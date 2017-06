Kaip vištgaudžiai Anglijoje milijonieriais tapo?

Dar žiemą „Lietuvos rytas“ pranešė, kad šiuolaikiniais vergais Didžiojoje Britanijoje tapę šeši lietuviai prisiteisė iš išnaudotojų britų milijoną eurų, o už grotų atsidūrė juos skriaudęs tautietis. Klaipėdos rajono gyventojas 53 metų Edikas Mankevičius įtariamas prekyba žmonėmis, išnaudojimu darbu ir neteisėtu didelio kiekio šaudmenų laikymu. Manoma, kad dėl jo kaltės Didžiojoje Britanijoje šių dienų vergais buvo tapę keletas Lietuvos gyventojų, dirbusių vištų gaudytojais.

Zenonas Volkovas

Būtų šio straipsnio ir nebuvę, jeigu ne skambutis iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus. Kaip žinia, įkalintiems 15 min. per parą, valdišku telefonu, leidžiama pasikalbėti su kuo pageidauji. Skambino Edikas Mankevičius, įkalintas jau du kartus po 3 mėnesius. Kuriam Klaipėdos apylinkės teismo teisėjo Ksavinijaus Katausko 2017-07-19 d., visiškai slaptame teismo posėdyje, suėmimas buvo pratęstas dar 2 mėn.

Po E.Mankevičiaus (nuotraukoje) skambučio sužinojome, kad 2017-07-16 d. bus etapu atvežtas į Klaipėdos areštinę. Pasiskambinus paaiškino, kad galima aplankyti ne tik artimiesiems, bet ir draugams, nuo 8:30 h iki 16:30 h. Deja penktadienį tik iki 15:15 h. Pasikviečiau į areštinę aktyviausią, nepailstamą Klaipėdos JDJ pirmininką Virginijų Partauką. Aplankyti E.Mankevičiaus atvyko ir jo draugas Elijus Bertužis, atnešė pluoštą laikraščių. Teko užpildyti prašymus su savo anketiniais duomenimis. Į vieną eilutę reikėjo įrašyti, kas esame E.Minkevičiui, patarimas iš prižiūrėtojų buvo, kad geriausia įrašyti „draugas“. Kadangi abu su V.Partauku nebuvome matę E.Mankevičių net akyse, prižiūrėtojų patarimams meluoti ir rašyti „draugas“ nekilo ranka, todėl nutarėme įrašyti kokią padėtį užimame visuomenėje. Kiek nepatenkinta prižiūrėtoja grįžo atgal už grotų. Derino ar ne „draugus“ galima įleisti. Būtumėm paklusę meluoti, kad esame „draugai“, būtų papildomų problemų nebuvę. Visgi įleido. Pokalbis vyko telefonu, įkalintojo veido išraišką, galėjome stebėti per stiklą. Čia grįžkime į praeitį.

1996 m. Edikas Mankevičius (toliau Edikas) išvykęs iš okupacinės Lietuvos, Jungtinėje Karalystėje (toliau JK), pasiprašė politinio prieglobsčio. Iki Lietuvai įstojant į ES 2004 metų, Edikas pastoviai JK advokatų, dėl pabėgėlių statuso suteikimo, buvo finansiškai „melžiamas“, nors juo ir netapo. Pradėjo dirbti Kinų virtuvėje indų plovėju, vėliau Anglų virtuvėje indų plovėju, virėju, statybose pagalbiniu darbininku, padėklų kalėju, pieno-duonos išvežiotoju po namus, sandėlininku, siuntinių kompanijoje (pašte) išvežiotoju. Kadangi buvo baigęs žemės ūkio technikumą, vėliau ŽŪ akademiją ir buvo įgijęs vet. gydytojo specialybę, jo hobis buvo šunininkystė. Anglijoje šiuo verslu ir užsiėmė, įsiveisė ne vieną dešimtį rotveilerių veislės kalių, kurių parduodami šunyčiai, nešė jam pelną. Anglijoje išsinuomavo namą. Kadangi vietos buvo pakankamai, Edikas namo dalį Londone išnuomojo įmonei „DJ HOUGTON“, už gyventojų nuomą ši firma ir atsiskaitydavo, pats Edikas su šia firma, išskyrus patalpų subnuoma, jokių sąsajų neturėjo. Firmos „DJ HOUGTON“ savininkai Jacgueline Judge ir Darrellas Hougtonas savo verslą buvo išplėtoję vos ne visoje JK. Jų ūkių produkcija, visčiukai bei vištų kiaušiniai buvo tiekiami žinomiems didžiausiems Britanijos prekybos tinklams, kaip „McDonald s“, „Tesco“, „Asda“, M&S“ ir „Sainsburys‘s“, pažymėtus prekybos ženklu „Happy Eggs“.

Edikui, net nežinomos, Lietuvos įdarbinimo kontoros, siusdavo ir įdarbindavo lietuvaičius JK. Jų įdarbintų lietuvaičių pateko ir į „DJ HOUGTON“ firmą, su kuria kaip minėjau Edikas yra sudaręs tik subnuomos sutartį ir daugiau nieko bendro.

Pasidomėjus paaiškėjo, kad JK spaudoje, mirga advokatų skelbimų, galinčių padėti nuo darbdavių kenčiantiems emigrantams. Kurie paslaugas atlieka nemokamai, atsiskaitymas tik laimėjus bylą. Taip 6 lietuvaičiai, nepanorę skelbti savo pavardžių, pasinaudojo advokatų kontoros „Leigh Day“ advokatės Shanta Martin paslaugomis. Penki iš šešių lietuvių, kurie duoda „DJ HOUGHTON“ į teismą, buvo pripažinti prekybos žmonėmis aukomis , o darbdaviai dėl prekybos žmonėmis bei prievartos dirbant sunkius darbus, buvo uždaryti dviem paroms, po to paleisti.

