Blackwater – privati JAV armija, dalyvavavusi specoperacijose ir susijusi su slaptais kalėjimais

Kristina Sulikienė

Yra vadovėlinė žvalgybinė taktika – neatskleisti veiklos metodų, nerodant dokumentacijos bei sąskaitų.

JAV tai yra labai svarbus principas, o jeigu praslysta kas į spaudą – labai maskuojama.

Lietuvoje nuo 2009m., tik paminėjus žodį “slapti kalėjimai“,kildavo tokia panika ir visuomenė būdavo iki ausų užpilama informacija apie kažkokius sukurtus skandalus,jog doras lietuvis net neįsigilino – o kas už tų CŽV o gal net ne CŽV kalėjimų slypi?

Jeigu Lietuvos VSD ir AOTD su kariuomene susiję su šiais kalėjimais, o Vilniaus ir Palangos orouostuose be skrydžių dokumentacijos kilo ir leidosi lėktuvai – o kaip gi su finansavimu?

„Organizacija“ o tiksliau šešėlinė JAV armija „Blackwater“, kuri šiuo metu, kilus skandalams, pervadinta į „Academi“ ir apsimeta esanti konsultavimo įmonė – buvo finansuojama iš JAV biudžeto. Visi žinome klasiką, jog jeigu įmonė finansuojama iš biudžeto, tai ji- tas pats, kas valstybės institucija – nesvarbu, jog UAB.

Bet ir šioje vietoje svarbiausias momentas: Blackwater niekada nepriklausė NATO, o jos žvalgybinės specoperacijos, kuriose galimai dalyvavo lietuviai kariai kaip „kontrakteriai“- niekada nepriklausė NATO operacijų laukui.

Štai šioje vietoje Bušas labai gudriai sugalvojo- kaip apeiti patį NATO, ir vėliau ant jo užkrauti visas Blackwater nuodėmes.

Juk ir Lietuvoje įprasta rėkauti,jog NATO sušturmavo Iraką, ir tik nedaugelis atkreipė dėmesį, jog Irake ne paskutiniu smuiku griežė būtent Blackwater. Net iš oro smūgiavo. Nieko sau privati armija, turinti savo aviaciją.

Tokias privačias armijas neretai sudaro atsargos kariškiai – žvalgybos pensininkai,“diedukai“. Jie yra labai patyrę, ir labai pavojingi, sugeba atlikti didžiausio masto diversijas, atlikti planavimą. Jie niekam nepavaldūs-tik pinigams.

Donbase ir Luhanske visas tas “liaudies respublikas“ irgi įkūrė visokie atsargos karininkai – diedukai, oficialiai biografijose turėdami įrašą “Rusijos armija“, tačiau realybėje greičiausiai jie tokie patys Blackwater kontrakteriai („jūs ten kurį laiką suvaidinkite laisvės kovotojus, tada iššauksime tą glušą diktatorių,jis įves pajėgas, ir mes užpulsime Rusiją“ – tiesiog darželio lygio provokacija, ant kurios nepasimovė Putinas.) Bet neatmestina, „Blackwateryje“, yra ir su protu susipykusių žmonių- juk kai kurie atsargos karininkai senatvėje suserga Alzheimeriu- dėl vaistų ir skiepų, gautų specoperacijose, bei virusų ir bakterijų, taip pat kontūzijų, ir traumų, bei slėgio, plaukiojant povandeniniais laivais.

Ukrainos Donbase vadovauti „masių sukilimui“ pastatė Girkiną, kuris iš tikrųjų- žurnalistas. Žurnalistai nuo seno priklausė žvalgybai, o karo žurnalistai- karinei žvalgybai.Išėję į pensiją, jie gali „kontraktintis“ su kuo tik nori.

Pasižiūrėkite į mūsų V.Baką- tiek gynė pareigūnų profsąjungas,kad 2011 m. per Rusijos ambasadą susisiekė su Rusija. Gerai pamenu, kaip nušturmavę Garliavą, mūsų policininkai tikrai 2012-2013 m. važinėjo į komandiruotes Rusijon.Į teismus pateikdavo pažymas,jog negali ateiti liudyti,nes šiuo metu- komandiruotėje Rusijoje.

Bakas, kuris jau metus galimai šnipinėja Rusijos naudai – jam prieinami visi mūsų pokalbiai, pasiklausymo medžiaga – vapėjo pas Makaraitytę laidoje, jog profesinė sąjunga niekaip esą nesusijusi su Rusijos valdymo aparatu. Bet juk pareigūnai yra jėgos struktūra, ir jie saugo režimą! Ir algas jiems moka Putino administracija.Na tai, kad jėgos struktūros pareigūnai su Baku bendravo kaip organizacija – ne pasiteisinimas, tai tiesiog viena iš žvalgybos peidangos rūšių. Bet jie juk prezidento Putino policininkai. Ir profsąjunga finansuojama kaip organizacija taip pat iš Rusijos biudžeto. Ir mokymai bei seminarai tikrai ne už privačius pinigus Rusijoje vyko. Visada reikia pasižiūrėi sąskaitas ir projekto sąmatą – ir viskas bus aišku.

