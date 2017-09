Renovacija – multimilijardinė afera

Aurimas Drižius

Lietuvoje jau kelis metus besitęsiantis pastatų „renovacijos“ mechanizmas yra afera, kuri jos rengėjams –Skandinavijos komerciniams bankams per keliasdešimt metų atneš net ne milijardus, bet trilijoną eurą.

Tuo įsitikinęs vienas Lietuvos nekilnojamojo turto verslininkas, kuris savo turtą Lietuvoje valdo iš užsienio, ir stebisi, kodėl tai lengvai žmonės pasiduoda šiai aferai.

„Bankas per Lietuvos valdžią priverčia žmones daryti pastatų renovaciją, ir sako : bet juk tai nebrangu - 50 eurų per mėnesį, - kalbėjo jis, - tačiau sudėkite 50 eurų kas mėnesį 20 metų, ir tai bus jau didelė suma. Padauginus tuos pinigus iš visų Lietuvos gyventojų skaičiaus, ir padauginę iš metų skaičiaus, gausime, kad bankai per 20 metų iš renovacijos uždirbs trilijoną eurų. Bankininkai sako : jūs kvaili, nemokate skaičiuoti pinigų, mes už jus suskaičiuosime. Tačiau aš moku skaičiuoti ir perku nekilnojamąjį turtą Lietuvoje ir skaičiuoju, kiek pinigų jis man uždirbs per 30 metų. Nes aš tuos pinigus, kuriuos gaunu iš nuomos, gražinu atgal“.

Kodėl buto, kuris, pvz. Kėdainiuose kainuoja tris tūkstančius eurų, savininkas yra jį verčiamas jį renovuoti už 5-7 tūkst. eurų – juk minėto buto vertė dėl tokios renovacijos beveik nepadidėja. O jo savininkas lieka banko vergas iki savo gyvenimo pabaigos. Jeigu jis pensininkas, vadžia grasina atimti šildymo lengvatą. Be to, renovuoto namo vidus greitai pradeda pelyti – name dažnai neliko jokios ventiliacijos.

„Tai yra daugelio milijardų afera Lietuvoje, apgaudinėjant paprastus žmones, kurie nemoka skaičiuoti, - LL sakė šis žmogus, vardu Darius, - panaudojus bankų pinigus, žmonės lieka skolingi bankams, ir turi jiems mokėti iki mirties, užuot investavę ten, kur nori. Tai įgauna proceso efektą, tai per 20 renovacijos metų, kai visi Lietuvos gyventojai bus sukišti į komercinius bankus, tai bankai iš to uždirbs jau ne milijardus, bet trilijoną eurų. Iš tokios mažos šalies, kaip Lietuva, per 20 metų uždirbti trilijoną eurų – manau, kad Lietuva per visą laiką dar nėra turėjusi tokios aferos. Iki šiol Lietuvoje buvo pavagiama tik milijardais, o dabar šį skaičių reikės dauginti iš šimto. Nes, pvz., vieno daugiabučio renovacija kainuoja apie 1-5 mln. eurų, ir tų daugiabučių gyventojai niekada nebūtų galėję surinkti ir sumokėti tokių pinigų. Todėl prezidentė sako : jūs nepergyvenkite, bankai paskolins. Ši renovacijos afera prasidėjo 2008 m., kai atsirado toks terminas, kaip „energetinio naudingumo sertifikatas“, ir notarai privalėjo forminti nekilnojamojo turto sandorius, tik turint tokius sertifikatus. Aišku, kad sistema tokiomis sąlygomis neveikė, todėl ją atšaukė. Paskui vėl bandė įvesti 2009 m. – valdžia pradėjo kampaniją, kad „gyventojų pastatai yra kiauri, žmonės jų netvarko, todėl mes dabar įsikišime, ir suvarysime visus į bankus 20-25 metams“. Tai yra afera vien todėl, kad nekilnojamojo turto vertės padidinimas dėl remonto negali viršyti 20 proc. – pasaulyje tai laikoma, kad tai neįmanoma ir nelogiška. O Lietuvoje valdžia verčia į renovaciją investuoti pinigus, kurie viršija to turto vertę. Juk nuo renovacijos turto vertė dvigubai tikrai neišaugs. Jeigu dar net pusė namo gyventojų norėtų renovuotis, tai dar būtų pusė velnio, tačiau valdžiai sunkiai sekasi surinkti gyventojų daugumą, kuri norėtų renovacijos. Tada valdžia ima žmones prievartauti“.

Darius naudoja tokį terminą, kaip JAV priimtą „sudėtinis proceso efektas“ ir pateikia tokį pavyzdį – JAV numirė žmogus, kuris visą gyvenimą dirbo menkai apmokamą darbą, ir po mirties paliko 70 mln. dolerių turtą. „Tai sudėtinis proceso efektas, - sakė jis, - žmogus visą gyvenimą dirbo už menką atlyginimą, tačiau kažkiek atsidėdavo ir investuodavo į akcijas ir turtą, tačiau per 40 metų tas turtas taip išaugo, kad jis galiausiai buvo verstas 70 mln. dolerių. Žinoma, Lietuvoje žmonės dar neturi tokio kapitalistinio mąstymo, ir nesupranta, kad sumokėję 50 eurų bankui kas mėnesį 20 metų, jie netenka turto už milijonus, jeigu tuos pinigus būtų investavę kažkur kitur“.

