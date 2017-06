A.Paulauskas dar kartą nusipelnė gyventi geriau

Nusipelnęs gyventi geriau, kuria savo lovį?

Zenonas Volkovas

Sovietmečiu buvęs kandidatas į KGB struktūras Artūras Paulauskas, dėl netinkamos sveikatos į jas nepateko. Tačiau atkuriant Nepriklausomybę, kad nepatektų tikras Lietuvos patriotas, ginsiantis teisėtus žmonių interesus, užėmė generalinio prokuroro kėdę. Kurią lyg šiol pasikeisdami ir nekeisdami teisinės sistemos strategijos, pastoviai šildo panašaus mąstymo kolegos. Jie visi, išskyrus mus, galvoja ir teigia, kad gyvename teisinėje valstybėje, neva yra sukurta teisinė (korumpuota-Z.V.) sistema. Teisingumo šviesulys, jų manymu, teismai. O jau kokie skaidrūs prokurorai, policija tai nėra žodžių, o ką jau bekalbėti apie antstolius. Jums atrodo, jeigu yra teismai, saugumo, prokuratūros, policijos, advokatūros, visokios dar FNTT, STT struktūros, tai jau teisinė valstybė. Anaiptol.

Kada politikas meluoja, manau žino daugelis? Kai išsižioja. Jau A.Paulauskas kalba, kad jų visuomeninis judėjimas kyla iš pačių žmonių ir tai yra įrodymas, jog mūsų šalies piliečiai nori pokyčių ir yra neabejingi procesams, kurie vyksta Lietuvoje. Drg. A.Paulauskas savo judėjimą, vadina netgi žmonių viltimi ir mano jog nukrypstama į smulkmenas. Šalyje tik dabar Jūs pasigedote teisingumo – ir politikoje, ir teisėtvarkoje, ir ekonomikoje, ir socialinėje sferoje? Jūs manote, jog nukrypstama į smulkmenas ir kad esminės problemos nėra sprendžiamos, visi pavargę nuo skandalų. Šie, tik dabar Jūsų pastebėti žmonių nepasitenkinimai, tėra gražus lakštingalos pačiulbėjimas. Jūsų tik dabar pastebėtus nukrypimus žmonės jau kenčia visą atkuros nepriklausomybės laikotarpį.

Taurages apyl.teisme nuo išgyvenimų Vida Paliakienę ištiko priepuolis

A.Paulauskas paragavęs valdžios „narkotikų“ ir didelių pinigų jau neįsivaizduoja kito darbo, advokatu matomai tingi dirbti, nors advokatai lupa paskutinį kailį, nuo valstybės žmonėms prikurtų problemų. Prie lovio kriuksėti už pinigus lengviau. Deja be lovio niekaip? Baigėsi pinigai? Eik dirbti ir būsi nusipelnęs gyventi geriau. Koks saldus žodis - politika. A.Paulauskas niekur nebeišrinktas, be gėdos jausmo vėl apeliuoja į žmonių viltis ir lūkesčius. Be „Žmonių viltis – visuomeninis judėjimas“ buvo ir kitas mekenimas-kriuksėjimas: „Vardan tos Lietuvos“. Žmonėms Jūsų kriuksėjimai jau atsibodo. Pavėlavot su savo pirmyn Lietuva. Lietuvą jau su chebra pra...ot, kaip ir pusę tautiečių, o su likusiais „variugom ir degeneratais“ – pirmyn neišeis, tik atgal į fekalijų duobę.

Jūs manote, kad bus stebėtinai paprasta su nauju šūkiu į tautos lovį vėl snukius sukišti. Manyčiau tauta pradeda suprasti, kad yra kuriama policinė, galimai netgi „stribinė“ valstybė. Taip mastyti priverčia teismų, prokurorų, antstolių priimami nutarimai bei potvarkiai. Neatsilieka ir advokatai. Pvz. Tauragiškė Vida Paliakienė kovojanti už vyro sveikatą, kurią susižalojo darbe, kaltu pripažintas darbdavys, teismuose mirksta jau eilę metų. Advokatai gudrauja. Tarkim už susipažinimą su neproporcinga bylos sudėtingumu-1000 eurų. Už dalyvavimą teismo posėdyje vėl 1000 eurų. Perduoda bylą kitam kolegai, vėl už susipažinimą 1000 eurų, už dalyvavimą vėl 1000 eurų, toliau jau 3000 eurų. Viso nukentėjusioji advokatams jau sukišo 10 000 skolintų eurų. Kadangi bylinėjasi su savivaldybei priklausančia įmone byla vilkinama. Abiem sutuoktiniams visiškai sušlubavo sveikata, matomai laukiama mirties, nes nukentėjusysis jau guli ant patalo. A.Paulausko bendražygis, buvęs Seimo narys ir Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros pirmininkas Raimundas Paliukas dabar jau siūlo nebesidairyti atgal į praeitį, neieškoti kaltų, bet sutelkti visas jėgas į ateitį ir dirbti jos labui. Ką tai reiškia? Mes suprantame, jeigu tokius vėl rinksime, visi privalėsime pamiršti savo skriaudas. Privalėsime pamiršti apie negrąžintas, neteisėtai atimtas žemes, namus, neteisingai nuteistus, prievarta uždarytus į psichiatrines ligonines ir daromus daržovėmis žmones. Antstolių plėšikavimus. Įpatingai daug nuo jų nukentėjusi yra klaipėdietė A.Tunik. Bando skūstis, dėl valdžios neteisėtų veiksmų, atsakymas – baudžiamoji byla. Tai štai drg. Artūrai Paulauskai, kokią sukūrėte teisinę sistemą. Savo tvora užgrobėte valdišką žemę. Yra kas teiraujasi, už ką tėveliui dirbant Kretingos KGB saugumietis nušovė miške kitą saugumietį ir kaltę suvertė „miškiniams“. Dar pabaigai klausimėlis. Kodėl nutarėte kurti sau atskirą lovį, negi jau nebepriima kitos partijos? Aš tamstos vietoje emigruočiau arba lysčiau į pogrindį, o neieškočiau naujo lovio. Daugelis mano, kad tamstos traukinys jau nuriedėjo.