VSD, kuris turbūt neatliko Bako patikros – visai,taip išeina, nieko nesigaudo apie nacionalinį saugumą.

Nors anketas į VSD ir AOTD patikrą pildžiau vos kartą, bet ten yra grafa “kontaktai su trečiųjų šalių spectarnybomis”. Trečioji šalis- Rusija (ne EU ir ne NATO). Ambasadorius – kontaktas su juo – Bakui įėjo į šią grafą, nes Lietuvoje reziduojantis ambasadorius šalia turi Rusijos gynybos atašė, ir jam atsiskaito Rusijos nacionalinio saugumo klausimais. Jeigu Bakui, pildant anketą, niekas nepaaiškino, ką reiškia ši grafa – tai dabar galėtų paaiškinti. Taip pat jeigu jis užpildė – kodėl jam leista užimti šias pareigas: ar nepatikrino? Numojo ranka?

Diplomatinis korpusas, santykiai su juo- turi būti deklaruojami. Ypač jeigu kalba eina apie “trečiąją šalį”.

Taigi, Bakas arba nepildė VSD ir AOTD anketos, arba mūsų spectarnybos tyčia pasodino į NSGK vadovo kėdę žmogų, kuris yra galimai Rusijos agentas. Ką tai reiškia? Iki galo nežinau: bet kaip visus atsargos karininkus, taip ir pensijoje esantį pareigūną Baką irgi puola rusai, ir kas dieną, ir taip patologiškai, jog irgi atsiranda įtarimas, ar jis nedirba Blackwater- kuriems žūt būt reikia to karo su Rusija, nes yra paskirtas “gynybos” biudžetas. Tiesa, Blackwater dabar jau pervadinta į Academi. Vykdo “mokymus”.Apmokė 100 000 JAV karių. Dabar gali apmokyti mūsiškius.

Todėl gal Lietuvos Respublikos Seimas ir priėmė tą įstatymą, jog liepos 1 d. siunčia 40 karių ir ne karių (KAM personalo) į Ukrainą “mokytis”. O mokys greičiausiai Academi – privati JAV armija, nepriklausanti NATO. Nes į NATO stoja valstybės, o ne privačios firmos. Privati firma turi teisę gauti pinigų iš kur nori, kad ir iš Kinijos ar Šiaurės Korėjos. Štai ir atsakymas, kodėl Šiaurės Korėjoje ukrainietiškos raketų galvutės.

O dabar pasižiūrėkime į mūsų šlepetę Adamkų.

Jis dar visai neseniai išleistoje knygoje “Dienoraštis” meluoja (o buvo valstybės galva dvi kadencijas), jog jokių slaptų kalėjimų Lietuvoje nebuvo. Varčiau tą knygą parduotuvėje, kai tą dieną JAV Niujorko arbitraže vyko teismas dėl skrydžių bendrovių, su kuriomis neatsiskaitė. Turbūt atsakovas ir buvo Blackwateris, nes buvo kažkaip nutylėta, su kuo gi bylinėjasi oro kompanija.

O skundai EŽTT? Vienas kankintas asmuo padavė dėl kankinimų Lietuvoje, kitas Lenkijoje, ir bylos užvestos, nagrinėjamos. Kaip elgiasi Dalia Grybauskaitė? Ji niekaip nesprendžia “Juodųjų skylių” problemos. Tiksliau, Lietuvoje jos buvo pavadintos, kaip teigia Vikileaks-“Violetine skyle”. Tuo pačiu metu stimuliuojant “violetinį skandalą”.

Dalia Grybauskaitė atėjo 2009 metais, o 2012 metais jau visoje Amerikoje kilo skandalas dėl “Blackwater”. Ar jūs ką nors girdėjote? O apie naują šios privačios armijos pavadinimą “Academi”?O kad net meniniai filmai sukurti, ir jau senokai- irgi negirdėjot?

O Jasono Bourno filmas jums irgi atrodo iš fantastikos sferos? Jasonas Bournas – vyriausybinis žudikas, kurį pagal specialią programą parengė CŽV, ir kurį siunčia žudyti netgi Amerikos piliečių bei žmonių, niekaip nesusijusių su nacionalinėmis grėsmėmis. Tame filme nutylima ”Blackwater”, nes jo kūrimo metu matyt nebuvo dar žinoma viskas iki galo, bet kaip užuomina filme figūruoja kitas žodis, tai “Blackburry” ar kažkoks panašus, kuris prasideda tuo pačiu žodžiu ”Black”.

2015 metais Čikagoje apleistame sandėlyje buvo atrastas nelegalus kalėjimas- sulaikymo- kankinimo pastatas.

Jame buvo kankinami net nepilnamečiai.

