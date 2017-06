Dujų kainos Lietuvoje auga dėl "Independence" dujų terminalo

Sergejus Kizima

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje tariamai leis Baltijos šalims sumažinti priklausomybę nuo Rusijos dujų ir jau padėjo sumažinti kainas, tačiau ar tai tiesa, išsiaiškino Sputnik Lietuva ekspertas.

Vilnikus, birželio 16 — Sputnik, Sergejus Kizima. Šalies vadovė Dalia Grybauskaitė padarė svarbų pareiškimą dėl dujų tiekimo Baltijos šalyse. Pasak jos, Klaipėdoje esantis laivas —suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalas padės visoms trims valstybėms sumažinti priklausomybę nuo Rusijos dujų. Grybauskaitė mano, kad " išsinuomavus šį laivą visiems mums sumažėjo kainos. Su "Gazprom" monopolijos išnykimu mes padidinome ne tik ekonominę nepriklausomybę, bet atlaisvinome rankas politiniams sprendimams", — pasakė ji interviu Estijos laikraščiui "Postimees".

Laisvė, už kurią reikia mokėti

Primename, kad 2014-ųjų spalio pabaigoje SGD terminalo laivas Independence ("Nepriklausomybė") atvyko į Klaipėdos uostą. Jau gruodį jis pradėjo savo darbą. Pirmoji užduotis, kurią Lietuva bando išspręsti terminalo pagalba — atsikratyti "Gazprom" monopolijos dėl dujų tiekimo į Lietuvą. Dar vienas tikslas— aprūpinti dujomis ne iš Rusijos visas Baltijos šalis. Be to, pats terminalas vargu ar kada nors atsipirks. Independence nuomos kaina yra gana didelė — tai 43 milijonai eurų, kuriuos Klaipėdos Nafta turi kasmet mokėti laivo savininkui ir terminalo operatoriui — Norvegijos kompanijai Höegh LNG.

Lietuva bando pasiekti, kad Baltijos šalys pripažintų SGD terminalą regioniniu tam, kad gautų pagrindą prašyti Europos Komisijos skirti 100 milijonų eurų laivui-dųjų saugyklai išpirkti, kad padėtų respublikai sumažinti terminalo priežiūros išlaidas.

Dujų "draugystė" su Latvija ir Estija, kol kas nesuderinta. Estija pati nori statyti panašų terminalą, ir net prašė Europos Komisijos finansuoti šį projektą, tačiau gavo neigiamą atsakymą 2017-ųjų vasarį. Dujų kainos trijose šalyse Svarbiausias klausimas: jei SGD terminalo įvedimas taip sumažino kainas, tai kodėl gi dujų vartojimas kasmet mažėja?

Ką Lietuvai davė suskystintų gamtinių dujų terminalas

Iš tikrųjų dujų vartojimo sumažėjimas susijęs su tuo, kad išlaidos terminalo nuomai užgulė vartotojų pečius. Naudotis Independence yra būtina, jei jau laivas išnomuotas, o užtikrinti pigių dujų, esant tokiai nuomos kainai, jis negali. Pakanka palyginti dujų kainas Lietuvos vartotojams, su dviem jos kaimynėmis — Lenkija ir Baltarusija. Šios šalys naudoja "Gazprom" dujų vamzdyną. Be to, Baltarusijai dujos pigesnės kaip Rusijos sąjugininkei, o Lenkija moka rinkos susitarimo pagrindu. Tuo pačiu metu Lenkija turi galimybę naudotis ir SGD per Svinouiscio terminalą. Lenkijoje gyventojai moka už dujas priklausomai nuo vaivadijos, įprasta kaina yra tarifas 0,24-0,26 eurų už kubinį metrą. Įmonėms dujos kainuoja 40% mažiau. Baltarusijoje dujų kaina gyventojams ir įmonėms skiriasi. Taip pat yra vasaros ir žiemos tarifai. Vasaros tarifas yra 0,14 eurų už kubinį metrą, žiemos — 0,05 euro vartojant iki 3 tūkstančių kubinių metrų per metus. Nuo 3 prie 5,5 tūkstančių kubinių metrų kaina pakyla iki 0,18 euro vasarą ir 0,056 — žiemą. Sunaudojus daugiau nei 5,5 tūkstančius kubinių metrų per metus kaina sieks 0,2 eurų — tiek žiemą, tiek vasarą. Įmonėms dujos Baltarusijoje kainuoja 0,26 eurų už tūkstantį kubinių metrų. © SPUTNIK/ АЛЕКСАНДР ЛИПОВЕЦ Kodėl brangsta šiluma Vilniuje Kalbant apie Lietuvą, nesenai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) patvirtino naujas gamtinių dujų kainas gyventojams, kurios įsigalios nuo 2017-ųjų liepos. Dėl nuolaidos, kurią anksčiau šaliai suteikdavo "Gazprom", pabaigos dujų kaina išaugs 5-8%. Gyventojai, kurie naudoja dujas maisto ruošimui ir suvartoja per metus iki 500 kubinių metrų mokės 0,64 euro už kubinį metrą (5% daugiau nei dabar). Dujos namų šildymui iki 20 tūkstančių kubinių metrų — 0,39 euro už kubinį metrą (8,3% daugiau). Atsakymas akivaizdus — SGD terminalas nesumažina kainų, o jas padidina. A

utoriaus nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone.

Read more: http://sputniknews.lt/columnists/20170616/3237298/duju-kainos-lietuvoje-auga-del-duju-terminalo.html