S.Skvernelis už maždaug 1 milijardą dolerių pirks „Independence“, kurią pastatyti kainuoja 250 mln. dolerių

Lietuvos pasididžiavimą – energetinės nepriklausomybės garantą – plaukiojantį SGD terminalą „Independence“ (vok. „Unabhängigkeit“), už kurio nuomą Lietuva, saugumo sumetimais, atsiskaito per ofšorines firmas, mūsų valstybė bandys išsipirkti.

Pokyčių vyriausybės premjeras Saulius Skvernelis pranešė, kad nepavyko susitarti su latviais, jie tik vilkino laiką, todėl Lietuva sieks kitais būdais tapti SGD laivo savininkais. Premjero nuomone, Latvijai nepritarus bendros SGD rinkos susitarimui, tikimybė gauti europinę paramą yra menka, tačiau vis dar bus kalbamasi su Estija.

Kadangi viena grandinė iškrenta, galimybė tikėtis finansavimo iš Europos Sąjungos yra minimali. „Vyriausybė pradeda alternatyvų planą“, - išaiškino S. Skvernelis. Detales vyriausybės vadovas pažadėjo pateikti vėliau.

„Mes detales paaiškinsime, bet faktas, kad našta vartotojams tikrai mažės, ir tuos sprendimus Vyriausybė buvo numačiusi, jei nepavyktų susitarti“, - naujienų agentūrai BNS pasakė jis.

2011 m. geriausias Lietuvos tarnautojas ir kovotojas su kontrabanda, buvęs vyriausybės kancleris, buvęs vyriausybės specialios darbo grupės klausimams, susijusiems su VEKS ir Lietuvos tūkstantmečio programos įgyvendinimu spręsti, dabartinis premjero patarėjas užsienio klausimais Deividas Matulionis BNS pasakė, kad Lietuva kalbėsis su Estija dėl galimybės pasirašyti dvišalį susitarimą, pagal kurį būtų galima prašyti ES paramos.

Šaltinių teigimu, jei paramos iš niekur nebus sulaukta, laivą bus bandoma išsipirkti iš savininkų Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigais.

LL paklausė Seimo nario Artūro Skardžiaus komentaro:

- Šiandien pranešta, kad Skvernelis nori išpirkti „Independence“ terminalą – kas nutiko, kad taip staigiai reikia jį išpirkinėti?

- Nežinau, kas nutiko, tačiau egzistuojanti sutartis yra tokia, kad mes turime vis tiek dešimt metų mokėti nustatytą kainą, kad sumokėtume visą sumą, kuri maždaug 2,5 karto didesnė, nei laivo kaina. O po to, kai baigsis mokėjimai už nuomą, sutartyje yra numatyta suma, už kurią galima tą laivą išsipirkti. Net tada, kai dar anksčiau buvo kalbama apie laivo išpirkimą, vis tiek buvo aišku, kad reikės susimokėti tą sumą (720 mln. dolerių, arba pagal tų metų kursą - 1,8 mlrd. litų) kurią reikėtų mokėti už nuomą. Todėl reikia žinoti visus premjero ketinimų niuansus – ar nereikės mokėti nuomos, ir ar galėsim tą laivą išsipirkti be minėto įsipareigojimo. Nes pagal sutartį Lietuva turi mokėti iki 2024 m. nuomos mokestį, ir tada galės jau mokėti išpirkimo kainą. Laivo kaina yra 250 mln. dolerių – tiek mokėjo norvegai, kurie jį pirko iš Pietų Korėjos laivų statyklos ir išnuomavo Lietuvai. Tai oficialūs duomenys, ir mes juos nustatėme ir Seimo tyrimo medžiagoje. Dar premjeru esant A.Butkevičiui, buvo kalbama apie galimybę išpirkti „Independence“, tačiau vis tiek reikėtų sumokėti tą sutartą nuomos kainą. Grubiai sakant, Lietuva už nuomos mokestį sumokės tris kartus daugiau, nei kainavo laivą pastatyti. Aišku, Lietuva yra turtinga valstybė, turinti daug naftos ir dujų, todėl gali sumokėti ne tris, bet penkis kartus brangiau, nei kainavo jo statyba.

- Tai, nes Lietuvos žmonės neprieštarauja tokiems sandėriams – ar jūs matėte bent vieną nelaimingą dėl ‚Independence“?

- Taip, Lietuvos žmonės laimingi net tada, kai kariuomenė vieną „Boxer“ šarvuotį perka už tiek, kiek kainuoja tankas „Leopard“.

- Ar subyrės valstiečių ir socdemų koalicija?

- Aš nemanau, kad kažkas iš esmės pasikeis, nes dabar koaliciją de facto sudaro valstiečiai, socialdemokratai, Lenkų rinkimų akcija ir didžioji dalis „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos. Manau, kad koalicija tokioje formoje, faktinėje ar juridinėje, ji išliks ir toliau. Viskas priklausys nuo socdemų sprendimų, ar koalicija išliks ir de jure, tačiau akivaizdu, kad ji išliks de facto. Tokia mano nuomonė. Valstiečiai nebegali susitarti su koncervatoriais, nes yra labai daug priešpriešos tarp Karbauskio ir Landsbergio ir visu radikalų, tokių kaip pvz., Rasa Juknevičienė.

