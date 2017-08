Karolio dingimo istorijoje pirmu smuiku griežia Lietuvos spectarnybos?

Kristina Sulikienė

Užteko išgirsti pirminį pranešimą apie dingusį klieriką Karolį, ir iš karto aišku,jog kažkas ne taip.

Na o toliau pamačiusi,kad žmogus savo facebooko paskyroje visos kelionės metu gyrė Rusiją ir jos žmones,gyrė ir komunistinę Liaudies Respubliką Mongoliją,žavėjosi jos žmonėmis, pasidomėjau,ar ta versija, kurią visuomenei apdurninti pateikė susirūpinę draugai, geografiškai ir šiaip, iš keliautojo pozicijų –logiška.

Paskutinis karolio įrašas skamba taip

2017 08 04 13:48

Štai dvidešimties dienų kelionė Mongolijoje eina į pabaigą. Pirmoje nuotraukoje turbūt paskutinė nakvynės vieta Mongolijoje. Šiandien bandysiu pasiekti Rusijos Altajaus kalnus, liko apie 80km ir sienos formalumai. Paskutinėmis dienomis Mongolijoje bandžiau pasiekti Altay Tavan Bogd nacionalinį parką, bet nesėkmingai, nėra kelių, beveik nėra gyvenviečių, reikėjo džipą nuomotis :D bet bandymas nenuėjo veltui, pamačiau puikų slėnį, grįžtant ir su didžiuliu vandenvežiu pavažiuoti teko tais ekstremaliais kalnų keliukais. Mongolija išties didelė ir graži šalis, norėsis čia sugrįžti dar kartą..

Draugai jau prieš atliekant kažkokią rimtą paiešką,visai Lietuvai paskelbė, jog 2017 08 05 12:40 klierikas Karolis, kuris meditavo kelionės metu (Mongolijoje ėjo į šventas mišias,aplankė budistų šventyklą,fotografavosi paskutiniame miestelyje ir mečetę, ėjo per dykumą ir meldėsi), naršė iš savo telefono ir domėjosi... Marijampolės „Sūduvos“ futbolo klubu. Nesu labai didelė spectarnybų specialistė,bet čia grynų gryniausia užuomina, jog žmogus dingęs, o jo daiktais naudojasi kažkas iš Lietuvos- vykdo kažkokią diversiją, ir matome, jog net sugebėjo priversti URM notą Rusijai nusiųsti- nors Altajaus Respublika net negalėjo patvirtinti, jog Karolis iš viso kirto sieną. O juk rastas pasas- paimkit ir patikrinkit, yra ten antspaudas ar nėra. Juk ne akmens amžiaus laikai-sienos kirtimas fiksuojamas kompiuteryje.

Keisčiausia,jog toks Karolio draugas Jonas žino net mašinos,kuria neva kirto sieną,numerį,ir vkotakte rašo,jog reikia pagalbos ieškant žmogaus Rusijoje.Visi kreipia tolyn nuo Mongolijos- nors Rusija neturi jokių duomenų,kad toks žmogus įvažiavo į šalį.

Tačiau vkontakte yra net keletas skelbimų:

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК! ПОМОЖЕМ РЕПОСТОМ!

Каролис Керге (KAROLIS KERGĖ), 27 лет, гражданин Литвы, рост около 165 см.

Путешествовал автостопом, 4 августа пересек границу между Монголией и Россией, дальше ехал через Ташанту. Может быть, доехал до Онгудая. Похожего человека видели на спуске с Каратюрека к метеостанции, озеро Аккем в районе между 9 и 12 августа.

Позже его рюкзак с паспортом нашли около Малого Яломана.

Любая информация о нем будет очень нужна!

Почта для связи Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Jonas Kaminskas nurodo netgi mašinos, kuria neva kirto sieną,numerį:

Добрый день

KAROLIS KERGĖ, 27-летний мальчик из Литвы, исчез.

geriau "парень из Литвы"

Последний раз видели его 4 августа, пересекая границу между Монголией и Россией с номером автомобиля: 9272.

Возможно он ехал через Ташанту.

Его высота примерно 165 см

Носил синюю футболку

У него была палатка и рюкзак для путешествий.

Любая информация о нем будет очень нужна. Я прошу всех поделиться этим сообщением.

Если видели его или что нибудь о нем знаете, пишите по эл. почте: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Keisčiausia net ne tai, kad piligriminės kelionės metu Karolis naršo kažkokią nesąmonę apie kažkokį Lietuvos futbolo klubą.

