirma, tai bus paskutinis Seimas, kuris nugraibys grietinėlę nuo ES paramos. Tačiau ne mažiau aktualu ir tai, kad kitas Seimas gali sugalvoti daryti apkaltą D.Grybauskaitei.

- Tačiau šis Seimas juk jau paskiepytas – visos partijos, išskyrus R.Pakso, jau atsisakė nuo minties sudaryti komisiją tirti D.Grybauskaitės poveikį teisėsaugai?

- Taip, tačiau tai tėra pirma kregždė, ir tai reiškia, kad ateityje tokios iniciatyvos gali pasikartoti. Manau, kad apkaltos prezidentei klausimą gali imti svarstyti kitas Seimas. Todėl D.Grybauskaitei reikia viską padaryti, kad kitas Seimas būtų jai itin lojalus. Nes nesvarbu, kuo bebūtų D.Grybauskaitė, jai ši apkalta vis tiek galima. Nesvarbu, ar ji bebūtų prezidente, ar užimtų kokias nors pareigas ES. Ją atšaukti iš šių pareigų būtų labai paprasta, ir tai jai būtų labai gėdinga, ir labai daug kas norėtų tą dalyką padaryti. Todėl D.Grybauskaitei reikia lojalaus Seimo, ir lojaliausi kol kas yra konservatoriai. Tačiau jie vieni negali užtikrinti prezidentės neliečiamumo, nes neturės daugumos. Reiškia, kad reikalinga koalicija. Kas toje koalicijoje gali būti? Be abejo, liberalai. Tačiau E.Masiulis jau buvo pasijutęs labai įtakingu, jis jau pats tapo „svoriu“, ir jam jau nebereikėjo būti kažkieno „mažuoju broliu“. Ir neaišku, ar liberalai būtų linkę į koaliciją su konservatoriais, tuo labiau, kad jie nebūtų siūlę labai gerų sąlygų liberalams. Todėl aišku, kad reikėjo pašalinti E.Masiulį iš Liberalų sąjūdžio lyderio posto. Kad kiti liberalai išsigąstų, ir žinotų, kuo jiems tai gresia . Todėl manau, kad suveikė du faktoriai – visi žinojo, kad E.Masiulis tai daro (ima kyšius – aut. Pastaba) jau dešimt metų, tačiau jį sulaikė tik dabar. Tai veikia sistema – kol tu esi jai naudingas, gali daryti ką nori, tačiau kai tavo laikas baigiasi, esi be ceremonijų pašalinamas. Nes tas pašalinimas sistemai labiau naudingas, negu tavo laikymas joje. Juk taip buvo ir su kyšininku, Vilniaus apygardos teismo teisėju Skirtūnu – spec. Tarnybos žinojo, kad jis kyšininkas, tačiau sulaikė tam tikru metu, kai reikėjo kažką paaukoti. Juk teismo pirmininkas Dovidaitis taip pat dėl to savo galvą prarado. Būtent todėl dėl Masiulio ir kaip tik dabar įjungiamas mygtukas ‚stop“, jis sulaikomas ir demaskuojamas. O dėl A.Guogos – tai kiekvienoje partijoje yra tokių „Trojos arklių“, kurie reikiamu momentu detonuoja situaciją. Jis atliko savo juodą darbą, parodė, kas laukia liberalų, ir tie suprato, kad juokai menki. Tada R.Šimašius atėjo į konservatorių suvažiavimą, reikšdamas savo nuolankumą ir pagarbą, atsiprašinėjo savo vyresnių brolių. Signalas buvo suprastas teisingai, kaip geriausiais mafijos laikais.

- O kaip bus su E.Masiuliu – kadangi jis nieko neišduos, tai matyt, ir išsivynios?

- Manau, kad jo byla bus ilgai muilinama, marinuojama ir po kokių trijų metų mes matysime nutrauktą bylą dėl tam tikrų procesinių pažeidimų. Manau, kad jam dabar reikia tempti gumą, ir jis tai supranta.

