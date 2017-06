Visi tylėjo, kai Šiaulių policija 15 metų valdė narkotikų prekybą

Alvydas VEBERIS

REZONANSINĖ TYLA

Ar iš didelio debesio sulauksime lietaus?

Nuo šios žinios turėtų sproginėti visi televizijos kanalai: teisiamųjų suole – 18 įvairaus rango policijos pareigūnų (tai tik dalis LR veikiančio policijos nusikalstamo susivienijimo veikėjų), kurie organizavo plataus masto narkotikų ir tabako verslą, vykdė konfiskuotos kontrabandos realizavimą ir darė visą eilę kitų nusikaltimų. Tik vienas "Laisvas laikraštis" drįsta apie tai informuoti visuomenę, nors jo vyr. redaktorius Aurimas Drižius už tokią drąsą sakyti TIESĄ, pats yra persekiojamas, baudžiamas, tampomas po teismus. Netgi buvo mėgintas sutraiškyti su "fura" ir tik per stebuklą liko gyvas... Leidinys iš valstybės negauna jokios dotacijos (priešingai sistemos klapčiukų leidžiamiems leidiniams, kuriems iššvaistomi milijonai). Dabar metamos visos valstybinių tarnybų pajėgos, kad ,,Laisvo laikraščio‘‘ Lietuvai vyr. redaktorių A.Drižių užtildyti. Būtų gaila, jeigu šis laikraštis būtų pasmaugtas.

PRIEŠ 16 METŲ

Dar 2001 m. vasarą į dienraščio ,,Lietuvos aido“ redakciją kreipėsi pasipiktinę Šiaulių gyventojai, kurie skundėsi, kad jų kaimynystėje pardavinėjami narkotikai. Po skundo šiauliečiai iš pareigūnų susilaukė tik patyčių, nes tas pats Šiaulių vyriausiasis komisariatas jau senokai kontroliavo narkotikų prekybą. Tada gyventojai kreipėsi į Šiaulių spaudą. Kadangi nė vienas Šiaulių laikraštis nebandė aiškintis kas ten vyksta (matyt bijojo policijos susidorojimo), tik vienintelio ,,Lietuvos aido“ žurnalistai susidomėjo gyventojų pasakojimais. Jie išspausdino eilę straipsnių: ,,Prekyba narkotikais – tai įtakingiausiems Šiaulių politikams ir teisėsaugininkams priklausantis verslas“ bei ,,Komisarai su banditais ištisą dešimtmetį plėšia, reketuoja ir sprogdina Šiaulius“. Šiai dienai jau matome, kad pasitvirtino versija, kad Šiauliuose narkotikus platino patys ONTT pareigūnai. Dar 2001 m. Lietuvos aido“ redaktorius S.Pilvelis kreipėsi į generalinį prokurorą Algimantą Klimavičių, VRM ministrą Vytautą Merkevičių, STT vadovą Valentiną Junoką. Tačiau redaktoriaus pranešimas ignoruotas ir nebuvo imtasi jokių veiksmų atlikti tyrimą. Akivaizdu, kad Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnyba aukštų pareigūnų bei teisėsaugininkų buvo įkurta ne kovai su nusikaltėliais, bet matyt, tam, kad efektyviau valdyti bei koordinuoti visą nusikalstamo verslo sistemą. Gal todėl iš nusikalstamos veiklos, kartu ir iš prekybos narkotikais , kiekvienais metais uždirbami šimtai milijonų. Toje veikloje dalyvauja daugybė organizuotų nusikaltėlių, o patys ONTT komisarai įstengia pasigirti tik tuo, kad per septynerius metus sugebėjo pasodinti H.Daktarą, Gaitjurgį, talkino Valstybės saugumo departamento pareigūnams suimant pavojingą šnipą Joniką ar užkirto kelią ir pasodino kankinimui ,,teroristę‘‘ E.Kusaitę (galiausiai jauną merginą, sugadinus jaunystę, sveikatą, teko didžiulei Lietuvos teisėsaugininkų gėdai, išteisinti).