Įdomiausia yra atstumai.

Tikėtina paskutinio įrašo vieta Mongolijoje yra Tsagaannuur, kuris pagal žemėlapį gali būti yra 80 km nuo Rusijos sienos,nuo šio miestelio iki Onguday Altajaus Respublikoje yra 364 kilometrai.

Kelias eina Čiukčių keliu, ir tai vienintelis kelias per kalnus, ir neįtikėtino gražumo tai distancija,gausi gamtos stebuklų –krioklių,geizerių,uolienų atodangų.

Neįtikėtina, kad toks keliautojas kaip Karolis būtų atsisakęs sustoti vienoje iš stovyklų,kad ir jurtų kempinge Tydtuyark.

Karolio tikslas buvo pamatyti kalnus, o ne kuo greičiau keliauti.

Tolimesnė versija, jog už 200 km nuo Ongudajaus jį atseit rugpjūčio 10 dieną matė kažkokia mergina, neįtikėtina, nes kaip minėjau,netikiu,kad toks keliautojas pirma pravažiuos per visus krioklius,ir kalnų ežerus,o tada nuspręs grįžti atgal link Mongolijos.Tuo labiau,jog paskutinėje žinutėje jis rašo,jog bandė pakliūti į Altaj Tavan Bogd nacionalinį parką, kuris yra Mongolijoje,ir į jį bandydamas pakliūti jis turėjo ne artėti prie Rusijos, o tolti nuo jos. Šis parkas yra 529 km nuo Ongudajaus.

Kaip ne kartą keliavusi kalnais, galiu patikinti, jog važiuoti greitai – per parą įveikti 400km – tai yra ne tik susitranzuoti mašiną, bet be kliūčių pereiti sieną, ant kurios būna eilės- nelabai įtikėtina.Kalnų tarpekliais įprastas greitis yra 30km/h, na daugiausiai, 40km/h.O čia bandoma mus įtikinti,jog 400 kilometrų su sienos kirtimu įveikė per parą. O kur nakvojo, kieno ta mašina, kur važiavo? Jeigu yra numeris mašinos- kas šaltinis, suteikęs informaciją?

Tačiau nors nei Altajaus Respublika, nei Rusijos Federacija nepatvirtino iš viso Karolio sienos kirtimo fakto,draugai toliau intensyviai ieško Karolio Rusijoje.

Kam tai naudinga?

Vyksta Zapad-2017 pratybos. Reikia kokio nors „užsikabinimo“- kaip nors įgelti Rusijai. Žinote, kai būna sutuoktinių skyrybos,ir pavydi ir nuprotėjusi žmona ima naudoti įvairiausias taktikas prieš savo vyrą, kuris nors ir nuėjęs į kairę, ją vis dar myli.Taip ir čia : Lietuva elgiasi kaip išduota sutuoktinė, kuriai vyras (Rusija) kažko „nedavė“- gal dujų „pa pigiai“, gal ginklų,gal atominio kokio kuro, neįsivaizduoju,už ką Lietuvos valdžia šitaip keršija Rusijai.Gal dėl kreipimosi į OSBE dėl miškinių brolių- partizanų traktavimo? Būtent dėl miškinių – nacių kolaborantų, visiškai nejudinant miško brolių antinacinės koalicijos kovotojų- vadinamosios, Vietinės rinktinės. O Karolio kažkuris giminaitis buvo būtent toks partizanas,ir palaidotas yra nežinia kur,o kapinėse jo atminimo lentelė simboliniame masiniame kape padaryta. Bet apie tai šiek tiek toliau. Dar kažkoks disidentas Kergė, 1947 metais tardomas MGB (tardymo byla Nr.12521), suskundė pareigūnus aukštesniems organams, ir tiems patiems KGBistams buvo iškeltos baudžiamosios bylos už tai,kad tardydami pažeidė SSRS Baudžiamąjį kodeksą-bandė išgauti informaciją kankinimu. KGBistai visada vieningi, ir jie niekada neatleidžia tokių dalykų, ir keršija geneologiškai.Dingusys Karolis turbūt net nežinojo savo giminės geneologijos,ir garbingos istorijos,ir galvojo, šiek tiek pakeliausiu, grįšiu tuoj į mokslus. Lietuvos spectarnybos, kurios buvo sudarytos KGB pagrindu, niekada per visą Nepriklausomybės laiką nesnaudžia, ir žudo žmones,o po to apkaltina Rusiją. Nušaunami du zuikiai vienu metu- atsikratoma ypatingo dvasingumo, intelekto ir geneologijos žmonių (o Karolis būtų geras kunigas,ir turbūt net vyskupas kada nors) ir dar įgeliama nekenčiamai Rusijai.

