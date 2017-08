Badautojas Dainius Petkus yra persekiojamas korumpuotos teisėsaugos ir teisme dirbančios buvusios žmonos Ramunės Petkuvienės

Kristina Sulikienė

„Laisvo laikraščio“ redakcija vakar metė pajėgas palaikyti bado akcijai. Du atstovai,tai Alvydas Vėberis (Panevėžys)ir šių eilučių autorė,dalyvavo Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje ir bado akcijoje (palaikėme dienos metu,aišku,nieko nevalgėme ir net negėrėme ten būdami.)

Bado akcijos dalyvis, apie kurį jau esame rašę, Dainius Petkus, kadaise nukentėjęs nuo ryšių bendrovės „Bitė“ susidorojimo per policiją, pasitelkiant psichiatriją, šiuo metu persekiojamas buvusios žmonos –ir kartu gyvenančios ir vedančios bendrą ūkį- Ramunės Petkuvienės.

Kodėl taip drąsiai teigiu- kad persekioja ir jinai? Ogi todėl, jog byla dėl smurto artimoje aplinkoje yra išimtinai privataus kaltinimo byla (LR BK 140str.),ir Ramunė Petkuvienė, dirbanti pati teisme, ir kaip teigia iš namų be nei vieno daikto išmestas vyras, turinti magistro diplomą – gali ginti pati savo teises teisme.

Ne, planas R.Petkuvienės ir teisėsaugos kitoks: reikia sudoroti Dainių Petkų su psichiatrija. O kam dar čia ta byla?

Dainius Petkus įtariamas 2 kartus sudavęs žmonai,ir taip padaręs nežymų sveikatos sutrikdymą (privataus kaltinimo byla, ikiteisminis tyrimas neatliekamas.)

Tačiau Ramunė Petkuvienė dirba teisme,nesvarbu,kad visiškai ji ne teisėja: pagal jos pranešimą ne tik ikiteisminis tyrimas atliekamas nuo šių metų 2017 02 27.

Vyriškis jau buvo sulaikytas, ir netgi kalinamas...Lukiškėse.Ten iš jo buvo tyčiojamasi,jis buvo kankinamas.

Buvo nuspręsta jį galutinai sudoroti, uždarant „psichiatrinei ekspertizei“.

Patys atsimenate badautojo Vinco Jokimo, ar bado akcijos pradžioje badavusios Oksanos Pročkailo istorijas, kaip viena diena psichiatrinėje pirmu atveju - ekspertizei – antru- savo noru nuėjus 10-čiai dienų pasigydyti - galėjo išvirsti į pusę metų prievartinio laikymo.

Abiem atvejais politinius kalinius gelbėti važiavo gausios visuomeninkų pajėgos, o istorijas viešinome „Laisvame laikraštyje“.

Kad policija nebūtų apkaltinta,jog švaisto lėšas,vykdydama privataus kaltinimo byloms - Dainiui Petkui „sustiprinti kaltinimai“.Spėkit,kokį prikergė?

Ogi, kad jis neteisėtai savo sugyventinę „sekė“. Gyveni kartu, negali net pasižiūrėti į ją. Va tau nusikaltimas.

Parašyta LR BK 167 str. 1 d.Kartą ir aš buvau įtariama šia veika, kai ėjau į Kauno miesto savivaldybę sužinoti sprendimo dėl Neringos Venckienės kaip globėjos teisių pratęsimo:sekiau Laimutę Stankūnaitę, jos asmeninį gyvenimą. Asmeninis gyvenimas vykdomas savivaldybėje.

Toliau – dar gražiau.Nors Dainius Petkus apskundė nutartį skirti ekspertizę,policija pirmiau už jį neva gavo Vilniaus apygardos teismo nutartį (su ja nekaltai persekiojamas asmuo net nesupažindintas).

2017 08 24 jam paskambino Vilniaus policija,ir kaip visada griežtu tonu pasakė:

„Kur esi, kur tavęs atvykti?“

Dainius Petkus, tuo metu pradėjęs jau ketvirtą bado dieną, ramiu balsu atsakė:

„Daukanto aikštė“

„O kur čia yra?“ – apsimetęs, kad nežino šios vietos,klausė policininkas.

„Na jau –nežinot, kas yra Daukanto aikštėje.Laukiu“.

Policija atvyko be nei vieno dokumento.

Bado akcijos dalyviai atsisakė išleisti savo komandos narį su policija be jokios dokumento.

Policija grįžo į nuovadą ir atsivežė dokumentą, tada pažadėjo,jog grąžins sveiką ir gyvą.

Kartu nutarė vykti Oksana Pročkailo, kuri jau buvo kartą pradanginta psichiatrinėje, o sūnus su visuomenininkais atsiiminėjo ją visą dieną, ligoninės valdžiai rėkiant “jus visus reikia izoliuoti!!“

Bevažiuojant į medicinos įstaigą, policininkai pareiškė, jog jie važiuoja į nuovadą. Dainius Petkus ir Oksana Pročkailo pasakė,jog jie neturi teisės, o jų maršrutą rodo navigacija.

Tuo metu,kai šie du akcijos dalyviai išvyko su policija, O. Pročkailo sūnus išsigando,kad vėl nepasikartotų panaši istorija, kai dingo mama.

Todėl ėmė skambinėti visur, ir tokiu būdu, gali būti,sustabdė galimai sugalvotus planus vėl pradanginti aktyvią visuomenininkę.

Dainius Petkus grįžo į bado akciją, policija pirmą kartą su juo elgėsi mandagiai, ir kreipėsi “jūs“.

