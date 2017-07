„Valstiečių“ propaganda slepia nusikaltimus Lietuvos gamtai

Aurimas Drižius

Praeitą savaitę Seimas „valstiečių“ balsais priėmė naują Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatymo redakciją. Tai pateikiama kaip didžiulis pasiekimas „investuotojams“, kurie hidraulinio ardymo būdu ieškos naftos, gręš gręžinius ar kaip kitaip niokos Lietuvos žemę.

Nors vietos bendruomenės Žemaitijoje jau daugelį metų sėkmingai priešinosi naujiems naftos gręžiniams, remdamiesi senos redakcijos PAV įstatymu, dabar „naftininkams“ jokio derinimo su vietos bendruomenėmis nereikės. Anksčiau naftininkams, norintiems gręžti žvalgybinius gręžinius, reikėjo su vietos savivaldybėmis suderinti PAV – dabar, pasistengus valstiečiams, tokio reikalavimo nebėra.

„Iš savivaldos buvo bandoma atimti veto teisę, tačiau ją pavyko iš dalies išsaugoti, tik gaila, kad ne taip gerai, kaip atrodė svarstymo stadijoje, - LL sakė Seimo narys Linas Balys, - ta savivaldos teisė yra apkarpyta, formaliai savivaldybės lyg ir galės nepritarti poveikio vertinimo ataskaitai, tačiau tam turės tik labai trumpą laiką. Jeigu vyriausybės pripažins, kad tai yra strateginis objektas, tada savivaldybės nebegalės jo stabdyti. Priimant šį įstatymą, buvo spekuliuojama viena ES direktyva, tačiau ji interpretuota Lietuvai nepalankiu būdu. Aš turiu omenyje naftininkų lobizmą. Jis nugalėjo ir dabar tos naftininkų kompanijos, kurios dirba Žemaitijoje, ir kur yra 22 tūkst. hektarų nacionalinio parko, galės gręžti ir siurbti naftą, tiesti kelius ir privažiavimus bet kur ir bet kada be jokio poveikio aplinkai vertinimo. Kodėl? Todėl, kad į įstatymą įdėta neva ES direktyvos nuostata, kad PAV taikomas tada, kai per dieną išsiurbiama 500 tonų naftos. Europos mastu ši nuostata gal ir yra logiška, nes ten visi išsiurbia daugiau, negu 500 tonų, o Lietuvoje tokia nuostata reiškia, kad naftos kompanijos daugiau niekada nedarys PAV, nes jos niekada neišsiurbia tokio kiekio per dieną. Jos išsiurbia po 17-20 tonų naftos per dieną. Todėl Lietuvoje, prisidengiant ES rekomendacija, naftos lobistai pramušė Seime tokią sau palankią nuostatą. Nors aš siūliau rašyti 500 tonų ir mažiau, ir tada naftos bendrovės turėtų daryti PAV ir dalyvauti atrankoje. Nes nesvarbu, ar jos išsiurbia daug, ar mažai naftos, vis tiek tiesia kelius ir naudoja visokią techniką. Nors RS teisės aktų reikalavimai nedraudžia šalims – narėms turėti griežtesnius įstatymų reikalavimus, negu nurodo direktyvos. Todėl aš manau, kad toks „valstiečių“ (arba, kaip aš vadinu, vištų koalicija) sprendimas yra nusikaltimas Lietuvai.

Dar aštresni kova dėl paukštynų. „Vištų“ koalicija, su kuria susimokė konservatoriai – ūkininkai, priėmė tokį nutarimą, kad tik dėl labai didelio laikomų paukščių skaičiaus paukštynams reikės daryti PAV. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galėsite statyti, pvz., paukštynus mokyklos kieme, ir jeigu jame bus mažiau, negu 40 tūkst. paukščių, jums nereikės daryti jokio PAV. Todėl manau, kad tai yra nusikalstamas savivaldybėms ir vietos žmonėms įstatymams. Todėl galima sakyti, kad kažkoks kompromisas padarytas ir kad neva savivaldybės kažkiek išsaugojo teises, tačiau tai yra didžiulis žingsnis atgal ir iš esmės pralaimėjimas tiems, kad rūpinasi gamta ir žmonių interesais. O tiems, kas rūpinasi verslo ir didžiųjų ūkininkų, kaip Ramūnas Karbauskis, interesais, šis įstatymas yra laimėjimas.

- Kaip manote, ar tai pirktas įstatymas, ar lobistai sugebėjo įtikinti Seimą? Juk anksčiau, prie Artūro Paulausko, įstatymus Seime masiškai pirkdavo už pinigus?

- Negaliu pasakyti, kad čia kas nors ką nors nupirko, tačiau aš mačiau dar nuo praeitos kadencijos, kaip šis projektas buvo svarstomas komitetuose. Pvz., toks „Investuotojų forumas“ su ponia Skyriene tiesiog daužydavo kumščiais stalą, ir nurodinėdavo, kaip viskas turi būti. Dabar matome, kad kaip tas „forumas“ norėjo, taip ir nutiko. Nors jiems priešinosi Savivaldybių asociacija, aplinkosaugininkai ir „žalieji“. Tačiau „žaliais“ kažkodėl pasivadinę valstiečiai šį klausimą prastūmė. Nors šiame įstatyme nieko nekalbama apie skalūnų dujoms išgauti naudojamą hidraulinį ardymą, tačiau naftininkai šį metodą naudoja ir gręžiant ir ieškant naftos. Taikant hidraulinio ardymo technologiją, naftininkams galima išgauti daugiau naftos. Todėl dabar naftininkams jau nebereikės daryti Poveikio aplinkai vertinimo, todėl jie lengvai galės naudodami hidraulinį ardymą, ieškoti naftos, ir žmonės ir savivalda niekaip negalės pasipriešinti, nes naftininkai pasakys, kad jie neišgauna daugiau negu 500 tonų naftos per dieną. Ir jokio PAV jiems nereikia. Šis įstatymas bus peilis visiems ekologiniams ūkiams, ypač Žemaitijoje, nes jie nebeatitiks reikalavimų – prie jų per arti bus visokie gręžiniai, vištidės ir kiaulidės. Todėl šioje vietoje „valstiečiai“ visai be proto priėmė tik stambiems ūkininkams naudingą įstatymą.

O dabar - kaip šis įstatymas pateikiamas "valstiečių" propagandoje:

Seimo LVŽS frakcijos pranešimas: „Nauja PAV įstatymo projekto redakcija: greitesni procesai ir daugiau skaidrumo“