Pasak Dariaus, versdama daugiabučių gyventojus renovacijai, valdžia ir Aplinkos ministerija padaro bent tris Baudžiamojo kodekso nusikaltimus : turto prievartavimas, sukčiavimas stambiu mastu, ir šantažas.

Nes tie, kurie nesutinka renovacijai, yra gąsdinami, kad jiems bus atimtos kompensacijos už šildymą. „Aš skambinau į prezidentūrą, ir prašiau prezidentės nutraukti tą turto prievartavimą, - pasakojo Darius, - gerai prisimenu, kai mane prieš 20 metų Klaipėdoje reketavo Gaidjurgio gauja. Man tada buvo gal 21 metai, aš prekiavau nekilnojamuoju turtu, ir tie „gaidjurginiai“ žadėjo mane sprogdinti ir reketavo. Tačiau mes juos visus pasodinome į kalėjimą, jie tada buvo nusprendę mane nužudyti, tačiau vėliau sužinojau, kad tie banditai nusprendė vis dėlto to nedaryti, nes jie sutarė, kad aš buvau vienas prieš juos visus, ir buvau teisus. Gavau informacija iš spec. tarnybų, kad banditai buvo sumanę mane nužudyti, nes aš juos ne tik į kalėjimą sukišau, tačiau uždariau ir jų naktinius klubus bei automobilių stovėjimo aikšteles. Tačiau tie veikėjai galiausiai nusprendė manęs nežudyti, nes jų buvo visa gauja, o aš – tik vienas. Žodžiu, banditai mane išteisino, o dabar banditai yra rimtesni – tie, kurie sėdi valdžioje, ir jų rankose visos spec. tarnybos ir armija. Todėl aš abejoju, ar tuos žmones aš sugebėsiu pasodinti į kalėjimą vienas pats.

Mat Seimas dar 2013 m. priėmė įstatymą, kuris numato, kad žmonės, atsisakę renovacijos, praras ir valstybės dotacijas.

"Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną pavojų, kuris jame slypi, - apie minėtą įstatymą sakė Jonas Dagys. - Mechanizmas numato, kad žmonės, ypatingai socialiai pažeidžiami, t.y. pensininkai ir kiti, sulauks sankcijų ir jie bus gąsdinami, kad bus nuimama tam tikra dalis kompensacijų už šildymą, kas yra tikrai labai dideli dalykai.".

Pasak jo, žmonės prarastų kompensacijas, net jei jie nesutiktų su renovacijos projekto dalimis, pavyzdžiui, nepatikus darbų rangovui.

„Komitete svarstant ministras patikino, kad taip tikrai nebus, bet dabar kaip matau pataisas, kad tie griežti kriterijai, kurie susiję su aiškiais namo šilumos varžos dalykais yra jau išplaukę, mes galime atverti kelią nesąžiningiems būsto renovuotojams“, - teigė jis. R.J. Dagys dėstė, jog pavojus su šiuo įstatymu yra toks, kad šildymo sąnaudos gali būti dirbtinai užkeliamos, o vėliau sumažinamos iki normalaus lygio. Atitinkamai, renovuojančios bendrovės pasieks formalų sutaupymo kriterijų, nepriklausomai nuo renovacijos kokybės.

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis sakė, jog būsto renovavimas yra būtinas ir užtikrins energetinę nepriklausomybę, o saugikliai, kad renovacija būtų atliekama tinkamai, yra dedami. „Apie sankcijas žmonėms, kuriems mes mokame kompensacijas už šildymą: aš manau, šito įstatymo dėka mes padidiname jiems paramą ir pageriname jų gyvenimo sąlygas. Šiandien jie moka už šildymą, sakykime, sąlyginai 30 proc., o 70 proc. už šilumą mes visi iš biudžeto mokame už juos. Ir mokame šilumos tiekėjui, ir galutiniame variante „Gazprom“, prieš kurį gerbiamas Rimantas taip pasisako, ir kuris mums tiekia dujas“, - aiškino V.Mazuronis.

Pasak jo, pagal siūloma modelį, socialiai remtiniems žmonėms siūloma ir toliau mokėti dabar mokamą dalį už šilumą, kuri gali ir mažėti, o kompensacijų dalis bus panaudojama mokant už renovaciją, dėl to galiausiai sumažės šilumos suvartojimo kiekis ir padidės būsto vertė. „Jeigu žmogus šiomis sąlygomis sako, žinote, aš vis tiek nenoriu, man užtenka mokėti sąlyginai 30 proc., o jūs visi toliau mokėkite 70 proc. už mane susidėję, mes šitoje vietoje tikrai galime pasakyti, tai jūsų teisė rinktis, kur jūs norite dėti pinigus, bet savo, o ne tuos, kuriuos mes jums duodame. Tai jūs tada negaunate kompensacijų, mokate 100 proc. už šilumą ir atiduodate tuos pinigus dujų tiekėjui“, - teigė V.Mazuronis.

