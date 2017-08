Landsbgrybostano suspaustos ekonomikos stebuklai

Kristina Sulikienė

Aš suprantu Dalią Grybauskaitę:sunki tarybinė vaikystė, tėvas–NKVD gaisrininkas. Bet nereikia šitaip tyčiotis iš pamatinių ekonomikos dėsnių ir demonstruoti totalią nekompetenciją.

O kad jos arši klapčiukė, finansų arkliagalvė nieko nesigaudo- o ji čia tą ekonomiką po Kubiliaus kubilu ir spaudė- parodė viena TV diskusija, kur Loreta Graužinienė aiškino konvencinę prievolę kelti minimalią algą (net ir šiandien ji yra juokinga- bet darbiečiai pažadus pakelti minimalią algą iki 1501 litų (iš ko pamenate,konservatoriai net apsiseilėdami tyčiojosi) –įvykdė. Dabartinė minimali alga net didesnė,negu darbiečių senasis rinkiminis pažadas.

Pamenu, Šimonytė įrodinėjo TV laidoje ne per ekonominius argumentus(jokių iš tikrųjų argumentų ji neturėjo), tuo labiau, ji nežinojo minimalios algos apskaičiavimo formulės- jog ji sudaro 60 proc. vidutinės šalies algos – o per kažkokią „suspaustosios ekonomikos“ ideologiją, kuria šventai tiki ir ekonomistė Dalia Grybauskaitė, ir šia teorija tikėjo tiek senovės Egipto vergvaldžiai, tiek ir Lietuvos bajorija, varydami valstiečius į lažą. Kuo viskas baigėsi, juk žinome iš istorijos. Neįmanoma žmogaus užspausti, pavergti ilgam- nes žmogus yra gamtos dalis.

O bet koks užspaudimas gamtoje duoda didžiulį atoveiksmį.

Ukrainos „Maidanas“ buvo įmanomas tik todėl,kad ten, Ukrainoje, irgi buvo be proto mažos algos daugelio žmonių, ir susiformavęs oligarchų klanas,kuris dalinosi viską iš eilės Ukrainoje.“Suspausta ekonomika“ lėmė,jog ketvirtus metus kai kuriose derlingiausiose Ukrainos žemėse nei sėjama,nei akėjama.Anksčiau pardavinėjusi javus net Kinijai,matyt greitai Ukraina turės juos importuoti. Karo kurstytojai juk nežino taisyklės, jog bloga taika geriau negu geras karas.

Lietuvos Dalia, manoma, palaikė ir palaiko Ukrainos maidaninius įvykius- vien dėl to, jog tai geras būdas dėmesiui nukreipti nuo peralkusios tautos akių. Ne paslaptis, jog Dalia žino,kad senoliai iš 200 eurų nepragyvena,ir jiems tiek pat ir dar daugiau siunčia iš emigracijos anūkai. „Emigrantai susiunčia antrą Lietuvos biudžetą“,džiūgavo komjaunuolė Rasa, ir tada supratau,jog konservatoriai emigrantų pinigus įtraukia į „biudžeto planavimą“. Pamenate, kaip ana valdžia nutarė,nebeduoti jokių kompensacijų tiems, kam anūkai ir vaikai atsiunčia pinigų?

Kubilius Aleknaitė – Abarmikienė,Zingeris, 2014 metų vasarį Seime krykštavę dėl vykstančio Maidano, kai piliečiai mėtė Molotovo kokteilius į policininkus ir užiminėjo parlamentą – juk tikrai nenorėjo,kad štai čia Vilniuje tas pats vyktų. Mačiau juos krykštaujančius ir vapančius apie kažkokias „tituškas“, kurios vėliau paaiškėjo, esančios

„Pravyj sektor“,ir darėsi koktu.

Beje,daugelis “suspaustosios ekonomikos“ šalininkų net nesiruošia patys susispausti.