Lietuvos URM net neturėdama jokių įrodymų – vienintelis „įrodymas“, jog rugpjūčio 15 dieną kažkoks žvejas randa Karolio kuprinę tarp taško 1 Ongudajaus,ir taško 2 –kalnų, kur kažkas neva matė Karolį- išsiunčia Rusijai NOTĄ.

Vkontakte radau versiją,jo jį 9 dieną matė kažkokie turistai irgi kalnuose.

Kuprinės upėje užtenka,kad paskelbtų Rusijai karą- nes jeigu į notą neatsakoma, tada Lietuva gali skelbti karą. Juokai juokais, bet nota diplomatinėje kalboje tą reiškia.

Keista,kad visus savo kelionės taškus kruopščiai viešinęs Karolis netekęs telefono, toliau ramiai keliauja –tas neįtikėtina.Jis būtų kad ir per tą sutiktą merginą pranešęs,kad jam viskas gerai.Vadinasi,artimieji ir draugai veltui nepradėjo ieškoti iš karto, kai įrašai facebooke dingo.

Nesant jokių įrodymų,jog Karolis nėra likęs Mongolijoje,nei draugai,nei URM nesikreipė į Mongolijos – kuri yra suvereni,ir nepriklauso Rusijai- Liaudies Respubliką.

Draugų informacija pateikta per didžiausią propagandos šaltinį Lietuvoje yra tokia:

„Rusijoje mįslingai dingo 27-erių lietuvis. Autostopu per Altajaus kalnus Karolis Kergė keliavo vienas. Artimiesiems su juo nepavyksta susisiekti jau tris savaites. Į paieškas aktyviai įsitraukusius jauno vyro draugus labiausiai neramina tai, kad kalnų upėje buvo rasta dingusiojo kuprinė ir pasas, bet telefono, piniginės, kitų daiktų pasigesta. Savo pastangomis informacijos apie Karolį Kergę draugai ieško patys – vos per kelias dienas sužinojo daugiau nei institucijos.“ (2017-08-25 lrytas.tv)

Taigi, telefonas veikė Ongudajuje, o kuprinė – kalnų upėje. Pamenate garsią merginos paieškos istoriją? Irgi nesuėjo nei geografiškai,nei laike niekas- ir viskas tvarkoje,tokia versija tikėjo net Kauno VSD. Pamenu,klausiau jų, ar jie bent moka matematiškai skaičiuoti,atsakymas kietas kaip plienas “mes pasitikime policijos versija, o jūs ne“. Spectarnyboms mąstyti, netgi skaičiuoti pagal matematiką, arba analizuoti žemėlapius iš satelito, ką aš padariau- negalima. Karolio „dingimo“ teritorija matosi iš satelito,prisitraukus gal net jo paso viršelis matytųsi. O žmonių ten yra vienas į kvadratinį kilometrą,tame regione, tiesiog turistų mėgiama vieta, o gyventojų – beveik nėra. Nes nėra kur ir kaip gyventi kalnuoto vietoje.

Toliau, kaip minėjau, vaizdo įraše buriamos pasakėčios, kaip jis tarsi lėktuvu skrido nuo Mongolijos Tsagaannuur iki Ongudajaus Altajaus Respublikoje, (per parą įveikė pusę tūkstančio km kalnuota vietove), po to neva grįžinėjo atgal į Mongoliją, o upėje kalnuose (į viršų nuo taško Nr.2) rasta kuprinė, ir turbūt visiškai vandens nepaliestas pasas. Dar reikėtų patikrinti,į kurią pusę teka upės,ir tada paaiškės, jog upė daiktus atnešė plaukdama prieš srovę...Spectarnybos, kurdamos pasakas, niekada netikrina matematiškai, ar tai,ką jos sukūrė-iš viso yra įmanoma. Kai buvo paskleista nesąmonė,jog mano brolio kūnas rastas Ostijos pakrantėje, tačiau išbuvo vandenyje ne daugiau 10 valandų,aš susidėjau matematinę formulę,paėmiau atstumą nuo Romos centro,kur jis neva įkrito į upę,pašokęs spontaniškai iš lauko kavinės, kurioje neva kovo 6 sėdėjo su žmona, lauke esant 12 laipsnių „šilumai“,ir iki kovo11 (kas yra Lietuvos Nepriklausomybės diena)neva neaišku, kur jis buvo (pavyzdžiui,Henytė irgi skambino ir užsakinėjo Čiapo nužudymą žudikui sėdint lauko kavinėje vasario mėnesį) vidutinį upės greitį, ir atradau, jog lavonas turėjęs plaukti greičiau negu vidutinis upės greitis- visą laiką tiesiai, ir dar su irklais,už niekoneužliūdamas,nes atstumas nuo Romos centro iki Ostijos yra lygiai 22 km,upės greitis 2,2km/h,o kūnas buvo ne ilgiau 10 val. Taigi,lavonas plaukė tiesiai,ir dar pasiirdamas, visą laiką tuo pačiu greičiu.

