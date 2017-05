Pagauti kyšininkaujant, policijos viršininkai drasko akis ir grasina

Pagauti kyšininkaujant, policijos viršininkai drasko akis ir mindo įstatymus

Aurimas Drižius

Policijos šefas Pernavas grasina paduoti į teismą neva policijos reputaciją suteršusią Viešųjų pirkimų tarnybos vadovę Vilytę, kuri paragino policiją baigti plauti biudžeto pinigus.

Policijos departamentas specialiai surašė tokias viešojo konkurso sąlygas, kad šias sąlygas atitiktų tik „Volkswagen Transporter“ su automatine pavarų dėže ir keturiais varomais ratais

Kai VPT paskelbė, kad šis pirkimas nėra skaidrus, t.y. jo organizatoriai – policijos viršininkai – jau susitarė su automobilių pardavėjais ir gaus už tai "otkatą", visokie pernavai puolė draskyti akis – išplatino pranešim spaudai, kad policijai reikia tik „Transporter“ autobusų su automatine pavarų dėže ir keturiais varomais ratais.

Kaip vienas argumentų, kodėl reikia tokių automobilių, nurodoma, kad automatinė pavarų dėžė reikalinga, nes vairuotojui reikia laisvų rankų kalbėti telefonu.

„Automatinė greičių dėžė būtina ir tais atvejais, kai policijos pareigūnas automobilyje lieka vienas ir vairuoja jį, dažnai tenka perduoti informaciją radijo ryšiu, naviguoti, valdyti šviesos ir garso signalus, palaikyti ryšį telefonu su nukentėjusiuoju, galimas poreikis panaudoti ginklą“, - sako policija.

Tačiau visi žinome, kad policijos patruliai visada važinėja dviese – kartu dar vežasi ir kokią mergužėlę. Be to, kalbėti telefonu galima ir per „bluetoof“ – ši funkcija yra visuose naujuose automobiliuose.

„Geras pravažumas reikalingas tais atvejais, kai reaguojant į įvykius, persekiojant įtariamuosius tarnybiniu automobiliu, miesto vietovėse policijos patruliams dažnai tenka užvažiuoti ant aukštų šaligatvių“ – teigia policija.

Ar tai reiškia, kad policija su savo autobusais ruošiasi gaudyti pažeidėjus?

Kita vertus, policijos viršininkai pagrasino Vilytei, kad duos ją į teismą, jeigu ji bandys sąžiningai vykdyti savo pareigas prižiūrėti tokius pirkimus.

Ta proga policijos vadovams reikia priminti Viešųjų pirkimų įstatymą:

Viešųjų pirkimų tarnyba

6) įtarusi šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras tol, kol Viešųjų pirkimų tarnyba pateiks perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimą, o nustačiusi šiuos pažeidimus, – įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus;

7) šiame įstatyme nustatytais atvejais duoti sutikimą perkančiajai organizacijai nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti pirkimo sutarties sąlygas, atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu arba šio įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytu būdu. Jeigu perkančioji organizacija kartu su kreipimusi nepateikia visų būtinų dokumentų, Viešųjų pirkimų tarnyba ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas gali paprašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimui priimti. Tokiu atveju Viešųjų pirkimų tarnyba sprendimą dėl sutikimo priima ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo papildomų dokumentų gavimo dienos. Jeigu per šioje dalyje nustatytą terminą Viešųjų pirkimų tarnyba nepateikia jokio atsakymo, laikoma, kad sutikimas gautas;

8) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka traukti administracinėn atsakomybėn šį įstatymą pažeidusius ir Viešųjų pirkimų tarnybos reikalavimų ar sprendimų nevykdančius asmenis;

9) nustačiusi šio įstatymo pažeidimus ar galimus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, galimas korupcijos apraiškas, medžiagą tolesniam tyrimui perduoti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;

10) nustačiusi šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, gindama viešąjį interesą, kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo.