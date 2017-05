Teisėjų mafija - betoninė

Policininkas sudaužė svetimą automobilį, jo savininkas pasodintas į kalėjimą, kai pasiskundė – išsiųstas į psichuškę išsitirti, ar neserga psichine liga.

Aurimas Drižius

„Laisvas laikraštis“ jau rašė apie šį tragiško likimo žmogų - kaunietis Andrius Kalasiūnas, kurio automobilį BMW pasiėmė ir sudaužė Vidaus saugumo tarnybos pareigūnas Darius Kursevičius, Kauno apylinkės teismo teisėjos Dalios Kursevičienės sūnus, buvo pasiųstas devyniems metams į kalėjimą.

Buitinis konfliktas su savo drauge, kurio metu A.Kalasiūnas, neišlaikęs matų lavinos iš savo eksdraugės, pliaukštelėjo jai per žandą delnu, ilgainiui pavirto į itin žiaurų nusikaltimą, ir galiausiai kaunietis buvo nuteistas už tariamą pasikėsinimą nužudyti.

Kauno apygardos teismas jį nuteisė 9 metams kalėjimo už tai, kad jis neva bandė nužudyti savo draugę, ir neva kelis kartus bandė ją išmesti iš važiuojančio BMW automobilio.

A.Kalasiūnas aiškino, kad visa tai melas - jis bandė iškviesti ekspertus, kurie paaiškintų, kas nutiktų, jeigu atidarysi važiuojančios BMW dureles.

Teismas atsisakė patenkinti šį prašymą, nes paaiškėjus, kad važiuojančios BMW durys automatiškai užsidaro ir jų negalima atidaryti, sugriūtų visas kaltinimas dėl pasikėsinimo nužudyti. Todėl tektų atsakyti ir už tai, kad žmogus, neteisingai apkaltintas, daugiau nei trejus metus laikomas kalėjime.

"Jeigu BMW modelyje yra įjungta D pavara, jūs pradedate važiuoti, atidarote duris, ir tada automobilis automatiškai sustoja, - LL sakė BMW atstovybės Lietuvoje UAB "Krasta Auto" specialistas, - tačiau ši funkcija yra įdiegta tik pradedant F10 modeliuose - 5 ir 7 serijos BMW automobiliuose. Atidarius dureles, automobilis automatiškai sustoja".

Kai pradėjo skųstis spaudai, A.Kalasiūno skundą nagrinėjanti Apeliacinio teismo kolegija ( )nutarė jam paskirti psichiatrinę ekspertizę

„Jie mane ten įkiš, iš kur aš tikrai nebekalbėsiu, - LL sakė A.Kalasiūnas, - dėl mano skundo argumentų – kad negalima iš važiuojančios BMW nieko išmesti, nes tiesiog neatidarysi durelių ir prašymų – Apeliacinis teismas nieko nepasisakė, tik paskyrė man psichiatrinę ekspertizę. Nors aš kalėjime jau laikomas trejus metus, nežinau, ar šiemet bent jau baigsis bylos nagrinėjimas – dabar išveš mėnesiui daryti psichiatrinę ekspertizę, po to vasarą teismas atostogaus, ateis ruduo ir taip toliau. Todėl nematau kitos išeities, kaip tik viešinti visą šią istoriją. Net mano advokatas nesupranta, kodėl teismas nusprendė man paskirti psichiatrinę ekspertizę".

