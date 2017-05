Ievos Strazdauskaitės tėvas : „Vis tiek niekas nepasikeis“ ir „negvildenkite tų dalykų ir viskas bus tvarkoj“

Aurimas Drižius

Savaitgalį „Laisvam laikraščiui“ paskambino prieš mėnesį brutaliai pagrobtos ir nužudytos Ievos Strazdauskaitės tėvas. Jis norėjo paprašyti, kad „Laisvame laikraštyje“ daugiau nebūtų spausdinamos jos žuvusios dukros nuotraukos. Įvyko toks pokalbis:

- Aš skambinau norėdamas paprašyti – nebedėkite jūs tų nuotraukų į laikraštį, nebeskaudinkite nei mūsų, nei...kaip sako, nuo to niekas nepasikeis. Ir aš nenoriu ta tema kalbėti. Nenoriu su spauda bendrauti, ir paprašiau vieno dalyko – kad nebūtų šmeižiama ir rašoma to, ko nėra.

- Tačiau ar jūs tikite ta policijos versija, kad jūsų dukra pagrobta ir nužudyta tik todėl, kad norėjo atimti jos Audi?

- Tai aišku, kalbos nėra.

- O kodėl tada plėšikai, tik atėmę automobilį, jį numetė miške, ir niekada nebegrįžo jo paimti?

- Aš ne prokuroras ir ne policininkas, tačiau aš turiu savo, kaip tėvas jausmus, ir nenoriu ta tema kalbėti.

- Bet jūs vis tiek matyt norite išsiaiškinti, kas ten nutiko?

- Nieko mes nenorime, ir su spauda nenorime turėti jokių reikalų. Yra kas tuo užsiima – prokuratūra.

- Tačiau gal jūs nežinote, kad prokuratūra nuolat klastoja bylas ir numuilina tokius nusikaltėlius?

- Ne, mes žinome esmę ir prašome tik tiek – nereikia rašyti ir viskas bus gerai.

- Tačiau tai yra mūsų darbas, patinka jums ar ne. Tik bendromis jėgomis mes galime išsiaiškinti, kas ten nutiko.

- Supranti, yra, kas tuo užsiima.

- Prokuratūra yra nusikaltėlių gauja ir aš jums galiu įrodyti, kad jie nuolat klastoja bylas, ir dengia nusikaltėlius. Ir aš nemanau, kad jums, kaip tėvui, yra „vienodai“, kas nutiko jūsų dukrai?

- Man nevienodai, ir mes eisime, tačiau aš nenoriu čia daug prikalbėti, kad paskui nebūtų rašoma, ko nereikia. Todėl aš jums nieko nesakau, malonu, kad paskambinote, tačiau aš sakau; „negvildenkite tų dalykų ir viskas bus tvarkoj“.

- Mes negalime jų negvildenti, nes toks mūsų darbas.

- Gerai, jūs rašote, tačiau ne iš mūsų pasakytų žodžių jūs rašote – rašykite, ką norite.

- Tačiau mes norime parašyti ir tai, ką jūs galvojate? Nes aš jau mėnesį bandau surasti žmones, kurie kalbėtų tos bylos tema?

- Niekas jums nepasakos ir aš jums nieko nepasakoju. Ir nenoriu, kad būtų dar kažkas pridėta. Gerai, aš dabar užsiėmęs (padėjo ragelį).

Pusbroliai Bieliauskai įtariami žiauriu nusikaltimu

Kaip žinia, prokuratūra ir policija skelbia, kad Ievą Strazdauskaitę keturi Kėdainių čigonai pagrobė ir nužudė jos neva prabangaus automobilio Audi A7. Šis automobilis (valst. Nr. JJG 070), kurį vairuodavo Ieva, yra registruotas Vilniuje pastaruoju metu gyvenančio, studijuojančio ir dirbančio Gedimino Bieliausko vardu. Šis vaikinas – Lietuvoje garsaus statybų verslininko iš Plungės sūnus. Nors kompanija „Plungės lagūna“ registruota Rietave, vieną jos vadovų, Almutį Bieliauską, daugelis plungiškių mini kaip turtingos ir įtakingos šeimos atstovą. Kalbama, kad ateinančią vasarą Gediminas ir Ieva planavo susituokti.

Tačiau tokia prokuratūros versija – mergina nužudyta dėl Audi – buvusiai prokurorei ir teisininkei Daivai Guobienei kelia šypseną. Jos neįtikina Generalinės prokuratūros ir policijos vyr. komisaro Pernavo aiškinimas, kad keturi čigonai spontaniškai pagrobė ir nužudė greitkelyje Ievą Strazdauskaitę.