Pamenate, kaip buvo kankinama Eglė Kusaitė? Ji irgi pamena neaiškius žmones ir neaiškius tardymo metodus, vedimą per kiemą basomis lietui lyjant. Kankinimas vandeniu- vienas iš CŽV ir ne tik jų metodų, slaptuose kalėjimuose labai paklausus. Ji skunduose teigė, jog ją kankino Rusijos FSB – bet metodas apsimesti kažkuo iš “priešo teritorijos” irgi klasikinis. Tai irgi galėjo būti amerikiečiai, iš Blackwater. Taip pat Lietuvos kariuomenėje specialiosiose pajėgose specialiai yra suformuota rusakalbių kuopa – tokioms ir panašios operacijoms. “Mane tardė Rusijos FSB, man leido vaistus”- viešai teigė Eglė Kusaitė, o vietoj to,kad aiškintųsi, kas čia tokie demonstravo aktorinius sugebėjimus- net parlamentarai, išgirdę žodį “FSB” ėmė šią galimai agentę ginti. Senam disidentui mobilizuoti užtenka pasakyti “KGB”, arba FSB – ir viskas, jis pasiryžęs susideginti vardan tos Lietuvos. O kad Eglės Kusaitės byla slėpė diversiją(“sprogdinimai kariniuose daliniuose”), rengtą prieš Rusiją – ir šioje diversijoje – jos planavime, agentų verbavime- nuo pradžių iki galo dalyvavo Lietuvos VSD- nieko tokio, mes čia kaip nors išsiaiškinsime.

Ši byla tebekursto tautinę neapykantą, ir nesantaiką,nors ji susijusi su tikrais čečėnų teroristais, su kuriais tikrą ryšį palaikė suradikalėjusi Eglė Kusaitė, VSD užverbuota nuo 15 metų, ir gaudavusi alga,už musulmonų Klaipėdoje šnipinėjimą. Šią bylą pabandyta pabaigti tyliai, net amnestiją Grybauskaitė pasirašė.

O iš ko pinigus gavo kad ir prokuroras Laucius už Eglės Kusaitės, kuri galėjo ir suvaidinti kažkokią nusikaltėlę, persekiojimą (kurpė vieną po kitos bylas –“atsiskaitymui” už ”įsisavintus antiterorizmo pinigus”) dėl pinigų įsisavinimo – niekas netyrė. Kodėl ne paskutiniu smuiku griežęs VSD agentas Paukštė nusišovė -irgi niekas netyrė ir netirs.

Beje,apie CŽV pinigus, kuriuos galimai išvagia patys CŽV vadai – irgi yra filme apie Jasoną Bourne. Čia tik Lietuvoje mes nesuprantame, kodėl buvo numestas nuo stogo Minske Vytautas Pociūnas (ten langas, beje, neatsidarė, o už lango buvo pastoliai, per langą išmesti nebūtų pavykę niekaip – be to, ir jokių antspaudų ant palangės nebuvo)- o youtubėje pilna jau atsakymų – Vytautas Pociūnas siejamas su CŽV pinigų dingimo tyrimu, ir minimas V.Pociūnas filme būtent apie CŽV slaptus kalėjimus. Kad jis galimai priėjo iki jų finansavimo klausimo. Lietuvos prokuratūra, parlamentas ir Daukanto dvaras turbūt turi apribotą internetą,kuriame nelabai traukia youtube sistema. Tame pačiame filme minimas ir Prezidentas Paksas. Jis pakalbintas aiškiai pasako “aš atsisakiau pasirašyti įsaką dėl tokių kalėjimų sukūrimo, todėl mane pašalino”. Jeigu Paksas atsisakė- tai kas pasirašė?

Kurį laiką laikinuoju prezidentu buvo Artūras Paulauskas. Po to vėl per kompiuterių sistemų gedimą buvo sugrąžintas “šlepetė”. Nes Kazimira Danutė Prunskienė nebūtų rašiusis ant slaptų kalėjimų kūrimo įsako.

Dabar tas nenoras reformuoti kalėjimų sistemą, ir iš paties kalėjimo Rasai Kazėnienei pranešus apie daugybinius pažeidimus (Kauno TIK)- Dalios Grybauskaitės kišeninė kontora STT ima sekti pačią pranešėją. Nušalinus Mikėnaitę nuo kalėjimų departamento vadovų, betvarkė tebesitęsia – Kauno tardymo izoliatoriuje pratęsinėjamos negaliojančios sutartys. Lietuvoje slapti kalėjimai greičiausiai tebeveikia- jie gali būti inkorporuoti į mūsų kalėjimų sistemą, o Blackwater arba Academi pinigus gauna kalėjimų ir departamentų vadovai už tai, kad nestatytų naujų kalėjimų,ir negadintų susiklosčiusios santvarkos.

Todėl nebuvo perkeltas ir Henrikas Daktaras – kad į koloniją pas jį neatvažiuotų tos pačios užsienio specialiosios tarnybos, ir jis joms nepapasakotų apie Lukiškių kalėjimo rūsį – kalėjimą kalėjime, slaptą juodąją skylę, egzistuojančią jau labai seniai.

