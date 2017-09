Kurios valstybės premjero programų direktore 1991 m. dirbo D.Grybauskaitė?

Kristina Sulikienė

Jeigu kas nesupranta,kodėl nemėgstu Audriaus Nako, paaiškinsiu: sutapimas lėmė, jog 2003 metais rudenį mačiau jį ką tik paleistą iš areštinės,į kurią buvo įkištas už narkotikus.

Jis atrodė baisiai- ne tik susivėlęs,bet ir kaip nusivartojęs.

Toks vaizdas lieka visam gyvenimui, ir kiekvieną kartą, kai išgirsti “Nakas taip Nakas anaip“, prisimeni tą vaizdą Užupyje, pas vieną menininką tokioje pailgoje sodybėlėje – meniškame name be pertvarų, ir atsidūsti: na ką tas narkomanas gali pakeisti Lietuvoje?

Tegul nepyksta Nakas, nes buvo toks įvykis, ir negaliu ištrinti iš atminties. Buvo,kad Nakas bandė mane atakuoti per savo „šestiorkes“, po to sekė purvo pylimas, šmeižtas, na sakykite, o ką tokie žmonės gali? Teisėsaugos išsuktas su neegzistuojančia norma „pasikėsinimas įsigyti narkotikų“, nors narkotikų nusikaltimai yra baigtiniai.Taip mokė profesorė Gruodytė. Ypač kad Nakas tada spaudoje pasakė:“Lietuvoje teismai teisingi, jais tikiu. Esu kaltas, o teismai veikia gerai“.

Ką toks žmogus veikė prie Vaišvilos? Nežinau. Bet mane purtė nuo jo, o į Zigmą Vaišvilą irgi pažiūrėti negalėjau,nes man atrodo, jog toks posakis-“pasakyk, kas tavo draugai, ir aš pasakysiu,kas tu“- yra ganėtinai teisingas.Dar dirbant „Karštame komentare“ beveik trejus metus iš G.Gorienės vien neigiamai girdėdavau apie jį,nes „nori pakenkti prezidentei“...

Kai eilinį kartą prie Z.Vaišvilos buvo priklijuotas struktūrų žmogus, nusprendžiau įsigilinti, kaip vyksta ta infiltracija prie Vaišvilos, ir kodėl jis toks svarbus mūsų specialiosioms tarnyboms?

Beje, kartą man Lietuvos atsargos žvalgybininkai pasakė: Dalia Grybauskaitė tavęs bijo, nes tu žinai, kas ji yra, tiksliau, kas ji nėra. Aš pagūžčiojau pečiais. Bet jie buvo teisūs: kai man buvo 10 metų- tai yra 1990 aisiais aš ne tik skaičiau visus laikraščius ir žurnalus. Aš stebėjau. Ir aš gyvai atsimenu tuos, kas buvo prie valstybės ir kariuomenės vairo.O kas nebuvo – tokio žmogaus net užsihipnotizavęs neatsiminsi. Dalia Grybauskaitė neegzistuoja 1990-1991 metais šalies gyvenime.Jos nėra.

Kam tokia ilga įžanga? Noriu paaiškinti savo atradimus apie Dalią Grybauskaitę.

Esu sąjūdiečių vaikas, ir pati dalyvavau pirmajame Sąjūdžio organizuotame masiniame mitinge Vingio parke. Mačiau stovėdama Katedros aikštėje, kaip kyla Gedimino kalne vėliava. Mano tėvas (jau pagaliau radau rašytinius įrodymus) priklausė Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos Lietuvos kultūros kongresui, metai prie štai, jis kartu su kitais etninės kultūros propaguotojais atkūrė Etninės globos tarybą, ir po to kaip visi žinome – kartu su N.Vėliumi ir etnologiją Lietuvoje, kurią sunaikino raudonieji šliužai VDU, perėmę universitetą,taip pat išvaikyti bandė ir kitą sąjūdžio žmogų, veikusį etninės kultūros baruose – Alvydą Butkų.

