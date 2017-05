Tvarto naujienos (analitinis straipsnis)

Kartą paskaičiavau kiek gi man (paprastam mokesčių mokėtojui) kainuoja kolūkietiškos nomenklatūros išlaikymas. Juk tie per žiniasklaidą skelbiami valstybės iždo švaistomi milijardai, paprastam žmogui nedaro jokio įspūdžio. Mes tų astronominių skaičių nelabai suvokiam, lyg tai ir ne mūsų asmeninė kišenė kenčia. Tai kiek gi aš realiai moku kolūkietiškai nomenklatūrai kas mėnesį?

Tam, kad aš gaučiau pav. 1000 eurų pajamu, aš ir mano darbdavys iškarto sumokam virs 500 eurų įvairiu tiesioginiu mokesčiu (FAPM, JAPM, SORDA, ir t.t.).

Toliau, nuo to 1000 eurų (tipo mano atlyginimo NETO, nuo kurio aš jau sumokėjau visus mokesčius) aš pradedu mokėti kitus mokesčius (netiesioginius) pirkdamas bet kokią prekę ar paslaugą:

1. 210 eurų (PVM)

2. ~170 eurų įvairiu akcizu (benzinas, alkoholis, tabakas, ir t.t.)

3. Į kiekviena preke ar paslauga įkalkuliuota apie 10 - 20 proc. (100 - 200 eurų) įvairiu kitu mokesčių (licenzijos, muitai ir t.t.) valstybei, gaminant mano perkamą preke ar paslauga.

4. Ir pabaigai, prievartine komunaliniu paslaugu centralizacija, už kuria mes permokame kas karta apie 50 proc. o tai sudaro dar vidutiniškai apie 100 eurų

Tai yra, aš nuo savo vargano 1000 eurų, dar sumoku nuo 500 iki 800 eurų kitu netiesioginių mokesčiu, neskaičiuojant to ką jau sumokėjau aš ir mano darbdavys tiesiogiai !!!!!!! :)

Ne be reikalo senoliai kalbėdavo, "gerais norais grystas kelias i pragarą". Kol žmogus rūpinasi pats savimi, jis yra turtingas ir sėkmingas, kai tik bendruomenė leidžiasi, kad ja rūpintųsi valstybiniai tarnai (be abejo mūsų gerovei užtikrinti), visur klesti korupcija, protekcionizmas, popierizmas, idiotizmas, švogerizmas ir kitokios kolūkietiškos nomenklatūros vidaus veiklą ir gerovę užtikrinančios, bet mūsų bendruomenę žalojančios, votys.

Aš taip pamąsčiau, jei man kas mėnesi liktu mano sumokami mokesčiai, aš tikrai sugebėčiau už puikiausią gydymą susimokėti ir pensijai susitaupyčiau (investavęs i NT ar akcijas) ir ubagams kokius 500 eurų skirčiau išmaldoms. Be to pagalvojau, kokia turtinga butu visuomene kurioje gyventume. Nebebūtu idiotiškų kiekvieno žingsnio reglamentavimų ir valdininkijos lindimo visur vien tik tam, kad išsireikalauti kyšius. Subujotu privatūs šeimų verslai, ūkininkai butu suinteresuoti patys be tarpininku pardavinėti savo prekes. Viskas atpigtu, būtų turtas ir perteklius bendruomenėje, o ne amžinas verkšlenimas ir trupiniu bei kaulu nuo ponu stalo dalybos ir peštynes dėl ubagiškų socialiniu išmoku.

Gera tvarkelę turime.

Ankščiau vis stebėdavausi, kodėl pas mus prezidentavęs amerikonas nieko nesako dėl kolūkietiškos nomenklatūros "bespredelo" Lietuvoje? Juk JAV tokie valdininkų išsidirbinėjimai būtų neįmanomas dalykas. Bet vėliau prisiminiau, taigi tas ponas valstijose irgi tai pačiai kastai (valdininkijai) priklausė. Skirtumas tik tas, kad ten kiekvienas laisvas JAV pilietis turi namie ginklą (kiti ir ištisus ginklų arsenalus) todėl jei ten valdininkai pradėtu taip išsidirbinėti kaip pas mus (pav. nuosavoje žemėje pastatytą namą griauti vien dėl to, kad žmogus statydamas namą, kažkokio dykaduonio parašo ne gavo), jie tikrai ilgai ne temptu. Kabėtu nulinčiuoti, su 9 mm kulka kaktoje (viešai, kad kitiems pagunda ne kiltų).

Todėl čia atvažiavęs ir svečioje šalyje tikros valdininkiškos laisvės iki pat senatvės neragavęs, „valstybės tarnas“ pamanė, kad pateko į tikrą valdininku paradise (rojų), kuriame svajotų gyventi viso pasaulio dykaduonija. Dėl šios priežasties amerikonas vietoj to, kad piktintis kolūkiečių nomenklatūros išsidirbinėjimais, tik visokeriopai iki šiol tą „rojų“ įstatymiškai stiprina. Apie ką liudiją ir jo bandomos prakišti teismų (kolūkietiškos nomenklatūros tikrosios citadelės) įstatymų pataisos, dar labiau įtvirtinančios šios pusiau nusikalstamos sistemos (kurioje doras žmogus yra nepageidaujamas) nebaudžiamumą ir piktnaudžiavimus.

p.s. Apmaudu. Man asmeniškai savęs nebegaila. Gyvenom prie sovietų, kaip nors išgyvensime ir prie kolūkietiškos nomenklatūros, bet vat vaikų tikrai gaila. Jie turbūt jau nebeturės savo tėvynes, kurioje jie galėtu laisvai, oriai ir laimingai gyventi. Visi požymiai rodo, kad mūsų kolūkietiška nomenklatūra tikrai nustekens Lietuvos valstybę galutinai. Tauta išsivažinės, o likusieji tiks tik tam, kad nuolankiai aptarnauti amerikonu "neo guantanamą" kodiniu pavadinimu „Lietuva“.

V.Troščenka