Pagrindinis komitetas - Aplinkos apsaugos - svarstė įstatymo projektą ir nusprendė pritarti jam pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išdėstytas pastabas, taip pat pateikė papildomų pasiūlymų. Balsuodami už Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti įstatymo pataisas, už pasisakė 74 parlamentarai, prieš - 0, susilaikė 2.

Pradėjęs kovą su „renovatoriais“, Darius greitai pajuto, kad jėgos nelygios. „Klaipėdos miesto teismo pirmininkas man akivaizdžiai melavo, turiu to pokalbio įrašą, - pasakojo jis, - suprantu, kad teisiškai tas įrašas nieko nereiškia, tačiau aš galiu jį įdėti į internetą, kad žmonės matytų, kas darosi. Kita vertus, tautos sąmonė yra labai žemo lygio, todėl mes nuolat išsirenkame idiotus į valdžią“.

Darius turėjo reikalų su viena Klaipėdos antstole, kuri prasitarė, kad visas nekilnojamasis turtas labai greitai atsiduria bankų rankose. Ir tas procesas vyksta labai greitai. „Vyksta tokios varžybos, kad visas tiek privatus nekilnojamas turtas, tiek ir stambios įmonės – kuo greičiau atitektų į vienas rankas – bankuose, - kalbėjo Darius, - tą aiškiai mato antstolis, kuris stebi duomenis apie turtą kompiuteryje. Dabar iškeltas reikalavimas, kad pastato energetinis našumas turi būti A+ iki 2020 m. Tai reiškia, kad visi daugiabučiai turės būti renozuojami, irk ad šiuo metu jie visi tariamai yra energetiškai nenašūs. Ką tai reiškia? Valdžia pašildo karštą vandenį šilumos elektrinėse ir per prieš 70 metų statytą sistemą perduoda tą vandenį į būstą, esantį už keliasdešimt kilometrų. Visus šilumos nuostolius nurašo ant vartotojų, nes jam pasakoma : tavo namas nenašus. Dabar, kai yra šilumos sistemos, kurios yra dešimt kartų efektyvesnės. Tačiau valdžia mums sako : kadangi jūsų namai yra nenaudingi ir neapšildyti, tai mes visiems jums pritaikysime ES standartus, visus priversime paimti paskolas. Ir tada visi gyventojai 20 metų mokės bankams. Čia kaip iš anekdoto – bankininkai Manhatane žiūri į dangoraižius, ir kalbasi : kam priklauso visi tie verslai? Vienas sako : akcininkams, o vyriausias tik nusišypso ir pasakė: „ne, visa tai priklauso mums, nes jie visi sėdi banko paskolose“.

Darius mano, kad JAV, kurioje jis jau daug metų gyvena, valdžia negali įvesti diktatūros dėl vienos paprastos priežasties – visi amerikiečiai ginkluoti, ir pabandžius įvesti diktatūrą, žmonės atsakytų ginklu. Būtent todėl Amerika yra demokratinė šalis. „Žmonės Lietuvoje imasi kraštutinių protesto formų – bado akcijų, - kalbėjo jis, - nežinau, ar tai duos kokį efektą, nes gal kokia antis socialiniuose tinkluose atkreiptų daugiau visuomenės dėmesio

Per 15 mėnesių atnaujinta 13 namų

Daugiabučių renovacija finansuojama Europos Sąjungos fondų, Lietuvos biudžeto ir gyventojų lėšomis. Lietuvos valstybė kompensuoja 40 procentų statybos darbų išlaidų, 100 procentų techninio projekto parengimo, techninės priežiūros paslaugų ir administravimo išlaidų. Tokio dydžio parama teikiama daugiabučių gyventojams, dėl kurių renovacijos sutartys buvo sudarytos iki 2014 metų gruodžio 31 dienos. Vėliau ši parama atitinkamai sumažėjo iki 30 ir 50 procentų. „2014–2015 metais Kaune buvo nupirkti statybos rangos darbai 94 daugiabučiams, mieste per šį laikotarpį jau atnaujinta 13 namų. Vidutinė vieno Kauno daugiabučio renovacijos kaina – 395,6 tūkst. eurų“, – pasakojo Aplinkos ministerijos įsteigtos Būsto energetikos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo skyriaus specialistė Judita Šeštokaitė. Be šiltinimo darbų, renovacijos metu keičiami langai, durys, vamzdynas, elektros instaliacija, stiklinami balkonai. Po renovacijos dažniausiai skundžiamasi dėl suskilinėjusių sienų, patalpose besikaupiančios drėgmės, įsimetusio pelėsio.