Į Lietuvos rinką žengs naujas mažmeninės prekybos tinklas

Mažmeninės prekybos tinklas „Pepco“, šiuo metu veikiantis keliose Vidurio Europos šalyse, pradeda veiklą Lietuvoje. Planuojama, kad pirmosios „Pepco“ parduotuvės duris atvers 2017 m. gruodį. Parduotuvių darbuotojų priėmimas prasidės šių metų rugsėjo mėnesį. Per pirmuosius trejus veiklos Lietuvoje metus prekybos tinklas planuoja atidaryti 50 parduotuvių.

„Pepco“ yra Europos mažmeninės prekybos tinklas savo pirkėjams už mažiausią kainą siūlantis viską, ko jiems reikia šeimai aprengti bei namams. „Pepco“ šiuo metu valdo daugiau nei tūkstantį parduotuvių Čekijoje, Kroatijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir Rumunijoje. 2004 m. veiklą Lenkijoje pradėjęs prekybos tinklas sukėlė didžiulį pirkėjų susidomėjimą ir išplėtė savo veiklą Rytų bei Vidurio Europoje.

„Džiaugiamės galėdami pranešti, kad pirkėjai Lietuvoje galės dar šiemet apsilankyti mūsų parduotuvėse. Lietuvos rinka mūsų prekės ženklui yra labai perspektyvi. Esame tikri, kad mūsų pasiūlymai sulauks vietos pirkėjų dėmesio ir taps vartais tolesnei plėtrai Baltijos regione. Nuo šiandien mes kviečiame bendradarbiauti visus, kas nori prisijungti prie mūsų misijos pasiūlyti klientams geriausias apsipirkimo galimybes už mažiausią kainą bei turi tokias pačias vertybes kaip ir mes – pagarbą, sąžiningumą, partnerystę, tobulėjimą ir entuziazmą“, - sako Marcinas Stanko „Pepco“ Vidurio ir Rytų Europos vykdomasis direktorius.

Pirmąsias “Pepco” parduotuves planuojama atidaryti 2017 m. gruodį Vilniuje. Per pirmuosius dvylika veiklos Lietuvoje mėnesių bendrovė planuoja atidaryti 12 parduotuvių, o iki 2020 m. jų skaičius turėtų pasiekti 50. Jos įsikurs skirtingose šalies vietovėse, daugiausiai miestuose, turinčiuose daugiau nei 10 000 gyventojų. „Pepco“ parduotuvėse, planuojama, dirbs daugiau nei 500 žmonių. Šiuo metu bendrovė ieško partnerių, iš kurių galėtų ilgam laikui išsinuomoti apie 500 m2 ploto komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą. Mažmeninės prekybos tinklas neplanuoja atidaryti franšizės parduotuvių.

„Pepco“ parduotuvėse prekiaujama rūbais vaikams, moterims ir vyrams, apatiniais drabužiais, aksesuarais, žaislais, prekėmis namams, tekstilės gaminiais namams ir pan. Apie 60% „Pepco“ asortimento sudaro drabužiai (įskaitant avalynę ir apatinį trikotažą), apie 40% - kitos prekės. Šiuo metu „Pepco“, siūlanti visą drabužių 0-14 metų vaikams asortimentą, pagal pardavimų kiekį yra lyderis vaikiškų rūbų segmente. Visos mažmeninės prekybos tinklo atrinktos prekės skirtos suteikti geriausias pasirinkimo galimybes klientams už mažiausią kainą. Per mėnesį „Pepco“ parduotuvėse apsilanko daugiau nei 8 milijonai pirkėjų.

Šiuo metu „Pepco“ turi daugiau nei 9000 darbuotojų. Tinklas darbuotojams siūlo plačią mokymų programą ir palaiko bei skatiną jų tobulėjimą nepriklausomai nuo užimamų pareigų ar darbo funkcijų. Todėl parduotuvių darbuotojai gali pasiekti geresnių rezultatų, o centrinėje įmonės būstinėje ir sandėliuose dirbantys ekspertai - efektyviai valdyti procesus.

Šalyse, kur veikia „Pepco“, bendrovė sulaukia teigiamų vartotojų, rinkos profesionalų ir organizacijų vertinimų. Už savo veiklą „Pepco“ buvo įvertinta ne vienu verslo ir mažmeninės prekybos apdovanojimu, tarp jų - „Forbes Diamonds“, „Good Brand“, „Quality of Service Award“, „Shopping Center Forum Retailers‘ Award“, „Discount of the Year 2016“ ir geriausio Vidurio ir Rytų Europos mažmeninės prekybos tinklo apdovanojimu 2017 m.

„Pepco“ prekės ženklas priklauso Pietų Afrikos investicijų holdingo bendrovei „Pepkor“. Po dešimties metų jie tapo bendrovės „Stenhhoff International Holding Limited“ (listinguojama Frankfurto vertybinių popierių biržoje) dalimi. Abi įmonės jau keletą dešimtmečių veikia pasaulio rinkose. Šiuo metu visoje grupėje, kuriai priklauso daugiau nei 11 000 parduotuvių daugiau nei 30 šalių, dirba apie 120 000 žmonių. Grupei priklauso daugiau nei 40 mažmeninės prekybos prekių ženklų, tarp jų Europoje - „Conforama“, POCO, KIKA, PEP&CO, „Poundland“ ir „Emmezeta“.

Daugiau informacijos apie prekės ženklą rasite www.pepco.eu

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: IEVA ŠIMKŪNAITĖ-JANSONIENĖ, KPMS IR PARTNERIAI