Z.Vaišvila N. Puteikiui pasiūlė nustoti „pakišinėti“ V. Pranckietį ir būti vyru

Kristina Sulikienė

Vakar Seime vyko signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Kas manipuliuoja valstybės specialiųjų tarnybų vardu“. Joje dalyvavo ir praeitos kadencijos Seimo narys Audrius Nakas.

Abudu pranešėjai pristatė problemą: pernai metais jie VSD ir AOTD prie KAM bendroje ataskaitoje vadovų Dariaus Jauniškio ir Alvydo Šiupario (kuris „už gerą tarnybą“„pakeltas“ iki gynybos atašė, ir reziduoja Vašingtone) buvo apšmeižti, ir niekas iki šios dienos jų neatsiprašė.

Taip pat Zigmas Vaišvila paaiškino, jog skuba naudotis konstitucine teise kreiptis su privačiu kaltinimo skundu į teismą, nes Seimas per 3 minutes kažkodėl liepos 11 dieną panaikino ištisą Baudžiamojo proceso kodekso skyrių, reglamentavusį privataus kaltinimo institutą.

Bado akcijos vienas iš organizatorių Donatas Šulcas paklausė, su kuo signataras Z. Vaišvila sietų tokį skubų privataus kaltinimo instituto naikinimą? „Kieno iniciatyva buvo panaikintas ir kada?“,- paklausė žmogaus teisių gynėjas.

Zigmas Vaišvila atsakė:

- Žinote, kieno iniciatyva:yra 3 Seimo nariai,paruošę projektą – jie visi teisės ir teisėsaugos komiteto „tūzai“. Kodėl panaikinta? Yra tų versijų įvairių –nuo Naglio Puteikio, kurį Kristina Sulikienė, dėl kurio šmeižikiško straipsnio „Laisvame laikraštyje“ apie jos tėvą yra kreipusis ir į teisėsaugą, ir į teismą privataus kaltinimo tvarka. Ir aš (bylą) pasižiūrėjau.

Ta proga aš kreipiuosi į Naglį Puteikį. Praėjusiais metais, kai Seimo komisija dėl jo neliečiamybės panaikinimo birželio mėnesį (nebeatsimenu dienos),surašė išvadas, kad reikia atimti neliečiamybę, naikinti neliečiamybę Seimo nariui Nagliui Puteikiui, jis vyriškai pasakė: „Taip, ir aš noriu to“.

Tai Nagli Puteiki, kandidatas į prezidentus, rupūs miltai – vadovausi šaliai! –pirmyn!

Eik pas Seimo pirmininką Pranckietį, ir sakyk:

„Aš esu vyras, nebijau, atsakau už savo žodžius“. Ir daryk. Ir nebus tų spekuliacijų, kad dėl Naglio Puteikio tai panaikinta.

Seimo pirmininkas yra vienasmeniškai atsakingas už darbą. Jis turi teisę skubos tvarka inicijuoti bet kokį klausimą- svarstymą plenariniuose posėdžiuose.

Juokas juokais, bet prieisime prie visų asmenų atsakomybės.

Tame tarpe ir Seimo pirmininko, kuriam generalinis prokuroras – vėl grįžtu prie to nelaimingo atvejo, Naglio Puteikio- Nagli Puteiki, nueik vyriškai dar kartą pas Seimo pirmininką.

Nes dabar tu jį pakišinėji.

Jam užtraukinėji, Seimo pirmininkui, atsakomybę dėl neveikimo.

Pareigūno neveikimas, jau kitas straipsnis. Tai nereikia tyčiotis iš įstatymų, nereikia piktnaudžiauti savo užimama padėtimi. Reikia dirbti savo darbą.

Kiek kartų generalinis prokuroras turi kreiptis į Seimą? Čia toks parodomasis pavyzdys gavosi, jis labai ryškus. Tai parodo,kad bijoma.

Vėl grįžtam prie to paties baimė: bijo vieno žmogaus, bijo kito žmogaus,bijo žmonių susitelkimo.Marionetė yra marionetė: ji tik vykdo kažkieno nurodymus. Buvo tokia sąvoka, marionečių teatras. Kaip Audriau, buvo Šepos teatras?

