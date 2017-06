Seimas traiško Artūrą Skardžių, kuris atskleidė „Independence“ aferos mastus – pavogta 0,5 mlrd. eurų

Portalo 15min.lt „tyrėjas“ Dovydas Pancerovas, išgarsėjęs tuo, kad iš spec. tarnybų gauna parengtus straipsnius, kuriuos pateikia kaip savo „tyrimo“ objektą, pateikė dar vieną sensaciją – neva Seimo narys Artūras Skardžius yra korumpuotas, dirbantis kažkokiems vėjo jėgainių lobistams.

Pats A.Skardžius „Laisvam laikraščiui“ sakė, kad visa jo veikla yra viešo intereso gynimas, todėl sako, kad Pancerovas yra šmeižikas. "Todėl Pancerovas negalėjo nurodyti nė vieno fakto, kad aš būčiau kažkur atstovavęs minimų asmenų ar privačių subjektų interesus, nes tokių nėra, - LL sakė A.Skardžius, - manau, kad tai kerštas už visą mano veiklą, tame tarpe ir tiriant 'Independence" reikalus. Ir dabar mes Seime svarstome visą "Lietuvos Energijos" ataskaitą, ir stebime daug kitų dalykų. O SGD toliau perka dujas iš "Statoil", šios kainos yra aukštos ir įslaptintos, jas mums pateikia tik slaptuose posėdžiuose. Todėl galiu pasakyti tik tiek, kad gaila, kad šios kainos yra aukštesnės, nei už dujas moka likusi Europa. Prie šios sumos dar reikia pridėti netekties kaštus, "Litgas" kaštus, saugomo dedamąją ir žinosi, kokia tų dujų kaina".

Paklaustas, ar šis Pancerovo "tyrimas" negali būti slaptųjų tarnybų darbo rezultatas, kaip jau buvo nutikę, A.Skardžius atsakė : "Man tas pats, nes jeigu aš jausčiausi kaltas, kažką protegočiau, tai sėdėčiau tyliai po stalu".

Kaip žinia, A.Skardžius pasižymėjo, kai Seime buvo tiriama garsioji Suskystintų gamtinių dujų terminalo „Independence“ afera – paprastai skaičiuojant, per ją buvo pavogta apie 0,5 mlrd. eurų.

Apie tai jau rašė LL:

D.Grybauskaitės gaujos biznis – perka „Statoil“ dujas po 576 dolerius, nors „Gazprom“ kaina – 370 dolerių, skirtumą dengia „runkeliai“ ir pensininkai

Nors „Independence“ tikslas buvo sumažinti gamtinių dujų kainas, dėl šio projekto jos išaugo mažiausiai pusantro karto, nei reikėjo mokėti „Gazprom“ pačiu dujų brangymečiu.

Norvegiškų dujų kaina sudaro 328,9-365,5 dolerius už 1000 kubinių metrų dujų. Tačiau pridėtinės išlaidos SGD terminalui prideda dar 145 dolerius 1000 kub/m. dujų (į ją įeina terminalo nuomos kaina ir įrangos amortizacija). Plius už suskystinimą-išskystinimą dar 60 dolerių už 1000 kub/m. Na ir pelnas nors koks turi būti, nors pats mažiausias, nors 5 doleriai už 1000 kub/m. Štai ir gaunasi 539-576 doleriai.

O „Gazprom“ tiekia dujas po 370 dolerių, bet tai jau galutinė kaina. Štai taip ir gaunasi maždaug 1,5 karto kainos skirtumas lyginant norvegiškas dujas su rusiškomis.

Kadangi Lietuva yra pasirašiusi sutartį su „Statoil“ ir įsipareigojusi 5 metus kasmet pirkti po 0,54 mlrd kub/m dujų, tai išeina, kad tų norvegiškų dujų nėra kur dėti, jų niekam nereikia.

