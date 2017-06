Kodėl Henrikui Daktarui neleidžiama privačiai pasimatyti su žmona?

Kristina Sulikienė

Spauda pranešė, jog Ramutė Daktarienė dar kartą kreipėsi į teismus, nes Lukiškių kalėjimo administracija nevykdo dar prieš metus priimto sprendimo, jog Ramutei ir Henrikui Daktarams priklauso ilgalaikiai pasimatymai.

Ištikimoji žmona visur ir teisme, ir spaudai teigia, jog ilgalaikių pasimatymų nebuvimas lemia šeimos iširimą, kad kalėjimas to tyčia siekia.

Jeigu nežinočiau tam tikrų peripetijų – tai imčiau ir patikėčiau.

Visų pirma, Lukiškių kalėjimo administracija jau pasimokėj – vos nebuvo apkaltinta bendrininkavusi, organizuojant iš Lukiškių kalėjimo rūsio nusikaltimus.

Dabar gi nors Henrikas Daktaras uždarytas, ir kaip rodo įvairių kratų duomenys – neturi jokio interneto, nei telefono – o ir mama jam jokios kortelės nesiuntė, nors bandyta ją melagingai apkaltinti – bet jo įvairūs giminaičiai, ir ne giminaičiai – kurie pastoviai prisistato nuo jo, veikia jo vardu – neuždaryti. Patys aršiausi, kurie jau pradėję buvo kalbėti jo vardu – buvo vidury dienos sušaudyti.

O –ienės ir –aitės liko, kai kurios visiškai nesikiša į „šeimos“reikalus, o kai kurios – kišasi.

Lukiškių kalėjimo administracija negali rizikuoti, ir leisti nesekamus pasimatymus: nes niekas nežino, kas ten bus aptarinėjama. Po to vėl įvyks kokios nors žmogžudystės, ir tada, kadangi pokalbiai ilgalaikių pasimatymų metu neįrašomi – bus apkaltina Lukiškių administracija, kodėl leido Henrikui Daktarui suvadovauti žmonai, dėl ko įvyko tas ir anas. Tada dar sės ir Ramutė Daktarienė.

Ji pati nesupranta, kad veržiasi į pražūtį, o sistema ją siekia apsaugoti. Eiti į teismus sugalvojo ne pati – kursto Sirvydžio ir jo draugų advokatų kontora, nes jiems reikia kuo daugiau Daktarų pakišti po „mafijos“ etikete, nes toks tos kontoros darbas. „Gynyba“ eina būtent tokia linkme.

Jeigu Ramutė Daktarienė mąstytų savo galva, ji suvoktų, jog ilgalaikiai pasimatymai neleidžiami dėl jos saugumo, nes po to kas nors įvyks, kas nors su kuo nors susišaudys – bus kaltinama jinai.

Niekas iš Lukiškių administracijos nebenori rizikuoti žmonėmis. Todėl ir atsirašinėja, kad neva nėra jokių pasimatymo kambarių, aišku, meluoja, viskas yra, tačiau šioje konkrečioje byloje yra pasirinkta tokia pozicija.

Be to, visi žino, jog Ramutė Daktarienė savo vyro gyvenime nepaliks – nes tokia yra „šeimos“ taisyklė, joks kalėjimas, emigracija, ar dingimas be žinios neišskiria tokių šeimų.

Ir kalėjimas, manau, nesiekia sugriauti šeimos – kaip tik siekia ją apsaugoti, nes neturėdami garso įrašų, apie ką bendraujama, negalės po to įrodyti, jog nesudarė sąlygų planuoti naujus nusikaltimus. Todėl dėl visų ramybės ir saugumo pasirinkti trumpalaikiai pasimatymai, kurie stebimi pareigūnų. Todėl Henrikas Daktaras negalės būti apkaltintas nekontroliuojamų gaujų nusikaltimais, nes jis neturi galimybių jas sukontroliuoti, ar daryti kažkokią įtaką.