"Noriu pažymėti, kad dėl nepagrįstai man taikomo kardomojo suėmimo galimai bandant nuslėpti Klaipėdos apygardos teismo teisėjos Dalios Kursevičienės vyro, sūnaus, dukters ir žento padarytus turtinius nusikaltimus mano didelės vertės turtui STT Kauno valdyboje jau atliekamas tyrimas, - pasakoja A.Kalasiūnas, - Kauno apylinkės teismo nutartimi jau esu pripažintas nukentėjusiuoju nuo teisėjos D.Kursevičienės sūnaus Dariaus Kursevičiaus bei vyro Romo Kursevičiaus (iki pensijos dirbusiu aukšto rango policijos pareigūnu), slėpusių teisėjos sūnaus man padarytą nusikaltimą - kitų policijos departamente, policijos valdymo ir plėtros skyriuje (teisėjos dukra Rima Matusevičienė), Vilniaus apylinkės teisme, Šiaulių ir Klaipėdos apygardos teismuose teisėjais dirbančių Kursevičių šeimos narių. Šiame kontekste pažymėtina, kad esu suimtas pagal prokuroro Dariaus Jakučio prašymą ir jis vykdo Kursevičių šeimos prašymą įkalinti mane kaip galima ilgiau. Be to, jis Kursevičių šeimai nutekina neviešą ikiteisminio tyrimo, kuriame esu suimtas, medžiagą, ir per pareigūnus daro poveikį liudytojams, o nukentėjusiąją paveikinėja pats asmeniškai, susirašinėdamas su ja elektroniniu paštu ir bendraudamas asmeniniu telefonu - tai pripažino tas pats Kauno apylinkės teismas. Be to, naujausios neginčijamos aplinkybės dėl neteisėto bylos duomenų nutekinimo Kursevičių šeimai, ką pripažino ir pats prokuroras. Mano skundus jau pusantrų metų nagrinėja tie patys šeši teisėjai. O Dalia Kursevičienė dirba Klaipėdos apygardos teismo teisėja, Vytautas Kursevičius - Šiaulių apygardos teismo pirmininkas, Marijus Kursevičius - Vilniaus apylinkės teismo teisėjas, todėl manau, kad Apeliacinio teismo teisėjai ne atsitiktinai atmeta visus mano skundus, savo nutartyse surašydami faktinių bylos duomenų neatitinkančius argumentus ir patys išgalvodami nesavas aplinkybes".

Gavę tokį A.Kursevičiaus skundą, jo bylą nagrinėjantys Apeliacinio teismo teisėjai Kažys, Žukauskas nusprendė pasitikrinti, ar teisiamas nėra psichinis ligonis.

Po konflikto su sugyventine A.Kalasiūnas pusę metų praleido už grotų - suėmimą jam pratęsinėjo Kursevičienės kolegos. Po pusės metų kalėjime A.Kalasiūnas buvo paleistas, ir išėjęs sužinojo, kad jo automobilį pavogė ir sudaužė teisėjos D.Kursevičiėnės sūnus, policininkas Darius Kursevičius. Kaltę dėl avarijos bandė prisiimti D.Kursevičiaus tėvas, buvęs prokuroras Romas Kursevičius, norėdamas padėti sūnui išvengti atsakomybės. Generalinė prokuratūra baudžiamąją bylą dėl automobilio vagystės numarino (tiesiog pradangino nukentėjusiojo A.Kalasiūno skundus). Šią istoriją iškapsčiusiam A.Kalasiūnui baigėsi dar liūdniau – dėl tariamo bandymo nužudyti jis įkalintas devyneriems metams, nors vienintelis jo nusikaltimas – apsižodžiavo su savo buvusia drauge.

