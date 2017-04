Kaip ir I.Strazdauskaitės atveju, policija meluoja apie Giedriaus Valiūno nužudymo aplinkybes

Simonas Kroydonas

pridėjo 10 photos and a video — making preparations with Vytenis Aleksandraitis.

Giedriaus Valiūno nužudymas buvo suplanuotas mūsų Lietuvos spec tarnybų.Kai Odesos centre sėdėjau bare ,už mano nugaros sėdėjo keturi vyrai,ir vienas jų pasakė.Už dviejų savaičių pasipils daug mirčių.Pasėti chaosą ,pasėti nepasitikėjimą valdančiaisais ,iššaukti pirmalaikius Seimo rinkimus.Ievos Strazdauskaitės nužudymas ,Giedriaus Valiūno nužudymas ,kas toliau ?

Vienas iš Tautininkų ideologų ,Vytenis Aleksandraitis pradėjo savo tyrimą. Kol jis neįsikišo Jonavos Teisėsauga nieko nedarė, kai bylą perėmė Kauno apygardos prokuratūra ,reikalai pajudėjo.Giedrių į partiją atvedė jo svainis Eugenijus Pukenas.O kaip su visa šita istorija yra susijęs Marius Jonaitis?

Kai kurie politikai mane informavo,kad Giedrius slapta organizavo čigonų pogromą ,ir aktyviai kovojo prieš narkotikų platintojus.Nežinia ar Giedrius buvo pažįstamas su Andrejus Lobovas ,Julius Panka,bet konservatoriai pakankamai rimtai išsigando Jonavoje besiformuojančios galingos Tautininkų jėgos.Vytenis ,buvęs Jonavos Sąjūdžio tarybos narys dviračiu apvažinėjo visas Šveicarijos miestelio apylinkes,apklausė vietinius gyventojus ir surinko labai įdomios informacijos.

Pirmiausia buvo iškreipta nužudymo informacija, nuslėpus nužudytojo politinę-visuomeninę veiklą ir Ievos Strazdauskaitės bei šio Giedriaus Valiūno nužudymo tos pačios dienos sutapimą ir vienodą lavonų slėpimo braižą sovietinėse karinėse bazėse. Be to, atrodo, kad Giedrius į rezervuarą buvo įmestas dar gyvas ir mirties priežastis nukraujavus jame.

Sportišką vyrą tik, matyt, iš pasalų galėjo nužudyti, o ne "susipykus", juolab, jis ne girtuokliauja - nekentė girtuoklių-narkomanų ir todėl buvo aktyvus Tautininkų sąjungoje. Nutylėta, kad nužudytasis Giedrius Valiūnas buvo aktyvus Tautininkų sąjungos veikloje ir šios politinės organizacijos Jonavos skyriaus atkūrėjas, skyrių atkūręs gruodžio 12 dieną.

Šį skyrių Jonavoje Sąjūdžio laikais buvo įkūręs Sociologijos mokslų daktaras ir laikraščio Statybininkas redaktorius Juozas Šalčius, o vėliau perėmė vadovavimą buvęs Jonavos rajono Švietimo skyriaus vedėjas, vėliau V-os vidurinės ir pervadintos į Justino Vareikio mokyklą direktorius a.a. Julius Smetona, kuris, lyg, ir buvo tolimas buvusio Prezidento 2. Antano Smetonos giminaitis.