Taigi, kaip sąjūdėnų vaikas, aš gyvai atsimenu ano meto veikėjus,su daugeliu jų teko kaip pvz. Su Iešmantu, Jasukaityte (kita, ne šita, raudonąja), taip pat su Lietuvos karininkais, signatarais, bendrauti. Jie lankydavosi mūsų namuose, taip pat būdavo, kad mane nusiveda tėvai. Kai skelbė kovo 11-osios aktą, mano tėvų pamenu iš viso nebuvo namie, jie buvo tose Sąjūdžio kuopelėse, pasitarimuose, atkūrinėjo Lietuvą.Kai Naglis Puteikis apšmeižė mano šeimą ir kartu tėvą, jis dėstė teisme, jog mano tėvo gyvenime nematė ir nepažįsta,bet greičiausiai yra jiems tekę susikirsti prie bendro stalo posėdžiaujant Lietuvos kultūros kongreso ir kitokiuose formatuose. Todėl tokia neapykanta.

Tiesa, Lietuvių etninės kultūros draugija posėdžiavo 1989 metais, ir joje vienas pagrindinių asmenų buvo mano tėvas Romualdas Apanavičius,kuris visiems pristatė tragišką lietuvių etninės kultūros būklę. Beje, praėjus 30 metų po šio posėdžio,niekas beveik ir nepasikeitė, tik pablogėjo.

Kultūros kongresas atsirado metais vėliau.Lietuvoje madas diktavo etnologai. Jie 1986 metų KGB vadovėlyje „Lietuvos nacionalistų kenkėjiška veikla ir kova su jais“, nurodyti kaip patys pavojingiausi – kraštotyros, žygeivių klubai, asmenų, propaguojančių gamtos apsaugos idėjas, susibūrimai. Prisiminkime, kam priklausė Zigmas Vaišvila- ogi žaliesiems. Visos šitos kuopelės kėlė sovietams siaubą, ir tebekelia.

Noriu pabrėžti, ir ką jau atskleidžiau pernai metais „Šiaulių krašte“, jog etninis sąjūdis buvo visiškai atskiras, ir jis pirmas Lietuvoje viešame renginyje iškėlė Lietuvos vėliavą – Kelmės 1988 metų kankliavimo kursuose mano brolis Romualdas Apanavičius, kuriam tebuvo 13 metų, drąsiai iškėlė trispalvę vėliavą, aišku, gavo bylą pagal TSRS 58 straipsnį, o dabar ir dingo be žinios.Nes ši valstybė iš esmės naudoja jau nebeegzistuojančios TSRS valstybės protokolą, pažodiškai vadovaujasi KGB vadovėliais, netgi veda politines bylas, naudoja baudžiamąją psichiatriją – su kuria kovoti pasišovė bado akcijos organizatorė, o vėliau išvaikė visus, kas tik kėlė šią problemą (vienas buvo jėga įgrūstas į psichuškę, kitą, kuri kėlė šiuos klausimus-kad žmonės persekiojami ir kankinami su psichiatrija - Katavičienė pašalino su policija). Kaip žinome, toliau ji ėmėsi paties signataro Z. Vaišvilos – pašalino jį patį iš jo bado akcijos „koordinacinio komiteto“ bei atsiribojo nuo Donato Šulco, viršuje rašto surašiusi jo el.pašto adresą ir jo telefoną- demonstruodama kodinę kalbą „aš perėmiau tavo kontaktus, o dabar nuo tavęs atsiriboju“. Kuo ši valstybės skiriasi nuo TSRS,o jos partijos bei įvairūs “visuomenininkai“ nuo TSKP ir KGB specagentų – nematau jokio skirtumo.Jeigu nėra dokumentų- tu pažinsi žmogų ir jo spectarnybą pagal jo veiksmus.

Toks istorinis kontekstas būtinas, jeigu norime kalbėti apie nežinia iš kur ištrauktą ir gali būti sukurtą tapatybę ir asmenybę Dalią Grybauskaitę.

Vakar peržiūrėjau vaizdo įrašus,kaip signataras Zigmas Vaišvila bandė gintis nuo 2016 metų VSD ir AOTD prie KAM 2016 m. kovo 30 dieną paskelbtos šmeižikiškos ataskaitos.

Kraupus vaizdas vien dėl to, jog persiėdęs Kasčiūnas, pristatytas kaip “konservatorių mokslininkas“, arba KGB pulkininko vaikas Artūras Paulauskas, kartu su laidos vedančiąja Žeimyte negirdėjo, ką sako Zigmas Vaišvila.