Šis Šiaulių AVPK ONTT pareigūnų sudėtingas tyrimas apėmė daugiau nei 100 ikiteisminių tyrimų. Pranešimai apie įtarimus pateikti 40 asmenų. Dalis jau nubyrėjo. Galiausiai liko tik 18. Tyrimas ima strigti ir po truputį laukiama, kad atvėstų aistros ir būtų galima visą šią bylą tyliai numarinti. Visiškai suprantama, kodėl žiniasklaidos leidinių atstovai (apart ,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai) bijo net prisiliesti prie šios REZONANSINĖS korumpuotų teisėsaugininkų bylos. Galima teigti bijomasi nusikaltėlių grasinimų ar susidorojimo bei finansinių praradimų.

Panevėžio apygardos teisme, pradedant nuo 2014 m. spalio 14 d. pagal suderintą iš anksto grafiką toliau tęsiama nagrinėti REZONANSINĖ Šiaulių AVPK ONTT pareigūnų byla. Posėdžiui sekretoriauja Neringa Aukštuolienė, pranešėjas teisėjas Pranas Šimkus. Valstybinį kaltinimą palaiko Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Gelgaudas Norkūnas. Vietoje jo, antram teismo posėdžiui talkina Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai Aurelijus

Navickas ir Rimantas Vagrys.

Šiaulių AVPK ONTT pareigūnai ir jiems talkinusieji, kuriems pareikšti kaltinimai liko sekantys, tai:

Remigijus Dereškevičius, Remigijus Zykas, Tomas Ruchtinas, Ričardas Pocius, Renatas Ivanovas, Gediminas Aina, Gediminas Motiejūnas, Giedrius Vaitkus, Vytenis Maščinskas, Rolandas Grigalaitis, Arūnas Jankus, Arminas Lipskis, Arvidas Budrys, Gintautas Golovnia, Raimondas Ripinskas, Pavelas Osipovas, Kęstutis Purvinis, Robertas Paštuolis.

Teismo salėje

Paskutiniame posėdyje šiokią tokią intrigą įnešė, lengvinant nusikaltėlių kaltinimus, Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Rimantas Vagrys. Jis, prieš prasidedant posėdžiui, išdalijo LR generalinės prokuratūros pateiktą Panevėžio apygardos teisėjui Pranui Šimkui PRAŠYMĄ, kad kaltinime nurodytų nusikalstamų veikų faktinės aplinkybės būtų pakeistos iš esmės naujomis, pakeičiant nurodytų nusikalstamų veikų kvalifikavimą. PRAŠYMO byla, apima virš 200 puslapių, kur tekstas surašytas ant dviejų lapo pusių (matyt, tokiu būdu taupomi valstybės pinigai).

Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Rimantas Vagrys išdalija PRAŠYMO bylas

Apklausų metu kaltinamieji vos ne choru aiškino, kad nedalyvavo nusikalstamoje grupuotėje-susivienijime. Kai kurie apsimetė, kad išvis nesuvokia ką tokia sąvoka reiškia. Nepaisant bandymo nusikratyti bendradarbiavimo nusikalstamame susivienijime šis kaltinimas išliko. Kaltinimuose pateikti ieškiniai su turto konfiskavimu. Kaip pasielgs teismas pamatysime. Kai kurie teismai, pasinaudoję LR Konstitucinio teismo išaiškinimu, nusikalstamu būdu įsigytą turtą, iki įstatymo priėmimo (2010 metų), paliko nusikaltėlių nuosavybėje.

Kaltinamųjų parodymai (šiame nusikalstamame pareigūnų susivienijime su 40 atskirų epizodų) ir liudininkų apklausos baigtos. Sekančiame teismo posėdyje planuojama iš esmės bylos nagrinėjimą baigti. Pirmiausiai turėtų būti suteiktas žodis Prokurorui, kuris palaikytų valstybinį kaltinimą, numatant bausmes. Po to eiliškumo tvarka pasisakys civiliai ieškovai, nukentėję nuo padarytų nusikaltimų, kaltinamųjų advokatai ir pabaigoje nusikaltimus padarę kaltinamieji.

