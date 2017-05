Daiva Guobienė: „Policijos iškelta byla „Laisvam laikraščiui“ dėl I.Strazdauskaitės pagrobimo versijų kėlimo yra visuomenės bauginimas“

Daiva Guobienė: „Policijos iškelta byla „Laisvam laikraščiui“ dėl I.Strazdauskaitės pagrobimo versijų yra visuomenės bauginimas“

Aurimas Drižius

Balandžio 28 d., gavus artimųjų pareiškimą dėl nužudytos dukters Ievos Strazdauskaitės atminimo paniekinimo viešai spaudoje ir internetiniame tinklapyje „Laisvas laikraštis“, Kauno apskr. VPK Kriminalinėje policijoje buvo pradėtas tyrimas. Internetiniame tinklapyje laisvaslaikrastis.lt kovo 16 d. buvo paskelbtas straipsnis „Kodėl policija slepia Ievos Strazdauskaitės pagrobimo ir nužudymo motyvą? Policiją siutina LL keliamos versijos, kad Audi nebuvo nusikaltėlių motyvas“

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=3886:ieva-strazdauskaite-vaziavo-i-susitikima-su-ja-nuzudziusiais-cigonais-policija-pati-sugalvojo-kad-ji-nuzudyta-del-audi-pildoma&catid=59&Itemid=101

, vėliau, balandžio 21 d., pasirodė straipsnis „I. Strazdauskaitė buvo kurjerė policijos kontroliuojamame narkotikų versle?“ ir kitos publikacijos. Šiuose straipsniuose paskleista melaginga informacija apie nužudytą I. Strazdauskaitę, kuri galėjo nulemti žmonių panieką, paniekinti jos atminimą, sieti ją su narkotikų gabenimu ir platinimu bei kitomis nusikalstamomis veikomis, praneša Kauno apskrities policija. Tyrimo metu iš Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorų buvo gauta informacija, kad jų kontroliuojamoje byloje dėl nužudymo duomenų, jog I. Strazdauskaitė gabeno narkotines ar psichotropines medžiagas, ar kitus draudžiamus daiktus ar medžiagas, ar kad būtų susijusi su neteisėtu disponavimu tokiomis medžiagomis ar daiktais, nebuvo nustatyta. Surinkti duomenys leidžia teigti, jog publikacijose pateikta informacija yra melaginga, klaidinanti visuomenę ir niekinanti jaunos moters atminimą. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 313 str. 2 d., už šią nusikalstamą veiką gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.

"Laisvas laikraštis" šiuose straipsniuose pasidalino kritiška teisininkės Daivos Guobiėnės nuomone - ji netiki policijos peršama versija, kad neva Ieva Strazdauskaitė buvo pagrobta ir nužudyta spontaniškai, pamačius jos prabangų automobilį. Teigiama, kad mašina pagrobta, inscenizavus autoįvykį greitkelyje - tai neįmanoma, nes taranavus virš 100 km. greičiu važiuojantį automobilį, iš abiejų liktų metalo krūva. Be to, kam reikėjo auką vežti 30 km. į miškus ir ten itin brutaliai nužudyti, o taip neva geidžiamą automobilį numesti miške kaip niekam nereikalingą daiktą? Kodėl policija slepia tikruosius šio nusikaltimo motyvus ir persekioja šios versijos kritikus - to paklausėm Daivos Guobienės:

- Aš perskaičiau visus tuos straipsnius, kuriuos įvardino policijos šefas kaip nusikalstamus – ten Daiva Guobienė tiesiog dėsto savo nuomonę apie I.Strazdauskaitės pagrobimo bylą?

- Dėl savęs aš esu rami, nes žinau, ką ir kaip sakyti, ir nepasakau to, ko nereikia. Kalbu tik tai, ką galiu įrodyti, arba dėstau korektišką nuomonę apie tai, ko įrodyti negaliu. Kiek suprantu, kad sunkiausia bus įrodyti tą versiją, kad Ieva galimai buvo narkotikų kurjerė. Sunku, bet įmanoma ir tai įrodyti. Yra informacija apie tai, kad policija klausėsi tų čigonų pokalbių, ir kad neva tuose pokalbiuose buvo kažkas minima. Nežinau, ar tai tiesa, ar netiesa, tačiau kažkur – gal komentaruose – tokia informacija praėjo. Tai jeigu policija ims kaltinti žmonės dėl savo versijų ar nuomonių reiškimo, tai kas beliktų tokiam žmogui – tik prašyti, kad jam būtų pateikti minėti tų čigonų pokalbių įrašai. Ir tam, kad patvirtinti arba paneigti tokią informaciją, būtina išklausyti minėtus pokalbius. Tu įsivaizduok – viena baudžiamoji byla (dėl Strazdauskaitės- aut. Pastaba) dar nebaigta, o kitoje baudžiamojoje byloje jau prašoma pateikti tuos įrašus. O jų negalima išklausyti ir peržiūrėti, kol nebus baigtas ikiteisminis tyrimas kitoje byloje. Nežinau, kaip jie vyniosis tokioje situacijoje, nes jeigu bus kaltinimai, tai kaltinamieji galės gintis, prašydami pateikti tuos įrašus. Kitas dalykas, kad gali būti tokia situacija, kad versija buvo iškelta, nors tokių įrašų niekas negirdėjo, todėl pats ir ginkis. Tačiau tu pats puikiai supranti, kad jeigu jie nori ką nors padaryti kaltu, tai ir padarys kaltu. Tačiau reikia žiūrėti visus „Laisvo laikraščio“ straipsnius, kaip juos vardina Žukauskas – nuo kovo 16 d. Tačiau aš radau internete, kad tuo pačiu metu praktiškai beveik viską, ką mes kalbame, kalba Artūras Paulauskas, Pernavas, Sadeckas, Grigaravičius, Kiškis. Paulauskas aiškiai sako, kad jis netiki, kad nusikaltėlių tikslas buvo Ievos apiplėšimas. Kitas dalykas, kad apie tai, kad minėti čigonai pažinojo Ievą Strazdauskaitę, kalbėjo jos kaimynė. Ji sakė, kad neva Ieva pažinojo tuos čigonus. Ir tą informaciją, kad jie yra pažįstami, paskelbė „Lietuvos rytas“. O mes tik pasinaudojome ta informacija – mes ją girdėjome ir toliau kėlėm versijas. Be to, kriminalinės policijos komisaras Kiškis, paklaustas, ar Strazdauskaitė vežė brangų krovinį, atsakė, kad ji vežė krovinį, ir jis nebenori apie tai kalbėti. Tai policijos vadovas pasakė, kad Ieva vežė krovinį, o tai, ką jie vėliau kalbėjo, jau yra nesvarbu. Po to Pernavas ėmė kalbėti, kad tai neva asmeniniai Ievos daiktai. Tai palaukite, jeigu moteris vežasi lūpdažį ar kvepalus, tai joks komisaras nepavadins to kroviniu. Jeigu komisaras tai įvertino kaip krovinį, aišku, kad tai ne smulkūs asmeniniai daiktai. Ir tai nereiškia, kad toks krovinys ko nors nedomino. Visa tai galima panaudoti gynybai, tačiau mes žinome, ypač žiūrint į Kedžių bylas, kad jie nežiūri nieko.