- Tačiau kaip tokia praktika, kad STT ateina į namus ir pažymi ten padėtus piliečio Masiulio pinigus, paskui sako, kad tai kyšis?

- Aš nemanau, kad tai buvo padaryta taip primityviai. Tokie dalykai taip paprastai nėra daromi. Buvo sakoma, kad užtenka tam tikrų požymių (Garso ir vaizdo įrašų), kuriais remiantis pakanka duomenų, kad Masiuliui buvo perduoti būtent šitie pinigai. Ką po to darė su tais pinigais Masiulis, tai jau faktiškai niekam neįdomu.

- Tačiau jeigu tie įrodymai yra tokie akivaizdūs, kodėl Kurlianskis sako, kad jis nekaltas, o jo advokatas Pėdnyčia sako, kad jo klientas su tais pinigais nesusijęs?

- Kurlianskis sako, kad tai nėra kyšis, ir tada jo gynyba gali sakyti, kad tai buvo parama partijai, kurios Masiulis dar nespėjo deklaruoti. Arba gal būt, tai buvo paskola? Ar galima kaltinti paštininką, kad jis atnešė laišką, kuriame grasinama arba šmeižiama? Ir Masiulis dar nespėjo šios paskolos arba paramos deklaruoti. Masiulis gali sakyti, kad būtų tai deklaravęs iki kitų metų gegužės 1 d., kaip ir numato įstatymas. Tačiau tai labai grubus ir pavojingas žaidimas, nes tokiu atveju, jeigu STT nutraukia bylą, turi lėkti galvos tų, kurie netinkamai užfiksavo šiuos veiksmus, ar juos įvertino. Juk atkreipk dėmesį į tokius dalykus – buvo daug bylų, kai STT atliko kratas ir kitus veiksmus, vėliau bylas nutraukdavo, tačiau niekas ir teisėsaugininkų vėliau nenukentėdavo. Todėl aš manau, kad tokios bylos yra nutraukiamos abipusiu sutarimu. Sistema taip ir veikia – tave pagauna darantį nusikaltimą, vėliau bylą nutraukia, ir tu tyli, niekam nesiskundi. Traukinukas juda tolyn. Todėl ir Masiulis niekam nesiskųs, nes tai jam nenaudinga. STT jam sako : „Tu brolyti, kentėjai, tačiau juk tu buvai kaltas“. Todėl pretenzijų niekas neturi. Užsakomųjų ir politinių bylų braižas toks, kad paskui niekas neturi pretenzijų. Pažiūrėk, tą FNTT tyrėjos bylą. Visi nuteisti, ji vienintelė išteisinta, tačiau ji niekam neturi pretenzijų. Aš tą bylą turėjau savo rankose, ir buvau šoke – kaip galima ją išteisinti, turint tokią faktūrą? Todėl ta kaltinamoji ir labai dėkinga, kad ją išteisino, ir niekam pretenzijų nekelia.

- O ką pati galvoji apie naująjį skandalą Lietuvos banke, kai STT įrašė Priežiūros departamento vadovo Valvonio pokalbius apie tai, kai jie reketuoja kredito unijas, reikalaudami pinigų už tai, kad leis joms veikti?

- Aš stebiuosi vienu dalyku – kodėl STT pareigūnai, kurie sugebėjo užfiksuoti tokius dalykus, kodėl jie iki šiol tyli? Kodėl jie negali smogti atgal? Nejaugi jie taip bijo Lietuvos banko? Nes kai paskaitai tuos Valvonio pokalbius, atrodo, kad Lietuva sugrįžo į 90-ųjų metų reketo laikus. Nes bankininkai sako, kad jie gaus kyšius, ir leis kredito unijoms kvėpuoti „kol kas“. Atrodo, kad čia ne Lietuvos banko pareigūnai, o kažkokie bandiūgos kalba. Kodėl kredito unijos tyli ir bijo apie tai kalbėti? Juk jos yra meldžiamos, ir niekas negali to užkardyti. Kada man A.Nakas sako, kad ta STT labai suįžūlėjo, aš jam atsakau, kad matau kitą pusę – STT iš nevilties tą daro, nes neturi kito būdo pasakyti, kad jų veiksmai teisėti (kalbama apie Kauno prokuroro J.Bagdonavičiaus bylą – prokuratūra išėmė iš bylos STT turėtas teismo sankcijas klausytis minėto piliečio, ir todėl jis buvo išteisintas), o prokuratūra tiesiog „pamiršo“ tuos įrodymus sudėti į bylą.