Be to, prieš rinkimus keltas klausimas, kam Šimonytei Seimo nario vieta, jeigu ji kažkokiame tarptautiniame valiutos ar bankiniame fonde,ar komisijoje gauna 10 kartų daugiau? Tai, jog konservatoriai nemoka nei skaičiuoti, nei prognozuoti.matėsi ir iš jų vedlio elgesio. O kad praloš rinkimus-galima buvo tikėtis, nes žarstomi pažadai buvo iš fantastikos sferos:„ mes turime naują planą Lietuvai“- kas čia per planas? Partijos vedlys- neapsisplunksnavęs ir dar Anūkas to, kuris privedė Lietuvą iki tokios būklės - nes Lietuvai vadovauti paskyrė Dalią- (sakė,tai bus mūsų Lietuvos Dalia) Gabrielius Landsbergis skubiai grįžo iš Europos Parlamento, išėjo į Seimą („aš esu būsimas Lietuvos premjeras“,gyrėsi), kur jis gauna apie 10 kartų mažesnę algą, ir dar Vilniuje turi totalią žmonos ir senelio (o gal ir valdingos mamos – ji juk žmoną jam surado ir liepė su ja gyventi) kontrolę.

Dabar grįžkime į mokyklos laikus ir prisiminkime,ką mums dėstė istorijos pamokose apie Didžiąją Amerikos depresiją ir Maršalo planą.

„Geriau darbininkui mokėti, kad jis iškastų griovį ir jį po to užkastų, negu kad ekonomika stovėtų suspausta“.

Prašau- 10 klasėje juk mokėmės.

Kas pas mus vyksta? Visiškai atvirkščiai, ir dar blogiau: geriau darbininkui už kelio tiesimą, geležinkelio klojimą, o mokslo žmogui – už išradimus,nemokėkime nieko, tai yra, numeskime elgetišką minimalią algą. Tegul perka vieną savaitę per mėnesį,o visas kitus tegul vaikšto užsispaudęs, ir nepatenkintas viskuo. („Suspaudimo“ teorija teigia, jog badaujantis žmogus yra nuolankesnis,su viskuo iš baimės sutinka. Tačiau šita teorija iš fantastikos sferos, nes gamtos dėsniai kiti.)

Štai koks Lietuvos planas.

Didžiosios Depresijos Amerikoje išsprendėjai pasukiotų Lietuvos „strategams“ pirštą prie smilkinio.

Na ir kas čia laimi, kad žmogus neturi pajėgumų nieko nusipirkti? Ar matėte,kiek maisto išmetama kas dieną? O kam naudingos tuščios stovinčios kavinės, arba gyvenančios vien iš banketų (čia regionuose) – nors tūlas gyventojas užeitų pavalgyt, jeigu būtų valgyklų tipo maitinimas. Kodėl net kaimuose maisto kainos viešajame maitinime užkeltos iki Vienos,Paryžiaus kainų? Ar tik ne tam,kad žmogus negalėtų oriai viešoje vietoje pavalgyti,o ne amžinai tarp puodų ir rūpesčių būti paskendęs?

Vieną tyrę archeologai atrado,jog šios Austrijos sostinės centre XIX a. butai neturėjo virtuvių – paaiškėjo,jog buvo susiformavusi kultūra valgyti pačioje esančiose kavinėse. Nenorima,kad Lietuva būtų europietiška, kad žmonės jaustųsi oriai. Atsiranda koks kebabo kioskas regione, būtinai prisistato inspekcija,ir priverčia jį užsidaryti- nes žmonės atsipalaiduoja, nusiperka skaniai,greitai pavalgyti.Negalima. Sunkiai dirbantis kelio darbininkas, ar plytas kraunantis būtinai pirks,nes jam gamyba turi nesustoti nuolatiniu ciklu. Negalima. Geriau tegul nebūna vietovėje jokio greito maisto kiosko. Tokia ideologija, ir ji akivaizdi. Pabandė parduotuvė prekiauti šviežia mėsa – irgi prisistatė tikrintojai,ir prirašė protokolų. Ir liko tik šaldyta. O žmonės tada važiuoja į centrą pirktis.Arba į Lenkiją. Taip geriau.Kaimynams ekonomiką keliame. Juk jeigu vienoje vietoje spaudi – kitoje atsitiesia. Pabandykite užlenkti jauną medį- atgal taip šoks,jog iš kelio teks trauktis. Gal mūsų valdžia mus laiko sustabarėjusiais uosiais,arba stuobriais (negyvais). Bet net stuobrys gamtoje vykdo tam tikrą ekosistemos funkciją. O tikėtis iš žmogaus, kad jis nereaguos, ir bus kaip negyvas- tai neįtikėtinas eksperimentas su lietuvių nacija vykdomas!