O aš pirmą kartą išgirdau. Nes anksčiau trukdė,kaip minėjau, Nako buvimas šalia (negaliu pasitikėti žmogumi, kuris pasitiki buvusiu narkomanu, išsuktu teisėsaugos).

Taigi, nepatingėjau, ir susiradau jos OFICIALIĄ biografiją. Zigmas Vaišvila, priminsiu, visai Lietuvai pasakė, jog Dalia Grybauskaitė pagal Rusijos Federacijos Užsienio reikalų ministerijos raštą yra specialusis subjektas, žvalgybinis- trumpai tariant- specagentas, todėl saugomas valstybės paslapties. Aiškiau nepasakysi.Čia šoko ginti Grybauskaitės Artūras, ir ėmė aiškinti, jog „čia nieko nėra parašyta, nieko aš skaičiau , ir aš nieko neradau“.

Na gerai. Artūras nieko nerado, o aš būtinai ką nors rasiu.

Taigi,atsidarau Grybauskaitės anglišką biografiją. Visų pirma,kas krenta į akis, tai,jog ji nebaigė jokių Džordžtaunų, nes aiškiai parašyta, jog ji mokėsi Walsho mokykloje, kuri yra Džordžtauno universiteto kaip ir globojama.

Taigi, užtenka spausti nuorodas, ir pamatai labai įdomių dalykų.

Walsho mokykla- jėzuitinė, katalikiška. Tai, jog pasak Z. Vaišvilos, D. Grybauskaitė bandė keisti biografiją, Europos Komisijai nė motais, ši įstaiga 2010m. metų balandžio mėnesį suarchyvavo jos pateiktą gyvenimo aprašymą, ir ten aiškiai parašyta,jog ji mokėsi JAV tariamai 1991 metais.

Taigi, nueinu ant nuorodas, ir pirmas atradimas:tai ne bet kokia mokykla, o Žvalgybos skyrius. Pilnai vadinasi „Foreign service“: bent kelerius metus mokęsi anglų kalbos, pabandykite išversti šitą žodžių junginį. Koks nors Paulauskas turbūt šoks:“oj ne ne ne, čia tarptautiniai santykiai“. Ne santykiai yra „affairs“ arba „relations“.

Taigi, yra Walsho Žvalgybos mokyklos puslapis, ten galima pasitikrinti aliumnus. Suvedu „Dalia Grybauskaite“, sistema išmeta „nėra jokių rezultatų su šiuo vardu“.

Angliškame wiki puslapyje apie šią mokyklą prirašyta,ir vardijami žymūs absolventai.Šiaip ne taip randu paminėtą Dalią Grybauskaitę. Bingo.Jokių metų prie pavardės - nėra.

Toliau- dar gražiau.

Ji Europos Komisijos oficialiame puslapyje nurodo, jog 1991 metais dirbo Premjero ofise.

Tuo metu, kaip minėjau, vaikščiojau po miestą su tėvais, susitikdavau net AT narius, kariškius, žvalgybininkus, užsienio disidentus.Bet mano atmintis tokios moteriškės man neduoda,nors tu ką.

Kartą teko girdėti atsitikimą dėl Ziuganovo agenčių- per klaidą vieni sąjūdiečiai (pasitikėdami, ir aišku, dėl rekomendacijų) palaikė demokratinių Rusijos jėgų jaunimu, ir netgi priėmė nakvoti. Jos po to veržėsi ant AT stogo, pasižiūrėti,kaip ten atrodo. Iš to ir buvo identifikuotos. Štai tokiai tarnybai galėjo dirbti mūsų Dalia. Todėl “viską žino apie sausios įvykius“,nors čia netpadujų nebuvo. Juokingiausia, jog Dalia Grybauskaitė“dėl dezinformacijos apie Ukrainosįvykius“ atėmė medalius išRusijos žurnalistų – nors, minėta, 1991 0113 jos čia nebuvo:ji sėdėjo Maskvoje.

Maidanas, priminsiu, buvo labai naudingas Rusijai- ji gavo Krymą. Rytų Ukrainos separatizmas irgi naudingas Rusijai, nes tą teritoriją perspektyvoje gali gauti įtakos zonon, o gal jau ir gavo. Kas kurstė ir tebekursto visa tai? Rusijos marionetai, sėdintys Lietuvos kariuomenėje, saugume ir prezidentūroje.

