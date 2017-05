Ievos Strazdauskaitės žūties byloje spauda „tekina“ įtariamųjų laiškus mamoms

Kristina Sulikienė

Viešosios nuomonės formavimas Ievos Strazdauskaitės byloje peržengė bet kokias teisės ir padorumo ribas.

Viena spaudos priemonė, greičiausiai „po blatu“ ar „privačiai“ gaunanti „informaciją“ iš ikiteisminio tyrimo, kas yra labai grubus LR BPK nuostatų „ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumo“ pažeidimas, šiandien ištiražavo įtariamųjų „parodymus“.

Su įdomumu puoliau skaityti, nes ir antraštė intrigavo, jog žudikai už grotų yra tardomi, ir šiuo metu verčia kaltę vieni kitiems.

Paaiškėjo, jog skambi antraštė neturi nieko bendro su realybe – yra cituojami greičiausiai Kalėjimų departamento, arba pačių artimųjų nutekinti laiškai (?) (netikiu, kad prokuratūra tekina ikiteisminio tyrimo medžiagą – juk tai nusikaltimas).

Be to, tai yra labai keista, nes vykstant ikiteisminiam tyrimui ir esant suėmimui, suimtiesiems dažniausiai neleidžiama su niekuo susirašinėti, kad nebūtų pakenkta tyrimui. Štai Henrikas Daktaras jau nuteistas, ir tai per teismus kovojo dėl konstitucinės teisės susirašinėti – net tušinukai iš jo būdavo atimami.

O štai Ievos Strazdauskaitės įtariamiems žudikams kitokios taisyklės negu visiems galioja.

Spaudos priemonė nurodo, ką rašo vienas iš įtariamųjų savo mamai, ir iš to padaro išvadą, jog šitie laiškai atitinka „tardymo už grotų“ medžiagą, todėl, padaro išvadą žurnalistas, žudikai į laisvę išeis negreitai.

Patys dabar tad ir pagalvokite, kokio lygio tyrimas ir kokio lygio įrodymai byloje, jeigu pažeidžiant asmenų susirašinėjimo slaptumo teisę – jeigu leidimas susirašinėti duotas – yra paviešinami laiškai mamai, ir kas bandoma legalizuoti kaip vienintelius bylos įrodymus – tariamą nuoširdų prisipažinimą, kurio procesine tvarka įtariamieji kategoriškai atsisakė...