Šiame posėdyje vyko supažindinimas su likusių (nuo 37 tomų, supažindintų praeitame teismo posėdyje) 48 bylų turiniu, nurodant, kokie dokumentai ikiteisminio tyrimo ir bylų nagrinėjimo metu pateikti nagrinėjimui. Apart protokoluojančios sekretorės N.Aukštuolienės ir teisėjo P.Šimkaus, bylų turinio skaitymo, beveik niekas posėdžio eiga nesidomėjo. Vieni braidžiojo mobiliaisiais telefonais internete, kiti rašinėjo žinutes ar bandė įsigilinti į naujai gautų perkvalifikuotų kaltinamųjų aktų turinį. Treti tuo laiku nuobodžiavo ir laukė teismo posėdžio pabaigos. Jis baigėsi iki pietų meto. Bylos nagrinėjimo posėdis, pagal suderintą ir numatytą grafiką šių metų birželio 9 d. eilinį kartą neįvyks. Jame negalės dalyvauti prokuroras, o be to numatyta pertrauka susipažinimui su prokuroro pateiktu PRAŠYMU kaltinimų perkvalifikavimui. Sekantys teisiamieji posėdžiai nukelti rudeniui. Nuo rugsėjo mėnesio iki metų pabaigos jų numatyta net 15!

Ar kas nors pasikeitė po šių pareigūnų nusikalstamo susivienijimo įvykių narkotikų versle? Gal pareigūnų nusikaltimai sustabdė šalyje nusikaltėlių grupuočių verslą? Juk visais valdžios ruporais trimituojama, kad pagal statistiką nusikaltimų skaičius mažėja. Kaip kitaip? Juk reikia liaudį nuraminti. Tik bijo pasakyti, kad vos ne pusę Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo ir emigracija spėriai juda toliau. Antra vertus Lietuvos nusikaltimai persimetė į kaimynines šalis: Vokietiją, Ispaniją, Angliją, Airiją, Norvegiją... Ten siaubiamos šalys. Vos sulaukę aštuoniolikos jaunuoliai gaujomis važinėja į svečias šalis ir vagia kas po ranka pakliūva. Į Lietuvą sugrįžta išsidabinę vogtais firminiais rūbais, kvepiantys, naujais automobiliais, o bagažinėse vogtų daiktų stirtos Lietuvos rinkai. Nenuostabu, kad daugelis jaunuolių dėl tokio ,,darbo“ įtampos pradeda naudoti narkotikus. Jų skaičius spėriai auga. Užsienio šalyse narkotikai pigūs. Už 5 eurus gali nusipirkti amfetamino dozę. Tai narkotikai, kurie stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir sukelia energijos antplūdį bei susikoncentravimą. Pradedančiam dozės užtenka net dviems dienoms. Vadinamos ,,žolės“ dūmais gali svaigintis ir ,,eiti iš proto“ už dar pigesnę kainą.

Nepaisant valdžios gražbyliavimų, nusikaltimų skaičius Lietuvoje auga. Reiktų susirūpinti ne tik alkoholio griežtomis bausmėmis, bet valdžios ir policijos pareigūnų pelningu ,,verslu“,- kontrabandinėmis cigaretėmis bei narkotikų ar žmonių prekyba. Kol nusikalstamo susivienijimo pareigūnai varsto teismų duris, kiti tuo tarpu tęsia ,,darbą“. Šventa vieta tuščia nebūna.

KAUNO NARKOTIKŲ PREKYBOS SUSIVIENIJIMAS

Kol Šiaulių AVPK ONTT pareigūnų byla skinasi kelią, Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį kitoje stambioje narkotikų prekybos susivienijimo (21 grupės narys) byloje. Laisvės atėmimo bausmės skirtos 10 asmenų.