Taigi,grįžkime prie „1991m. Program Directort, Prime Minister‘s office“

Pradedu mąstyti -1991 metais Lietuva turėjo 3 premjerus.

Kazimierą Prunskienę, kuri atsistatydino prieš sausio įvykius. Šimėną, kuris pabėgo per sausio įvykius, ir Vagnorių.

Zigmas Vaišvila,kaip neseniai sukonkretino, dirbo premjero priimamajame. Turbūt jis atsimintų tokią Dalią Grybauskaitę. Jūs susiraskite oficialų Europos Komiisjos puslapį, ir pasižiūrėkit, kaip apsimelavusi oficialiai tarptautinei įstaigai – Europos Komisijai, mūsų pirmoji šalies dama.

Europos parlamento puslapyje irgi yra išlikęs Dalios Grybauskaitės CV. Ten irgi parašyta prie skilties „darbo patirtis“:

1991 Program director, Prime Minister‘s office.

(Liet. Programų direktorius, Premjerministro kabinetas,1991 m.)

Kadangi ji niekada 1991 metais Lietuvoje neužėmė tokių pareigų,o nenurodyta, kurios valstybės ji pareigūnė, ir kadangi JAV jos pėdsakų irgi nėra,darytina prielaida, jog ji dirbo TSRS premjerministro žvalgybos ofise, na kažkuriame žvalgybos padalinyje, o į Žvalgybos fakultetą JAV ar tos pačios mokyklos padalinį kur nors Brazilijoje (tai jėzuitų kolegija, todėl ji turi padalinių visame pasaulyje) ją galėjo išsiųsti TSRS žvalgyba. Va visas pūzlas išspręstas per pusę valandos.

Prieš tai susigaudyti neleido visokie apsirūkę žolės uostytojai, pasikėsintojai pirkti narkotikų.

Čia yra viskas paprasčiau. Jeigu pulkininkas leitenantas Norkus 1990 metų birželį baigė TSRS karinės žvalgybos fakultetą Kijeve Frunzės akademijoje, ir nuėjo vadovauti TSRS, o persiformavus- Rusijos žvalgybos batalionui, o šiais laikais apsimetęs, jog niekas to neatsimena, ramiausiai sau vadovavo (būdamas Rusijos žvalgybos atsargos arba aktyvus karininkas) Ruklos Mokomajam pulkui, kodėl TSRS, o vėliau Rusijos karinės arba paprastosios(KGB)žvalgybos agentei nevadovauti šiai valstybei? Juk kariuomenei vadovauja biografiją slepiantis generolas Žukas, kuriam generolo laipsnio neduočiau vien dėl to, kad jis elgiasi kaip visiškai neadekvatus- už jį kalba kažkokas Neimontas,o vėliau Rusijos spauda tyčiojasi, kad Lietuvos armijos generolas išėjo iš proto. Tas skandalas, kai Neimontas bandė apkaltinti mane, neva aš iškraipiau Žuko žodžius, Rusijoje vadinamas “internetinio dvynio“ skandalu: o pats mūsų generolas buvo išvadintas viešai nenormaliu „Lietuvos komanduojantis armijai nesusigaudo,ką jis pats rašo internete“.

Dalia Grybauskaitė ne šiaip yra marionetė.

Ji dirbo Europos komisijoje, ir jos melas yra užarchyvuotas. Zigmas Vaišvila teisus, keldamas klausimą,kodėl ji prezidento rinkimuose pasikeitė Džordžtauno, kuriame niekada nesimokė, datą į 1992 metus. Juk tai klastotė, ir ji turėjo būti eliminuota iš rinkimų.Normalu, kai žmogus, nurodydamas kažkokius biografijos faktus,gali pateikti dokumentą.Pavyzdžiui, aš savo JAV Mičigano valstijos Teisės koledžio diplomą, kuris man suteikia vienoje JAV valstijoje netgi advokato statusą-esu įskenavusi ir pateikusi viešai:mūsų visos Tv ir“spaudos“ priemonės šių metų kovą, kai mane puolė, sugebėjo nematyti oficialaus ir 2pareigūnų pasirašyto JAV išduoto dokumento.O štai Daliois Grybauskaitės neegzistuojantį Walsho jėzuitų mokyklos Žvalgybos fakulteto diplomą –mato. Čia kaip pasakoje apie nuogą karalių. Jeigu D.Grybauskaitė kada nors bent vieną dieną lankėsi Walsho mokyklos Žvalgybos fakultete- ji turėtų kuo skubiau pateikti pažymą, laišką, čekį, o ne įrodinėti,ko negali pagrįsti dokumentiškai.

