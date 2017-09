Londono metro teroristai-sprogdintojai - "vaikai-pabėgėliai" iš Sirijos bei Irako! Tolerantiškasis portalas 15min bando tai nutylėti

Prieš porą dienų Londono metro vagone nugriaudėjo sprogimas. Kilo masinė panika, apdegė ir buvo sužeista virš dvidešimties keleivių.

Britų policija operatyviai nustatė ir suėmė du įtariamuosius teroristus sprondintojus. Ir britų ir Lietuvos spauda apie tai nedelsiant informavo skaitytojus - įvykis juk svarbus, o Londone ir lietuvių gausiai gyvenama.

Ir čia pasitaikė puiki proga palyginti - ką apie realų pasaulį sužinojo britai ir kokį vaizdą bandoma prakišti lietuviams:

http://www.dailymail.co.uk/…/Syrian-Heathrow-home-raided-Pa…

Taigi, perskaitę britų spaudos straipsnį sužinojome, kad teroristai sprogdintojai yra du jauni arabų kilmės vyrukai - 21-rių siras bei 18-kos irakietis, į Britaniją patekę prieš kelis metus, kaip "vaikai-pabėgėliai". Nieko nestokodami pabėgėliai gyveno Karalienės apdovanotų tolerancijos čempionų Jonesų poros išlaikomuose vaikų namuose. Ir - kaip paaiškėjo - rezgė teroristinio keršto planus nuo karo juos išgelbėjusiems ir priglaudusiems britams.

Vyrukai gyveno, kaip pas Dievą užantyje - studijavo koledže ir nepasižymėjo itin religinga elgsena bei pažiūromis. Pakanka pasižiūrėti į nuotraukas straipsnyje bei citatas iš jų socialinių tinklų profilių, reklamuojančias narkotinės žolytės rūkymą:

"...He was placed with the Joneses at their home in Sunbury-on-Thames and began studying at West Thames College.

On his Instagram he wrote about 'smoking weed every day' and posted an image saying: 'For better life you need to have weed, vodka and drugs.' "

Taigi, visus pagrindinius faktus apie tuos, kas juos bandė susprogdinti, britai sužinojo iškart.

O ką sužinojo tolerantiškojo 15min. portalo skaitytojai? Kaip jiems buvo pateiktas teroristų portretas?

https://www.15min.lt/…/sulaikytas-antrasis-itariamasis-siej…

https://www.15min.lt/…/britu-policija-atlieka-krata-namuose…

Ogi štai kaip:

"Sekmadienį policija pranešė, kad krata yra susijusi su šeštadienio vakaro areštu, kai pagal antiteroristinį įstatymą Haunslou rajone vakariniame sostinės pakraštyje buvo suimtas 21 metų vyras. Tai antras vyras, areštuotas dėl įtariamo dalyvavimo penktadienio atakoje Londono metropoliteno traukinyje. Stanvelas yra maždaug 25 km į pietvakarius nuo Londono centro, pakeliui į Hitrou oro uostą.

Anksčiau policija pradėjo kratą viename name Sanberyje, siejamame su pirmuoju, 18 metų įtariamuoju, kuris buvo areštuotas Doverio uosto teritorijoje prie Lamanšo. Namai Sanberyje, kuriuose krata tęsiama ir sekmadienį, priklauso pagyvenusiai porai, kuri daug metų globoja vaikus."

--------

Pirmas vyras-antras vyras, tokio amžiaus įtariamasis-kitokio amžiaus įtariamasis - ir ...viskas!

Net du straipsniai be jokių faktų!

Jokio paminėjimo, kad teroristai - užsieniečiai, kad jie yra prieglobstį gavę pabėgėliai, kad buvo ypatingai globojami, kaip vaikai - nei vieno fakto apie įtariamuosius teroristus per du straipsnius!

Kitaip sakant, kai kas Lietuvoje bando žiūrovams transliuoti ne realų, bet "pagerintą" pasaulio įvykių vaizdelį. Reikia turėti tai omenyje, gerbiamieji.

Na, o 15min. chebrai galiu tik pasakyti:

- Gėda, vyrai. Tiesiog gėda. Negi tikėjotės, kad pavyks nuslėpti skaudžią jums tiesą bent kiek ilgesniam laikui?

#15min

#IšlindoYla

#TiesosNepaslėpsi

#SprogimasLondonoMetro

#VaikaiPabėgėliaiTeroristaiSprogdintojai