Nepaminėta, kad nužudytojo tėvas mirė tą pačią dieną, kai buvo atrastas ilgai paieškomojo sūnaus lavonas. Tai, manyčiau, labai reta aplinkybė, daug ką galinti atskleisti.Kai kurios žiniasklaidos priemonės, kaip Delfi.lt kovo 21 d., Jonavos laikraštis Naujienos“, atrodo, neteisingai nurodė lavono paslėpimo vietą, paminint kažkokia „sodybą“ (Užusalių seniūnijoje), nors video reportaže ir kitose straipsniuose aiškiai pabrėžiama, kad tai buvusio sovietinio karinio poligono – raketinės bazės teritorija, kuri visai ne panaši į „sodybą“ ir raketinė bazė yra Šveicarijos seniūnijos teritorijos pakraštyje.Esminė detalė nuslėpta nuo visuomenės, nes Jonavoje NUŽUDYTAS IR PASLĖPTAS G.VALIŪNO LAVONAS , matyt, TĄ PAČIĄ DIENĄ, KAIP ir Kėdainiuose SOVIETINIAME KARINIAME AERODROME PASLĖPTAS MERGINOS Ievos STRZDAUSKAITĖS LAVONAS PANAŠIU ŽUDYMO - LAVONŲ SLĖPIMO BRAIŽU APLEISTUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE. Tai panašu į organizuotas ir iš anksto planuotas žmogžudystes, nes sutapimas įvykių gali kažką reikšti.Čia jau turėtų įsikišti Aurimas Drižius ir padaryti rimtą tyrimą.

Nors abu jauni žmonės panašiai dingo tuo pačiu metu, bet žiniasklaidos dėmesys buvo labai skirtingas. Dėl jonaviečio aplinkybių gali būti paskleista dezinformacija, apie „susipykimą girtaujant“, nes tokiai labai naudingai žudikams versijai galėjo, įtakoti patys žudikai ir jų kažkokie artimieji ar bendrai (apie tai žemiau), kurie suklaidino tyrėjus ir visą Lietuvą dėl, neva, dingusiojo „išvažiavimo į Jonavos miesto pradžią, nors pirtyje maudėsi apie 200 m. nuo savo namų ir naktį nebuvo ko jam į tą Jonavą naktį važiuoti. Teisėsaugą ir dingusiojo-nužudytojo artimuosius klaidinusiųjų bus, matyt, didesnis žmonių ratas.

Galimai, visuomenę ir dabar klaidina parašymas, kad nužudytas vyko, neva, „Gumbiškių“ kaime, nors tai visai kita vieta, nuo Gulbiniškių už kelių kilometrų – tai rašė Kauno diena.Kliūva 15 min. tinklalapio prieštaringas parašymas, kad, neva, nužudytasis „linksminosi“, nors jis prižiūrėjo prieš mirtį labai sunkiai sergantį tėvą ir pirtį savaitgalyje naudojosi higienos-sveiko gyvenimo būdo tikslu, nes buvo sportiškas ir, pagal artimųjų pasakojimus, naudodavo tik alų pirties metu. Be to pagal nužudytojo politines nuostatas kovai su narkomafija ir alkoholizmą, nelabai panašu, kad velionis galėjo labai girtauti su degradavusiais, nes jis į pirtį išsinešė tik alų ir, sako, jo nemaišo su stipriais gėrimais – jų nevartodavo. Todėl labai pasigerti, lyg, ir negalėjo.

Pažinoti, galimai, degradavusių žudikų, kaži, ar galėjo ir, ar galėjo juos vaišinti? Juolab, žmogus užsiėmęs darbe ir politinėje-visuomeninėje veikloje, ar galėjo turėti kokių bendrų interesų su degradavusiais žudikais? Pirtyje velionis vaišino, kiek žinoma, lyg, ir kitą asmenį ar asmenis? Todėl tyrėjams reikia palinkėti kruopštumo tyrime.

Vien nužudytojo sportinė išvaizda, geri fiziniai duomenys (pagal jo švogerio ir buvusio Tautininkų sąjungos sekretoriaus Eugenijus Pukenas pasakojimą) ir nužudytojo dar išmanymas apie kovos menus, kelia abejonę, ar galėjo nukentėti nuo silpnesniųjų žudikų net ir „konflikto“ metu? Ar pirtyje vaišinantis svečiai gali normaliai turėti šaltą ginklą prie savęs? Ar negalėjo nužudymui būt panaudota iš anksto planuota klasta-netikėtumas ?