Kita vertus, dar kovo 15 d. Daiva Guobienė labai tiksliai savo komentare „Laisvam laikraščiui“ numatė, kaip elgsis nužudytos merginos tėvai : „Nežinau, kaip jei elgsis, nes manau, kad bent jau motina tikrai nieko ypatingo nežino. Tėvai elgsis taip, kaip jiems pasakys elgtis, arba kaip įtikins, kad tai reikia elgtis. Kaip kuriuos žmonės kitose bylose pilnai tenkina rezultatas, ir jie net nebando galvoti, kad žudikas ne tas žmogus. Nors pilna įrodymų, kad jis ne žudikas. Tačiau mane nustebino pačios Ievos sesers pastebėjimas, kad „netrukdykite mūsų savo užuojautomis“. Kodėl taip? Kodėl jiems trukdo užuojauta? - - -

G.Guobienė atsakė į LL klausimus (kovo 15 d. straipsnis LL):

- Kaip vertini tą policijos ir prokuratūros versiją, kad mergina važiavo prabangia mašina greitkeliu, čigonai ją pamatė, akimirksniu nusprendė pagrobti ir nužudyti? Ar tiki tokią istorija?

- Nelabai. Aš tikiu, kad galbūt jie tą dalyką padarė, tačiau aš netikiu nusikaltimo motyvu. Ir atkreipiu dėmesį į tai, ką visi pastebėjo. Niekas nekelia į orą sraigtasparnių, paieškos nevykdo policijos generaliniai komisarai, ir tyrimo neperima Generalinė prokuratūra. Tai pirmas toks atvejis, kai Generalinė prokuratūra perėmė tyrimą. Bendrai ne, ne pirmas. Kai ieškojo Loretos Graužinienės sūnaus, taip pat iš karto buvo keliams sraigtasparnis. Tačiau tada viskas buvo aišku – Loreta Graužinienė, Seimo pirmininkė. O šį kartą apie Ievą Strazdauskaitę Lietuva sužinojo pirmą kartą. Ir visiems buvo keista, kodėl mestos tokios jėgos jos ieškoti. Nors iš pradžių mums buvo aiškinama, kad mergina neva vežė kažkokį krovinį, ir ta tema pasisakė beveik visi, išskyrus Dalią Grybauskaitę. Visi kalbėjo apie mįslingą pagrobimą, tačiau niekas neužsiminė apie žmogžudystę. Ir visą laiką prašė – gražinkite, gal ji gyva, gal gyva, atiduokite. Kokiu pagrindu buvo visos tos kalbos? Pavyzdžiui, jeigu nusikaltimo motyvas buvo automobilis, tai man pvz., net nekilo jokių minčių, kad auką galėjo palikti gyvą. Tačiau visi žmonės, kurie pasisakinėjo, pradedant Pernavu, baigiant Doveika, visi kalbėjo, kad jie tikisi, kad mergina bus gyva. Kuo pagrįstos tokios viltys, jeigu žmogų pagrobė dėl jo automobilio? Aš manau, kad policijos vadovai tikėjosi, kad pagrobėjai paliks savo auką gyvą tik todėl, kad pagrobėjai nedrįs jos užmušti. O kodėl nedrįs jos užmušti? Nes, matyt, jie žinojo, kas yra Ieva Strazdauskaitė. Mes nežinome, kad ji tokia, o plėšikai, matyt, turėjo žinoti, ir todėl policijos vadovai tikėjosi, kad ją paleis gyvą. Tačiau pats nužudymo būdas rodo, kad ją tikrai nužudė ne dėl automobilio.

- Taip, iš tikrųjų auką, jauną merginą, brutaliai uždaužyti kastuvu, išmušant dantis rodo, kad užpuolikai labai nekentė savo aukos?

- Nužudymo būdas rodo kažkokį asmeniškumą. Bet kokį – ar tai būtų kerštas, ar pyktis, ar dar kažkoks, tačiau toks brutalus nužudymas rodo, kad plėšikų tikslas tikrai nebuvo pavogti automobilį. Nebuvo tokio atvejo, kad grupė žmonių, kurie pagrobė savo auką , tarkim dėl automobilio ar pinigų, jos paprasčiausiai nenušautų ar nenudurtų, bet žiauriai uždaužytų ar užtalžytų. Asmeniškumo braižas šiame nusikaltime tikrai akivaizdus. Todėl kokia nusikaltėlio veiksmų eiga – pagrobęs automobilį, tu nužudai auką, paslepi lavoną ten pat, Žeimiuose, kur tvenkinys už penkių metrų. Ir kuo greičiau veži ir slepi savo grobį. O šioje situacijoje viskas gavosi priešingai – plėšikai savo grobį pametė, o auką nuvežė už 30 km. tam, kad paslėpti jos lavoną. Tai koks tada nusikaltėlių pagrindinis tikslas?

- Tai kodėl tiems žudikams reikėjo taip žiauriai nužudyti Ievą Strazdauskaitę? Ką ji tokio žinojo ar padarė?

