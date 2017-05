Visame pasaulyje Pergalės diena, Lietuvoje — gėjų eitynės

(atnaujinta 08:13 2017.05.09) Gegužės 9-ąją daugelyje pasaulio šalių švenčiama Pergalės diena, tačiau Lietuvoje šią dieną paminės gėjų eitynėmis

VILNIUS, gegužės 8 — Sputnik, Georgijus Voronovas. Vokietijos kapituliacijos diena ir, atitinkamai, Antrojo pasaulinio karo pabaiga— Pergalės dieną JAV, Didžiojoje Britanijoje ir daugelyje Vakarų Europos šalių švenčiama gegužės 8 dieną, priešingai Rusijoje ir buvusiose sovietų valstybėse Pergalės diena švenčiama gegužės 9 dieną.

Lietuvoje Pargalės diena turi atmintinės dienos statusą, tai darbo diena. Dėl to, kad paradai ir procesijos Lietuvoje nepraktikuojami, Pergalės dieną tradiciškai renginiai vyksta Antakalnio kapinėse. Viskas vyksta labai kukliai. Pakeliui į memorialą dalyviai greičiausiai susitiks su LGBT bendruomenės atstovais, kurie šią dieną dalyvaus festivalyje "Vaivorykštės dienos". Jis kaip tik ir prasidės gegužės 9-ąją, bei "sužydės" visomis spalvomis ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, ir Klaipėdoje. Be to, anot organizatorių, šių metų programa numato daug politinių, socialinių, kultūrinių renginių. Programą sostinėje pradės Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute vyksianti diskusija apie būtinybę reglamentuoti partnerystės institutą Lietuvoje. Renginyje dalyvaus įvairių frakcijų Seimo nariai, visuomeninių organizacijų atstovai, politikos apžvalgininkai. Festivalio metu vyks virš dešimties renginių, bet organizatoriai nesiruošia ties tuo sustoti. Gegužės 9-23 dienomis didžiųjų miestų viešojo transporto laukimo paviljonus papuoš LGL vykdomos socialinės kampanijos plakatai, kuriais bus siekiama atkreipti dėmesį į LGBT+ bendruomenės problemas ir skatinama netylėti susidūrus su diskriminacija.

Tikriausiai, "vaivorykštės" festivalio organizatoriai ilgai galvojo, kaip sudominti visuomenę, jeigu nusprendė surengti jį gegužės 9-ąją. Belieka tik priminti tiems, kas leido surengti gėjų eitynes, kelis visiems žinomus faktus. Nuo 1941 metų birželio 22 dienos iki 1945 metų sausio 28 dienos Lietuva buvo okupuota nacistine Vokietija. Okupacijos metu žuvo 370 tūkstančių Lietuvos gyventojų, tarp jų 190 tūkstančių žydų. Okupacijos laikais baudėjai visiškai sunaikino 20 kaimų. Bendra Lietuvos TSR ekonominė žala sudarė 17 milijardų sovietinių rublių. Lietuvos teritorijoje buvo sudeginti ir sunaikinti 80 tūkstančių pastatų. 03

