Zigmo Vaišvilos pranešimas spaudai „Patyčia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vardu.“ 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Zigmas Vaišvila kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininką Rimvydą Norkų, prašydamas užtikrinti nepriklausomą ir nešališką Z. Vaišvilos teikiamų kasacinių skundų priėmimo nagrinėjimą. Rugpjūčio 3 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė atnaujinti terminą eiliniam Z. Vaišvilos kasaciniam skundui pateikti UAB “FF Lizingas” bankroto byloje. Motyvas – Z. Vaišvilos nurodytos priežastys neįtikino teisėjų, kad jis negalėjo anksčiau susirasti advokatą, kuris surašytų kasacinį skundą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuomone, 2016-06-29 d. Z. Vaišvilos patirtos sunkios politraumos, po kurių jis stebuklingai liko gyvas, nėra tam pakankama priežastis. Todėl Z. Vaišvila priverstas šio teismo pirmininkui R. Norkui išsamiai tai paaiškinti - kaukolės, žandikaulio ir sinusų lūžiai, smegenų sutrenkimas ir sąmonės praradimas, stuburo antrojo slankstelio lūžis, alkūnių kaulų ir visiškas abiejų riešų sulaužymas, kelio meniskų ir raiščių plyšimai, atliktos keturios sudėtingos chirurginės operacijos (neurochirurginė antrojo slankstelio rekonstrukcija, abiejų riešų rekonstrukcija, kelio meniskų ir raiščių rekonstrukcija.

Teisėjai išvis nepasisakė dėl sunkiai sužaloto Z. Vaišvilos krūvio teismuose (šiuo metu – per 60 bylų) ir finansinės padėties – jau daugiau kaip metai dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių jis priverstas gyventi iš vieno MMA (šiuo metu – 380 eurų). Tokiam bylų kiekiui Reginos ir Zigmo Vaišvilų šeimai neįmanoma surasti žmogiškųjų ir finansinių resursų. Be to, nuo š.m. liepos 1 d. ne tik kasacinį, bet ir apeliacinį skundą civilinėse bylose surašyti teisę turi tik advokatas.

Todėl Z. Vaišvila retoriškai klausia, ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai be padėjėjų ir sekretorių, gaudami mėnesinį 380 eurų atlyginimą, sutiktų vienu metu nagrinėti 60-70 bylų?

Z. Vaišvila pirmininkui R. Norkui pateikė naujausius savo medicininius dokumentus, patvirtinančius, kad sveikata blogėja, aiškėja nauji patirti sužalojimai ir laukiamos papildomos chirurginės operacijos. Pateiktos ir medikų pažymos, patvirtinančios, kad Z. Vaišvilai neleidžiama dalyvauti nagrinėjant bylas teisme. Kasdien privalomos keturios ergo ir kineziterapinės mankštos.

Šiemet iš aštuonių Z. Vaišvilos kasacinių skundų nagrinėjimui Lietuvos Aukščiausiame Teisme priimtas tik vienas. Susidariusi situacija, Z. Vaišvilos nuomone, yra labai nekorektiška. Tai akivaizdžiai ir šiurkščiai pažeidžia jo konstitucines teises į gynybą teisme.

Z. Vaišvila paprašė pirmininko R. Norkaus patikrinti ir 2017-04-27 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti 2017-04-26 Z. Vaišvilos kasacinį skundą dėl kito ginčo UAB „FF Lizingas“ bankroto byloje, priėmimo aplinkybes. Šį kasacinį skundą Z. Vaišvilos dukra atvežė į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą 2017-04-26 darbo dienos pabaigoje. Todėl akivaizdu, kad su šiuo kasaciniu skundu net fiziškai neįmanoma buvo spėti nei susipažinti, nei paruošti medžiagą atrankos kolegijos posėdžiui, kuris vyko 2017-04-27 d. ryte ir kuriame tariamai buvo išnagrinėtas šis klausimas.

Z. Vaišvilos nuomone, tai diskredituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo darbą. Jo kasacinius skundus priimti nagrinėjimui atsisakoma identiškomis šabloniškomis ir nekonkrečiomis atrankos kolegijų nutartimis, keičiami tik bylų numeriai ir datos.

Z. Vaišvila Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateikė dar vieną kasacinį skundą UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, kas padaryta remiantis teismui pateiktais žinomai melagingais pareiškėjų ir bankroto administratoriaus paaiškinimais, kuriuos paneigia byloje esantys įrodymai. Taip įžūliai pasielgta tuo metu, kada 2016-06-29 d. Z. Vaišvila patyrė sunkias traumas.

