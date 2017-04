Kol S.Skvernelis plovė ugniagesių milijonus, šie stumdė gaisrinės mašinas rankomis

Aurimas Drižius

Dabartinio premjero, buvusio Vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio darbo rezultatai aiškėja tik dabar, nepraėjus nė dvejiems metams po jo darbo vadovaujant VRM.

Paaiškėjo, kad sutartį dėl dešimt gaisrininkų autokopėčių nuomos 10 metų už 6,6 mln. eurų VRM padalinys – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAG) pasirašė dar pernai, ministro pareigas einant S.Skverneliui .

Naujas VRM ministras Misiūnas mano, kad minėtas pirkinį buvo galima įsigyti bent trečdaliu pigiau ir kreipėsi į prokuratūrą, prašydamas įvertinti, ar buvęs PAG vadovas Remigijus Baniulis tinkamai atliko savo pareigas. Minėtos kopėčios yra per didelės daugeliui rajonų centrų, nes., pvz. Trakuose nėra didesnių kaip 6 aukštai namų, o kopėčiomis galima pakilti iki 9 aukšto.

„Man labai keista, kad ta taip ministerija narplioja tai, ką pati palaimino 2015 m., - sako R.Baniulis, - šį pirkimą palaimino pats ministras S.Skvernelis. Todėl ministras Misiūnas dabar gali ramiai eiti pas premjerą S.Skvernelį ir jo paklausti - - premjere, kodėl jūs pavedėte sudaryti šią sutartį?“.

Ugniagesių profsąjungos pirmininkas Saulius Džiautas skaičiuoja, kad per paskutinius penkerius metus per viešuosius pirkimus iš PAG departamento buvo pavogta ne mažiau kaip 20 mln. eurų.

„Priešgaisrinės apsaugos departamentui jau beveik 15 metų vadovavo R.Baniulis, - LL sakė S.Džiautas, - tai, kad jis kažką pateikė ministrui S.Skverneliui, tai matyt, kad taip. Tačiau nemanau, kad Skvernelis domėjosi gaisrinių automobilių kainomis. Manau, kad Baniulis apgavo ministrą, ir be to, norėjo išvengti atsakomybės, nes sutartis dėl autokopėčių nuomos pasirašyti pavedė apskričių vadovams. Dabar už kiekvienų autokopėčių nuomą mokame po 5 tūkst. eurų kas mėnesį. Baigus nuomai, teks tą įrangą gražinti, nes sutartis pasirašyta ne dėl išperkamosios nuomos. Tie keltuvai stovi garažuose nenaudojami, Vilniuje gal dažiau išvažiuoja, tačiau tokiuose Trakuose, manau iš garažo išvažiuoja ne dažniau kaip kartą per metus. Po vieną išvažiavimą per metus išleisime po 660 tūkst. eurų. Tai maždaug trečdaliu brangiau, negu buvo galima įsigyti, nes PAT į konkurso sąlygas buvo įrašiusi sąlygą, kad autokopėčias turėjo pristatyti per aštuonis mėnesius. Būtent dėl šio termino konkurse atsisakė dalyvauti penkios bendrovės, o ta, kuri buvo paskelbta laimėtoja, vis tiek laiku nepristatė tų autokopėčių, nors praėjo jau pusantrų metų. VRM jau nutraukė kelias sutartis dėl nuomos dėl to, kad laiku negavo reikiamos įrangos. Aš paskaičiavau, kad per pastaruosius metus buvo keli vieši pirkimai – du kartus buvo perkamos autokopėčios ir vieną kartą – 25 autocistrenos. Viskas buvo perkama maždaug trečdaliu brangiau, nei kainuoja rinkoje. Tarnyba net pirko autobusą „Mercedes“ už 275 tūkst. eurų vien tam, kad galėtų nuvežti didelius ponus parodyti gaisraviečių, pvz., ten, kur buvo dideli gaisrai, pvz. Raseiniuose. Nors departamentas ir taip turi begalę lengvųjų automobilių – gali ir taip visus ponus vežioti. O tas Baniulis departamentui vadovavo jau bene 15 metų. Anksčiau vadovavo toks Zulonas, kuris buvo chamas, tačiau bent tiesiai šviesiai pasakydavo, kas nepatinka. O tas Baniulis buvo baigęs mokslus Maskvoje, ir visą laiką visi Vidaus reikalų ministrai buvo susiję su liberalais ir liberalcentristais – Baniulis su visais rado bendrą kalbą, taip pat ir su Skverneliu. Tik dabar nesutarė“.

Saulius Džiautas neseniai facebooke paskelbė iniciatyvą „nebetylėsiu. Tarnauju tėvynei, o ne vadams“.

„Šiandien jau 1000 grupės narių yra nepakantūs neteisybei ir nebetylintys. Prisijunkit, rašykit , diskutuokit apie negeroves PAGD ir kitose panašiose struktūrose. Anonimiškai galite rašyti Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. “, - skelbia jis. Dauguma jų rašo apie savo ir buvusių vadų savivalę.

Nebetylėsiu. Tarnauju Tėvynei, o ne vadams

Prieš keletą metų Karklinių gyventojai patys ėmė gelbėti kaimo ugniagesių komandą aukodami pinigus būtinai įrangai įsigyti.

Finansinės problemos kamuoja jau seniai

Tačiau pradėkime viską nuo pat pradžių. Nesunku prisiminti, kad dar 2011 metų rudenį šalies savivaldybės iš PAGD sulaukė raštų apie numatomą savivaldybių (nestatutinių) ugniagesių komandų optimizavimą ir siūlymą kiekvienoje iš jų panaikinti po 1–2 komandas. Savivaldybės buvo įspėtos ir apie tai, kad 2012 metais lėšos šioms komandoms finansuoti iš valstybės biudžeto nebus skiriamos, nes jų tiesiog nėra. Taip Lietuvoje buvo užsimota panaikinti net 23 ugniagesių komandas.

Sutaupytus pinigus buvo žadama paskirti likusioms komandoms atnaujinti ir aprūpinti svarbia įranga, mat rajonuose įsikūrę ugniagesiai priversti dirbti nepaprastai skurdžiomis sąlygomis, nemažai jų naudojasi senu inventoriumi ir neretai gendančiais, tarybinius laikus menančiais automobiliais.

Taigi, jau nuo tada gaisrinių punktų finansavimas ir tinkamas jų funkcionavimas tapo ne tik pačių ugniagesių, savivaldybių, bet ir vietinių gyventojų interesu.

Dėl tariamo finansavimo stygiaus skirtingose vietovėse vietiniai žmonės net patys ėmė aukoti pinigus priešgaisrinėms priemonėms įsigyti. Vienas tokių pavyzdžių – Karklinių kaimo (Vilkaviškio raj.) gyventojų finansinė pagalba „Rausvės“ ugniagesių komandai. Už ūkininkų paaukotus pinigus buvo ne tik įsigytas reikiamas inventorius, bet ir suremontuotas 40 metų senumo „GAZ“ automobilis.

Prieš keletą metų Karklinių gyventojai patys ėmė gelbėti kaimo ugniagesių komandą aukodami pinigus būtinai įrangai įsigyti. (Sigitos Urbaitienės nuotr.)

