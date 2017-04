Daugėja įrodymų, kad kriminalinė policija valdo narkotikų prekybą visoje Lietuvoje

Portalas 15min.lt praneša, kad Varėnoje per tris savaites mirė jau antras jaunas vyras, perdozavęs narkotikų. Pranešama ir tai, kad kaip ir Šiauliuose, visi Varėnos gyventojai žino, kur prekiaujama heroino. Tačiau to nežino tik policija. Kaip žinia, visa Šiaulių Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnyba (ONTT) kontroliavo narkotikų prekyba Šiaulių regione daugiau nei 15 metų – dabar visi narkobaronai teisiami Panevėžio apygardos teisme.

15min.lt rašo : „Šalia jauno negyvėlio – panaudotas švirkštas. Tokį iškalbingą vaizdą per tris savaites Varėnoje pareigūnai matė du sykius. Vietos gyventojai tikisi, kad bent narkomanų žūtys privers policiją griežčiau reaguoti į mirtinų kvaišalų platinimą Dzūkijoje.

2017-04-16 apie 7 val. 30 min. namuose, esančiuose Varėnoje, kambaryje ant lovos, rastas 20-mečio piliečio lavonas. Per apžiūrą ant jo kaktos srities matėsi nubrozdinimai, kitų sužalojimų nenustatyta. Šalia lovos (ant žemės) buvo rastas panaudotas medicininis vienkartinis švirkštas. Lavonas tyrimui išvežtas į Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrį. Panašaus pobūdžio įrašas policininkų kronikose yra ir š.m. kovo 28 d., kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Varėnoje gyvenusio 26 metų vaikino mirties priežasties nustatymo.

Po šių dviejų atvejų, kol dar nebuvo trečio, 15min nutarė atidžiau pažvelgti į narkotikų platinimo situaciją Varėnoje.

„Prekiaujama vos ne atvirai“

Pabendravus su vietiniais gyventojais, paaiškėjo, kad heroino platinimo „taškai“ maždaug 8 000 gyventojų turinčiame miestelyje yra du. Juos abu žino tiek paprasti žmonės, tiek policijos pareigūnai. „Po tų dviejų mirčių tie taškai liko veikti. Ir ten prekiaujama vos ne atvirai“, – tvirtino 15min šaltinis.

Heroino platinimo „taškai“ maždaug 8 000 gyventojų turinčioje Varėnoje yra du. Juos abu žino tiek paprasti žmonės, tiek policijos pareigūnai. Žurnalistai taip pat išsiaiškino, kad neseniai Varėnoje buvo dar vienas atvejis, kai vienas heroiną vartojantis asmuo buvo perdozavęs kvaišalų arba prisivartojęs prastos kokybės narkotikų. Laimei, jis laiku pateko į medikų rankas, kurie sugebėjo vaikiną ištraukti iš mirties nagų. „Šiais metais, įtariama, nuo perdozavimo mirė du (g. 1990 m. ir 1996 m.) vaikinai. Abiem atvejais šalia kūnų rasti švirkštai su neaiškios kilmės medžiagomis. Kokios tai medžiagos, paaiškės po ekspertizės. Vienas iš mirusių vaikinų (g. 1996 m.) buvo ne kartą gydomas ligoninėje, jis medikams aiškindavo, kad vartojo heroiną“, – naujienų portalą 15min informavo Alytaus apskrities policija.

Tyrimų dėl vagysčių daugėja Vieša paslaptis, kad pinigų „dozėms“ nuo kvaišalų priklausomi asmenys paprastai gauna iš smulkių gatvės nusikaltimų. Kiek per tris mėnesius buvo įvykdyta vagysčių ir plėšimų, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu? „Per tris šių metų mėnesius Varėnos r. PK aptarnaujamoje teritorijoje dėl vagysčių pradėti 39 ikiteisminiai tyrimai, 2016 m. per 3 mėn. – 31. Ikiteisminių tyrimų dėl plėšimų skaičius nepakito, kaip ir pernai, taip ir šiemet per tris pirmus metų mėnesius pradėtas 1 tyrimas“, – informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos grupė. Dėl narkotikų plitimo Varėnoje užkardymo yra atsakingas ne vienas Alytaus apskrities VPK padalinys. Nuolatinę kontrolę ir stebėseną atlieka Alytaus apskrities VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus, Kriminalinės policijos žvalgybos skyriaus, taip pat Varėnos rajono PK Veiklos ir Reagavimo skyrių pareigūnai. Keli rezultatyvūs reidai – ne Varėnoje Kokių veiksmų imasi Alytaus apskrities policija, siekdama užkardyti prekybą nelegaliomis psichotropinėmis medžiagomis Varėnos mieste?

Kiek per 2016 ir 2017 metus buvo pradėta ikiteisminių tyrimų dėl narkotikų platinimo Varėnoje ir rajone? Kokia jų baigtis? Policijos duomenys tokie: šiais metais dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti (LR BK 259 str. 1 d.) pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai, kurie artimiausiu metu keliaus į teismą. Visai neseniai (balandžio 21 d.) Alytaus policija platino pranešimą, kad vietos kriminalistai naikina narkotikų prekybos „taškus“. Tačiau tai vyko balandžio 12–13 d., t.y. iki antrojo narkomano žūties, ir ne Varėnoje.