Organizuoto nužudymo braižą įrodo tolimesnis velionio labai šlykštus šmeižimas ir džiūgavimas, kad jis nužudytas čia šiame komentare - , http://www.delfi.lt/…/dar-viena-zmogzudyste-jonavos-rajone-…, kurios autorė „Vietinė“ 2017-03-21 09:22 IP: 88.223.66.57

Kad piktybinis komentaras, tai įrodo, kad apie nužudytąjį google nerodo jokios jo „autobiografijos“, ir „Vietinė“ pažinoti jo žmonos negalėjo, nes ji Vilniuje gyvena ir pas ją nužudytasis dažnai gyvendavo-vaikus prižiūrėdavo.Todėl akivaizdžiai piktybinis komentaras gali būt susijęs su siekiu išteisinti žudikus – pašalinis dergti nužudytąjį negalėtų. Todėl, manyčiau, šis komentaras įrodo organizuotą žudymo veiką ir žudymo pateisinimą.

Tikiuosi, kad žiniasklaidos klaidos bus ištaisytos ir šios žmogžudystės tyrimas bus visuomenei nušviestas taip, kad ištaisyti visuomenės dezinformavimą, nes bet kokia dezinformacija ir svarbių faktų nuslėpimas turi neigiamos įtakos demokratiniams procesams valstybėje. Ypač, kai nužudytas jaunas vyras ėjo į politiką, o tai nuo visuomenės nuslėpta, jis paverstas „degradu“, besikivirčijęs, neva, „dėl menkaverčių dalykų“, nors buvo sportiško būdo ir galėjo būt nužudytas klastingai, iš anksto pasiruošus nužudyti.

Tuomet pradėjo aiškėti labai keisti dalykai.Iš kažkur atsirado advokatu prisistatantis Donatas Šarmanauskas ir pasakė ,kad esą Vytenis Aleksandraitis buves komjaunimo komiteto instruktorius. Donatas minėjo ,kad teisėsauga Vytenio raštus išmes į šiukšlių dėžę, nes negali įpareigoti paneigti kazkokia tai neteisingą informaciją. Tai gali padaryti tik artimieji, parašę pretenziją šaltinio platintojui ir jei informacijos nepaneigia gali kreiptis i žurnalistų etikos tarnybą, o veliau jei yra šmeižimas tai ir į teisma.

Donato veiksmai man iškart pasirodė įtartini,ir kiti sodiečiai parašė ,kad vos po Giedriaus laidotuvių ,Giedriaus žmona https://www.facebook.com/jurate99 pradėjo susitikinėti su kitu vyru,ir beveik kartu gyventi.Įtariamieji Giedriaus nužudymu buvo paleisti,ir pradėjo grąsinti Jūratės šeimai.

Vytenis Aleksandraitis irgi nesėdėjo rankų sudėjęs ir surado Giedriaus LAVONO PASLĖPIMO, o, gal, ir net nužudymo vietą, nes mirties liudijimo išvadoje NUKRAUJAVIMAS, kuris ir galėjo būti šiame rezervuare. Jo ŠULINĮ GALITE PAMATYTI nuo pastato viršutinio kairiojo krašto kampo palei keliuką per pastato ilgį matomą apvalų šulinuką ant kalvelės. To kelio dabar, matyt, jau nėra, nes nuotrauka sena iš kosmoso ar aero. Tai Užusalių gyvenvietės Raisto gatvės Nr.5 (per Maps.lt. galima atrasti, bet, tik GOOGLE nesinaudokite, nes ten klaidingai "tvenkinio' gatvė rašoma Tai atsišakojimas žvyrkelio nuo netoli kapinių į Didįjį Raistą (taip gyvenvietė vadinasi) ir prie miškelio netoli Didžiojo Raisto. Tai, atrodo, kad, gal būt, siurblinė geriamam vandeniui raketų bazei esančiai netoliese už geležinkelio šalia Karmėlavos aerouosto nusileidimo rytinio galo, kur ta Karmėlavos Raketų bazė jau žinoma pasaulyje ir ji turėjo dar savo filialą Jonavos Rajono Savivaldybės teritorijoje netoli gulbiniškių kaimo, kur gyveno pas tėvus nužudytasis Giedrius. Aš jau pakėliau triukšmą dėl pastato šio, nes nei Užusalių seniūnija nei Jonavos Rajono Savivaldybės tarnybų darbuotojai net nežino, kas tai per pavojingas pastatas, kuriame slepiami nužudytųjų lavonai - gali būt jų ir daugiau čia dingusių be žinios.