- Apie tikrąjį nusikaltimo motyvą galime ilgai kalbėti ir kurti sąmokslo teorijų. Žinoma, aš manau, kad tarp nusikaltėlių ir Ievos Strazdauskaitės buvo kažkoks ryšis, ir ji kažkaip buvo su jais susijusi. Ir tų įtariamųjų kaimynai jau dabar gali patvirtinti, kad vienas iš sulaikytojų pažinojo tiesiogiai Ievą Strazdauskaitę. Todėl aš tikrai manau, kad I.Strazdauskaitė ir žudikai tikrai nebuvo pašaliniai žmonės. Kad ji kažką vežė, ir kad turėjo kažkokių bendrų reikalų, tai akivaizdu, tačiau klausimas, ar tai mums pasakys. Aš manau, kad ta informacija yra labai nenaudinga visuomenei sužinoti, todėl vargu ar mes ką nors sužinosime. Juk visi puikiai supranta, kad Gedeminą Kiesų tikrai nužudė ne dėl 100 tūkst. litų, rastų jo banko sąskaitoje. Tai būtų tas pats, jeigu aš pagrobčiau, pvz., Abramovičių dėl 10 tūkst. eurų išpirkos.

- Tačiau iš šono stebint atrodo, kad I.Strazdauskaitės pagrobimas buvo kažkokių spec. tarnybų operacija? Juk aukos jaunikis stebėjo jos automobilį per palydovą, ir jam dingus, iš karto skambino policijai. Ir jeigu mergina važiavo greitkeliu 130 km. Per valandą greičiu, tai kaip imituoti avariją, kad abi mašinos nenulėktų nuo kelio?

- Man atrodo, kad tu geresnis autoavarijų žinovas, negu aš (juokiasi). Akivaizdu, kad tokiu greičiu važiuojant greitkeliu, ir padarius bent mažiausią poveikį, abi mašinos atsidurtų ant stogo griovyje. Tiesiog neįmanoma, važiuojant tokiu greičiu, padaryti tokį nedidelį Audi 7 pažeidimą. Tuo labiau, jeigu nusikaltimo tikslas yra mašinos pagrobimas. Aš nežinau dar vieno tokio atvejo, kad norint pagrobti ir parduoti mašiną, ją prieš tai reikėtų dar ir apdaužyti. Kitas dalykas, kas tie vaikinai, bent jau pagrindinis, Karolis, užsiiminėja mašinų varymu, prakutęs žmogus, deda viską į internetą, be galo turtingas. Lapkričio mėnesį parodytos jo vestuvių nuotraukos ir iš to mes sužinome, kad vien vestuvių proga tėvai jam padovanojo prabangų butą ir 15 tūkst. eurų. O svečių, kurių suėjo daugiau nei šimtas – žinau čigonų tradicijas - visi vidutiniškai padovanojo po 3 tūkst. eurų. Kilmingų romų atžalos suvažiavo į vestuves su dovanomis ir toks žmogus užsiiminės primityvių grobimu ir plėšimu keliuose?

- Taip, vyrauja nuomonė, kad čigonai narkotikų parūpina, o ne užmušinėja žmones patiltėse?

- Tu paprasčiausiai paimk tą frazę, kurią pasakė Pernavas apie nusikaltėlius : „jie užsiiminėja kyšiais“. Buvo toks pasakymas. Man iš karto ėmė rėžti ausį toks policijos vadovo pasakymas – o ką reiškią kyšiai? Tai sako aukščiausio rango policijos pareigūnas, kuris tiksliai žino, ką reiškia žodis kyšiai. Jeigu romai užsiima kyšiais, reiškia, kad jie duoda kyšius. Patys jie kyšių negali imti, nes jie ne valstybės tarnautojai, ir ne pareigūnai. Reiškia, nusikaltėliai davė kyšius pareigūnams, ir Pernavas tai žino.

- Žinoma, nes jeigu policijos Organizuotų nusikaltimų tyrimų tarnyba (ONTT) kontroliuoja visą narkotikų prekybą, tai čigonai turi jai duoti kyšius, kad galėtų veikti (prisiminkime – visas Šiaulių ONTT dabar teisme dėl narkotikų prekybos)?

- Todėl taip ir gaunasi, kad mes negauname pilnos operacijos, tačiau iš tų išmėtytų informacijos gabaliukų bandome susidėlioti pilną vaizdą, ir suprasti, kuo čia dėti kyšiai. Tada ir gauname tokį pusiau mozaikinį paveikslą. Jeigu policijos generalinis komisaras sako, kad „nusikaltėliai užsiiminėjo kyšiais“, jis tikrai žino, ką sako. Ir davė kyšius pastoviai. Ir taip rutulioji – jeigu čigonas, tai galėjo duoti kyšį už tą, už tą, ir už tą. Iš kur mes žinome, už ką jie davinėjo ir kam davinėjo kyšius? Bet paveikslas vis tiek tokiu būdu ir susidėlioja.