Buvo planuota, kad jo dujos bus tiekiamos Estijai ir Latvijai, tačiau jos, tų dujų, kurios kainuoja 1,5 karto brangiau, nei rusiškos – atsisakė. Pačiai Lietuvai tiek suskystintų dujų nereikia, juolab, jeigu perėjus vien prie jų, tai apšildymo kaina šoks iki dangaus, o pramonės likučiai taps visiškai nerentabilūs.

Lietuva pabandė tiekti dujas Ukrainai, tačiau „Gazprom“ ir Baltarusija atsisakė suteikti Lietuvai leidimą naudotis savo dujų paskirstymo sistema, kas nekelia nuostabos, juk su kaimynais vertėtų sugyventi taikiai, o Lietuva apie tai seniai užmiršo.

Tada buvo išprievartauta „Achema“ – visa „teisinė“ sistema su Aukščiausiuoju teismu priteisė jai mokėti dešimtis milijonų eurų mokėti už norvergiškas dujas, kurių ji neperka nė gramo. „Achema“ pasiskundė Strasburo Žmogaus teisių teismui – byla prieš Lietuvą nagrinėjama.

Kaip beskaičuosi, tačiau dėl „Independence“ ir sutarties su „Statoil“ Lietuvos dujų vartotojai dėl tokios „Nepriklausomybės“ kasmet permoka po keletą milijardų eurų.

Tada ir atsiranda tokie spec. tarnybų parengti straipsniai „15min.lt“, iš kurių nieko nesuprasi, tik tai, kad reikia džiaugtis „Independence“ projektu.

Kadangi norvegiškų dujų Lietuvoje niekam nereikia, „Klaipėdos nafta“ jau paprašė sumažinti tą „Statoil“ dujų kiekį. O ką daryti? Paklausos nėra, ir nenusimato – mokėti pusantro karto brangiau niekas nenusiteikęs, net savo vartotojai, nekalbant jau apie kaimynus „Baltijos tigriukus“.

Čia žinoma, Lietuvos valdininkai sukruto, sujudo nenorėdami prarasti veido, puolėsi ieškoti pasiteisinimų. Lietuvos energetikos ministras Rokas Masiulis operatyviai paneigė Klaipėdos naftos informaciją. „Dabar išbandomi įvairūs SGD terminalo darbo režimai, jo galimybės“, – pareiškė ministras.

Bet juk meluoja. Kokie jau čia įvairūs darbo režimai. Pagal ilgalaikę sutartį dėl suskystintų dujų tiekimo, kurią kvailai pasirašė lietuviai, kompanija Statoil turi tiekti Lietuvai 5 metų eigoje, po 0,54 mlrd kub/m dujų kasmet. Be to, tai minimalios būtinos metinės dujų tiekimo apimtys, mažiau kurių Lietuva dujų nusipirkti negali. Tiksliau, kaip čia pasakyti..gali, tačiau pinigus reikia sumokėti už visus 540 mln kubinių metrų dujų.

Tai štai, pasirodė, jog ne vienintelis „Gazprom“ reikalauja vykdyti prisiimtus pagal sutartį įsipareigojimus – Vakarų kompanijos išsukioti rankas sugeba ne ką blogiau. Nieko asmeniško – tik verslas.

O dujų jau nebėra kur dėti – norvegiškų suskystintų brangių, niekas imti nenori, o neoficialiais duomenimis šiemet Litgas jau turi perteklinių likučių apie 150-200 mln kub/m dujų, užpirktų Norvegijoje, sekančiais metais situacija gali dar pablogėti ir neparduotų dujų gali likti apie 240 mln kubinių metrų. Ir kur jas dėti – leisti į atmosferą?

LL paklausė ir Seimo nario Artūro Skardžiaus, garsaus "Independence" projekto kritiko komentaro:

- Kaip vertinate papildomą SGd terminalo verslą, kai SGD terminalo dujos yra „pasaugomos“, kaip skelbiama?