Neatmestina, jog Eglė Kusaitė galėjo kalėti tokiame Lukiškių padalinyje, kuris nepriklauso Lietuvos Respublikai, ir yra slaptas- toks panašiai kaip CŽV kalėjimai arba juodosios skylės visoje Amerikoje (po Čikagos skandalo pasigirdo kalbų, jog tokių “sulaikymo namų” gali būti yra visoje Amerikoje).

Apie tai,kad Lukiškėse yra rūsys, kuriame gyvi pūva žmonės, rašė ne vienas ir ne du kaliniai. Henrikas Daktaras ten buvo laikomas 12 laipsnių temperatūroje,ir jam ant nugaros užaugo didžiulė cista, nuo lubų lašėdavo ant lovos vanduo. Šis metodas – kai ant kalinio laša vanduo –yra klasikinis kinų išrastas kankinimo metodas, naudojamas ir CŽV.Nuo šio kankinimo jam buvo sutrikusi inkstų veikla, galėjo net išsivystyti lėtinė liga. Tačiau Lukiškių kalėjimo prašymas teismui perkelti kalinį į geresnes sąlygas – o Lukiškių TIk jam primena prieš jį atliktus kankinimus 1996 metais – liko užginčytas prokurorų. Teismas nurodė, jog “kalinys savo poreikius” (kalėti normaliame kalėjime, suprask) kelia “aukščiau visuomenės.” XXI amžiuje, demokratijoje,paaiškėjo, jog kalinio teisė kalėti kalėjime, o ne CŽV juodoje skylėje- yra “poreikių kėlimas aukščiau visuomenės”. Iki ko prisigyvenome. 2005 m. tarptautinė komisija fiksavo labai grubius pažeidimus visuose Lietuvos kalėjimuose. Šių metų birželio pabaigoje- liepos pradžioje, vos per porą savaičių Lietuva kaliniams pralošė 51 000 eurų dėl kankinimų. Ir nieko, mus toliau puola Rusija, o Bakas toliau vadovaus komitetui.

Nenoras iškelti Lukiškes iš Vilniaus miesto galimai susijęs su tuo, jog iškeliant kalėjimą, reikia suregistruoti kalinius, juos pagal vežimo planą įkelti į automobilius, paskirstyti į kitus kalėjimus, gal netgi turi teismai persvarstyti iš viso, ar yra pagrindas juos perskirstyti,gal paleisti namo. Juk yra buvę atvejų, kai žmogui kalėjimo terminas pasibaigė,o jo niekas nepaleido, “pamiršo”. “Žinote, ten kompiuteryje įsivėlė klaida,ir todėl tas žmogus darbuvo pas mus 3 mėnesius papildomai”. XXI amžiuje, esant greitaeigiams kompiuteriams,internetams, kai kurių valdininkų smegenys nepagreitėjo. Deja, intelekto koeficiento padidinti neįmanoma. Net su satelitine programa. Bukumas yra prigimtinis dalykas. Dar prisideda visiškas atsakomybės jausmo nebuvimas.

Beiškeliant kalėjimą, staiga rūsyje atsiras tarkime 10 žmonių be pasų, be asmens kodų,ir dar kokie 20 be jokio sulaikymo, ar kalinimo dokumento. Tokius žmones reikės paleisti, visų pirma paskelbiant jų atpažinimo procedūrą.

Dingimas- taip kad niekas nerastų – irgi Blackawater, ir prieš tai veikusių vyriausybinių ir nevyriausybinių programų “geroji taktika” ir praktika.

Nors Amerika tiesiog visokiausių demokratinių teisių ir laisvių šalis, prezidentas Bušas nutarė,jog reikia sukurti privačius teismus – tiesiog kažkokia privati firma gali pagrobti žmogų vidury dienos, uždaryti į kokią olą ar laivą,ir taip “įvykdomas teisingumas”.

Tokiu būdu dingusių be žinios žmonių yra. Yra ir iš mūsų varganos kariuomenės. Tai vargšai kontrakteriai, kurie važiavo geresnio gyvenimo, po to, kai pamatė, jog nei sodra ėjo, nei mokesčiai, o ir pinigus reikėjo atsiimti per kažkokį ofšorą, pasakė gal matyt vieną kitą pastabą, ir dingo, arba užsimušė.

Kiti dar kaip krašto apsaugos savanorių pajėgų moteriškės,negavę motinystės išmokų už laikotarpius Afganistane- bylinėjasi.Na ir kas iš to- jeigu jos buvo Blackwater, kuri nėra nei armija, nei valstybė, nei vyriausybė – kontrakterėmis? Nors viešai teigiama, jog NATO vykdo Afganistane misiją, tai yra konkretus melas, nes nutraukti misiją Afganistane NATO nutarė 2012m. Vilniuje vykusioje logistikos konferencijoje.