Tiesa, dar labai įdomus dalykas, jog ūkininkų pienas kainuoja tik 50 centų už litrą, o iš jų superka po kelis centus, tada skiedžia daug kartų, dar prideda miltelių,ir mums prakišinėja po 80 centų, kartais netgi su užrašu“ekologiškas“ir už 1,30.

Išeiti iš „suspaustos ekonomikos“ užburto rato ūkininkai ir renkasi geriau pabandyti paprekiauti tiesiai iš rankų į rankas.

Maloniai nustebino Eržvilko ūkininkas (Panevėžio rajonas),prekiaujantis geru,šviežiu pienu Kauno Šančiuose.

Belaukdama autobuso, net nepastebėjau jo mobilaus pieno kiosko - nes tokioje vietoje net nesitiki,kad tokį gali rasti. Kai pagaliau pamačiau šaldytuvą,ir jame sudėliotą pieną, bėgte nubėgau, paėmiau 3 litrus, jeigu būčiau galėjusi panešti daugiau, būčiau ėmus 6.

Šis ūkininkas- geriausias pavyzdys,kaip negalima pasiduoti “suspaustai ekonomikai“, ir tuo labiau, pilti pieną į griovius.

Kaimiškas pienas pasidarė absoliutus deficitas. Vienoje gyvenvietėje, turinčioje 10 000 gyventojų, tebesurasi 1-3 karvių laikytojus- pienininkus, o ir tie patys susiduria su tiek įvairiausių problemų, apribojimų, planinių ir neplaninių tikrinimų,jog būna,numoja ranka ir parduoda karves- dėl šventos ramybės.

Mūsų apylinkių ūkininkė irgi pasakojosi, jog buvo kontrolė, liepė jai klijuoti etiketes,informuoti gyventojus, jog reikia virinti pieną. Klausė,kodėl toks mažas šaldytuvas. Ji,vargšė nesugebėjo jų įtikinti, jog žmonių,norinčių pirkti, yra tiek daug, kad tarpinė stotelė – šaldytuvas, ar specialus butelis su etikete – net neatsiranda pardavimo procese –žmonės gauna “tiesiai iš karvės“ (ir į savo trilitrinius stiklainius), o ką daryti su pienu, jie ir patys geriau žino. Bet ji žinojo, jog gali būti nubausta už tokį praktinį paaiškinimą, todėl su viskuo sutiko,linksėjo galva, ir tokiu būdu atsikratė tikrintojų. Žmonės perka net rūgusį pieną - produktą, kurio nėra parduotuvėje: yra tik jo imitacija, tikras anekdotas.

Negali supakuoti rūgusio pieno, nes jis yra rūgimo procese. Vis tiek tas atšaldytas ir supakuotas „rūgęs pienas“,bus tik tam tikra rūgusio pieno imitacija, ir jis niekada nesurūgs iki tokio lygio, kad galėtum pasidaryti varškės.

Šiaip, manau, Dalia Grybauskaitė arba Ingrida Šimonytė save laiko „aukštesniais žmonėmis“. Jos turbūt nežino, kad varškė atsiranda iš pieno,ir kad pienas negali kainuoti 10 centų,nes tai yra pasityčiojimas net ne iš ūkininko,o ir karvės.Jeigu karvės žinotų “suspaustos ekonomikos“ teoriją Lietuvoje,jos turbūt tą pačią dieną atsisakytų toliau gaminti pieną. Buvo ūkininkų akcija Vilniuje, kur jie nemokamai dalino pieną (prieš tai buvo akcija- kai protestuodami prieš sankcijas Rusijai, jie išpylė į griovius 2 tonas pieno-jiems buvo uždrausta išvežti į Rusiją, ir pienas ėmė rūgti talpose, tai ūkininkai tiesiog išpylė į vertingą produktą į laukus).