Nelabai kas atkreipė dėmesį į tokią detalę – juk pas Liberalų sąjūdžio lyderį Eligijų Masiulį iš viso rado 106 tūkst. eurų, - LL sakė teisininkė Daiva Guobienė, - juk E.Masiulis iš karto aiškiai pasakė, kad 16 tūkst. „buvo mano“, o 90 tūkst. jis neva pasiskolino iš Kurlianskio. Kas tokius dalykus supranta, aiškiai suprato, kad iš tų pinigų, kuriuos gavo E.Masiulis, jam buvo skirta 16 tūkst. eurų, o likusius reikėjo padalinti“.

Kokiu tikslu reikėjo taip nugesinti liberalų entuziazmą prieš pat Seimo rinkimus – juk E.Masiulius jau matavosi premjero kėdę, ir matyt, galvojo, kad bus nepriklausomas nuo Lietuvos politinės sistemos?

„Liberalai naujame Seime turėjo sudaryti atsvarą socdemams, ir kartu su konservatoriais sudaryti daugumą tuo tikslu, kad nebūtų keliama interpeliacija prezidentei Daliai Grybauskaitei ir kad Seimas nepradėtų tirti jos veiklos, - mano teisininkė Daiva Guobienė, - žinoma, kad toje daugumoje turi būti konservatoriai, kurie yra lojaliausi šiai politinei sistemai. Tačiau konservatoriai niekada neturės daugumos, todėl šalia reikalingi ir liberalai, kurie yra populiarūs, ir kurie turės būti daugumoje bet kuriuo atveju. O liberalai jau pasidarė savarankiški ir ambicingi, todėl galėjo laikui bėgant pasidaryti savarankiška politine jėga, nes turi nemažai visuomenės palaikymo. Todėl politinei sistemai ir reikėjo prieš pat rinkimus suduoti liberalams drastišką ir triuškinantį smūgį, kad jie nespėtų atsigauti arba apsiginti. Nes jeigu bylą iškeltų per anksti, jie gal ir spėtų per, pvz., devynis mėnesius apsiginti, ir tada tektų tą bylą nutraukti. Ir tada liberalai jau taptų netgi sistemos auka . Todėl gegužės mėn. liberalams ir buvo suduotas tas triuškinantis smūgis. O socialdemokratai ir taip kasdien traiškomi – va Malinauskas toks, Olekas toks, ir t.t. – mat sistema kiekvienai politinei jėgai apdoroti naudoja skirtingą taktiką, todėl tokio veiksmo negalima sutapatinti su viena politine jėga“.

- Kodėl galvojate, kad E.Masiulis nebus nuteistas už kyšininkavimą?

- Aš manau, kad prokuratūra dabar imituos kažkokią veiklą, tačiau galvoju, kad E.Masiuliui nieko nebus. Net jeigu STT ir prirašė visokių pokalbių, kuriuose E.Masiulis žada kažką padaryti už pinigus sprendžiant kelio į Uteną arba greitųjų kreditų klausimą. Reikia pažiūrėti kokie buvo priimti sprendimai dėl pvz., greitųjų kreditų – jie tikrai buvo priimti labai žiaurūs, kad žlugdyti tokią veiklą. Dėl Utenos kelio – tai ten apskritai nesąmonė, statomas auksinis kelias, tačiau reikia žiūrėti, kaip buvo patvirtintas šis projektas. Ir net jeigu liberalai balsavo prieš tuos projektus, tai nereiškia, kad E.Masiulis nekaltas. Nes niekur nepasakyta, kad E.Masiulis siūlė tuos pinigus, ir kam jis juos būtų nešęs. Kodėl kažkas galvoja, kad jeigu pinigus ima Liberalų partijos pirmininkas, tai būtinai bus nupirkti liberalai. Niekas nesupranta, kad tos visos partijos Seime dirba ranka rankon, niekas ten tarpusavyje nekariauja. Ten vyksta paprastas turgus – pvz., vieni nusileidžia dėl vieno projekto, kiti mainais – dėl kito. Arba darbiečiai eina pas socdemus, nes nenori, kad kyšotų Darbo partijos ausys. Tam žmogui, kuris moka pinigus už jam palankių sprendimų priėmimą, jam nesvarbu, kam tie pinigai bus padalinti. Jam reikia rezultato. Nebūtina, pvz., duoti Butkevičiui, kad visi socialdemokratai balsuotų „už“, arba Kubiliui – kad taip padarytų visi konservatoriai.