Visos kitos “misijos” yra ne NATO, o privačios iniciatyvos.

Štai ir atsakymas,kodėl iš mūsų pinigų išlaikomi specialiųjų operacijų kariai elgiasi, tarsi mes jiems mokėtume už užpuldinėjimą viešų renginių metu arba infiltraciją.Iš tikrųjų šioms “užduotims” jie gauna pinigus iš tiesioginio “boso”,o LK jiems tėra tik priedanga. Tai yra tikrieji valstybės išdavikai, dirbantys net ne užsienio valstybei,o privačiai įmonei, nepriklausančiai NATO. Nes įmonės registracija NATO šalyje nereiškia,jog pati įmonė “yra NATO”. Čia tas pats būtų, kad leidus įsigyti Mažeikių naftą Gazpromui, Gazpromas tapo NATO.Netapo – nes firma nepriklauso nei NATO,nei ne NATO. Tačiau dėl saugumo reikalavimų negalėjo leisti Rusijos įmonei pirkti mūsų strateginio objekto. Leido – būtent Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, kaip ir tada, taip ir dabar tarnaujantis išimtinai Rusijos interesams,pataisė privatizavimo dokumentus,ir išmetė sakinį “nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo reikalavimams turi atitikti.”

Jeigu “specukams” atrodo, kad jie nepriklauso Lietuvos kariuomenei ir Lietuvai, tai reikia padėti kario pažymėjimą, ir išsiimti tą su meškos letena. Ir važiuoti į Ukrainą,Somalį, ar bet kur, kur vyksta karas, ir nustoti vaidinti valstybės pareigūną.

O jeigu jie priklauso LK, tada reikia eiti mokyti šauktinių, nustoti važinėti į Afganistaną, Siriją, Libiją ir Somalį (Somalyje paaiškėjo,irgi Blackwater dirbo), ir tarnauti vardan tos Lietuvos.

Makaraitytė šiaip gerai ištardė Baką. Jis prisipažino, jog nieko blogo tame, jog susirašinėjo su Rusijos ambasadoriumi – ir per tuos susirašinėjimus “išmušė” mūsų pareigūnams keliones į Rusiją – nemato.

Jeigu nieko blogo tame nemato, ne vieta nacionalinio saugumo vadovo kėdėje. Nes nieko blogo nematys, su kokia panašia į Blackwater- tik jau Rusijos – armija – užmegzti ryšį. Juk iki šiol neaišku, kurios valstybės vidaus kariuomenė šturmavo Klonio gatvę – Rusijos, Ukrainos? Jie nekalbėjo jokia kalba. Tuo metu bendradarbiavimo sutartį su Ukrainos vidaus kariuomene Lietuvos policijos departamentas, kuriam vadovavo Saulius Skvernelis – turėjo. Pavaduotojas Renatas Požela asmeniškai vadovavo šturmui,o vėliau pridenginėjo pasieniečius,kurie šaudo vaikus.

Panašiai kaip profsajungos – privačios armijos juk nepriklauso nei Trumpui, nei Putinui, ar ne?

Tik štai kodėl visos tos privačios armijos,ar tai būtų komediantai Donbase, ar jų padėjėjai iš Ispanijos, Kubos ir Tailando- kodėl jos visos finansuojamos iš valstybių, kurios suinteresuotos tokiais įvykiais- lėšų?

Putinas nepaneigė, jog kažkokie jo armijos pajėgumai yra Ukrainoje. Tačiau jokio paneigimo negirdėjome ir iš Amerikos pusės.

Vienos (Austrija) geležinkelio stotyje prieš porą metų buvo išlaipinti 7 ginkluoti JAV intruktoriai (jie priklausė reguliariajai armijai), kurie vyko į Ukrainą “apmokyti žmonių”.

Jiems buvo paaiškinta, jog jie yra karinis junginys, ir negali taip laisvai keliauti,ir dar ginkluoti. (Tarptautinės pervežimo taisyklės numato,jog 4 kartu keliaujantys kariškiai jau yra karinis junginys). Toks junginys turi vykti pagal kitokį planą, o ginkluotas būti negali. Austrija laiko karinį neutralitetą, ir neleidžia savivalės.

Šias taisykles viešai išeskalavo Lietuvos spauda, kai traukinyje Kaliningradas- Maskva tranzitu važiuojančius namo pas mamas atostogų Lietuvos pasieniečiai atrado civiliai vilkinčius 4 kariškius. Jau tada kaip rėkė,kad rusai puola, juos išlaipino, sukėlė skandalą. O Vienoje 7 JAV ginkluoti kariai buvo sulaikyti – viskas gerai, juk, anot Grybauskaitės “mes padėsime Ukrainai, ir karinėmis priemonėmis”.