- Buvo toks sumanymas, kad tas suskystintas dujas vežti į krantą, o ten jas turėtų išvežioti dujovežiai. Tačiau kas yra nutylima? Tai, kad tas visas SGD terminalas su išdujinimo įranga yra išlaikomas ne iš savo pajamų, tačiau visų mokesčių mokėtojų. SGD terminalo kaštai įskaičiuoti į dujų ir elektros perdavimo tarifą, o taip pat vartotojai apmoka ir dujų kainos skirtumą. Todėl SGD terminalas yra išskirtinai mūsų visų dotuojamas objektas. Visi šio terminalo išlaikymo kaštai yra socializuoti, ir jokiu verslu čia net nekvepia. T.y. dujų kainos skirtumas iki rinkos kainos yra apmokamas iš mūsų kišenių ir rinkos sąlygomis ta plaukiojanti saugykla absoliučiai negalėtų konkuruoti ir nudvėstų. Tačiau šios aferos autoriai, negana to, kad sėdi ant visų vartotojų kupros, dar bando iš nuostolių išvažiuoti su kažkokiais papildomais verslais.

- Kai terminas gali konkuruoti, jei įsipareigojęs pirkti „Statoil“ dujas 200 eurų brangiau, nei parduoda „Gazprom“?

- Todėl, kad tą skirtumą sumokame mes.

- Aš suprantu, tačiau kaip tautai reikia pateikti tokias ekonomines nesąmones ir paaiškinti tokius projektus?

- Liaudžiai yra plaunamos smegenys, ir tai daro ta pati „Lietuvos Energija“ – kam jai reikia 9 viešųjų ryšių kompanijų, kurios dirba prieš ‚Lietuvos Energijai“.

- Tačiau kaip jūs, būdamas Roku Masiuliu, tai paaiškintumėte – perku prekę pusantro karto brangiau, nei ji kainuoja, ir visiems sakau, koks tai protingas sprendimas?

- Mes jau seniai matome, kad juodą yra bandoma pateikti kaip baltą. Ir dar negana to, mes patys apsimokame už smegenų plovimą (paslaugos PR agentūroms yra įskaičiuotos į elektros tarifą – aut. Pastaba). Va čia tai yra aukštasis pilotažas, ir po to dar ordinais save apkabina.

- Taip, pvz., 15min. lt taip ir dirba – nueina į spec. tarnybas, gauna propagandinį straipsnį ir jį pateikia kaip savo?

- Nežinau, ar tuos straipsnius rašo spec. tarnybos, tačiau manau, kad pagrindinė priedangos organizacija čia yra „Lietuvos Energija“ ir ji sugeba užvaldyti visą informacinę erdvę, ir juodą pateikti kaip baltą. Manau, kad tokie straipsniai taip pat apmokami iš tos pačios sąskaitos.

- Aš tai suprantu, tačiau kiek tai tęsis – kiek mes dar gyvensime šioje melo valstybėje?

- Čia didelis klausimas. Žiūrint, kur mes einame. Jeigu dabar skelbiama, kad partijos ir demokratija yra blogis, reiškia, kad einame į diktatūrą, nors aš ir nenoriu būti blogas pranašas. Kiek girdėjau, net ir ‚Lietuvos ryto“ kontrolinis akcijų paketas jau parduotas skandinavams.

- Tačiau man nesuvokiama logika – įsipareigoti penkerius metus pirkti po pusę milijardo kubinių metrų dujų pusantro karto brangiau, nei jos kainuoja?

- Seimo nutarimu ta sutartis buvo pakeista – dabar įsipareigojo pirkti po 330 tūkst. kubinių metrų dujų ir ne penkis, bet dešimt metų. Seimo nutarimu mes juos įpareigojome persiderėti, nes sutarties formulė buvo sukurta labai nepalanki. Bet vis tiek tos norvergiškos dujų kainos yra žymiai brangesnės, nei rinkos. Ši rinkos kaina nustatoma pagal rusiškas dujas, o skirtumą tarp norvegiškų ir rusiškų dujų kainą apmokame mes visi pagal elektros tarifą – mums tai per metus kainuoja apie 100 mln. eurų kartu su „Independence“ išlaikymo kaštais. O dabar ant visų šių nesąmonių jie bando daryti dar kažkokius biznelius. Tiesiog idiotai. Parašysiu straipsnelį, tačiau niekas jo nespausdins.