Vyrai pasakojo, jog beveik visą darbo įmonėje laikotarpį buvo verčiami dirbti ir gyventi be jokių, net elementariausių patogumų, miegojo perpildytuose kambariuose ant utėlėmis ir blusomis nusėtų čiužinių, kurių ne visiems užtekdavo, tekdavo miegoti netgi ant grindų (žr. nuotrauką) kartais išalkdavo, kad valgydavo žalius kiaušinius Už darbą taip pat nebuvo tinkamai sumokėta. Lietuviai kompanijoje dirbo 2008-2012 metais. Vergais paversti šeši lietuviai jau pasiekė pergalę JK prieš savo išnaudotojus – jie buvo pripažinti šiuolaikinės vergovės aukomis ir iš buvusių britų darbdavių prisiteisė daugiau kaip 1 mln. eurų. Įdomu, kodėl per 4 metus išvažiuodami į Lietuvą atostogauti, vėl grįždavo šią vergovę – katorgą?

Kadangi byla tapo rezonansinė, Lietuvoje pradėtas tyrimas dėl galimos nusikalstamos veikos ir Edikui. Kuris 2011 grįžęs į Lietuvą, Klaipėdos raj. Pasistatė 1 aukšto namelį ir pradėjo ūkininkauti. Sąžiningai ir laiku mokėjo visus mokesčius. Kratos metu jo ūkyje buvo atlikta krata, rasta įvairių šovinių, kontrabandinių cigarečių, kuriomis buvo vaišinami, Ediko ūkyje, galimai nelegaliai dirbo bedaliai. Kaip žinia, Edikas oficialiai turėjo keletą ginklų, kuriuos prasidėjus tyrimams pridavė į ginklų fondą, šovinius, laikomus seife ruošiesi priduoti, deja užklupo kratos. Kaip dirba bedaliai manau daugelis žino, nori ateina į darbą , nori – ne. Kaip juos forminti ir mokėti už juos mokesčius? Be cigarečių rūkantys nedirba, kai tokios jų kainos, išsiversti be kontrabandinių sudėtinga, kur dar maistas, kurių bedaliai į atlygį dažniausiai neįskaičiuoja. Dabar Edikui, sėdint Šiaulių tardymo izoliatoriuje, visiškai sužlugdytas ūkininkavimas, jau pastipo 8 karvės, dvesia tik gimę veisliniai šunyčiai ir t.t. Nors Edikas niekur slapstytis bei daryti kokius tai nusikaltimus nesiruošė yra areštuotas jau septintas mėnuo. Edikas prašėsi paleisti už užstatą, sutiko dėvėti elektroninį prietaisą, vadinamu apykoja, deja į jo prašymus teismai neatsižvelgė.

Nebūtų dėl Ediko apmaudu, jeigu Klaipėdos apygardos teismas po mėnesio iš „cypės“ nebūtų paleidęs 42 metų V.Valiaus, kuris jau teistas už vagystes, chuliganiškus išpuolius, turto prievartavimą. Be to 2014-aisiais, praėjus šešeriems metams po medikės nužudymo, jos draugas V.Valius nebuvo pripažintas kaltu dėl moters žūties. Šis vyras uostamiesčio gaujų nusikaltimus tiriančių pareigūnų yra vadinamas vienu stambiausių brangių kvaišalų tiekėju. Šiemet 1.5 kg gryno kokaino buvo rasta pas V.Valių, kurio rinkos kaina 365 tūkstančiai eurų. Per kratą rasta 8 tūkstančiai eurų, bei nemažomis sumomis kitų pasirašyti vekseliai. Deja V.Valius už grotų prabuvo vos mėnesį. Nors prokuroras A.Giniotis ir prašė pratęsti įtariamojo suėmimo sankciją ilgesniam laikui, Klaipėdos apygardos teismo teisėjų kolegija, matomai savo vidiniu įsitikinimu, nutartyje teigė, kad sprendžiant V.Valiaus suėmimo taikymą vertintos ir kitos aplinkybės. T.y. V.Valių su aplinka sieja glaudūs šeimyniniai ryšiai ir darbiniai santykiai, jis turi legalias pajamas (apie nusikalstamas pajamas nutylima) bei pragyvenimo šaltinius, nuolatinę gyvenamąją vietą, neturi teistumo (tik turėjo-Z.V.), ryšių su užsieniu. Pagrindžiančių , jog būdamas laisvėje šis asmuo darys naujas nusikalstamas veikas, nėra.

Įtariamajam gresia 15 metų laisvės atėmimas. Daugelio nuomone, jis nėra iš tų, kuriam bet koks kvaišalų vartotojas gali naktį paskambinti ir paprašyti dozės. Tai ne to rango žmogus. Įtariamasis V.Valius gali daryti poveikį kitiems bylos įtariamiesiems ir liudininkams, gali toliau vykdyti nusikaltimus, galiausiai pasislėpti, - taip manė ir prokuroras A.Giniotis.

Kaip matome, Ediko aplinkybės kitokios, jis turi ryšių su užsieniu, todėl privalo būti izoliuotas. Nesvarbu, kad dvesia gyvuliai, veisliniai šuniukai, visiškai sužlugdytas ūkis, turi šeimą, gyvenamąją vietą, Edikas turi dar ir sąžinės, nes neduoda niekam kyšių. Kontrabandinių cigarečių turėjimas, didesnis nusikaltimas, negu 1.5 kg kokaino?

Ar objektyvią tiesą parašė L.R. 2017-02-07 d. „Vištgaudžių istorijoje –netikėtas posūkis“ spręskite patys.