Ir iš karto atmečiau šį skiedalą- nes jis faktiškai,fizikiškai neįmanomas. Čia tik formulė,o realiai taip nebūna.

Taip ir čia- jeigu daiktai rasti tarp taško 1 ir taško 2 –ar tai fiziškai iš viso įmanoma? Kam pirma keliauti 550 km į Rusijos gilumą,tada grįžti 200 km atgal,tada vėl keliauti atgal, iš kur nusileidai?Logikos jokios nerasta, ir čia būtent ir yra spectarnybų vizitinė kortelė- jų kuriamose legendose niekada logikos nerasta: jie žino,kad jų „idėjinis būrelis“ aklai tikės,nes bijos prarasti darbus,užsakymus. Dar padės legalizuoti tą nesąmonę,pasitelkdami informacines technologijas, pateikdami tai už gryną pinigą.

Nes per satelitą matyti,jog ten kalnuose nelabai yra praėjimų,ir iki tos upės prisibrauti reikėtų pastangų. Pamenate- Karolis jau bandė aplankyti kalnus Mongolijos pusėje,ir jam nepavyko, nes nėra nei praėjimų, nei žmonių.

Išmėtyti pasai vandenyje- spectarnybų (lietuviškų) vizitinė kortelė. Patikėkite, žinau, juk mano brolio tariamą lavoną irgi 2014 03 12 8:30 atviroje jūroje „atrado žvejai“, o „rastas ant kūno pasas“, atsiradęs po 5 valandų nuo kūno ištraukimo, buvo visai ne pasas – o tiktai lietuviško paso viršelis, kurį kažkas galimai užkišo už tinklų. Kaip paieškos bylos vienintelė pareiškėja (mano tėvai ieškoti sūnaus atsisakė) – turėjau galimybę susipažinti su „paieškos byla“, kurioje štai ir radau tokių įdomybių.

Žvejo įvaizdis yra susijęs su Lietuvos partizaniniu judėjimu. Nes pats garsiausias partizanų vadas turėjo tokią pravardę. Birutė Burauskaitė, inžinierė,ir Dalios Grybauskaitės tarnaitė, rašo savo straipsneliuose, jog Baltūsis Žvejas tik Meideneko, mirties lagerio “išorinėje apsaugoje“ dirbo. Lagerio su žeme nelygino, lavonų nedegino,nieko nešaudė. Šventas. Su visu lietuviškos policijos būriu sanatorijoje buvo Lenkijos miške.Meidenekas sulygintas su žeme.Jeigu buvo šventasis,ir nieko nežudė- tai nusikaltimo žmogiškumui pėdsakus dalyvavo paslepiant. O šiaip,išorinė apsauga yra žvalgyba,ir ji šaudo į nugaras bet kam, kas bando prisiartinti ar pabėgti. Ne toks jau ir nekaltas.

Karolis gali būti apiplėštas, jo pasas ir telefonas atimti, ir jis kur nors kalnų kaimelyje pas čiabuvius yra. Arba kur nors žuvęs, bet visai ne Rusijoje,o Mongolijoje. Kadangi su Mongolija mūsų specialiosios tarnybos nieko negali išsiūbuoti,ta versija, kad jis dingęs šioje respublikoje, netinka, todėl buvo pajungti draugai dirbantys su IT technologijomis,kurie sukūrė legendą apie Ongudajaus kaimą (kuriame, beje,irgi yra Lenino vardo aikštė – o Karoliui patiko fiksuoti Leniną,todėl tarsi pasityčiojant iš jo, parinktas kaimas, turintis Leniną), kuris yra pravažiavus absoliučiai visas gražiausias kalnų tarpeklio vietas,o toks užkietėjęs turistas kaip Karolis gyvenime būtų nesutikęs- pirma pralėkti pro šias vietas, po to grįžti,nes grįžti atgal tuo pačiu keliu reiškia keliautojui nesėkmę, keliautojai šiaip ar taip laikosi prietarų.