O dėl šios vietovės, tai kur vaizdą iš kosmoso įdėjau aukščiau, tai dabar ta vieta, štai, kaip atrodo NUOTRAUKOJE Google-Žemė programo - krūmai atsirado prie to rezervuaro ir keliukas į pastatą išnyko. Todėl gali ir daugiau būt čia NUŽUDYTŲJŲ LAVONŲ SLĖPTUVĖ, nes teritorija uždara ir apleista su požeminiais rezervuarais, kas krūmų tankumyne dedasi, tai tik pats Dievas gali žinoti.

Kai Vytenis pradėjo knistis giliau nužudytojo žmona pradėjo keisti plokštelę ,ir kaltinti Vytenį persekiojimu,ir pradėjo aiškėti faktas,kad tarp Donato Šarmanausko ir Jūratės Mic yra užsimezgus meilės istorija,ir ,kad Giedrius galėjo būti pašalintas kaip trečias asmuo.Tokia versija taip pat neatmestina !

Pradėjus aiškintis,kas per fruktas yra advokatu prisistatinėjantis Donatas Šarmanauskas paaiškėjo,kad joks jis ne advokatas .Negana to nuo sausio 13 d. ir, ypač, nuo vasario 16 d., Vytenis demaskavo mūsų spec. tarnybų melą, dėl, neva, Jonavoje "išprievartautos nepilnametės", kad apšmeižti NATO karius.

Vytenis galimai atrado apleistą buvusiq karinę teritoriją,kur mūsų spec tarnybos yra užkasusios dešimtis lavonų.O tai ,kad Gaidjurgis mainais į neliečiamumą vykdė spec tarnybų užduotis,kaip pvz KGB karininko Valdelio nužudymas yra faktas.

Vytenis Aleksandraitis nustatė tikslią Giedriaus lavono numetimo vietą, kuri yra pavojinga visuomenei. Tačiau nei visuomenė, ir nei savivaldybės bei seniūnijos atsakingi specialistai, su kuriais kolega bendravo, net nežino objekto pavojingumo lygio ir ,net nežino kas per objektas - nežino, kad tai pati geriausia NUŽUDYTŲJŲ LAVONŲ SLĖPTUVĖ. Manyčiau, kad jame turėtų atsirasti žvakutė, gėlės, o vėliau ir paminkliukas, kaip tai priimtina visam pasauliui. Tad artimųjų reikalas, kur nužudytojo atminimą pažymėti. Manau, kad ir Tautininkų sąjunga atsitokės ir turės kažkaip pagerbti. O čia NUOTRAUKOJE pateikiu 2009 m. fotografavimo iš palydovų vaizdą, kuris gerokai skiriasi su aukščiau mano pateiktu naujesniu užpraeitų metų vaizdu. Kelias į pastatą abejose nuotraukose nupieštas, nes jo dabar nesimato per augmeniją. Čia senesnėje nuotraukoje matosi ir takiukai, kažkur vedantys, kuriuos būtina ištyrinėti.Vytenis PRIE NUŽUDYTO Jonavos TAUTININKŲ SKYRIAUS ATKŪRĖJO Giedriaus Valiūno NUŽUDYMO VIETOS NUO Jonavos Sąjūdžio UŽDEGĖ ŽVAKELĘ ir padėjo gėlyčių puokštelę.

Ši nužudytojo Giedriaus Valiūno suradimo vieta, pagal logiką ir fiziologijos dėsnius TURĖTŲ BŪT SKAITOMA IR NUŽUDYMO VIETA, nes mirties išvadoje parašyta NUKRAUJAVIMAS. Vadinasi, jei žudikai būtų atsitokėję ir greitąją iškvietę, akivaizdu, kad sužeistąjį buvo galima išgelbėti. NUKRAUJAVUS BIOLOGINĖ MIRTIS DAR NE IŠ KARTO PRASIDEDA. Ypač, kai aplinkos temperatūra nėra didelė, biologinė mirtis ateina vėliau. O apie kovo pradžioje ir dar naktį temperatūra nėra didelė. Todėl, reik manyti, kad BIOLOGINĖ MIRTIS GALĖJO ĮVYKTI REZERVUARE.