Kauno apygardos teismas daugiausia atseikėjo narkotines medžiagas iš Ispanijos per Lietuvą į Rusiją gabenusios grupuotės vadeivai pripažintam Svajūnui Bukauskui. Subendrinus visas bausmes, S.Bukauskui skirta net 19 metų nelaisvės.

Dar 9 grupuotės nariams skirta nuo 9 iki 14 metų nelaisvės. Likę keturi teisiamieji arba išteisinti, arba jiems skirtos 65 bei 67 tūkst. litų siekiančios piniginės baudos. Tiesa, nė vienam iš jų nereikės mokėti nė lito, nes visi teisiamieji nelaisvėje praleido ne po vieną mėnesį, o viena diena už grotų prilyginama 260 litų.

Teismas aiškino, kad kaltinamiesiems numatytos realios laisvės atėmimo bausmės gali būti keičiamos piniginėmis baudomis, jei kaltinamieji prisipažįsta, gailisi ir padeda tiriant nusikaltimą. Kai kurie grupuotės nariai su teisėsauga ėmė atvirai bendrauti iškart po jos pričiupimo 2010 m. rudenį. Todėl iš 21 grupės nario teismo dienos teisiamųjų suole sulaukė 14.

Gauja atitiko nusikalstamo susivienijimo apibūdinimą. Narkotikų gabenimas šiai gaujai nebuvo atsitiktinis ar spontaniškas užsiėmimas. Narkotikų kelio tiesimui kruopščiai ruoštasi. Kiekvienas nusikalstamos grupės narys žinojo, kokia jo rolė, su S.Bukausku tiesiogiai galėjo bendrauti tik keli įtakingiausi grupuotės nariai.

Gauja turėjo ir savo fondą, kurio pinigai buvo naudojami advokatams samdyti ir kitaip padėti įkliuvusiems nariams.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad gaujos nariai automobiliais vykdavo į Ispaniją, kur mašinose įrengtose slėptuvėse būdavo prikraunama apie 80 kg narkotikų, kurie per Lietuvą pasiekdavo Rusiją. Gauja daug dėmesio skyrė konspiracijai. Pervežti narkotikų kurjeriai vykdavo su žmonomis ar draugėmis, taip stengdamiesi sudaryti turistų poros įspūdį. Pats S.Bukauskas narkotikų negabendavo.

Konstitucinis teismas 2017 metų kovo 15 dienos priimtu nutarimu pripažino, kad ,,traukiant asmenį baudžiamojon atsakomybėn už neteisėtą praturtėjimą, reikia nustatyti ne tik tai, kad asmuo turi nuosavybės teise didesnės nei 500 MGL vertės turtą, kuris negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, bet ir tai, kada jis nuosavybės teise įgijo šį turtą.“

Valstybinį kaltinimą šioje byloje palaikęs prokuroras, remdamasis minėtu Konstitucinio teismo nutarimu, prašė teismo nutraukti kaltinamųjų atžvilgiu pradėtą baudžiamąjį procesą. Teismas prokuroro prašymą tenkino įstatymų nustatyta tvarka. Už neteisėtą praturtėjimą iš narkotikų verslo, išteisino šiuo nusikaltimu kaltintą kauniečių šeimą.

Še tau boba ir devintinės! Kas vogė iki 2010 metų, vadinasi atsakomybė dėl turto praradimo negresia. Matyt tuo laikotarpiu ne veltui pagausėjo milijonierių, kurie viską legalizavo. Priimtas įstatymas, kad apginti nusikaltėlius?! ,,Varnai varnams“ akių nekapoja. Todėl nenuostabu, kad visokie Karaliai savo valdose vykdė nusikalstamą veiklą, o tuo pačiu ,,runkeliams“ postringavo, kad jie vykdo ,,teisingumą“.