Mūsų karo strategams netinka, kad Karolis dingo Mongolijoje – paskutinis facebooko įrašas yra būtent Mongolijoje, ir facebooko įrašas yra daiktinis įrodymas, o ne draugų „nustatytas telefono naudojimasis rugpjūčio 5d.Altajaus Respublikoje Ongudajuje“- todėl jie per draugus ir susirūpinusius IT technologus,kurie „nustato“, jog šiaip pamaldus ir su palaimintojo Matulionio vardu lūpose į Rusiją leidęsis piligrimas Karolis, neva Ongudajuje sau ramiausiai naršė apie Sūduvos futbolo klubą.

Juk tai yra pati tikriausia spectarnybų užuomina.

Draugai aiškiai spaudoje pasakė:

„Deja, iš Rusijos ambasados jokios informacijos apie Karolį nebuvo gauta. Susisiekėme su Altajaus respublika, jų duomenimis, toks asmuo Rusijos sienos nekirto. Ilgą laiką dvejojome, ar jis išvis pateko į Rusiją. Svarstėme, kad gal dėl kokių nors priežasčių galėjo būti sulaikytas ties pasienio ruožu. Tačiau vėliau atsirado įrodymų, kad Karolis visgi pateko į Rusiją“, – pasakojo dingusiojo draugas.

Karolio tekstai facebooke darėsi radikalūs. Jis rašė vis gražesnius įrašus apie Rusiją, ir apie tremtinių miestą Irkutską.Turėjo jau tada įsijungti spectarnybos,ir nutarti,kad tokį žmogų reikia pašalinti.

Nes per gražiai rašo apie Rusiją. Apie Rusiją- tik blogai arba nieko.Juk vyksta pratybos Zapad,Putinas ims Baltarusiją, po to Lietuvą. Vargšas klierikas tiek giliai nesigaudė geopolitikoje,ypač,kad dalyvavo Teofilijaus Matulionio beatifikacijoje,prisilietė prie jo palaikų,ir su tokiom emocijom išvyko į Rusiją ir Mongoliją. Gali būti, baigdamas kelionę,norėjo aplankyti Sankt Peterburgą, kuriame būtent jo dingimo dieną rugpjūčio 4 buvo atidengta atminimo lenta Teofilijui Matulioniui jo rankomis projektuotoje ir pastatytoje bažnyčioje. Lietuvos generalinis konsulas tada pasakė: „Matulionis labai mylėjo Rusiją ir jos žmones“.To buvo per daug mūsų rusofobinėms spectarnyboms,ir jos galimai nutarė pašalinti Karolį- kad jis netaptų Rusijos ir Lietuvos draugystės per palaimintąjį Matulionį apaštalu, dvasiniu diplomatu. Priminsiu,jog Leonidas Donskis irgi staiga mirė, kai jį nustojo pulti rusai: jis delfi konferencijoje per delfi Tv pasakė, jog ne Rusija yra didžiausia grėsmė,o emigracija ir demografinė krizė, šiuos žodžius girdėjo gal šimtas tūkstančių žmonių. Donskis be to buvo Suomijos, kuri laiko karinį neutralitetą, garbės konsulas. Buvo sukurta legenda kad persidirbo,taip ir mirė.

Dabar kuriama legenda apie Karolį, jog jis keliavo pavojingais tarpekliais, išmėtyti jo daiktai.Kiek teko stebėti jo kelionės įrašus,jis niekada kvailai nerizikavo, visada gerai sutarė su vietos žmonėmis,nes turėjo labai didelę kelionių patirtį. Buvo šiltas ir mielas žmogus,visi jam padėdavo. Iš Mongolijos neapgyventų teritorijų jis kaip tik turėjo įvažiuoti į tirštai turtistų lankomą (nors ir neapgyventą) vietą, turinčią kempingų- satelito žemėlapis rodo dar vieną poilsio kempingą pakeliui nuo Mongolijos iki Ongudajaus, be to, pakeliui yra kriokliai,net geizerių ežeras.Pralėkti tokią gražią teritoriją – ne jo,keliautojo,charakteriui.

Jo bėda,kad labai daug fotografavosi su Leninu ir dėjo nuotraukas į facebooką. Spectarnyboms tai irgi turėjo labai nepatikti-ypač nuotrauka su didžiausiu Leninu pasaulyje, ta galva yra Mongolijoje.