Su 2 tonomis pieno galima buvo pamaitinti pusę bataliono. Atiduoti vaikų namams,ir seneliams,galų gale,badaujantiems ir skurstantiems Lietuvos gyventojams (apie 25 proc.žmonių gyvena skurde, o 1/3 Lietuvos gyventojų gauna pensijas, kurios yra apie 200 eurų- jų užtenka lygiai savaitei, toliau žmogus niekur neina,nieko neperka, sėdi namie. Dalios Grybauskaitės ideali suspausta Lietuva- kai Vokietijoje pensininkai keliauja, fotografuoja,džiaugiasi gyvenimu.)

150-200 eurų pensijos būti irgi negali, nes tokio dydžio pensija pažeidžia Europos socialinę chartiją, kurios narė yra Lietuva.

Bet juk arkliagalvė nežino- ji išsidraskytų laidoje ir dėl pensijos dydžio būtinumo.

Nežinau, ar taip nusišnekantys žmonės bandė gyventi už 200 eurų per mėnesį Lietuvoje.

Jie turi planą “kitiems“. Grybauskaitė net be 11 apsaugininkų (kas labai daug kainuoja) nebegali gyventi. Jos poreikiai auga. Patarėjų irgi už milijoną eurų gal per metus. Bet nei vienas jų nesugeba patarti, jog jeigu laikysi tautą pusbadžiu,ji gali ir sukilti. Ne visi nuliūsta, ar susigūžia, pastatyti ant bado dietos.

Gamtoje pastebimas dalykas, jog gyvūnai pasiunta, pasidaro agresyvūs, jeigu jie negauna paėsti.

Jokios katės ar šuns neįtikinsi gyventi su penktadaliu pajėgumų. Šuo nusitrauks nuo grandinės ir išeis gyventi kitur- kur yra maisto. Žinodami šiuos gamtos dėsnius,konservatoriai su socdemais jau išvarė virš 1 mln. Lietuvos gyventojų.Bet patys kažkodėl lagaminų nesikrauna: socdemų partiečiai rasti valstybės tarnyboje. Tas pats valstybinėse įstaigose: sukaišiojo saviškius,ir tikėjosi,jog bus iki gyvos galvos. Žalieji valstiečiai net nežino, kaip visa tai išmėžti, juk rėks, kad „persekioja politiškai“. Bet kai konkursai nevykdomi, o laimėtojai aiškūs iš karto – tai nėra nei skaidru,nei demokratiška. Pamenate, buvo Pūkas TV laida, kai Kauno miesto savivaldybė urbanistikos skyriuje žurnalistai atrado su viduriniu išsilavinimu dirbančią „vyr. specialistę“.

Ne tik žmonės buvo išvaryti.

Dar labai daug negimė – išimtis konservatorių tarpe Rimantas Dagys- kuris suskaičiavo, kad Lietuva praranda apie 30 000 gyventojų per metus, vien skaičiuojant, kiek padaroma abortų, įvyksta persileidimų, ir kiek iš viso nepradedama vaikų – nors yra ir amžius porų tinkamas, ir turėtų sveiki žmonės gimdyti.

Konservatorius Dagys su valstiete žaliąja Baškiene dar 2015 metais kėlė šiuos klausimus spaudos konferencijoje Seime.

Dabar jau Baškienės partija valdžioje, ir mes matome, kaip šiai partijai bandant priimti nors vieną ar kitą demografinį įstatymą, tie patys konservatoriai šoka prieš – įdomiausias būna „vertybinis“ argumentas. (Kad negalima leisti dirbtinio apvaisinimo,nes neva reikia saugoti kažkokias vertybes.Tik ar mirties kultūra yra vertybė? Kai negimsta vaikai, ir tuštėja Lietuva...)