Rugpjūčio 16 d. Z. Vaišvila kreipėsi į Prezidentę Dalią Grybauskaitę dėl drausmės bylų iškėlimo trims teisėjoms. Vilniaus apygardos teismo teisėja Vilija Mikuckienė tiesiog pasityčiojo iš Z. Vaišvilos sveikatos būklės - neatnaujino termino jo apeliaciniam skundui paduoti, nurodydama, kad Z. Vaišvilos būklė yra gera, jis gerai ginasi bylose. Drausmės bylas prašoma iškelti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjai Ingai Staknienei, kuri sausio 4 d. nagrinėjo bylą iš esmės, Z. Vaišvilai gulint ligoninėje po ketvirtos sausio 2 d. atliktos chirurginės operacijos, taip pat šio teismo pirmininkei Loretai Braždienei, kuri teismo vardu nutarė, kad Z. Vaišvila savo ligomis modeliavo teisėjos I. Staknienės nušalinimą.

Z. Vaišvila kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininką R. Norkų ir tikisi, kad baigsis teisėjų, neturinčių medicininio išsilavinimo, spekuliacijos dėl jo sveikatos būklės.

Kaip signataras Z. Vaišvila kreipėsi į pirmininką R. Norkų, prašydamas pateikti informaciją, kiek kasacinių skundų 2011 – 2017 metais Lietuvos Aukščiausiasis Teismas gavo ir kiek jų priėmė nagrinėjimui. Tuo siekiama išsiaiškinti, ar kasacinė instancija teismuose Lietuvoje neliko tik formali Konstitucijos norma.

Zigmo Vaišvilos pranešimas spaudai „Bliūkšta sufabrikuoti kaltinimai Zigmui Vaišvilai“

2017 m. rugpjūčio 22 d.

2017 m. rugpjūčio 17 d. Vilniaus apylinkės prokuratūra nutarė nutraukti ikiteisminį tyrimą, pradėtą 2016 m. pagal UAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ prašymą, apkaltinus Zigmą Vaišvilą neperdavus šiam bankroto administratoriui trumpalaikio UAB „FF Lizingas“ turto, kurio vertė 2,4 mln. EUR.

2017 m. rugpjūčio 8 d. šiame ikiteisminiame tyrime Zigmas Vaišvila jo iniciatyva buvo apklaustas specialuoju liudytoju, nors ir tęsiamas jo gydymas po 2016 m. birželio 29 d. patirtų sunkių politraumų ir keturių sudėtingų chirurginių operacijų. Medikų nuomone, Z. Vaišvila negali dalyvauti teismuose ir ikiteisminio tyrimo apklausose.

Prokurorė Agnė Stankevičiūtė nustatė, kad nekilnojamasis trumpalaikis UAB “FF Lizingas” turtas yra ne tik bankroto administratoriaus perimtas, bet ir parduotas. Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad šis nekilnojamasis turtas parduotas keliasdešimt kartų mažesnėmis nei rinkos vertės kainomis.

Viešai jau pagarsėję trys gyvenamosios paskirties 10 arų sklypai Palangoje kiekvienas parduoti už 1333 EUR.

Nustatyta, kad neperduotas Mažeikiuose buvęs kilnojamasis trumpalaikis UAB „FF Lizingas“ turtas (gamybos įrengimai ir atsargos), nes 2014 m. jis buvo pavogtas. Dėl vagystės pagal Z. Vaišvilos pareiškimą pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šis tyrimas šį mėnesį sustabdytas, nes nenustatyti vagystę įvykdę asmenys. Z. Vaišvila yra prašęs apklausti liudytoją, kuris tvirtino matęs, kad vagystėje dalyvavo ir bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ atstovai. Rugpjūčio 17 d. Šiaulių apylinkės prokuratūra netenkino jau trečio Z. Vaišvilos prašymo leisti jam susipažinti su ikiteisminio tyrimo dėl turto, buvusio Mažeikiuose, vagystės medžiaga.

Nutarime dėl ikiteisminio tyrimo Z. Vaišvilos atžvilgiu nutraukimo atkreiptas dėmesys, kad UAB “Admivita” darbuotoja Inga Dūdienė nepateikė Z. Vaišvilai ir įgaliojimo, patvirtinančios jos teisę perimti UAB “FF Lizingas’ turtą ir dokumentus. Tyrimo veiksmus apsunkino ir tai, kad bankroto administratoriaus prašymu UAB “FF Lizingas” kreditorių komitetas priėmė nutarimą nurašyti ir sunaikinti UAB “FF Lizingas” buhalterinės apskaitos programą.

Dėl nurodytų priežasčių ir Z. Vaišvilos kaltės nebuvimo, jo siekių ir bandymų turtą perduoti bankroto administratoriui, nenustatyta , kad Z. Vaišvila būtų atlikęs nusikalstamas veikas.