Mes Dalios Grybauskaitės tariamos stažuotės dokumento JAV nematėme. Rusija teigia, jog tai žvalgybos paslaptis. O JAV – niekas neklausia.Kodėl niekas iš mūsų dar neparašė paprasto e-mailo į Walsho Žvalgybos fakultetą? Pamenu, man reikėjo informacijos apie mūsų žuvusį AOTD kapitoną Balčiūną,aš parašiau laišką į JAV Armijos Kriminalinių tyrimų biurą, ir jie atrašė kapitono tėvams, atsiuntė lavono nuotraukas. Gal užtenka tik nusiųsti paklausimą į Walsho Žvalgybos fakultetą: „Su kokios valstybės siuntimu pas jus mokėsi ar nesimokė Dalia Grybauskaitė?“. Zigmas Vaišvila ieškojo šiek tiek per daug sudėtingai, todėl pats tapo „valstybine grėsme“.

Keliu tokią versiją, jog Dalios Grybauskaitės Lietuvoje galėjo nebūti iš viso 1991 metais.Ji buvo Maskvoje, žvalgybos skyriuje- o kokios, tegul aiškinasi mūsų žvalgyba. Juk jie šiai Rusijos žvalgybininkei pavaldūs, taip kaip kariškiai ir kariai buvo pavaldūs Rusijos karininkui Norkui.Jeigu Dalia Grybauskaitė kaip pulkininkas Norkus, turi Rusijos armijos atsargos karininko laipsnį, tuomet mūsų VSD yra pavaldus kam? Rusijos specialiosioms tarnyboms. O čia jau Z. Vaišvila teisus, kai 2016 03 31 savo spaudos konferenciją pavadino „Lietuvos valdžios antivalstybinė veika“. JUUk berods toje spaudos konferencijoje visiškai nusivažiavo KaKa2 berniukai, iki tokio lygio, jog jiems buvo uždrausta 1 metams patekti į Seimą. Dabar tie berniukai vėl aktyvizuoti: nes Zigmas Vaišvila ir Donatas Šulcas kelia konkrečius teisėjų atsakomybės klausimus, o „priešiška“, „teroristinė valstybė“ Rusija,ant kurios lodama, Magnolija tik gerą daro jai,- nes tokios neapykantos, kokia yra dabar, nebuvo niekada, o Rusija šiaip ar taip pirmoji iš megavalstybių 1991 07 29 pripažino Lietuvą de facto ir de jure-stebi: ar D. Grybauskaitė imsis atleisti teisėjus, ar nekreips jokio dėmesio.

Kol skeptikai arba Kiaulių akcija tyčiojasi, kodėl vyksta Bado akcija, paaiškinti galiu,jog Dalia Grybauskaitė ir jau šis Seimas 2017 05 02-04 paspartino žyminio mokesčio pakėlimą 58 eurais. Ir jau nuo šių metų liepos 1 osios 100 eurų žyminis mokestis įvestas (buvo 42 eurai), nors D. Grybauskaitė atsisakė kelti bent 50 eurų algas, nes “biudžetas neatlaikys“. Tokios diktatūros nėra oficialiai diktatorinėmis vadinamose šalyse – turbūt nerasi valstybės, kur žyminis mokestis viršytų ¼ minimalios algos.

Neomarksistinėje santvarkoje ir žvalgybos bei tarnybos yra kažkokios hibridinės, dirba prieš Lietuvą, atsiskaito Rusijai,po to rėkia,kad Rusija puola.

Atsisakiau tarnauti Ruklos Mokomajame pulke, motyvuodama, jog negaliu išduoti Lietuvos, ir leistis vadovaujama Rusijos karininko. Paaiškinau, jog buvimas NATO kariu neleidžia paklusti trečiosios šalies karininkams. Atsisakiau išduoti NATO.