Visi jo tekstai persmelkti meile Rusijai ir jos žmonėms: panašia meile degė palaimintasis Teofilijus,kurio garbei Karolis ir atliko šią kelionę.

2017 07 10 liepos 10d.

Baikalas - Sibiro perlas. Vienas seniausių ir giliausias ežeras pasaulyje. Formuotis pradėjo prieš 30-40mln metų. Vanduo švarus, skaidrus, galima drąsiai gerti. Nuo 2003 metų pradėtas įrenginėti GBT (great baikal trail) Per dvi dienas išbandžiau apie 60km atkarpą, hikingas nesudėtingas, gražūs vaizdai, šiek tiek kalnų, bet daugiausia ėjimo kalno šlaitu, šalia ežero. Verta praeiti tokiu keliu :) Į Irkutską atgal Angaros upe laivu. Linksma kompanija pasitaikė, teko ir armonika pagroti :)

Liepos 10d.

Dar viena naktis traukinyje, rytas Irkutske. Irkutskas maloniai nustebino. Tokio miesto nesitikėjau pamatyti Sibiro gilumoje. Sutvarkytas, fontanų ir gėlynų gausybė, daug kur užrašai dviem kalbomis. Mieste įrengtas maršrutas, kurį galima apeiti per 2-3 valandas, viso 30 objektų, prie kiekvieno aprašymas trimis kalbomis, rusų, anglų ir kiniečių. Yra sovietinių reliktų, bet Lenino paminklas nepaverčia miesto nepatraukliu turistams.

Liepos 6d.

Nuotykiai Krasnojarsko pašonėje esančiame Stolby nacionaliniame parke. Verta čia apsilankyti, tikėjausi, kad bus prasčiau, bet maloniai nustebino. Keltuvu galima pakilti iki 500m, tada 30km ratukas pėsčiomis miškais, uolomis, nakvynė parke, nusileidimas keltuvu žemyn. Apačioje pramogų parkas, baseinas po atviru dangumi, o vyšnia ant torto rogučių trasa, tokia kaip Anykščiuose, tik 3,4km ilgio ir viršaus apačios skirtumas 250metrų. Ir už viską tik apie 17 eurų :)

Liepos 3d.

Sveiki visi! Pasirodo Sibire sunku rasti wifi, taigi per šias dienas iš Maskvos į Krasnojarską :) pasirodo įmanoma tranzuoti ir Sibire :) O mitai apie Rusijos traukinius ir kas ten dedasi nepasitvirtino, išties malonūs ir paslaugūs žmonės

Birželio 29 d.

Trečioji diena. Nuotykiai Maskvoje.. neduoda telefonas įkelti daugiau nei 6 nuotraukų, tai tiek šiandienai :) Maskva geras miestas, įmanoma čia gyventi, yra viskas ko gali reikėti :)

Birželio 29d.

Antroji diena. Sienos kirtimas ir kelionė link Maskvos. Šiandien sėkmingai dviem automobiliais įveikta apie 400km. Iki Maskvos liko mažiau nei 200km. Nustebino Rusijos platybės, miškai, pievos, pelkės, pamatyti civilizaciją retas dalykas :)

Birželio 28 d.

Pirma diena. 9 automobiliais iš Vilniaus į Ludzą (Latvija). Pakeliui Agluonos šventovė

Birželio 26 d.

Kuprinė sukrauta, vizos yra, galima keliauti. Keliaujant į rytus teužtaria palaimintasis Teofilius

Birželio 25d.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos užkulisiai

Lietuvoje yra dar atskira „partizanų respublika“.

„Marijampolės Sūduvos klubas“ yra pati tikriausia nuoroda į partizaninį judėjimą.Panaršius iš tikrųjų galima rasti Mykolą Kergę,partizaną, kuris kovėsi 1944 metais birželio- spalio mėnesiais prieš nacius.

Tokie partizanai nacių kolaborantų – partizanų (koks yra Baltūsis Žvejas)tarpe kelia panieką,o jų anūkai ir proanūkiai – gali būti ir paaukoti vardan „švento tikslo“.

Štai Karolis dingo Mongolijoje- bet hibridinio karo strategai sugebėjo pagrobę jo telefoną,ir jį paspaudinėję Rusijoje, netgi notą šiai valstybei įteikti.

