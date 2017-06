Seime ir V.Bako galvoje - haliucinacijų proveržis (pildoma)

Seime ir V.Bako galvoje - haliucinacijų proveržis

Aurimas Drižius

Šiandien Seimas ir dauguma jo komitetų, įskaitant ir svarbiausią - Vytauto Bako vadovaujamą Nacionaliinio saugumo ir gynybos komitetą, praleido haliucinacijose. Nežinia, gal jie buvo ko apsirūkę ar pavartoję, kad visa dieną praleido kalbėdami apie tai, ko nėra, ir kas egzistuoja tik jų haliucinacijose - t.y. nesibaigiantį rusų puolimą ir rusišką propagandą.

"Laisvas laikraštis" nusiuntė V.Bakui paklausimą, kad būtų įvardintas bent vienas rusiškos propagandos pavyzdys Lietuvoje, ir kad būtų bent žinoma, kas tai per daiktas.

Nes kol kas rusiška propaganda įvardijama tik kažkieno internete brūkštelėta žinutė apie tai, kad neva NATO kariai Rūkloje išprievartavo nepilnametę. Žinoma, kad tai melas, ir kažkieno paleista antis, tačiau ar mažai tokių nesąmonių yra kasdien paleidžiama internetuose ir feisbukuose. Tik kitas klausimas - kuo čia dėti rusai? jie per savo rusiškas laidas kasdien transliuoja, koks geras yra Putinas, o mes per lietuviškas televizijas gauname analogišką porciją dezinformacijos apie tai, kokia geras Grybauskaitė ir kaip ji kasdien kovoja su rusais. Todėl nesuprantu, kuo mes geresni už rusus?

ir dar vienas klausimas - pratybose "Žaibo kirtis" yra planuojama, kad rusų specnazas ir diversantai, nusileidę parašiutais į Lietuvą, susirinks prie Marijampolės savivaldybės ir švaria lietuvių kalba reikalaus "Darbo, duonos ir pašalpų". Tačiau juos tučtuojau lietuviškais tankais sutraiškys atskubėję Lietuvos motorizuoti pėstininkai ir NATO sąjungininkai.

Į "Laisvo laikraščio" klausimą, išsiųstą prieš mėnesį Lietuvos kariuomenei, koks gudrutis generolas parašė tokį "Žaibo kirčio" scenarijų, atsakymo iki šiol nesulaukiam.

Todėl ir dabartinis V.Bako pareiškimas apie rusišką propagandą yra absoliučios paranojos pavyzdys. Iki rinkimų V.Bakas atrodė ir kalbėjo kaip normalus žmogus, tačiau net keista, kaip pasikeičia žmonės, patekę į tokias pareigas - gal jie iš tikrųjų ten geria kokias nors tabletes.

Aš jau net bijau V.Bakui pasiūlyti užsiimti kokia nors rimta veikla - pvz., pasiaiškinti, kas ir kaip užgrobė ir išplėšė 8 mlrd. litų vertės "Snoro" banko turtą? Arba kodėl "Independence" objektas yra neskaidrus "ofšoras", registruotas Bermuduose, ir kas to ofšoro steigėjai? Ar ne Dalia Grybauskaitė su visais savo kubiliais? ir kodėl vartotojams parduodamos dujos, pateikiamos per SGD terminalą, yra dvigubai brangesnės, nei kainuoja? Žodžiu, V.Bakui šiame poste veiklos iki kaklo, o jis svaiginasi kažkokiomis nesąmonėmis. Kita vertus, būtent todėl jis ir paskirtas į šias pareigas, kad nekeltų tokių klausimų, o visi, kurie bando juos užduoti, būtų vadinami kremlinais. Tačiau nebe tie laikai, ir visko nesucenzuruosi. Gaila, kad tie idiotai apsimeta to nesupranta

Nes iš tikrųjų neapsvaigus neįmanoma skaityti tokio teksto :

NSGK vadovo V. Bako pranešimas: „Kovodami su propaganda turime imtis kompleksinių priemonių“

2017 m. birželio 28 d. pranešimas žiniasklaidai

Seime įvyko bendras trijų komitetų posėdis. Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK), Kultūros bei Švietimo ir mokslo komitetų nariai aptarinėjo priešiškos propagandos nacionaliniam saugumui keliamas grėsmes, galimas kovos su propaganda priemones.

Susitikime taip pat dalyvavo kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, kitų ministerijų, vyriausybės bei akademinio pasaulio atstovai.

Posėdyje buvo akcentuojamos trys svarbiausios priešiškos propagandos įveikimo kryptys: visuomenės atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas; objektyvaus turinio sklaida ir prieinamumas, pozityvaus naratyvo apie Lietuvą kūrimas bei sklaida Lietuvoje ir pasaulyje; valstybės institucijų strateginės komunikacijos gebėjimų stiprinimas ir veiklos koordinavimas.

Pasak NSGK pirmininko Vytauto Bako, informacinio saugumo, propagandos tema užima itin svarbią vietą ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos bei NATO darbotvarkėse. Politiko teigimu, šiai sričiai tiesiog privaloma skirti ypatingą dėmesį.

„Priešiška propaganda yra didelė problema, kurią sprendžiame ne tik mes, bet ir Europos Sąjunga, NATO. Šiai sričiai privalome skirti ypatingą dėmesį, būtent todėl surengėme šį posėdį, kvietėme ekspertus. Turėjome puikią galimybę kartu pasvarstyti kokiomis priemonėmis galėtume gerokai padidinti visuomenės atsparumą propagandai“, – teigė V. Bakas.

NSGK vadovas pažymėjo, kad norint apsisaugoti nuo propagandos reikia imtis kompleksinių priemonių: „Turime žiūrėti iš skirtingų perspektyvų ir visi kartu ieškoti sprendimų. Turime pasiekti, kad mūsų visuomenė gebėtų kritiškai vertinti informaciją, būti atspari melagingoms žinutėms dar jauname amžiuje“.

Bakas pabrėžė, kad propaganda siekiama skaldyti valstybę, o dažnu atveju taikiniais tampa bene jautriausios socialinės grupės.

„Informacinėmis atakomis, kai diskredituojami mūsų sąjungininkai, bandoma skaldyti šalį, priversti gyventojus nepasitikėti valdžia, tačiau tai toli gražu ne viskas. Propaganda dažnai yra nusitaikiusi į jautrias socialines grupes – bandoma paveikti skurstančius, siekiama didinti socialinę atskirtį, paveikti tautines mažumas“, – sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovas.

Užsienio žiniasklaida Baltijos šalių kovą su propaganda ne sykį nurodė kaip pavyzdinę. Anot V. Bako, tai įrodymas, kad einame teisingu keliu, tačiau visuomet pravartu imtis papildomų priemonių.

„Judame teisinga kryptimi. Tiek žmonės, tiek žiniasklaida dažniausiai nepakimba ant priešiškai nusiteikusių valstybių kabliukų, ant melagingų žinučių. Visgi, turime būti pasiruošę imtis papildomų priemonių, turime dar labiau šviesti visuomenę, kad propagandos skleidėjams niekaip nepavyktų įgyvendinti savo tikslų“, – mintimis dalijosi V. Bakas.

Šios temos svarstymą detaliau nuspręsta pratęsti rudenį.