Man teisme KAM atstovas pasakė “tai nėra pakankama priežastis“, tačiau man nebuvo iškelta nei baudžiamoji, nei tarnybinė byla, aš pervesta į atsargą. Visi išpuoliai, o vėliau nesąmonės su šaukštais ir samčiais reikalingi tam, kad niekas iš runkelių valstybės nepastebėtų, kokį klausimą kėliau- o tokį, kad karius Lietuvoje ruošia Rusijos armijos karininkas Norkus.Jis nebuvo atleistas- jis buvo perkeltas dar į kitą padalinį, irgi mokomąjį.Nes Rusijos karininkai nesimėto- jie vykdo specialiąsias užduotis. Pernai buvo nužudyti 5 mūsų kariai, prisidengiant meningokoku. Jie niekada nebesukurs šeimų, ir Lietuvoje genofondas sumažintas. Lietuvos kariuomenėje žudomi ir suluošinami iš elitinių šeimų kilę kariai, o degradų niekas neliečia.Tai ardomoji Lietuvos valstybės veikla, ją vykdo Rusijos atsargos arba aktyvūs karininkai, kuriems Grybauskaitė nuolat tik kėlė laipsnius. Vykdydama griaunamąją politiką,Dalia Grybauskaitė užpernai Rukloje,pavaišinta pomidorais už 5,54 euro už kg,ir agurkais už beveik tiek pat,vasario mėnesį „atrado NATO standartus“, nors aš lygiai prieš metus ten tarnavau,ir atradau Mozambiko ir Džibučio lygio liaudies gynėjų pulką, bet ne kariuomenę...

Kam dirba „Vyriausioji ginkluotųjų pajėgų vadė“, kaip ji, kreivai skaitydama Konstituciją, save vadina?

Jeigu ji nesugeba atleisti nei Rusijos karininko Norkaus, nei biografiją ir netgi šeimą slepiančio Žuko, tai ji tarnauja tai šaliai, su kuria bendradarbiaujant jai pavaldžios tarnybos kaltina visus - kas tik rūpinasi šalies gerove.

Zigmas Vaišvila spaudos konferencijoje Seime minėjo, jog jo padėjėjas 1989 metų rinkimuose į 11 šaukimo AT sesiją Algirdas Urbanavičius jį beveik iškeikė facebooke.

Algirdas Urbanavičius konservatorių vedamose paskaitose, kur būdavo laisvai dalinamas alkoholis (finansavo Adenauerio fondas),2012 metų rudenį, gurkšnodamas vyną, taigi, atsirišus liežuviui, man paminėjo, jog jis ne vienerius metus gyveno Maskvoje – būtent šiais laikais, ir turėjo verslą.

Taigi, būtent tie, kas yra susiję su Rusija ir turėjo naudos, bei turi ryšių (jeigu Urbanavičius gyveno 5 metus Rusijoje, jam turbūt ir pensija rusiška priklauso) – tie garsiausiai ir rėkia, kad juos puola rusai, o visi aplinkui- visi kremlinai.Gauti ilgalaikį gyvenimo leidimą Rusijoje galėjo tik Rusijai lojalus žmogus. Algirdas Urbanavičius yra Rusijos žmogus,o Zigmas Vaišvila paskutinį kartą ten lankėsi prieš 25 metus.

Dalia Grybauskaitė išskrenda į JAV, prieš tai išgąsdinusi Lietuvą, jog rusai puola. Stano su Zvonkumi net dainą sukūrė, prifilmavo ten devynias galybes girtų ir atsipūtusių desantininkų ir šiaip, kaimo jakų.

Esmė tokia, jog Dalios Grybauskaitės CV yra užarchyvuotas Europos Komisijos ir Europos Parlamento.

Į jokį Džordžtauną ji neskrido, ji net nežino, jog tas Žvalgybos fakultetas, kuriame ji tariamai mokėsi,yra Walsho mokykloje, jėzuitų įsteigtoje. Todėl 1991 metais jokia TSRS valdžia jos į katalikišką mokyklą siųsti negalėjo, tai yra anachronizmas. TSRS iširo tik 1991 12 31. Rusijoje buvo atkurtas stačiatikių tikėjimas, jeigu Rusijos žvalgyba būtų norėjusi modernizuotis – ji savo agentus būtų siuntusi į stačiatikių įstaigas.