Kaip lengvai galima paskelbti Rusijai karą.Bet ar iš tikrųjų kas nors ieško Karolio, kur jis ar jo palaikai iš tikrųjų yra – tai yra,Mongolijoje?

Ne. Yra pasikliauta tuo neva Ongudajuje suveikusiu telefonu, kuris naršė apie Sūduvos futbolo klubą- tikrų tikriausia lietuviška spectarnybų kortelė. Nėra atlikta ekspertizė,ar čia ne spectarnybos,prisijungę iš Vilniaus per satelitą “naršė telefonu“. Juk draugai aiškina,jog jie „prisijungė prie google pašto“. O po to jau aiškina apie“Sūduvos futbolo klubą“.Ir tik po to viską suveda prie „telefono“.

O gal betranzuojant jam ant sienos,iš tikrųjų ėmė ir privažiavo lietuviškas džipas- o kalnuose tokių keistenybių ir man yra pasitaikę.

Ir pasakė- sėsk, nuvešime kur tau reikia.Sėdo, ir nuvežė kur reikia. O jeigu nekirto iš viso Mongolijos – Altajaus respublikos sienos, nustokime burti iš kavos tirščių,ir reikalaukime tikro tyrimo.

O kaip netiria mūsų kriminalinės policijos biuras,žinau: brolio dingimo byloje jo vardu nebuvo išimtas nei vienas dokumentas (net parašyta, jog Lietuvoje nesaugomi jo pirštų antspaudai,nors tai yra tikrų tikriausias melas,nes 2011 metais išimant pasą, tokie duomenys buvo renkami),vėliau paso viršelis užkišamas už 1,60 cm ūgio italo žvejo, įsipainiojusio į tinklus,lavono juodais ilgais plaukais (brolis buvo praplikęs šatenas, visą gyvenimą nešiojantis „ežį“),ir „byla baigta“.

Pamatysite,dar ir lavonas koks 1,35 cm ūgio čiabuvio bus rastas Tuvoje, ir bus paskelbta,jog čia Karolis.

Nesvarbu,kad ūgis skirsis 30cm. Gal lietuviškos spectarnybos jau ir lavoną čiabuvio paruoštą šaldytuve turi, tereikia jį legalizuoti kur nors vėlgi upėje.

Pasas ir kuprinė juk jau rasti, „atpažinimo procedūra“- pradėta.

Kai klausinėjau,kas atpažino mano brolį, Vilniaus apylinkės prokuratūra atrašė: Italijos Romos, Ostijos pakrantės policija, kuria netikėti nėra pagrindo. Šitus kliedesius perrašė Vilniaus apylinkės ir apygardos teismai- „netikėti nėra pagrindo“, nors Interpolo lavonų atpažinimo procesinės taisyklės nurodo tirti DNR, dantų konfigūraciją ir pirštų antspaudus.

Italijos laikraščiai parašė: atpažintas dėka dokumentų. Buvo rastas tik paso viršelis. Bet paskambinus į Lietuvos ambasadą, toks ministras patarėjas Dagilis telefonu „pamatė“, jog lavonas – mano brolio, ir pasakė pakrantės policijai,jog jis tikrai gali duoti pirštą nukirsti,jog rastas lavonas tai Romualdo Apanavičiaus,gimusio 1975 01 01.

Paieškos Rusijoje nesitikėkite, nes visų pirma,Karolio ten nė padujų, antra, veikia Lietuvos specialiosios – greičiausiai - karinės pakraipos tarnybos- specpadaliniai, kurie paskutinėmis Karolio kelionės dienomis jį sekė, ir stebėjo, o planas jau buvo duotas liepą – nes Vatikano būsimas tarnas neturi teisės gražiai rašyti apie Rusiją,jos žmones, teigiamai vaizduoti tų miestų, kur mūsų lietuviai tiek kentėjo.Nepamirškite, jog Lietuvos kariuomenė turi Rusijos karinės žvalgybos karininkų, ir gali laisvai veikti Rusijoje.Gal net pasus turi rusiškus.