Didžiausia Lietuvos vertybė – kad nebūtų čia žmonių. Tik konservatoriai Landsbergis, Kasčiūnas,jie apsivaikavę iki negalėjimo, jie „kitokie“.O visi kiti tegul išvažiuoja.

Tas mąstymas persišviečia, yra įvykęs labai didelis ideologizavimas jaunųjų „mąstytojų“. Tuo pačiu jie patys išskyrus Anūką, tarpsta, vis didesnio dydžio drabužių jiems reikia.

Dalia Grybauskaitė antrąją kadenciją plečiasi. Linas Linkevičius- irgi. Kariaudamas Donbase, jau nebeįlenda į neperšaunamą liemenę XXXXL dydžio. Reikės didesnio.

Beje,pasiskaitome naujausią skandalą, kai atleistas Maisto ir veterinarijos tarnybos vadas Milius niekur negali dirbti, kas dieną, kaip jis pats skaičiuoja,praranda po 1000 eurų- nes toks jo, tarptautinio eksperto, įkainis. O jam dėl bylos, kuri visiškai užstrigusi (o prokurorai juk sugeba,pažeisdami visus procesinius terminus, bylas vilkinti dešimtmečiais – tyrimas tik dėl tyrimo,o ne dėl rezultato) – neleidžiama dirbti ir išvykti.

Tai rodo, jog “suspausta ekonomika“- štai,neleisti kompetetingam asmeniui dirbtiir užsidirbti- yra kerštas.

Vadinasi,Grybauskaitė, Šimonytė,o dabar jau ir Skvernelis- kerštauja Lietuvai.

Žiūrėkit,kas buvo, kai jis pabandė vėl kelti minimalią algą – per mokesčius. Nes minimali alga, tai 60 proc. šalies vidutinės, o aišku,kad ne visiems blogai sekasi- vėl matyt maximų ir lidlų vadovai išsimokėjo milijonus, todėl pakilo ir šalies vidurkis.

Taigi, Skvernelis vasarą, kai niekas neskaito laikraščių, išlemeno, jog kels algas- nurodys nebeskaičiuoti pajamų mokesčio nuo minimalios algos.

Ką jūs – Grybauskaitė išlindo su savo “ragatke“ ir šovė:‘

„Tada aš nesirašysiu. Biudžetas praras 18 mln.“

Girdėjot runkeliai- jūs išlaikot biudžetą.

Bet juk tai apgailėtina.

Vien daugelio mažų mokesčių administravimas kiek kainuoja. Pigiau yra paimti iš vienos vietos didelę sumą, negu ją surinkti iš šimto tūkstančių žmonių.

Juk mokesčių surinkimui reikia įdarbinti visą gvardiją mokesčių surinkėjų.

Po to jie skambina dėl 54 centų, ir jaučiasi labai teisūs, nors skambutis daugiau kainuoja.

Visiškas valstybės išgimdymas iki tokio lygio, kad tikimasi, jog žmonės susitaikys su esama padėtimi, rodo, jog Dalia Grybauskaitė mano galėsianti pabėgti iš Lietuvos,ir jai nebus taikoma jokia atsakomybė už padarytus galimus nusikaltimus prieš Lietuvą- visų pirma, aferą “Independence“, kai šio laivo akcininkas kažkoks norvegas, o firma registruota ofšore.

Kai už laivo nuomą mokame mes, bet tų dujų net nematome. Pavyzdžiui,paklauskit savęs ir kaimyno: ar jam reikia „Independence“ dujų.

Turbūt kaimynas atsakys,jog jis kūrenasi kieto kuro briketais. Pakelkite rankas, kiek žinote namų, kurie kūrenasi „Independence“ dujomis? Nežinau nei vieno.

Kaunas pasistatė biokuro katilinę, o Lietuvos monopolininkai trukdo pradėti jai dirbti. „Kauno diena“ rašė prieš kelias dienas apie tai- bet didesnis ažiotažas nekilo. Katilinė gali apšildyti vieną rajoną. Kaune be to, dar Vilijampolėje išlikusi vietinė katilinė. Kartais netgi kaime yra likusi katilinė nuo tarybinių laikų, ir ji apšildo visus namus, bei gamyklas toje vietovėje.