- Tačiau jeigu tie įtariamieji pirmą dieną parodė, kur jie pakasė auką, reiškia, jie ir yra žudikai?

- Aš ir sakau, kad negaliu abejoti tuo, kad jie tą padarė. Tačiau mes nežinome motyvo. Kitas dalykas, kiek tame dalyvavo jos aplinka? Juk jeigu Ievos draugas sako, kad sekė ją per palydovinį ryšį ir ėmė ieškoti, kai nutrūko ryšis. Kada jis nutrūko?

- Tuo labiau, kad tos Audi GPS signalą ne taip lengva išjungti?

- Jo apskritai neįmanoma išjungti. Ir visi automobilių vagys žino, kad pagrobus tokį automobilį, jį galima tik panardinti į vandenį, kad užgesinti GPS signalą. Tik po mėnesio ištraukti, pakeisti saloną, ir tada pardavinėti. Jau dešimtmetis yra žinomas toks prabangių automobilių grobimo būdas. Kodėl vaikinas sakė, kad jį išgąsdino tai, kad nutrūko jos palydovinis ryšis. O vėliau tas jos telefonas buvo rastas ant greitkelio nesudaužytas – reiškia, kad jis vis tiek kažkokį signalą siuntė. Ir kodėl jam taip staiga reikėjo išsigąsti, vos tik ryšis nutrūko? Gal jos telefonas išsikrovė? Maža kas galėjo atsitikti, ir kodėl tada reikia iš karto skambinti į policiją?

- Reiškia, kad Ievos jaunikis žinojo, kad jai gresia pavojus, todėl po to, kai nebegalėjo prisiskambinti, iš karto skambino į policiją?

- Ne, aš manau, kad jis žinojo apie būsimą susitikimą ir tai, kad kažkas turi įvykti. Ir baiminosi tokio susitikimo baigties, nes iš karto skambino policijai. Kitaip man paveikslas nesidėlioja. Tuo labiau, kad jie pasakė, kad „buvo suplanavę Ievos grįžimą į Vilnių“. Ką suplanavę? Jeigu važiuoji tėvų aplankyti, kaip tada planuoji, kad grįši iš Plungės, pvz., 18.15. Reiškia, kas sugrįžimo planavimas turėjo turėti kažkokius etapus ir sugrįžimo metu turėjo būti sprendžiami kažkokie reikalai. Ir jeigu ji negrįžo, baiminasi ne tik dėl to, kad negrįžo, bet ir dėl to, kad tie reikalai galimai nesutvarkyti. Todėl to Ievos jaunikio reikėtų paklausti – o ką konkrečiai jie buvo suplanavę toje kelionėje? Iš Plungės važiuoji į Vilnių, ir nieko daugiau neplanuoji.

- Jeigu Pernavas sako, kad žudikai „užsiiminėjo kyšiais“, reiškia, jis žino, kad nusikaltimo motyvas visai kitas, nei deklaruoja ir pateikia taip kaip kokį buitinį nužudymą?

- Tai, kaip jie elgėsi iki Ievos Strazdauskaitės lavono suradimo, rodo, kad jie visai kitaip vertino visą situaciją. Dabar, kai žudikai rasti ir pagauti, jie mums bando aiškinti, kad tai pats primityviausiais nusikaltimas. Nors iki tol jie sakė, kad tai labai „mįslingas nusikaltimas“. Vėliau, radus auką, šis nužudymas tapo „spontanišku“ – „pamačiau, panorėjau, paėmiau“. Ir nebandykite galvoti, kad buvo kitaip – pažiūrėkite, kiek ta Audi kainuoja, ir kokie blogi tie čigonai, kaip maudėsi prabangoje. Tik keturi administraciniai pažeidimai ir – jau kelių erelis. Tūkstančiai lietuvių važinėja su dešimtimis ATPK pažeidimų, ir nieko. Tik vienintelis A.Paulauskas pasakė, kad jis tuo netiki.

- O kaip dabar elgsis Ievos Strazdauskaitės tėvai – jie turbūt žino, kas ten nutiko?

- Nežinau, kaip jei elgsis, nes manau, kad bent jau motina tikrai nieko ypatingo nežino. Tėvai elgsis taip, kaip jiems pasakys elgtis, arba kaip įtikins, kad tai reikia elgtis. Kaip kuriuos žmonės kitose bylose pilnai tenkina rezultatas, ir jie net nebando galvoti, kad žudikas ne tas žmogus. Nors pilna įrodymų, kad jis ne žudikas. Tačiau mane nustebino pačios Ievos sesers pastebėjimas, kad „netrukdykite mūsų savo užuojautomis“. Kodėl taip? Kodėl jiems trukdo užuojauta? - - -