"Kai 2014 m. liepos mėn. įvyko konfliktas su mano sugyventine, ir aš buvau sulaikytas, mano automobilis – 2009 m. pagamintas BMW – buvo uždarytas į Kauno saugomų automobilių aikštelę, - pasakojo A.Kalasiūnas, - iš areštinės buvau perkeltas į tardymo izoliatorių. Mano suėmimas smarkiai užsitęsė paslaptingomis aplinkybėmis, o pati byla iš oro pūtėsi ir pūtėsi iki neregėtų aukštumų. Galiausiai Apeliacinis teismas 2015 m. vasario mėn. paleido mane iš suėmimo, nes Kaune teismai buvo akivaizdžiai šališki, ignoravo visus dokumentus. Žodžiu, pernai vasario 12 d. mane paleido, ir nuvykau pasiimti savo automobilio. Radau, kad jis yra nepataisomai sudaužytas. Pradėjau aiškintis, kaip saugomoje aikštelėje buvęs automobilis atsirado sudaužytas, įsigilinau iki tiek, kad sužinojau, kad mano automobilį sudaužė Kauno teisėjos Dalios Kursevičienės sūnus Darius Kursevičius, dirbantis Kauno policijoje. Sužinojau, kad mano automobilį pavogė policininkas D.Kursevičius, ir būdamas girtas, jį sudaužė. Kai sudaužė, norėjo avarijos vietoje, griovyje, jį sudeginti, slėpdamas nusikaltimo įkalčius. Kai nepavyko, išsikvietė tėvą, teisėjos Dalios Kursevičienės vyrą, buvusį prokurorą Romą Kursevičių, kuris išėjęs į pensiją. Tada abudu išsikvietė policijos traliuką, išsitraukė sudaužytą BMW, nugabeno į Garliavą, paslėpė garaže, kuris priklauso to pačio Dariaus Kursevičiaus sesei, t.y. teisėjos dukrai, kuri taip pat dirba policijos mokykloje vyr. specialiste. Ten tą mano automobilį virino, iš gabalų sulipdė, suklijavo tiek, kad jis vėl stovėtų ant keturių ratų. Tada vėl jį numetė atgal į saugomą aikštelę, lyg nieko nebūtų nutikę. Tai sužinojęs, kreipiausi į policiją, Kelių policiją ir dar eilę visokių įstaigų. Skundas Generalinėje prokuratūroje atsimušė kaip į sieną. Policija numarino ikiteisminį tyrimą dėl automobilio vagystės, byla teismą pateikė tik dėl Administracinio teisės pažeidimo – Darius Kursevičius, būdamas neblaivus, svetimu automobiliu sukėlė autoįvykį ir nuslėpė šį nusikaltimą. Apylinkės teismo teisėjos Violetos Musteikienės 2015-09-05 sprendimu D.Kursevičius nubaustas bauda 869 eurų, trims metams atimta teisė vairuoti. D.Kursevičiaus tėvui iškelta byla dėl melagingų parodymų, o dar vienam D.Kursevičiaus draugui, taip pat policininkui, kuris sėdėjo automobilyje avarijos metu, taip pat iškėlė bylą dėl melagingų parodymų. Abu apskundėme šią nutartį, nes D. Kursevičiui skirta minimali bausmė, o jis policijos pareigūnas, ir visa kita. Kas vyksta toliau? Kauno apygardos teismo teisėjas Olegas Šibkovas mano skundo net nenagrinėja be jokių motyvų, o Kursevičiaus skundas patenkintas iš dalies. Jo tėvas, buvęs prokuroras Romas Kursevičius, visur, ir kelių policijoje, prisipažino, kad jis neva ir pasiėmė ir vairavo vogtą BMW. Tėvas bandė sūnų ištraukti iš bėdos, kad jo neatleistų iš darbo policijoje. Į klausimą, kas jam leido pasiimti svetimą BMW, atsakė, kad niekas neleido, tiesiog atsisėdo į mano automobilį, ir jį sudaužė. Kelių policijoje R.Kursevičius atvirai taip ir pasakė, kad reikia daryti viską, kad sūnus darbo neprarastų, reikia jį ištraukti. Tačiau pasitaikė principingi kelių policininkai, jį taip ir prigavo. Tai vieninteliai nekorumpuoti policininkai visoje šioje grandinėje pasitaikė. Jie tiesiog surašė tarnybinius pranešimus, kad pas juos atėjo toks ir toks pilietis su sūnumi, pareiškė, kaip reikia tvarkyti avariją, ir kad ją apskritai reikia nuslėpti, kad nebūtų jokių problemų. Visi dokumentai tai įrodo. Tada D,Kursevičiaus tėvui iškėlė bylą dėl melagingų parodymų. Kauno apygardos teismas mano skundo nenagrinėjo, o D.Kursevičiaus skundą patenkino iš dalies, gražino bylą nagrinėti iš naujo. Advokatai mano, kad tai stebuklas. Kaip žinia, Kauno apylinkės teisme ilgą laiko Dariaus Kursevičiaus motina Dalia Kursevičienė. Būtent Kauno apylinkės teismo sprendimais aš pusę metų buvau suimtas.