Pasiteiraukite, pasidomėkite- sužinosite įdomių dalykų.

Katilinėje dirba žmonės, kartais net su aukštaisiais išsilavinimais. Kartą į radiją paskambino iš vieno kaimo inteligentiška moteris, ir pasakė, jog ji dirba katilinėje, prižiūri pakurą. Radijas tą rytą prašė skambinti įdomesnių profesijų atstovus. Tai ta moteris paskambino, prisistatė, jog kūrikė yra,ir visai gyvenvietei prižiūri šilumą.

Pasakė,jog išsilavinimą turi,bet turi namą toje vietovėje, šeimą, ir buvo tokia galimybė eiti dirbti tokį darbą, ir nuėjo. Iš šios radijo istorijos ir sužinome,jog yra vietovių,kur yra katilinės, ir ten ne tik kad kūrenama pjuvenomis, kitu kuru,bet ir gali dirbti ir užsidirbti žmonės.

Jeigu Grybauskaitei rūpėtų Lietuva, o ne jos sekta, ji kiekviename kaime pastatytų po katilinę, ir sukurtų po kelis etatus. Ir taip vėl nustotų išsivaikščioti Lietuva.

Kažkada kai 2011 metais ji mąstė savo galva,tada ji pasakė į TV ekranus,jog Grigiškėse yra pjuvenų kalnai,ir jie galėtų būti sukūrenami,ir tai būtų 10 proc. Vilniaus energijos. Tik pasakė šią tiesą, stovėdama prie tų pjuvenų kalnų- ir nutilo amžiams.Išlindo ji po to su „Independence“.

O juk ji buvo teisi- štai mūsų gyvenvietėje yra plytų fabrikas. Pagrindinis jo kuras – pjuvenos. Nesigilinant į detales, numanytina, jog jas gauna arba dykai, arba pusdykiai – nes pjuvenų laikymas jau yra atliekų tvarkymas, o už tai reikia mokėti. Todėl apylinkėse veikiančios medienos įmonės atsikrato atliekų,o plytos gamyklinė vertė iš karto mažesnė. Algos toje gamykloje yra apie 900 eurų (tų,kurie dirba prie pakuros, krauna blokelius;formavimo skyriuje- mažiau,bet tendarbas lengvesnis, gali dirbti ir moterys).

Protingai,ūkiškai tvarkantis,labai daug žmonių gali būti laimingi,ir net turtingi.Deja, tai beveik pavieniai atvejai, o masiškai papiltęs neūkiškumas, ir ta vadinamoji “suspausta ekonomika“, kuri šalį prives prie kracho.

Ir dar dėl ginklų prekybos(nes tai „ekonomikos“ rūšis- tiesa,šešėlinės). Tegul nesidžiaugia ginklų prekybininkai. Juk ši „prekybos rūšis“, vis tiek yra pavojinga,paslaptinga,ir vis tiek kas nors kada nors patikrins.

Jau plika akimi matosi mūsų šalies kariams,kad vyksta ginklų grobstymas iš sandėlių,ir jų perpardavimas kariaujančioms šalims.

Tačiau, kaip teisingai sakė viename vaizdo įrašė signataras Zigmas Vaišvila – ginklų prekyboje turi būti galutinis Vyriausybės sertifikatas. Ir jeigu ginklas yra perparduodamas- jis nebeturi galutinio vyriausybinio sertifikato. Tokia prekyba yra nelegali.

Kariai savanoriai patvirtino, jog pernai buvo gautos ginklų siuntos, ir jos buvo tik formaliai atneštos į dalinius,ir pasimėtė sandėliuose. Ir jos net nebuvo išpakuotos. Po to jos buvo išneštos ir dingo.

Tą patį pasakojo „specukai“, tarnavę Afganistane.