Naujas "Independece" mokestis išaugo trečdaliu

Pernai lapkričio mėn. Energetikos kainų komisija nustatė naują Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo tiekimo saugumo dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos – 473,6 euro už megavatvalandę. Ši dujų perdavimo kainos dalis nustatyta 34 proc. didesnė nei galioja dabar ir tai 18 proc. daugiau nei 2016 metų vidurkis.

„Lietuvos žinių“ duomenimis, dujų tiekimo saugumo dedamoji arba vadinamasis SGD terminalo mokestis 2017 metams daugiausia didėja dėl to, kad paskirtasis tiekėjas valstybės valdoma įmonė „Litgas“ perka dujas iš Norvegijos kompanijos „Statoil“ maždaug 20–30 procentų brangiau už rinkos kainą.

Brangiai dujas perkanti ir pigesne rinkos kaina jas šalies energijos gamintojams parduodanti „Litgas“ šiemet patirs apie 28 mln. 823,6 tūkst. eurų nuostolį. Tai yra kainų skirtumas 2016 metais tarp suskaičiuotos fiksuotos dujų pardavimo kainos ir faktinės jų įsigijimo kainos. Šį skirtumą turės padengti Lietuvos dujų vartotojai, kurie kitąmet mokės didesnį SGD terminalo mokestį.

Toliau pažodžiui pacituosime 15min.lt (o gal spec. tarnybų) parengta straipsnį, kuris skaitytoją panardina į visišką rūką, nes jame nutylimi pagrindiniai skaičiai:

Tačiau mūsų šalyje šiais metais daugės rusiškų dujų, nes tai lėmė paskutinėmis 2016 metų dienomis pasirašyta sutartis su „Gazprom“. Manoma, kad Rusijos koncernui pasidarė neramu jau dėl viso regiono. Norvegiškos dujos į Norvegiją – per Klaipėdą „Gazprom“ veiksmai rodo, kad jiems neramu ne dėl Lietuvos, o dėl viso regiono, – sakė M.Dubnikovas. Norvegiškos „Statoil“ ir rusiškos „Gazprom“ dujos vis labiau konkuruos ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos regione. Taip teigia analitikai, taip rodo ir naujausi faktai. Klaipėdoje ankstų pirmadienio rytą prisišvartavo SGD dujovežis, į kurį pumpuojamos dujos pagal rugsėjį pasirašytą „Litgas“, „Lietuvos dujų tiekimo“ ir Norvegijos „Statoil“ sutartį. Į laivą „Coral Energy“ bus perkrauta iki 15 tūkst. kubų SGD. „Šias dujas mes ne įsigijome, o tik pasaugojome. Dujos bus plukdomos į Švediją arba Norvegiją“, – 15min paaiškino „Lietuvos energijos“ vadovas Dalius Misiūnas. Ar tai reiškia, kad iš Norvegijos atplukdytos dujos, pasaugotos Lietuvoje, vėl bus plukdomos atgal ir visi iš to uždirbs? Asmeninio archyvo nuotr./Dalius Misiūnas D.Misiūnas teigė, kad tokių SGD terminalų su aptarnavimo paslaugomis Norvegijoje nėra. „Taip dujos bus plukdomos į mažuosius uostus, į kuriuos dujos negali būti atgabentos iš didžiųjų terminalų. Jie paskaičiavo, kad taip jiems ekonomiškai naudingiau“, – sakė D.Misiūnas. Tad rudenį į Klaipėdą buvo atgabenta daugiau dujų nei įprastai. Dujovežis „Coral Energy“ priklauso Skandinavijos gamtinių dujų tiekėjai „Skangass“. Tikisi parduoti ir Lietuvai skirtas dujas „Litgas“ anksčiau skelbė, kad vienas toks sandoris duos apie 130 tūkst. eurų pajamų terminalui bei uostui. Tuo pačiu mažės ir technologinės terminalo sąnaudos, kurios yra įtraukiamos į SGD terminalo saugumo dedamąją. Pasak D.Misiūno, tikimasi, kad per metus atplauks 3-5 tokie laivai. Tačiau ateityje tikimasi tokiu būdu parduoti ir Lietuvai skirtas dujas. „Taip, yra tokių planų. Turime būti lankstūs, tad ateityje galbūt parduosime ir terminalo dujas. Viskas vyksta dinamiškai, tad reikia greitos reakcijos“, – aiškino D.Misiūnas. Neskelbiama, už kiek Lietuva parduotų SGD. Lietuva jau keli metai planavo parduoti dalį „Independence“ laive saugomų dujų. Anksčiau buvo pasirodę žinių, kad Lietuva gali suskystintas dujas parduoti net pigiau nei įsigijo, apie tai neoficialiuose pokalbiuose užsimindavo ir energetikai. LITGAS nuotr./Klaipėdoje pirmą kartą pakraunamas SGD dujovežis „Gazprom“ dujos vėl grįžta Mūsų šaliai šiais metais teks spręsti dujų klausimą greičiau, nes į šalį vėl grįžta „Gazprom“ produktas. Nors rusiškų dujų rinkoje visada būta, tačiau sutartis pasirašyta po ilgokos pertraukos. Jau skelbta, kad paskutinėmis 2016 metų dienomis buvo pasirašyta sutartis su Rusijos koncernu. Šiais metais, po ilgokos pertraukos, „Gazprom“ dujos patenkins mažiausiai trečdalį poreikio. Sutartis pasirašyta po įvykusio aukciono. „Tai lėmė ekonominiai sumetimai“, – 15min teigė D.Misiūnas, tačiau nei SGD, nei „Gazprom“ dujų kaina neatskleidžiama. Tačiau tikėtina, kad rusų dujos yra pigesnės nei siūlo „Statoil“. Taip Lietuva bando išvengti sezoniškumo – priklausomai nuo metų laiko, dujų kainos svyruoja. Pavyzdžiui, SGD brangiausiai kainuoja žiemą, o „Gazprom“ – pakankamai stabilios ir šiuo metu, nes priklauso nuo naftos kainos. TAIP PAT SKAITYKITE: Nauja sutartis: „Gazprom“ dujos grįžta į Lietuvą „Tai yra toks miksas. O dujų tikrai nebus per daug, nes paklausa ir pasiūla yra subalansuota“, – ramino D.Misiūnas, paklaustas, ar nebus dujų perviršio, kai gausiau plūstelės „Gazprom“ srovė. Rusijos koncernui jau neramu? Lietuvos verslo konfederacijos Mokesčių grupės vadovas Marius Dubnikovas mano, kad „Gazprom“ galvą skauda ne dėl galimo Lietuvos, o viso regiono praradimo. Asmeninio archyvo nuotr./Marius Dubnikovas „Mūsų SGD terminalas yra didesnis nei mums reikia, tad akivaizdu, kad per jį bus pumpuojamos dujos į kitas šalis. Sujungus tinklus dujas gaus kaimyninės šalys, ir „Gazprom“ tai mato“, – sakė M.Dubnikovas. Todėl Rusijos koncernas, pasak jo, suinteresuotas grįžti į rinką su geresnėmis kainomis ir taip nelikti už borto. „Jie nutarė veikti rinkos sąlygomis, nes turės konkuruoti per kainą“, – pažymėjo analitikas. Beje, dar šiais metais Klaipėdoje švartuosis ir JAV kompanijos laivas, kuris taip pat atgabens SGD. Tiesa, kol kas neaišku, iš kokios šalies.