Panašiai elgėsi Lenkija, kai Jonas Ohmanas važiavo su savo ”humanitarine pagalba”. Ne kartą buvo išlaipintas, ir nuvežtas į muitinę, nes neturėjo prekių įsigijimo dokumentų. O iš kur turės,kad tie visi šalmai arba išvogti iš Lietuvos kariuomenės, arba perparduoti vėlgi per kokius nors tuos pačius Blackwaterius.

Tam,kad Bakas pritrauktų kuo daugiau Blackwater milijonų,jis turi palaikyti kontaktą su Rusija. Jeigu ir nebepalaiko, tai raudonuodamas TV studijoje išsidavė, jog nieko blogo tame nemato. Pamenate, atėjęs į šią kėdę jis pareiškė, jog kiekvienas, kuris važiuoja į Rusiją, jau yra grėsmė Lietuvai. O štai susirašinėti su Rusijos ambasadoriumi – grėsmės nėra.

Lauksime Bako atsistatydinimo, o iš VSD pusės – ir kitokių veiksmų. Nors nekariaujame, ir valstybės išdavimo požymių nėra, tačiau asmuo yra prisiekęs ranką padėjęs ant Konstitucijos, o dabar raudonuodamas jau aiškina, kad bendradarbiauti su Rusijos pareigūnais- nieko tokio. Bent sveikatą tegul pasitikrina,nes šiaip dažniausiai rėkia visiškai priešingai – kad Rusija jau rytoj arba poryt mus užpuls, ir kad ji yra labai didelė grėsmė.

Nors Darius Jauniškis teisinosi,jog negali tikrinti kiekvieno Seimo nario, nes ”tada nebeturėtume laiko kitiems darbams”, bet Bakas - ne šiaip Seimo narys. Jis turi visą informaciją apie viską, kas vyksta Lietuvoje. Jį pertikrinti reikia net ne iki 2011 metų, o iki vaikų darželio laikų. Na, panašiai,kaip yra padaryta su manim – kuri net iš viso neužima jokios valstybinės vietos. Tačiau Dalia Grybauskaitė puikiai juk žino, su kuo sėdėjau viename suole kad ir antroje klasėje. Arba trečioje. Jie, geriausi mano draugai iš vaikystės, irgi Lietuvos valstybėje turi aukštas vietas. Štai pirmos klasės suolo draugo tėvą sudorojo pernai užperkamoji prokuratūra ir Grybauskaitės STT – kalbėjosi telefonu su nuverstu Prezidentu Paksu apie “Norfos” nuomos plotą, ir čia jau - prekyba poveikiu. Gal čia tik vieni sutapimai, tik tiek, kad su Vainauskais gerai sutarėme ir draugavome šeimomis. Kadaise, tai buvo labai seni laikai…

Taigi, reikėtų patikrinti ir Bako smėlio dėžės draugus, kas jie tokie. Ir tada vaizdas susidėlios. Juk filme apie J. Bourne yra aiškiai pasakyta – būsimas programos dalyvis stebimas nuo vaikystės. O kaip gi tu stebėsi, jeigu ne per vaikus-agentus. Verbuoti vaikus draudžia tarptautinė teisė. Tik ne Amerikai. Ar Vokietijai. Šlepetinis irgi “šaudyti Baltarusijoje negalėjo, nes buvo nepilnametis”. Neva, negalėjo būti vaikas – smogikas. Bet juk buvo. Į Baltarusiją nevyksta ne dėl to, kad nemėgsta Lukšenkos,o dėl to, jog bijo būti apklausiamas genocido byloje. Tuo metu ir Vokietijai nebuvo negalimų dalykų,kaip ir to meto Lietuvai, beje.

Sovietmečiu Stassi irgi nevengė stebėti vaikus. Štai mano brolis 1989m. buvo su mokinių grupe Rytų Vokietijoje, ir jis vienintelis apgyvendintas pastoriaus šeimoje.

Pamenate- Stassi priklausiusi Merkelė buvo Rytų Vokietijos evangelikų pastoriaus dukra. Kažkokiu būdu kelionės metu buvo nuvežtas į Vakarų Vokietiją. Be to, jų kelionės tikslas –tai miestas pasienio zonoje.Ta mokinių grupė Rytų Vokietijoje lankėsi dar prieš Berlyno sienos griūtį, ir mano broliui pavyko pabuvoti Vakarų Vokietijoje. Jis yra pasakojęs, ir aš tai atsimenu, tik nesupratau,ką tai reiškė žvalgybų prasme.O reiškė,jog jis nors ir vaikas, galėjo būti užverbuotas Vakarų Vokietijos, taipogi NATO,kuri čia rezidavo, agentų.

