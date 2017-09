Viktoras Pranckietis ir VSD prisijungė prie 1 milijardo dolerių "Independence" aferos

Viktoras Pranckietis ir VSD atvirai ėmė dirbti prieš Lietuvos Respublikos interesus

Aurimas Drižius

Kaip žinia, Seimo narys Artūras Skardžius paviešino, kad prezidentės Dalios Grybauskaitės proteguotas SGD terminalas „Independence“ yra didžiulė pinigų plovykla – SGD laivas, kurio kaina – 250 mln. dolerių, yra nuomojamas už 720 mln. dolerių, o galiausiai Lietuva turės jį dar išsipirkti už dar kelis šimtus milijonų. Kas daro „Independence“ istoriją vieno milijardo dolerių afera – už ją per „saugumo dedamąją“ moka kiekvienas Lietuvos vartotojas, gaunantis sąskaitas už elektrą ir dujas.

Beje, Valstybės saugumo departamentas (VSD), užuot atlikęs savo pareigą Lietuvos Respublikai, ir sustabdęs šią aferą – jie puikiai žino, kas yra Bermūdų ofšoro, kur registruota „Independence“, akcininkai, ne tik kad neatlieka savo pareigos, tačiau priešingai – persekioja ir bando sukompromituoti žmones, kurie bando išnarplioti šią skandalingą istoriją.

Mat kai A.Skardžius paviešino minėtus skaičius, iš karto sulaukė puolimo – VSD organas 15min.lt išspausdino eilę VSD parengtų Artūrą Skardžių šmeižiančių straipsnių. O prezidentės šuniukas ant pavadėlio – Seimo pirmininkas žaliasis valstietis Viktoras Pranckietis ėmė kalbėti apie apkaltą A.Skardžiui.

Pats A.Skardžius dėl to nedaugžodžiavo:

- Kaip vertinate Pranckiečio pažadą jums surengti apkaltą?

- Nežinau, kokie čia sumanymai, ir bijau kažką komentuoti. Tačiau nei su vėjo energetika, nei su Baltarusija aš neturiu nieko bendro. Ir jokių įstatymų projektų ta tema aš neteikiau – tai matyti ir iš įvairų institucijų atsakymų. Jokio spaudimo aš nedariau. Turi būti sveikas protas ir teisinis pagrindas. Pranckiečiui reikia skaityti Konstituciją ir Seimo statutą, už ką galima daryti apkaltą.

- Tačiau dabar akivaizdu, kad „valstiečiai“ tapo Grybauskaitės įrankiu? Ar jums taip neatrodo?

- Negaliu aš pasakyti nieko, tačiau man Korsakaitės pasakojimas patiko.

- Tačiau ar tai ne BK straipsnis, kai prezidentė valstybės tarnautojus liepia klastoti dokumentus, o jeigu atsisakysi, grasina iškelti baudžiamąją bylą?

- Aš klausau.

- Juk jeigu Vašingtono arbitražo teismas priteis „Veoilai“ tuos 100 mln. eurų, mes visi juos sumokėsime, ir toliau ramiai gyvensime laimingi?

- Taip.

- O kodėl Seimas nereaguoja į tokius Korsakaitės parodymus?

- Seimas turi kitokių žaidimų – stumdosi tarpusavyje ir tiek.

- O kodėl išmestas „Lietuvos Energija“ vadovas Misiūnas?

- Manau, kad greitu laiku tai paaiškės.

Kaip žinia, neseniai žaliųjų valstiečių premjeras Saulius Skvernelis pareiškė, kad vyriausybė sieks išsipirkti „Independence“, nes net latviai, nei estai nepanoro mokėti dvigubai brangiau už šio terminalo dujas.

Toks „pirkinys“ Lietuvai kainuotų maždaug vieną milijardą eurų. Ir tai yra ne vietos, tačiau tarptautinės mafijos projektas, nes vietiniai premjeriukai kaip Skvernelis nesugebėtų prasukti milijardinės aferos.

„Nežinau, kas nutiko, kad jie nori pirkti „Independence“, tačiau egzistuojanti sutartis yra tokia, kad mes turime vis tiek dešimt metų mokėti nustatytą kainą, kad sumokėtume visą sumą, kuri maždaug 2,5 karto didesnė, nei laivo kaina, - LL aiškino A.Skardžius, - o po to, kai baigsis mokėjimai už nuomą, sutartyje yra numatyta suma, už kurią galima tą laivą išsipirkti. Net tada, kai dar anksčiau buvo kalbama apie laivo išpirkimą, vis tiek buvo aišku, kad reikės susimokėti tą sumą (720 mln. dolerių, arba pagal tų metų kursą - 1,8 mlrd. litų) kurią reikėtų mokėti už nuomą. Todėl reikia žinoti visus premjero ketinimų niuansus – ar nereikės mokėti nuomos, ir ar galėsim tą laivą išsipirkti be minėto įsipareigojimo. Nes pagal sutartį Lietuva turi mokėti iki 2024 m. nuomos mokestį, ir tada galės jau mokėti išpirkimo kainą. Laivo kaina yra 250 mln. dolerių – tiek mokėjo norvegai, kurie jį pirko iš Pietų Korėjos laivų statyklos ir išnuomavo Lietuvai. Tai oficialūs duomenys, ir mes juos nustatėme ir Seimo tyrimo medžiagoje. Dar premjeru esant A.Butkevičiui, buvo kalbama apie galimybę išpirkti „Independence“, tačiau vis tiek reikėtų sumokėti tą sutartą nuomos kainą. Grubiai sakant, Lietuva už nuomos mokestį sumokės tris kartus daugiau, nei kainavo laivą pastatyti. Aišku, Lietuva yra turtinga valstybė, turinti daug naftos ir dujų, todėl gali sumokėti ne tris, bet penkis kartus brangiau, nei kainavo jo statyba. Sutarties negalima nutraukti, nebent būtų kažkokie labai naudingi susitarimai su kita puse. Tačiau sutartyje parašyta, kad ji 10 metų nenutraukiama. Tai tarptautinė sutartis, ir ją pasirašė Andrius Kubilius. Tačiau šalia šios aferos buvo padaryta dar viena, ne mažesnė – t.y. pasibaigus rinkimams, bene paskutinę savo dieną premjero poste A.Kubiliaus vyriausybė priėmė „Dujų pirkimo aprašą“. Ir buvo sutarta su „Statoil“, kad Lietuva už suskystinas dujas mokės žymiai brangiau, nei moka visa Europa. Vien per pirmus 2015 m. Lietuva, pirkdama 5,4 mln. megavatvalandžių iš „Statoil“, už vieną megavatvalandę mokėjome po 10 eurų brangiau, nei kainavo vidutiniškai Europoje, arba 54 mln. eurų per metus. Tai yra vien už dujas Lietuva permokėjo maždaug tiek, kiek sumoka už terminalo nuomą per metus. Vien pirmais „Independence“ eksploatacijos metais turėjome skirti 110 mln. eurų tai „saugumo dedamajai“ (t.y. tiek, kiek visi Lietuvos vartotojai turi sumokėti už tą laivo nuomą – aut. Pastaba)“.

