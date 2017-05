Susipažinkite poTapinas.

Šiaip niekada neesu girdėjas apie šį, gėjumi apsimetantį, slaptą metroseksualą, bet vakar pasidomėjau "who is this person?".

Naršydamas internete atkreipiau dėmesį jog Lietuvos politinės vištidės platybėse bandoma įpūsti eilinį skandaliuką, pakišant sveikatos ministrui Verygai kiaulę. Ėjimas banaliai paprastas, į priėmimą siunčiamas visuomeninis aktyvistas Minedas. Nepriimsi Minedo būsi apkaltintas nepagarba piliečiui, priimsi Minedą, tapsi Minedu. Simple.

Bet šiuo kart Veryga parodė aukščiausio politinio pilotažo klasę. Lietuvoje to seniai neesu matęs. Jis maloniai priėmė Minedą, paspaudė jam ranką ir tuoj pat išplatino komentarą, trumpai jis skambėtų taip: "Lietuvoje visi piliečiai yra vienodai svarbūs, nesvarbu kokią kiti piliečiai yra susidarę apie juos nuomonę". Taip ir šimtą kart taip! Protingas, kvailas, juodas, baltas, kuilys, boba, gėjus, metroseksualas ar pan. visi yra žmonės kuriuos verta išklausyti.

Super.

Bet toliau skaitau. Iš kanapių išlenda kažkoks poTapinas, su banaliu tekstuku turėjusiu pašiepti Verygą: "Aš naikinu ministerijos viešųjų ryšių skyrių!" ir bla bla bla. Pykšt, bet pataikė sau į koją. Pačio Verygos superinio ėjimo šviesoje, šis "conclusion" komentaras ne tik prarado savo vertę, bet iliustravo poTapiną kaip kvailoką ir paviršutinišką interneto trolį. Bent jau mano buvo toks įspūdis.

Nežinodamas kas tas poTapinas nutariau pasinagrinėti kuo gi jis yra svarbus, jei jo komentaras įdedamas delfyje šalia valstybės ministro komentaro. Ir radau ištisas marias snargių ir banalybių, kurias jei netyčia atsiverčiu, visada praleidžiu po pirmų sakinių, niekada nesidomėdamas kas jų autorius.

Dar radau jo autorinę video rusų kalba "Держитесь там". Kadangi rusų kalba mano antra gimtoji, pamaniau pasižiūrėsiu kokybišką politinę satyrą (panašią į "ГОСПОДИН ХОРОШИЙ" Rusijoje). Juk Sorošo emisarai meta didelius pinigus medžiodamji talentingus gėjus savo politinės propagandos įgyvendinimui rusų tarpe. Pas daugelį jų tikrai neblogi projektai gaunasi. Logiška, kad ir poTapinas už gerus pinigus turėtų sukurti kokius nors superinius tekstukus. Bet čia turėjau skaudžiai nusivilti ta kolūkietiška banalybę kurią pamačiau. Siaubas. Tiesa pasakius net neturiu už ko užsikabinti, kad pakomentuoti tai ką vebleno šį "žvaigždė". Vienintelis įspūdis pažiūrėjus, tai yra gėdos jausmas. Ką Rusijos opozicijos elektoratas pagalvos apie Lietuvos kurybinę erdvę, jei šitas banalus nulis yra pristatomas, kaip "geriausias Lietuvos žurnalistas"?

Brrr. Kaip dabar išžiūrėti visa tai atgal iš akių?

p.s. Ei Sorošiniai jūs be reikalo švaistote pinigus, poTapinas tikrai nėra talentingas gėjus. Tai eilinis, bukas ir banalus (nors ir giliai po gėjaus kauke užikonspiravęs) metroseksualas.

p.s.s. Nors gal aš klystu. Gal tai labai protingas Putino agentas, užsikonspiravęs po gėjaus kaukę dėvinčio, debilavoto metroseksualo imidžu, tokiu būdu gudriai žlugdydamas liberalizmo internacionalo pastangas pakeisti Putino režimą?

Who knows?

Vladimiras Troščenka