Kai jis grįžo, po to juk ne tik visa klasė, bet ir visa Vilniaus 43-ioji mokykla ėjo gultis po tankais ir saugoti parlamento, užsirašė į šaulius. Dar tą pačią vasarą jį 13 metų paauglį ėmė sekti KGB, nes “geras mūsų šeimos draugas”,prieš mūsų tėvų valią jį nusivežė į labai slaptus bažnytinius archyvus “kur net KGB neprieidavo”, Dabar tas “labai geras šeimos draugas” – neva vienas “geriausių religijotyrininkų”. Tarybiniais metais buvo kas visiškai netikintys važinėjo po Kalvarijas, dabar ta sekimo medžiaga vadinama arba ”etnografine”, arba “fotomenine”. O gal nuvežimas į archyvus buvo pretekstas- nes KGB šiaip galmus visus sekė.Kartais baigiasi sekimo leidimas, reikia išsiimti naują. Tada sukurpiamos bylos.

Dar tais pačiais 1989 metais atsisakiau stoti į spaliukus – tai būdama 8 metų irgi turėjau būti perduota į KGB. Mokytoja skambino tėvams, ir sakė, jog nors tai buvo 1989-ieji, ji manė,jog “dar niekas čia neaišku, taip elgtis negalima.”

Beje, akylas skaitytojas turbūt žino, jog mano brolis dingo be žinios 2012 metų gruodžio mėnesį, ir neatsirado nei gyvųjų, nei mirusiųjų tarpe, o jo mirtis buvo dokumentų klastojimo būdu užregistruota- per Lietuvos ambasadą Italijoje, nors pripažinti mirusiu galima tik tada, jeigu yra rastas lavonas, arba yra kitų aplinkybių,leidžiančių pagrįstai teigti,kad asmuo mirė. Nors asmuo pagal mirties liudijimą- miręs,tačiau kituose metrikacijos dokumentuose, pavyzdžiui, gimimo įraše - jis gyvas (nėra prierašo apie mirtį).

Kai sužinojau apie “Blackwater” (2016m.gale pamačiusi filmą apie kalėjimą – laivą), o apie tai,kad Stassi niekur nedingo,nes tai buvo viena kiečiausių agentūrų, sužinojau 2012 m.,tikėtina, jog jis yra viename iš tų kalėjimų, kurių oficialiai nėra jokiame pasaulio kalėjimų žemėlapyje. Tai gali būti netgi vienuolynų celės, arba Lukiškių rūsiai, kaip ir laivas Ramiajame vandenyne, arba sala kur nors prie Jungtinės Karalystės. Asmenys slaptuose-ir privačiuose- kalėjimuose būna visiškai kitomis pavardėmis.

Brolio klasiokai turi valstybines vietas (kas departamentui vadovauja,kas apskrityje Vyriausybės atstovu net buvo) , po jo dingimo nustojo bendrauti- nebėra žmogaus – nebėra ir problemos. Kai paskelbiau paiešką, man skambino Mindaugas Balčiauskas, ir atsargiai teiravosi,ar brolis ateis į “Plytines”- buvo tokia klasės šventė. Kaip suprantu,jis puikiai galėjo žinoti,jog brolis daugiau niekada nebeateis į “Plytines”, bet paskambinti kažkam iš klasiokų reikėjo. Po to Mindaugas niekada nebekėlė ragelio, jeigu skambindavau. Kažkuriuo metu buvo Vytauto Landsbergio padėjėju. Kitas klasiokas tai Audrius Skaistys – išsidraugino iš facebooko,o jo brolis advokatas Gediminas Skaistys, mano praktikos vadovas,kai studijavau teisę – Vilniaus miesto apylinkės teisme, išgirdęs,kad dingo brolis, pabėgo atatupstas (keistas bėgimo būdas- tarsi bendrauji su pašnekovu- bet bėgi),sumurmėjęs, jog jam reikia ruoštis bylai. Gediminas Skaistys priklausė Artūro Skučo Parlamento apsaugos tarnybai “ATAS”,Pastatų apsaugos tarnybai (A.A.Skučas.Pėstininko užrašai,2012,p.283).

Klasiokai tarnybos vietas galėję gauti už detalų informacijos perdavinėjimą, o ne už parlamento gynimą: juk ši valstybė yra hibridinė- joje vis dar stipriai valdo KGB persitransformavę likučiai. Štai šalia Bako tursena KGB’isto brolis. Gal net pats vadovauja Bakui,bet kai turi draudimą dirbti valstybės tarnyboje, nusiuntė brolį. KGB tai tokia stipri organizacija, kuri žino būdus, kaip toliau valdyti valstybę. Tai labai lojalių ir vienas kitą palaikančių asmenų sambūris – bet jiems “valstybės” ar “tėvynė” tai nėra kategorija, dėl kurios jie susibūrę. “Jų” “valstybė” yra jų organizacija: tokiu būdu Lietuvoje egzistuoja antrasis Sodros biudžetas, yra tokia Sodra Sodroje. Apie ją žino nedaugelis – tik tie, kam ji skirta. Viena ir kita sodra visiškai atskirtos, ir nemato viena kitos duomenų. Tai yra neįtikėtina, bet tokia realybė neo- KGB Lietuvoje. Na, o jeigu tu negali pats dirbti- tu registruoji brolį patarėju, ir toliau dirbi, kur tau priklauso – valstybės valdyme. Taip veikia buvusių KGB-istų smegenys, nes šita Lietuva priklauso tik jiems, visi kiti gali išvažiuoti. Todėl ir yra įmanomi ir slapti kalėjimai, ir prezidento, visuotinuose rinkimuose išrinkto,nuvertimas.