Bado akcija, nors ir ignoruojama „didžiosios žiniasklaidos“, pritraukė pasaulio dėmesį.Būtų kilęs skandalas,jeigu policija būtų kažkur pradanginusi vieną iš bado akcijos dalyvių dėl to, jog jo sugyventinė,buvusi žmona, magistrė, teismo tarnautoja, nesugeba surašyti privataus kaltinimo skundo ir paduoti jį į teismą, kaip numato LR BPK 407 str. ir LR BK 140str.

Ši istorija-klasikinis“tyrimas dėl paties proceso“,o ne dėl to,kad pareiškėjas siekia teisingumo.

Man labai yra keista,kodėl Ramunė Petkuvienė, kuri pasak D.Petkaus, dirba teisme, leidžia sau taisykles, kurių nėra procese?

Ir kodėl prokuratūra su policija „tempia“ šią bylą,nors ji yra visa ištirta.Negi generalinis prokuroras nėra nustatęs maksimalaus 1 mėnesio termino privataus kaltinimo byloms ištirti ir nutraukti?Juk policija su prokuratūra pažeidinėja ne tik procesą,bet ir savo tarnybos vidaus taisykles.

Kiek kas yra bendravę su D. Petkumi, jo psichika nekelia jokių abejonių, kad yra normali.

Bandymas buitinėje ir dar privataus kaltinimo byloje susidoroti per psichiatriją – juk vienas iš plakatų apie tai Daukanto aikštėje ir kalba.

O užsieniečiai purto galvomis ir netiki, ypač amerikiečiai: „Negali būti, juk nebe sovietmetis, kur tie dingę žmonės?“ – klausė mane vakar pašaipiai šypsodamasis vienas.

„Mano brolis dingo be žinios, jam 42metai.“

„Na o kur tie politiniai kaliniai,ką?“

„Štai stovi“ - rodau į Razminą,Titorenko, Lekstutį. „Jiems iškeltos bylos,nes jie viešai pasakė,jog reikia sugrąžinti nacionalinę valiutą“. Amerikonui šios informacijos buvo per daug, ir jis skubiai pasišalino.

Jeigu net amerikiečiai turistai negali pernešti to,ką čia Daukanto aikštėje mato ir girdi, tai Dalia Grybauskaitė jau domisi Kaune išsinuomoti Prezidentūroje kabinetuką. Jau pirmą priėmimą padarė- susitiko Kaune su Portugalijos prezidentu.

Na, o jeigu Prezidentė perikraustys į Kauną, kauniečiai žada Kaune pastatyti bado akcijos palapinių miestelį.

Kauno teisėjai ir teisėsauga – vieni korumpuočiausių šalyje, lenkia net Klaipėdos prokurorus su teisėjais.

Bijodami,jog nekorumupta teisėja Neringa Venckienė pamažu viešina Kauno apygardos teismo darbelius, sistema išvadino ją“pūliniu“,iškėlė 39baudžiamąsias bylas (tiek bylų nebuvo iškelta net Henrikui Daktarui), ir išvarė ją ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Europos.

Gabūs teisėjai čia nereikalingi- korumpuota prokuratūra su teismais parodė.O už visko skeptrą ir lazdą laikė Dalia Grybauskaitė, kuri skiria ir atleidžia teisėjus. Ji turbūt irgi mano,jog sąžiningai dirbantys teisėjai yra „sistemos pūliniai“, o nesąžiningai –tai sistemos deimantai.

O susireikšminę tų deimantinių teisėjų sekretorės,ir patarėjai – kaip matome iš šios istorijos- dar atskira tema. Juk ne paslaptis,šitie žemiausios grandies tarnautojai neretai ir nutartis teisėjams,kurie neturi laiko ar kažkur geria,rašo.

Mano kursiokė,tik atlikdama praktiką Kauno apygardos teisme, rašė nutarčių projektus, ir aptarnavo 2-3 teisėjus.Jie niekada neturi laiko tiesioginiam darbui.

Jeigu nutartis rašo sekretoriai ir netgi teisės studijų nebaigę praktikantai – tai kur tada „pasitarimų kambario slaptumo“ taisyklė?

Ir kodėl po to neišvešėti tokiems sekretoriams, ir nepasijausti teisėjais,jeigu jie de facto nutartis rašo ir dirba teisėjų darbą? Po to ir galima išmesti vyrą be nei vieno daikto, o jeigu jis dar neprasigėrė ir nežuvo - suorganizuoti pagal KGB vadovėlius jo prapuldymą psichiatrijos ligoninėje.

Deja, bado akcija parodė, jog ji veikia, ir stabdo tokius sisteminius susidorojimus.

Dainiui Petkui, galima sakyti,pasisekė. Jis specialiai neplanavo, jog gelbėsis per bado akciją. Tiesiog atėjo, nes turi rankose nutarimus, sprendimus, kurie akivaizdžiai neteisingi, nes privataus kaltinimo bylos LR BK 140 str. atveju sprendžiamos teisme, privataus kaltinimo tvarka, ir ikiteisminis tyrimas nėra atliekamas. Jeigu atsitiko kitaip- policija su prokuratūra savivaliauja. Ramunė Petkuvienė – taip pat. Ji turėtų atiduoti išvaryto šeimos nario daiktus, nes jo apatiniai jai nepriklauso, kad ir kaip jai norėtųsi.

Man patiko civilinės teisės paskaitos apie skyrybas. Kai sprendėme galvosūkį, ką reiškia kartu užgyventas turtas,dėstytojas Čerka atsakė: tik ne vyriški pantalonai ar moters aukštakulniai. Yra ir asmeninio pobūdžio dalykų...