Pastaba:

2016 metų birželio mėn. Vykusiame Seimo balsavime nepavyko pasiekti kvorumo (reikėjo 71 balso“už“,nes 3 Seimo nariai, tarpe jų Audrius Nakas, ir kiti drąsiečiai, Matulevičius ir Vasiliauskas, balsavo „prieš“, o vienas – berods, Gylys, susilaikė. Todėl 67 balsų „už“ neužteko, nors akivaizdu, Seimo nariai laikė, jog procesas turi tęstis. Dabartinis Seimas, jo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kuris turi ne tik aukštąjį išsilavinimą,bet yra ir profesorius, absoliučiai ignoruoja Generalinioo prokuroro kreipimąsi bei Vilniaus apygardos teismo 2 nutartis. Vėliau šis pirmininkas kalba, jog Lietuvoje galioja teisė ir teisingumas, ir jis neturi laiko badautojams. Pats ir tapęs įrankiu neteisingumo, ir kaip teisingai nurodė Zigmas Vaišvila- yra „pakišinėjamas“, ir labai jau aukojasi už Naglį Puteikį,kad tik neduok Dieve, jis nebūtų pripažintas melagiu ir šmeižiku.

Laikinojoje Seimo komisijoje dievagojosi nepažįstąs mano tėvo, gyvenime nematęs- Seime pasirodo galima ir meluoti. Sąjūdžio dokumentai rodo ką kita.

1997 metais per nacionalinį transliuotoją labai geras Naglio Puteikio draugas Darius Kuolys apšmeižė mano tėvą, ir išvadino jį faktiškai - tuokart tėvas niekur nesikreipė, davė suprasti, jog su neadekvačiais žmonėmis jis nesiruošia bylinėtis. Tačiau garso įrašą laidos pasidarė, ir visus tuos metus laikė suarchyvavęs- vadinasi, niekada Kuoliui neatleido. D.Kuolys kaltino mano tėvą, jog vienos komisijos metu jos pirmininko (tai yra, mano tėvo) buvo sudaryta tokia atmosfera, jog “kažkas ten gavo ar tai insultą ar tai infarktą“ (rusiška maniera kalbėjo buvęs kultūros ministras), suprask- R. Apanavičius beveik žudikas, sudaro mirtinas sąlygas. Iš tikrųjų komisijoje mokslo klausimais tikrai vienam profesoriui neleista pasisakyti,o mano tėvas kaip tik bandė iškovoti jam balso teisę, o kai jis susinervavęs nugriuvo, mano tėvas darė širdies masažą ir iškvietė greitąją – išgelbėjo gyvybę.

Šita kompanija seniai šmeižia ir persekioja žmones- po to apsimeta, jog „nepažįstu ir neturiu asmeninės neapykantos“.

Pamenu, buvau mokinė, su gripu buvau pasilikusi namie, ir klausiausi radijo. Visam gyvenimui Kuolio šlykštumas įstrigo, ir nors kiek man jį reklamuodavo visi iš eilės, man buvo šlykštu net ranką jam paspauti, tuo labiau, patikėti, kad toks žmogus gali kažkokias politines jėgas kažkur nuvesti. Vėliau neįtikėtino šlykštumo pasisakymas 2012 metų birželį vėl per radiją, kai jis aiškino, kad tikėjo, jog žmones Garliavoje reikėjo nušturmuoti – o vėliau jis neva pamatęs „šviesius veidus“, ir persigalvojęs. Po to užteko įžūlumo kurti „Tiesos“ sambūrį, ir tariamai kovoti už mergaitę, paišant kreidelėmis ir deginant žvakutes. Su „Tiesos“ marškinėliais užfiksuotas ir Naglis Puteikis, kuris Vilniaus apygardos teisme dievagojosi Neringos Venckienės nepažįstąs,niekada nebuvo Klonio gatvėje, ir niekada jos nepalaikė, todėl ir negalėjo sakyti to, ką pasakė. „Čia mažatiražio laikraščio gal studentas šifravo, žinot kaip būna“, melavo teisme N. Puteikis, o po kelių savaičių jau mažatiražiame laikraštyje prašėsi nemokamo spaudos ploto. Tik tuo metu pasipainiojau redakcijoje aš, ir sumaišiau visas kortas. Redaktorius pasakė Nagliui Puteikiui: „Tu neatsiprašai Kristinos, tai tu reklamuokis, bet aš spausdinsiu ir jos kritiką tavo atžvilgiu. Tinka?“ N. Puteikiui netiko, o kaip baigėsi jam rinkimai, patys žinome.

Dėl Naglio Puteikio išpuolio mano tėvas irgi siūlė nesikreipti, nedaryti jam politinės reklamos, tačiau aš kreipiausi, ir jokios reklamos jis negauna- tai rodo šio asmens charakterį- bailumas, jokio atsakomybės jausmo nebuvimas, bei kitų asmenų šokdinimas neteisėtai veikai, tuo pačiu metu vaidinant „kovą su klanais ir mafija“.

P.S.Gal dėl to šioje spaudos konferencijoje Audrius Nakas mandagiai nutylėjo, nes pats prisidėjo prie šios situacijos sukūrimo...