- O kodėl negalima tiesiog nutraukti tos sutarties dėl „Independence“, nes ji labai nenaudinga vienai pusei – Lietuvai ir prieštarauja viešam interesui?

- Sutarties negalima nutraukti, nebent būtų kažkokie labai naudingi susitarimai su kita puse. Tačiau sutartyje parašyta, kad ji 10 metų nenutraukiama. Tai tarptautinė sutartis, ir ją pasirašė Andrius Kubilius. Tačiau šalia šios aferos buvo padaryta dar viena, ne mažesnė – t.y. pasibaigus rinkimams, bene paskutinę savo dieną premjero poste A.Kubiliaus vyriausybė priėmė „Dujų pirkimo aprašą“. Ir buvo sutarta su „Statoil“, kad Lietuva už suskystinas dujas mokės žymiai brangiau, nei moka visa Europa. Vien per pirmus 2015 m. Lietuva, pirkdama 5,4 mln. megavatvalandžių iš „Statoil“, už vieną megavatvalandę mokėjome po 10 eurų brangiau, nei kainavo vidutiniškai Europoje, arba 54 mln. eurų per metus. Tai yra vien už dujas Lietuva permokėjo maždaug tiek, kiek sumoka už terminalo nuomą per metus. Vien pirmais „Independence“ eksploatacijos metais turėjome skirti 110 mln. eurų tai „saugumo dedamajai“ (t.y. tiek, kiek visi Lietuvos vartotojai turi sumokėti už tą laivo nuomą – aut. Pastaba).

- Visa tai žinoma, tačiau klausimas toks – ar kada nors kas nors tas aferas ims aiškintis?

- Visą medžiagą apie šias aferas mes perdavėme prokuratūrai dar praeitos kadencijos Seimo nutarimu. Ir Seimo nutarimu turėjo būti atliktas visų šių sutarčių nepriklausomas auditas, nes tuo metu visi vadovai (pradedant Graužiniene, baigiant prezidente) spirgėjo, kad „nereikia stabdyti energetinių projektų“. Tai yra jie nenorėjo, kad būtų tikrinamos šių pirkimų viešos procedūros ir aiškintis, kodėl mes pirkome laivą, tačiau nusipirkome 10 metų nuomą 2,5 karto brangiau. Tada, Vyriausybė buvo įgaliota, įgyvendinus šį projektą, nuo 2014 m. gruodžio 3 d. atlikti nepriklausomą viešojo pirkimo – „Independence“ terminalo - auditą. Toks buvo Seimo įpareigojimas, ir jo kontrolė pavesta Seimo NSGK, Ekonomikos komitetui ir Energetikos komisijai

- Tačiau ar tas auditas padarytas?

- Žinau, kad vengiama ta auditą atlikti.

- Tačiau jeigu Seimas įpareigojo, Vyriausybė privalo tą auditą atlikti?

- Taip, privalo, tačiau vis tiek jo nevykdo. Vyriausybė buvo įpareigota atlikti nepriklausomą viešo pirkimo auditą.

- Tai dar kartą vyriausybę paraginkite vykdyti tą nutarimą?

- Taip, Seimo komitete užregistruosime ir paraginsime Vyriausybę dar kartą vykdyti Seimo nutarimą.

- Vis tiek, kol Grybauskaitės kadencija nesibaigs, ta afera taip ir liks neišaiškinta?

- Visko gali būti. Man tik gaila, kad FNTT, STT ir valstybės kontrolė yra užsidėjusios tamsius akinius, ir nemato, kaip pinigus taško „Lietuvos Energija“. Ji nusipirko jėgainių parkus Estijoje, nors teismas yra atėmęs jų licenziją` eksploatacijai. Pasirodo, kad tuos parkus buvo siūloma pirkti visiems rinkos dalyviams, ir visi kratėsi, o valstybinė įmonė „Lietuvos Energija“ ėmė ir nusipirko. Greičiausiai kažkas gavo kyšį ir ištaškė dešimtis milijonų eurų.

- Kaip baigėsi Seimo etikos komisijos sprendimas dėl Pancerovo straipsnių 15min.lt??

- Paaiškėjo, kad visi šie straipsniai yra laužti iš piršto, nes jokių korupcinių projektų aš nesu teikęs. Todėl aišku, kad negalima teigti, kad už neegzistuojančius dalykus man yra mokami pinigai. O Dovydas Pancerovas toliau nurodinėja, kad jis dirba su VSD agentais. Pancerovas dar buvo užvažiavęs ant mano giminaičių – išgalvojo istoriją apie mano brolio dukrą ir jos vyrą – užvažiavo, kad jie neva vykdo energetinius projektus su rusais. Tačiau nėra jokių projektų, tik Pancerovo kliedesiai, o tie žmonės dirba toje srityje jau 20 metų, iškarto po universiteto baigimo. Dėl Pancerovo rašinių – kitą savaitę teismą turi pasiekti mano skundai, kuriuos rengia advokatų kontora.