- Taip, jie gali pervažiuoti volu, nepaisant nieko?

- Taip, nes sistema nori pasiųsti signalą visuomenei – „užsičiaupkite“. Nes jūsų likimas yra tik girdėti mūsų versiją, ją tikėti ir virškinti. Ir be jokių pamąstymų. Taip yra formuojama visuomenė ir net vaikams mokyklose yra naikinamas kritiškas mąstymas. Todėl paprastų žmonių likimas yra dirbti ir uždirbti valdantiesiems atlyginimus. Be jokių mąstymų ar vertinimų.

- Tačiau visi žmonės sėdi internete, viskuo domisi, ir komentuoja. Ir niekas netiki, kad Ieva buvo pagrobta dėl to jos Audi?

- Aš dėl to tau ir sakau, dėl ko policija daro tokį parodomąjį dalyką – sistema pamatė, kokia žmonių reakcija į tokią policijos versiją, kad Ieva pagrobta ir nužudyta dėl mašinos. O policija mato, kad žmonės nepriima šios versijos, ir labai kritiškai ir argumentuotai griauna šią versiją, svarsto ir modeliuoja kitas situacijas. Tada sistema supranta, kad reikia tildyti tokias kalbas. Ir ne tik dėl Ievos. Sistema apskritai nori kontroliuoti visus žmones – reiškia, reikia dar vieno parodomojo proceso, kad tokias netinkančias versijas keliančius žmones galima traiškyti. Nes aš atvirai pasakysiu, kad dar tada, kai „Laisvame laikraštyje“ atsirado pirmieji straipsniai šia tema dar kovo mėn., žmonės drąsiau reiškė savo nuomonę. Dabar ši nuomonė reiškiama daug atsargiau, nes žmonės bijo. Ir tai yra pagrindinis sistemos tikslas – įbauginti ir užčiaupti. Ir tam reikalingi parodomieji procesai. Kitas dalykas, kad sistemos tikslas yra tave sužlugdyti ekonomiškai. Ir tai akivaizdžiai matosi Kedžių bylose. Juk bet kurią eilinę orumo ir garbės bylą teismai vertina maksimalia 500 – 700 eurų suma. O parodomuosiuose teismo procesuose tie civiliniai ieškiniai dėl garbės išauga vos ne dešimt kartų. Tai irgi sistemos signalas – kad jeigu neužsičiaupsite, tai jūsų laukia bankrotas, ir iš jūsų viską atims. To ir siekiama viešinant ieškinių ir jau priteistų sumų dydžius – nutildyti žmones. Ir bet kokie logiški gynybos argumentai sistemai nė motais.

- Net A.Paulauskas pradžioje sakė, kad pareigūnai turėtų labai atidžiai pažiūrėti į šią šeimą? O dabar pasakojama, kad čigonai pamatė keliu važiuojančią mašiną, nusprendė ją pavogti, surengė avariją, uždaužė vairuotoją, mašiną numetė miške?

- Taip, tai reiškė, kad ir pareigūnai turėjo tokią versiją. Reiškia, kad jiems tokią versiją kelti yra moralu ir gražu, o jeigu tu perskaitai tokią versiją, ir pakartoji, tai jau traktuojama kaip nusikaltimas. Tai dar vienas ženklas visuomenei – tylėkite. Reikia tik skaityti tuos ženklus visuomenei, ir suprasti, kodėl tai vyksta. Tai, ką gali pasakyti Grybauskaitė ar koks Gabrielius, tačiau tai nereiškia, kad tu gali pakartoti ta patį. Tokiu būdu yra auklėjama visuomene – tokia, kokia reikalinga sistemai. Ir kai atsiranda visokie razminai, titorenkos ar kiti laisvamaniai, reiškia savo mintis, tai sistema to bijo, ir juos baudžia. Tokia metodika naudojama jau seniai.