- Tačiau tokia Grybauskaitės „traiškymo“ politika neveikia – socdemai vis tiek turi ištikimą elektoratą?

- Jie vis tiek praranda balsus. Kas sako, kad jie nepraranda rinkėjų? Socialdemokratai? Tačiau liberalai irgi sako, kad pas juos viskas gerai. Pamatysime, kas bus per rinkimus. Taigi kai liberalai su socdemais jau gerokai apdaužyti, tai galima užsiauginti ir naują politinę jėgą – vadinamuosius žaliuosius valstiečius. Tačiau sistema per tiek metų išmoko traiškyti politines partijas, tačiau neišmoko išsiauginti naujų. Nes vėl kuriami nauji gelbėtojai pagal seną principą – parenkama kažkokia jėga su neva „charizmatišku“ lyderiu Skverneliu. Nors Lietuvoje daugiau niekada nebus tokių charizmatiškų lyderių, kaip Algirdas Brazauskas. O tokie veikėjai, kaip S.Skvernelis, tai tik žiovulį kelianti persona. Tačiau sistema kaip moka, kaip ir augina „naujus lyderius“ – taip ir atsiranda tokie skverneliai iš niekur.

- Tai manote, kad liberalai triuškinami dėl Grybauskaitės baimių?

- Manau, kad ne tik dėl Grybauskaitės, tačiau tai ir konservatoriams labai svarbu – jie žūtbūt turi buvo valdančioje daugumoje. O dėl pinigų plovimo – tai aš puikiai žinau, kaip daromi tokie projektai, kurie yra atliekami ir tam tikrų „ekspertinių įstaigų“ išvados, kurios yra skirtos tokiems runkeliams, kaip mes. Tačiau aš visada sakau, kad advokatai blogai dirba – negi negalėjo sugalvoti nieko gudriau, nei paskola iš Kurlianskio?

- O ką reiškė tokia E.Masiulio užuomina, kad „aš kaip papasakosiu, tai visiems Lietuvoje bus įdomu gyventi“?

- Tokia frazė buvo skirta ne mums, o tiems, kurie turėjo susikoncentruoti, susitelkti, ir padėti E.Masiuliui – jeigu jam nepadės, tai jis papasakos. Ir kai tie jo draugeliai susitelkė, nemetė jo, tai E.Masiulis ėmė pasakoti tai, kad reikalinga jiems – jis pasiuntė žinią, kad jis nieko neišduos. O mes kažkodėl pagalvojome, kad čia mums Masiulis nori kažką įdomaus papasakoti. Ne, jis tik pasiuntė grasinimą tiems, kurie bandys negelbėti jo įmirkusios uodegos. Todėl aš ir sakau – E.Masiulis nesėdės kalėjime nė vienos dienos. Tačiau advokatai visai nerodo fantazijos – nuo pirmos dienos buvo aišku, kad E.Masiulis sakys, kad tuos pinigus pasiskolino. Jis gi galėjo pasakyti ir taip – mes su Kurlianskiu geri draugai, jis man tuos pinigus davė pasaugoti tam, kad žmona nesužinotų. Būtų bent pati istorija įdomesnė, negu ta klaikiai nuvalkiota paskola.