Paklaustas, ar kas nors aiškinsis šią milijardinę aferą, A.Skardžius atsakė: „ Visą medžiagą apie šias aferas mes perdavėme prokuratūrai dar praeitos kadencijos Seimo nutarimu. Ir Seimo nutarimu turėjo būti atliktas visų šių sutarčių nepriklausomas auditas, nes tuo metu visi vadovai (pradedant Graužiniene, baigiant prezidente) spirgėjo, kad „nereikia stabdyti energetinių projektų“. Tai yra jie nenorėjo, kad būtų tikrinamos šių pirkimų viešos procedūros ir aiškintis, kodėl mes pirkome laivą, tačiau nusipirkome 10 metų nuomą 2,5 karto brangiau. Tada, Vyriausybė buvo įgaliota, įgyvendinus šį projektą, nuo 2014 m. gruodžio 3 d. atlikti nepriklausomą viešojo pirkimo – „Independence“ terminalo - auditą. Toks buvo Seimo įpareigojimas, ir jo kontrolė pavesta Seimo NSGK, Ekonomikos komitetui ir Energetikos komisijai. Tačiau iki šiol vengiama tą auditą atlikti“.

VSD per 15min.lt jau apšaukė Laisvą laikraštį rusų agentu

Oficialius VSD portalas - 15min.lt jau patvirtino, kad VSD pateikia šiam portalui medžiagą USB laikmenose. 15min.lt tai pateikia kaip "žurnalistinį tyrimą".

Kadangi ten jokio tyrimo nėra, vien saugumiečių surinkta neva Skardžių kompormituojanti informacija, tai pastarasis mano, kad nuo šio šmeižto apsigins lietuviškuose teismuose. Kuo aš labai abejoju.

O kol kas laisvo laikraščio redakcija sulaukė 15min.lt klausimų

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ">Liepa Želnienė | 15min < Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. > 09-11 (prieš 3 dienas) skirta Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ">man Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ">Liepa Želnienė | 15min Laba diena, Rengiu publikaciją apie VSD prorusiškais įvardintų tinklalapių skaitomumą. Viešai duomenų apie laisvaslaikrastis.lt skaitytojų kiekį neradau, todėl kreipiuosi į Jus prašydama nurodyti, kiek unikalių vartotojų per mėnesį turite. Ačiū už informaciją. Ačiū už informaciją.

pateikė tokį atsakymą:

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ">Aurimas Drizius < Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. > 09-11 (prieš 3 dienas) skirta Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ">Liepa

bet kokia grybauskaitės ir jos gaujos aferų kritika jums prilygsta buvimu rusų agentu ką gi, tebūnie, tačiau norėčiau, kad jūsų "įžvalgose" apie rusų šnipus būtų ir mano nuomonė laisvaslaikrastis atviras visoms nuomonėms, tame tarpe ir tiems, kurie kritikuoja NATO ir ES tačiau mes niekada negavome flashų iš VSD ir nespausdinome savo pavardėmis, kaip pancerovas, tam, kad sukompromituoti grybauskaitės kritikus apie jūsų "tyrimą" apie skardžių apskritai patylėsiu - VSD pateikia jums info, kuri jūs pateikiate kaip "žurnalistinį tyrimą". Tačiau kadangi VSD yra debilų gauja, visa ta jų info, kaip ir jūsų "tyrimai" lengvai paneigiama noriu pasakyti, kad jūsų portalas yra korumpuotos žiniasklaidos etalonas - tik pas jus tokios spec. tarnybos gali šmeižti visus, kurie kritikuoja Lietuvą užvaldžiusią gaują kartu turiu jus nuliudinti - mūsų skaitytojų yra pakankamai daug tik 400 tūkst. gerbiamoji, aš jūsų neįžeidinėju, todėl nesuprantu, kodėl jūs mane ižeidinėjate.

rezultaras - eilinis 15min.lt "tyrimas":

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kiek-zmoniu-lietuvoje-skaito-prorusiska-propaganda-platinancius-portalus-56-852744