Jų ginklai nebuvo pas juos- jie buvo kažkur supakuoti. Nors situacija ten įtempta,ir bet kada galėjo ištikti situacija,kai būtų reikėję atsišaudyti prieš islamistus – Lietuvos kariams kažkurioje iš misijų net nebuvo išduoti jų ginklai,jie net nežinojo, kur reikėtų bėgti jų pasiimti.Matote, vėl ta pati situacija – ginklai dėžėse. Koks peršasi atsakymas? Kad jie buvo perparduoti. Na toks logiškas atsakymas ateina į galvą, nes kitaip kam ginklus laikyti dėžėse ir dar supakuotus? Juk kiekvienas karys turi ryte gauti ginklą,jį nešiotis visur, o vakare padėti į ginklinę. O ypatingų situacijų zonose jis turi nesiskirti visą parą su savo ginklu. Tačiau, aiškėja, Afganistane kariai kartais paliekami beginkliai. Tie ginklai jau be galutinio sertifikato iškeliauja nežinia kur. Mūsų kariai klusnūs, praplautomis smegenimis. Jie vėliau pasirašys ant bet ko, net velniui dūšią parduos,kad tik gautų algą. Todėl neatmestina,jeigu ginklas parduodamas,karys surašo raportą,jog bevažiuojant kalnuota vietove,jis tą ginklą,užpultas talibų, tiesiog pametė. Arba maudantis duše jam įkrito į kriauklę.

Gal ir neateis atpildo valanda – juk daugelis misijose dalyvavusių karių žuvo vėliau nelaiminguose atsitikimuose, šiaip kažkur dingo,kad niekada nepapasakotų apie nusikaltimų žmogiškumui ir ginklų prekybos mastą. Neįtikina istorija, kaip visiškai tvarkinga mašina važiavęs buvęs specialiųjų operacijų dalyvis,dar visiškai jaunas kariškis, staiga iššoka į priešingą juostą,palenda po fūra, žūsta, o žmona su vaiku lieka gyvi tik per stebuklą. Atkreiptinas dėmesys į avarijos nuotraukas yra tas,jog šio kariškio mašinos ratas lieka gulėti kažkur visiškai atskirai nuo avarijos. Ir atsišriubavo būtent vairuotojo pusės ratas. Neįtikėtinai skamba,jog toks patyręs karys būtų nepastebėjęs, kad atsuktas ratas.Būtų vežęs taisyti. Prisukęs.Jeigu varžtai šiek tiek lieka neprisukti, mašina išlaksto į gabalus,būtent važiuojant dideliu greičiu,kai stabdoma. (Atleisti varžtai įsitempia, o stabdant viskas pasileidžia. Iš kur žinau? Nes mano mašinai buvo taip padaryta. Padarė mano asmeniškas meistras, tame autoservise taisiausi keliolika metų iš eilės. Laimė,“atšriubavau“, važinėdama 30lm/h. Nuojauta tokia buvo- pravažinėti lėtai mašiną. Atsišriubavo,mašina tiesiog staugė.Ar meistras atsiprašė? Ne,jis pradėjo siautėti, kad pastebėjau,ką jis pridirbo.Jo šefas jam liepė užsičiaupti ir pertaisyti. Bet taip,kad viskas būtų priveržta. )

Čia labiau panašu į diversiją. O mirę juk nekalba. Karys buvo apdovanotas už ne vieną sėkmingą misiją. Kur tarnavo- neparašyta. Sėkminga misija Lietuvoje laikomas ir Irako okupavimo fiasko, kai užsibrėžę įrodyti,jog Huseinas laiko cheminį ginklą, nieko nerado,bet sugriovė labai gražią šalį. Vėliau mūsų kariškiai apsidovanojo ordinais, pavadinimu „Irako laisvė“.