Pavyzdžiui,tik alternatyvios sodros egzistavimas paaiškina tokius fenomenus, kaip darbas 5 etatais,kaip yra nustatyta profesiniame Mindaugo centre.Pati irgi esu dariusi eksperimentą ir dirbau 2 etatais, ir laukiau, kada paaiškės. Sodroje nepaaiškėjo niekada. Matyt vienas etatas ėjo normalioje sodroje, o antrasis – toje kitoje. Net nedarbo išmokos (ligos pašalpos- tos, kur moka už pirmą nedarbo dieną ) laukiau 7 mėnesius.Jeigu kalba eina apie “kitą sodrą”, ten įprasti terminai negalioja.

O sugrįžtant prie vaikų – agentų temos, pažymėtina yra tai,jog atsiminimų knygose apie tarpukarį slaptųjų pogrindžio organizacijų dalyviai mini pastebėję vaikus- agentus, kurie rinkdavo informaciją apie juos.

Apie tai, jog Amerikos kalėjimuose yra kankinami vaikai – nusikaltėliai, irgi sukurtas ne vienas filmas.

Na, o kad mano asmeniška teta jau yra buvusi slaptame kalėjime El Pase ir buvo kankinama – rašiau viename iš rašinių. Tačiau tai nesutrukdė jos sūnums siekti karjeros, ir kopti milijoniniuose versluose. Kažką paaukoji- kažką gauni. Visuomenė išsigimė iki to, kad tėvą motiną jau parduoda. Ir tai dar ne pabaiga.

Mano šeimoje paaukotas ne tik brolis, dingusi ir jo dukra, bet kiti šeimos nariai- klesti, skraido į Briuselį, dalyvauja kaip Bakas, profsąjungų veikloje. Tai ne visuomeninė veikla- tai labai dideli pinigai, fondų fondai. Užėmimas vietos - kuri socialiai jautri tam, kad nebūtų niekas daroma,kad darbininkųir darbuotojų teisės niekada Lietuvoje nepasikeistų, nebūtų apgintos- reikalinga vergų visuomenė. Jeigu buvo galimi slapti kalėjimai ir dar slaptesni kalėjimai kalėjimuose- galima ir totalinė visuomenės kontrolė visur.

Bakui toks ir atsakymas, jog visos karių, pareigūnų,mokytojų, ir kitokių profesijų teisių gynimo asociacijos ir profsąjungos yra saugumo veikla. O jeigu tai perauga į bendradarbiavimą su Rusija, tada kalba eina apie išorinį kontržvalgybos skyrių.

Bakas su savo laišku Rusijai buvo reikalingas tam, kad laikui atėjus, ir verčiant šitą valdžią,ištrauktų Bako”agentavimą Rusijai” kaip kortą,ir ją padėtų ant stalo. Žygimantui Pavilioniui, ar kažkuriam kitam konservatoriui neatlaikė nervai laukti, ir jie sugadino viską.

Klausimas – kada mes Lietuvoje atliksime Vytauto Pociūno žūties tyrimą, CŽV išvogtų milijonų, skirtų Baltarusijos opozicijai, tyrimą,bei kada mes apžvelgsime, kokią žalą Lietuvai padarė Blackwater, ir “violetinės skylės”? Šlepetinis diedukas dar gyvas, dar ir atsakomybėn patraukti jį galima. Dalia Grybauskaitė irgi, panašu,jog sveikata nesiskundžia, ir nors gyventojams į laiškus neatsako (gal turi dislekcijos sutrikimą) – bet liudyti parlamentinei komisijai juk galėtų. Dislekcija neleidžia sklandžiai dėstyti minčių raštu, bet dislektikai būna geri oratoriai, turi gerą girdimąją atmintį. Pamenate insidentą, kaip ji nesugebėjo atsakyti į “neparuoštą klausimą”? Juk tai- klasikinis dislekcijos požymis.

JAV Senatas aiškiai pernai įvardijo, jog slapti kalėjimai Lietuvoje buvo. Lietuvos atsako kol kas- jokio.

Graužinienė turėjo kalbos sutrikimą, bet buvo Seimo pirmininke. Pirmoji šalies ponia nesugeba atrašyti į laiškus. Kažkokios keistos valdžios nusipelnėme. Ir dar ta galimai sutrikusiųjų valdžia palaikoma visokių privačių “kontrakterių”- jeigu nekalbėsi, kad rusai puola, bus blogai, Bakai,pamąstyk. Kad nebūtų į šalį nei žingsnio- patarėju pastatytas KGB-isto, nuolat besibylinėjančio su Lietuva EŽTT- brolis.