Taigi, atsakymas KaKa-2 berniukams: kai Zigmas Vaišvila rūpinosi Lietuva ir pasirašinėjo sutartį su TSRS VSK pirmininku dėl KGB Lietuvoje išformavimo, Dalia Grybauskaitė buvo kur? Biesas žino.Gal vadovavo šiam susitikimui iš Maskvos- gal buvo Lebedevo patarėja? Juk ji rašo „Programų direktorė Premjero ofise 1991 metai“. Sakykite mielieji žmonės- nors kaspervizija ir buvo užgrobusi Lietuvos televiziją, ar mes Lietuvos gyventojai jau tiek išdurnėjome, kad neva neatsimename, kas tuo metu dirbo Aukščiausioje taryboje ir tuo labiau,kas dirbo premjero ofise? Jeigu išdurnėjome – susiraskime knygas.Ir peržiūrėkime nuotraukas. Tokios Dalios ar neDalios niekur nėra. Jos nebuvo Lietuvoje. Tai kur ji buvo?

Tikiuosi, signataras įsigilins į šią medžiagą ir naujai suformuluos savo klausimus.

Ir nemanau, kad Europos Komisija atsisakytų atsakyti į klausimus, pagal ką yra surašytas CV, ir ką reiškia „Programme director Prime minister office,1991“ - jeigu šiose pareigose dirbo ne kas kitas o Zigmas Vaišvila. Vyriausybės patarėju, padėjėju,vicepremjeru jis dirbo. Po to kūrė VSD, vadovavo šiai įstaigai.

Tai kurios valstybės premjero „programų direktore“ ir beje, ką tai reiškia- dirbo Dalia Grybauskaitė?

O gal ši “programa“ – tai TSRS KGB ar GRU pagrindinio ofiso programa Lietuvos Vyriausybės šnipinėjimui? Juk turi būti kažkoks atsakymas.

P.S.Iki šiandienos nežinojau, jog Dalia Grybauskaitė turi ypatingo ambasadoriaus diplomatinį rangą. Gal vis tik galėtų kas nors paaiškinti – jos polinkis į diktatorinį šalies valdymą gal ir yra susijęs – ji gal atsiųsta kaip kažkurios šalies ambasadorė su „pilnu autoritetu“, kaip apibrėžiama to ypatingojo statuso teisiniame apibrėžime. Jūs pasižiūrėkit į tą puslapėlį iš Europos Parlamento, ten yra labai įdomių dalykų. Jeigu mums prezidentas yra paskirtas su ypatingu diplomatiniu statusu, tai kurios valstybės esame dominija? Gal mes ko nors nežinome?

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary-AMBASSADOR, international law. A public minister sent abroad by some sovereign state or prince, with a legal commission and authority to transact business on behalf of his country with the government to which he is sent. He is a minister of the highest rank, and represents the person of his sovereign.

Pamenate, kaip ji kalbėdavo iš aukštai,ir aiškindavo, jog jeigu tik ji sugrįš, čia viską sutvarkys.Bet mano klausimas skamba kitaip- tai kas ją paskyrė ta atstove,kuri yra aukščiau už visas Lietuvos valdžias, ir net nesikalba su Lietuvos gyventojais- neva jie kažkokie čia runkeliai,o raštų,kurie jai adresuojami,iš viso neskaito. Susitikinėja tik su tais, kurie bučiuoja jai batus:buvo priėmusi berods tik Minedą, Užkalnį, ir Mamontovą. Linkime sėkmės Zigmui Vaišvilai, įrodinėjant šiai neaišku kurios šalies atstovei, savo kaip signataro statusą. Jai „plevat“ ant tų Lietuvos įstatymų – jeigu prezidentė, kaip ji vadinasi, negerbia savęs, ir net nėra veiksni skaityti jai adresuojamų raštų, tai ir dekretus vadinasi pasirašo ne ji- juk jai negalima skaityti, taip pat atsakinėti į nesuderintus klausimus, nes netyčia išsiduos, jog Amerikoje 1991 metais iš viso nė nebuvo. Tiesa, juk ji bandė tai ištaisyti – prisipažino,kad nebuvo tais metais JAV-tačiau Z.Vaišvila ją ėmė ir prigavo meluojant, o Europos komisija užarchyvavo jos ranka rašytą ir pasirašytą CV, kurį ir galime nagrinėti ir kelti jai klausimus- jeigu Rusija atsisako suteikti informaciją apie savo specialųjį subjektą.