Kai kurie tiek kentėjo, kad net karjeras pasidarė, pabėgę iš kolūkių.Konkrečiai Irkutske lietuviai normaliai gyveno, mokėsi, net prancūzų kalbos. Mano pažįstami tremtiniai visi moka prancūzų,nes mokėsi Irkutske. Po to pabėgo iš Irkutsko,kažką susiklastojo, įstojo į universitetus Lietuvoje,apsimetė,jog turi teisę čia gyventi(nors pasuose dėl tėvų „karjeros“ buvo įrašas “be teisės grįžti į Lietuvos respubliką“),ir padarė karjeras. Dabar gauna trigubas pensijas,ir vaidina nukentėjusius. Taip, baisi teko jiems dalia, tik kai matau jų, ne ištremtų, o nuteistų “be teisės grįžti“ už kažkokius nusikaltimus gal žmogiškumui- palikuonių, pusės milijono vertės namus, tada nesuprantu, jie čia prasigyveno ar nukentėjo.Viena giminės atšaka atsisako grįžti iš Kazachstano, nes turi ten irgi šimtus tūkstančių kainuojančius naujos statybos namus ir milijoninį verslą. Iš Vokietijos dešimtys tūkstančių vokiečių pasiprašė atgal į Kazachstaną ir Rusiją, pradėjo pilietybės susigrąžinimo procesus, nes Vokietijoje emigrantų lageriuose ant kietų gultų gyventi 5 metus,be teisės išeiti į miestą, tai žmogiško orumo paniekinimas. 20 000 pasų vokiečiams sugrąžino Rusijos Federacija, ir sudarė sąlygas vėl sugrįžti gyventi namo. Sakys spectarnybos,kokią čia ji propagandą varo-pažįstu Kazachstano ir Rusijos vokiečių,jie Vokietijoje kankinasi tikrąja ta žodžio prasme,todėl pasidomėjau dar gyvendama Vokietijoje, kokie mastai dezintegracijos- repatriavimo iš Vokietijos atgal į gimtąsias nors ir tremčių, vietas.Ir skaičiai dideli.

Kai Lietuvoje keliama isterija, kad Rusija pavogė Krymą – visų pirma, Krymo daug teritorijos (per nuosavybės teisę) priklausė vokiečiams, kurie buvo perkelti į minėtą Kazachstaną.Ten nuo seno ant jūros kranto jie turėjo vilas. Dabar gal tie vokiečiai galės susigrąžinti savo namus arba bent atvykti pailsėti į savo tėviškes.Gal tas ir vyksta.Apie tai, kad Rusijoje gyvena daug Krymo vokiečių- mūsų „patriotai“ „nežino“,gal jie nusitaikę buvo į tuos jų namus ir jau išsipirkę?Istorinis teisingumas, kad ir kaip kreivai jis vyksta, vis tik ima ir įvyksta. Mano pažįstamo vokiečio šeima Kryme gyveno nuo 1788 metų, jų net šeimoje kalba – senovės vokiečių, senovinis nebeegzistuojantis dialektas. Buvo nukelti į Kazachstaną,vėliau pervažiavo į Vokietiją. 5 metus gyveno lageryje žeminančiomis sąlygomis be teisės išeiti už stovyklos perimetro ribų. Viską atkentėję, gavo pilietybes.O tą vokietį susitikau Bosnijoje ir Hercegovinoje.Jis sėdėjo po lentele kur buvo parašyta “rusų kalba“, mes jo paklausėme,ką jis čia veikia,o jis atsakė „aš esu rusas, ir būsiu šiame vertimo sektoriuje, klausysiu visas paskaitas gimtąja savo kalba“. Gali specialiosios tarnybos ką nori daryti – bet Kazachstane gimęs vokiečių kilmės rusas tokiu ir tebesijaučia, net gyvendamas suvienytoje Vokietijoje.

Taip ir su Karoliu – ar jis turėjo ant Rusijos loti, rašyti,kad visur nešvaru,baisu- jis buvo pakraupęs turbūt, kokias nesąmones savo aplinkoje girdėjo,gal pažinojo Misija Sibiras dalyvių, kurie ištisai melavo ir liudijo,kaip visas baisu yra Sibire.

Karolio nuotraukose Rusija graži, spindinti, ir žmonės tenai – geri. Užteko facebooko dienoraščio, ir jauno žmogaus nebėra.

Lietuvos žmonės- ne tik atsargiai keliaukite į Rusiją,bet žiūrėkite ką rašote socialiniuose tinkluose.

Juk mūsų spectarnybos, ir nueinantis Artūras Paulauskas, ar Anušauskas, ar Bakas, ar dabartinis Jauniškis visus gąsdino- kas vyksta į Rusiją,tas potencialus valstybės išdavikas.

Karoliui pritaikė šitą straipsnį „statja 58“,dar pridėjo Partizanų kodeksą, ir jauno žmogaus nebėra. Kas su juo atsitiko-nesužinosime,nes galai jau yra „į vandenį“.