VILNIAUS ,,LAPINIŲ“ NUSIKALSTAMAS SUSIVIENIJIMAS

Rankų sudėję nesėdėjo ir Vilniaus ,,Lapinių“ 30 asmenų gauja, kuriai vadovavo gaujos lyderis J.Dačka. Jie neteisėtai disponavo ir vadovavo šaunamaisiais ginklais ginkluotam nusikalstamam susivienijimui ir narkotinėmis bei psichotropinėmis medžiagomis, turėdami tikslą jas platinti, neteisėtai įgijo ir laikė šaunamuosius ginklus bei šaudmenis. Nors J.Daškai dar nėra įsiteisėjęs nuosprendis kitoje baudžiamojoje byloje – kur jam skirta 16 metų laisvės atėmimo bausmė jis toliau savo veiklą tęsė pelningame narkotikų prekybos ,,versle“. Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/crime/i-laisve-paleistas-vilniaus-narkomafijos-lyderis-iklimpo-dar-giliau.d?id=74846440

KLAIPĖDA

Profesionaliai ir tinkamai atlikti savo pareigas, stabdant šalyje nusikalstamumą, nėra lengva. Ypač, kai nusikalstama veikla užsiiminėja darbo kolegos. Tai, tarsi, kova su vėjo malūnais. Paskutinė žmonių viltis – viešumas ir nešališka žiniasklaida. Nuskriaustųjų skambučiai, kurie pasitiki viena ar kita redakcija, netyla dieną ir naktį. Tačiau, atsiranda tokių, kurie iš baimės ar matydami, kad šalyje teisingumą pasiekti neįmanoma, numoja ranka ir lieka skausme patys su savimi. Tai pavojinga. Privalome būti visi vieningi ir neleisti plėtotis blogiui. Tik bendromis visų pastangomis galime pasiekti norimų rezultatų: sumažinti nusikalstamumą, sustabdyti nežabotą gaujų, ,,teisingumo“ ir valdžios mafijos viešpatavimą. Apie tai ne kartą pasisakė ir savo mintis išdėstė šalies Vadovė. Ar Prezidentė kalba savo reitingams pakelti ar realiai nori, kad nusikaltimai sumažėtų, privalo savo galva savarankiškai įvertinti kiekvienas Lietuvos pilietis. Tam tikslui, renkant valdžią į atsakingus postus vyksta balsavimas. Juose piliečių gausa kol kas apgailėtina.

Mūsų visuomenę užpuolė įvairios negalios. Neaplenkė jos ir teisėsaugos. Gal Šiaulių AVPK ONTT pareigūnų byla, bus tas viltingas žingsnis apsivalymo ir sveikimo link? Juk visuomenės akyse krintantis teisėsaugos autoritetas - pavojingas reiškinys, nes tampa ženklu nusikalstamoms grupuotėms veikti drąsiau ir akiplėšiškiau.

Kitas neraminantis dalykas – stiprėjančios tendencijos atviriau kalbančius ar rašančius užčiaupti „teisinėmis“ priemonėmis. Paskutinysis rezonansinis įvykis irgi tuo padvelkė...

Tenka dar ir dar kartą užjausti žiauriai nužudytos I.Strazdauskaitės mamą. Ji, sugniuždyta netekties, savo skausmą nukreipia (norėčiau tikėti nesąmoningai) į principingus žiniasklaidos atstovus, kurie stengiasi išsiaiškinti tiesą, atskleisti priežastis ar asmenis, sugebančius įtraukti nekaltus geraširdžius žmones į košmariškas situacijas, siekiant panaudoti juos kaip atpirkimo ožius savo nusikalstamai veiklai pridengti.

Buvo laikai, kai bet koks spaudoje paviešintas signalas ar prielaida kaip mat susilaukdavo teisėsaugos dėmesio: be jokių pareiškimų jie savo iniciatyva pradėdavo tyrimus ar patikrinimus. Patekusių į bėdą skambučiai redakcijoms – tų senų gerų laikų prisiminimas, spaudos kaip paskutinės teisingumo instancijos įvaizdis, gyvuojantis iki šių dienų.

