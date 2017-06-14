Lietuva pasirengusi vykdyti provokacijas per karines pratybas Baltarusijoje

Вильнюс целенаправленно нагнетает ситуацию вокруг традиционных региональных военных учений Союзного государства Россия — Беларусь, информационно готовясь к «неизбежному вторжению». При этом Литва, где на днях завершилась дислокация натовского батальона, активно участвует во всех военных маневрах Альянса в непосредственной близости от Калининградской области.

Традиционные российско-белорусские совместные военные учения, на которые также приглашаются представители НАТО, стали для Вильнюса предлогом, чтобы развернуть агрессивную информационную кампанию по международной дискредитации России и Беларуси, которые якобы «демонстративно готовятся к войне».

Президент Литвы Даля Грибаускайте в очередной раз отметилась громкими заявлениями, назвав восточных соседей «главной угрозой для стран Балтии и Польши, а также НАТО». Решением данной проблемы, по мнению главы Литовского государства, должно стать укрепление прибалтийской региональной обороноспособности за счет «максимального насыщения восточного фланга НАТО средствами ПВО, а также другим вооружением», что должно «охладить пыл и протрезвить агрессоров».

Первое лицо государства также потребовало от Альянса большей гибкости в принятии командных решений, что должно «обеспечить безопасность в случае предполагаемого захвата так называемого Сувалкского коридора».

Речь идет о сухопутном коридоре длиной 64 км, по которому проходит граница Польши с Литвой. В Вильнюсе принято считать, что именно этот участок станет вероятной целью российской агрессии, что позволит соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью, а также отрезать страны Балтии от НАТО.

В этой связи напрашивается два вывода.

Во-первых, Литва ищет любой информационный предлог для получения систем ПВО среднего радиуса действия, которые нарушат существующий военный баланс сил в регионе и станут реальной угрозой безопасности РФ.

Во-вторых, литовское руководство, добиваясь упрощения натовской командной процедуры реагирования на новые гибридные вызовы (информационные, кибернетические и пр. атаки), тем самым готовит почву для масштабной провокации в ходе предстоящих в сентябре российско-белорусских военных учений «Запад‑2017».

В пользу первого довода — активная работа американских политиков с литовскими корнями в Конгрессе США демократа Ричарда Дурбина и республиканца Джона Шимкуса. Первый в ходе встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте в феврале 2017 года заявил о том, что «как член Комитета по ассигнованиям готов добиваться средств ПВО для стран Балтии, а также постоянной дислокации американских войск в Прибалтике».

Как пояснил конгрессмен, «такая работа очень важна для обеспечения того, чтобы страны Балтии не были уязвимы в случае агрессии Путина». В свою очередь его коллега от Республиканской партии ранее заявлял, что «США и Евросоюз должны вместе оказывать давление на диктатора Александра Лукашенко, чтобы дать ему понять, что в XXI веке нет места для тирании — он должен быть на помойке истории».

Среди защитников Литвы есть и такие одиозные фигуры американского истеблишмента, как председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн, республиканец Линдси Грэм, а также демократ Эми Клобушар.

Эти политики активно работают над «противодействием российской угрозе странам Балтии», создавая и продвигая в американском обществе миф о «неизбежной российской агрессии».

Причем официальные заявления Москвы на высшем уровне по поводу навязывания мнимых угроз, «являющихся полным бредом», в расчет не берутся, а ее доводы о том, что размещение батальонов НАТО в странах Балтии и Польше грубо нарушает Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года, игнорируются под предлогом «утраты его актуальности».

Что касается попыток Литвы упростить алгоритм принятия натовского командного решения для своевременного реагирования на новые формы внешней агрессии, то здесь литовские власти после недавнего выступления вице-президента США Майкла Пенса на Атлантическом совете (создан в 1961 году при НАТО для развития отношений между США и Европой — прим. RuBaltic.Ru) получили новые аргументы.

Американский политик, перечисляя главные угрозы в современном мире, поставил Россию, Иран и терроризм в один ряд.

Но самым ожидаемым заявлением стало официальное подтверждение американской администрацией приверженности США Североатлантической организации и их готовности в рамках 5‑й статьи Устава о коллективной безопасности защищать союзников по Альянсу.

С этого момента прочь все колебания.

Можно не сомневаться, Вильнюс, получив из Вашингтона четкий сигнал о том, что нападение на одного из членов военно-политического блока будет приравниваться к агрессии против всех, способен быстро обострить ситуацию в регионе.

И в качестве повода вполне подойдут предстоящие российско-белорусские военные маневры, которые являются рутинным мероприятием вооруженных сил Союзного государства по проверке боеготовности и повышению эффективности взаимодействия. К слову, НАТО регулярно проводит такие учения в Прибалтике.

К примеру, летом 2016 года в Восточной Европе состоялись крупнейшие со времен холодной войны военные учения «Анаконда», в которых приняли участие 31 тыс. военнослужащих и несколько тысяч единиц боевой техники из 24 стран.

Вся эта демонстративная военная активность имела место непосредственно у самых границ РФ. Реакция Москвы была сдержанной: Альянсу было указано на то, что такого рода маневры не способствуют укреплению доверия. Никто никого не обвинял в подготовке войны и не делал громких заявлений о необходимости защиты Калининградской области от неминуемой агрессии.

Сегодня в самой Литве натовские военные учения стали повседневной реальностью. Не успели закончиться одни, как уже анонсированы другие. С 12 по 24 июня пройдут масштабные международные маневры «Железный волк — 2017», в которых примут участие более пяти тысяч военнослужащих из Литвы и девяти стран НАТО (Бельгии, Великобритании, США, Польши, Люксембурга, Германии, Норвегии, Нидерландов и Португалии), для отработки совместной обороны Сувалкского коридора.

Милитаризация региона и наращивание военного присутствия НАТО в Прибалтике чревато эскалацией напряжения в отношениях с Россией, где спусковым механизмом в полномасштабном конфликте может стать провокационная политика Литвы, стремящейся втянуть Альянс в прямую военную конфронтацию с Москвой.

Этому во многом способствуют и усилия литовских властей разместить на территории страны американскую ПРО среднего радиуса действия, что нарушает военный баланс сил в регионе и представляет прямую угрозу безопасности РФ, а также переформатировать натовскую командную процедуру на применение вооруженных сил с учетом новых не конвенциональных, а гибридных вызовов.