Vėliau kai kurie patys tapo laisvi – atgulė amžinojo poilsio, būdami dar visiškai jauni. Ar tikrai tokia turi būti tarnybos Lietuvos kariuomenėje kaina? Beje, visos misijos neįeina į tarnybą LK. Nuo jų galima tiesiog atsisakyti. Tai yra užsienio kariuomenių ir tarptautinių organizacijų organizuojamos „savaitgalio išvykos“. Kiekvienas karys anketoje, stojant į kariuomenę,be to, einant per medicininę komisiją, yra klausiamas, ar sutiktų vykti į misiją. Ir ten yra atsakymai „taip“ ir „ne“. Po atsakymais dedamas parašas. Kas kursto mūsų jaunimą pasirašinėti,jog jie sutinka vykti, o vėliau skleisti toje pačioje kariuomenėje gandus, jog privaloma yra vykti? Neprivaloma. Mes neturime jokių įsipareigojimų Islamo kraštams, ir ten nieko nepalikome. Vienintelis atsakymas peršasi,jog tos visos misijos reikalingos mūsų vadukams-nes paskui karius galima siųsti neišpakuotas ginklų dėžes,be vyriausybinio sertifikato. Nes apsimetama, jog tos dėžės su neišpakuotais ginklais yra skirtos mūsų kariams.

Pabaigai dar viena suspaustosios ekonomikos grimasa.

Pamenat, kaip pernai kilo “kalafijoro maištas“. Kalafijoras nėra tokia jau tipinė Lietuvos daržovė.

O štai pomidoras ir agurkas sudaro lietuvio raciono dalį.

Pernai daugelis atkreipė dėmesį, jog agurkai ir pomidorai kainuoja arti 3 eurų už kilogramą.

Prekybininkai bandė teisintis,jog augina po mažai, ir todėl kainos tokios.

Tačiau kilo tokia pasipiktinimo banga,kad šiais metais pomidorų galima rasti ir po 69 centus. Juk tokios kainos ir yra Europoje. Nesvarbu,kad mūsų nuprotėję derybininkai susitarė pirkti bananus po 1,45 euro- kažkaip ir ši problema susitvarkė su Lidlo atėjimu. Jau galima skanauti žemomis kainomis.

O agurkų kaina išliko stabiliai aukšta – apie 1euras už kilogramą.

Todėl kiekvienas sumanus lietuvis auginasi šią daržovę namuose.

Tačiau tiems,kas nežino, kokia tai lepi ir reikli daržovė,pasakysiu: jeigu kg kainuotų 30 centų, aš tikrai neauginčiau, ir netūpinėčiau aplink juos kaip aplink mažus vaikus.

Atsikėlei ryte – eik laistyt. Vakare- eik laistyt. Paaugo daigas-pririšk.Nusimato šalna ar šalčiai- apdenk (jeigu auga ne šiltnamyje).Nusimato kruša su ledais – apdenk,nesišdaužys žiedus ir stiebus.

Skirtumas tik tas nuo monotoniško auginimo, jog man patinka, turiu tik 30 daigų. Daugiau jau gal ir neaprėpčiau.Kiti, būna prisiaugina keletą lysvių,vėliau peraugusius skina ir veža karučiais į kompostą. O tuo pačiu metu visose parduotuvėse prikrauta tonomis agurkų užkeltomis kainomis, jie, aišku,neišperkami, pagelsta,suvysta ir yra išmetami.

Ši suspaustos ekonomikos grimasa yra pati baisiausia.

Viena vertus, yra prigaminta produkcijos, - tik atrodo - pirk. Bet antra vertus, kaina tokia aukšta, kad labiau apsimoka tą prekę pasigaminti patiems. Tuo labiau, jog agurkų auginimui reikalingas tik vanduo, kuris dar neapmokestintas – nors ir tą žadėjo daryt valdantieji, kuriems patinka draudimai.

Labiausiai agurkus augina natūralus lietaus vanduo, tikėkimės, nereikės artimiausiu metu dėti skaitiklių ant lietvamzdžių. O kaip ant dangaus kabintų tuos skaitliukus Skvernelis – vis bandau įsivaizduoti. Gal pasiims į patarėjas seksualiąją Mildą – ji tai žinojo, kaip garinti actą tiesiai į debesį. Gal ir Skverneliui ką nors patars.