Negausi, bet nepriklausoma ir drąsi žiniasklaida, nors persekiojama ir ujama, dar išlieka paskutiniu vaistu visuomenei gydyti. Bet jis gali efektyviai veikti tik tada, jei pati visuomenės susitelks ir dės konkrečias pastangas pasveikti.

NETEKTIS

Prieš kelias dienas iš gyvenimo pasitraukė Klaipėdos apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Romas Jasevičius. R. Jasevičius nuo 2007 m. dirbo Klaipėdos apylinkės prokuratūroje, vėliau paaukštintas pareigose ir nuo 2011 m. dirbo Klaipėdos apygardos prokuratūroje. 35 metų prokuroras, įtariama, nusižudė savo namuose, tačiau daugiau detalių apie tai kol kas neatskleidžiama. Nuo 2006 m. gruodžio prokuratūros sistemoje dirbęs R. Jasevičius dažniausiai tyrė su narkotinių medžiagų platinimu ir policijos pareigūnų korupcija susijusius nusikaltimus. Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Jevgenijus Michailovskis sakė, kad kolegos mirtis visiems buvo labai netikėta. „Galėčiau drąsiai sakyti, kad jis buvo profesionalas“, – sakė jis. Kas gali paneigti, kad savo kolegoms R. Jasevičius pelningame narkotikų versle buvo kliuvinys ir reikėjo laiku jį pašalinti? Juk ten, kur sukasi dideli pinigai, gyvybė neverta net sudilusio skatiko. Todėl mįslingomis aplinkybėmis vienas po kito dingsta tautos švyturiai. Jų vienas kitas atsiranda žiniasklaidoje, politikoje, teisėsaugos institucijose ar visuomenėje atskirų profesijų tarpe. Nors kai kurių gyvybės prieš laiką užgęsta, tačiau jie išlieka didvyriai žmonių širdyse. Niekadėjai gauna pelnytą atlygį. Jei išsisuka nuo žemiškų teisėjų vingrybių, tačiau Dangaus Teisėjas nepalieka nenubausto nei vieno. Jo teismas be kliaudos.

NUSIKALTIMAI AUGA, NORS ŠALIS TUŠTĖJA

Kol ŠALYJE klestėjo ir tebeklesti nauji protu nesuvokiami korupciniai sandoriai LEO LT, Mažeikių naftos, Suskystintų gamtinių dujų laivo-saugyklos „Independence“ Klaipėdos uoste, kol krašto apsauga šauktiniams valdžia perka auksinius šaukštus, kol klesti masinė statybų, kitų pramonės ir karo reikmėms pinigų atsainus plovimas, ,,otkatai“... , o nesirūpinama savo šalies piliečiais, jų darbo sąlygomis, valstybės tarnautojų ir dirbančiųjų atlygiu, tol emigracija, korupcija ir nusikaltimai nesibaigs. Kas kaltas, kad valstybės pareigūnai basomis kojomis streikuoja prie Seimo rūmų, dėl išgyvenimo? Kas kaltas, kad valstybė taikos metu paversta genocidu, o įstatymai priiminėjami tokie, kokius beraštė kaimo močiutė protingesnius priimtų? Todėl nenuostabu, kad turėdami savo rankose valdžią net ,,teisingumą‘‘ vykdantys pareigūnai ir nemaža dalis valdžios vykdo nusikaltimus. Turbūt per daug nereikėtų stebėtis pareigūnų nusikalstama veikla. Pinigų net patiems didžiausiems magnatams (turtuoliams) nebūna per daug, nekalbant apie tuos, kurie nesuduria galo su galu. Turtų troškulys ne retai nusineša ir priešininkų gyvybes. Todėl vienas po kito neteisėti persekiojimai, surežisuoti įkalinimai (kurių nenorima aiškinti), mįslingos mirtys. Ar ne bendras tų pačių ,,teisingumo“ vykdytojų ir valdžios ,,darbas‘‘ , kai krauju suteptos (nekaltais žmonėmis) jų rankos?