Todėl labiausiai tinka mirusiojo pagerbimą atlikti ten, kur velionis palieka mūsų pasaulį.

Štai ką rašo Vytenis

Už tos nužudymo - nužudytojo paslėpimo vietos atskleidimą reikia tarti didelį AČIŪ TV-3 žurnalistei Donatai Račaitei ir jos operatoriui Juozui Subatkiui.

Šis operatorius nufilmavo pirštines ir lazdą ir visai Lietuvai davė suprasti, kad žudikai, galimai, tomis pirštinėmis ir lazda naudojosi. Bet aš nustebau, kad GALIMAI ŽUDIKŲ NAUDOTOS PIRŠTINĖS PALIKTOS IR NETYRINĖJAMOS ir aš jas net vakar nufotografavau. Nenorėčiau tikėti, kad tas pirštines paliko tie, kurie traukė nužudytojo lavoną ir gamtą užteršė.. Tokią ne pagarbą gamtai tyrėjai ir jų pagalbininkai-gaisrininkai, visi priklausantys Vidaus reikalų ministerijai, neturėtų palikinėti ir provokacijas atlikinėti - kompromituoti teisėsaugą. Apie tai Jurate Mice skubiai galėtų pranešti tyrėjai, nes aš jas net nejudinau, kad nepalikčiau savo DNR žymių ir netapčiau įtariamuoju.

O, šiaip, įvažiavęs į teritoriją, dar kartą įsitikinau, kad tai karinis, o ne gamybinis objektas. Teritorijoje yra užmaskuotų šulinių, į kuriuos galima įkristi, todėl teritorijos netyrinėjau - reikės tai dieną ekspediciją pratęsti. Pavaikščiojus po patalpas, kur daug kambarių, aišku, kaip dieną, kad pamačiau tai, ką prieš 50 m. "dantis pravalgiau" radiotechniniuose daliniuose. Matosi, kad ant betoninių padų buvo įtaisyti mechanizmai (dizeliai, generatoriai ar siurbliai) ir tarp jų latakai (taisykligi stačiakampiai grioviai), kuriais buvo išvedžioti kabeliai, tų mechanizmų valdymui iš distancijos atskirame kokiame komandiniame punkte. Tie latakai būdavo uždengiami geležiniais dangčiais, vadinamai LATAFETAIS.

Žodžiu, visa tai reiks tirti. Atkreipiu patį svarbiausią dėmesį, kad SUIMTI ŽUDYMO ĮTARIAMIEJI YRA DU RUSŲ TAUTYBĖS. O tai jau vien dėl to POLITINĖ ŽMOGŽUDYSTĖ, NES NUŽUDYTAS TAUTININKŲ NET VADAS, O ĮTARIAMIEJI KITOS TAUTYBĖS. Matyt, šia žmogžudyste buvo planuota kovo 11-tajai sukelti net riaušes dėl "rusakalbių persekiojimo-suėmimo". Todėl, matyt TEISĖSAUGA NUSLĖPĖ, KAD NUŽUDYTASIS TAUTININKAS. Tai galima pateisinti, bet vėliau, tiriant šį nusikaltimą, manau, būtina viešinti, kad VISUOMENĖ BŪTŲ ATSPARESNĖ TOKIOMS PROVOKACIJOMS.

Eina kalbos ,kad Giedrius Valiūnas iškniso Jonavos teisėsaugininkų pavardes kurie dengia narkotikų prekiautojus čigonus,kurie susiję ir su Ievos Strazdauskaitės nužudymu ,o čigonai narkotikais prekiauja policijos komisariato panosėje.Andrejus Lobovas su Janutiene visa tai parodė per TV ir nieko.Ir toliau prekiaujama narkotikais.

O įdomiausia atsitiko,kai komentarą nužudytojo žmonai parašė Hipis Justų

Palauk, palauk, ką tu čia pisi man ir žmonėms protą, kokie dar teismai, kokios anketos, mergaite? Aš gi viską žinau ir pažįstų tavo tą draugą, nes, patikslinu, jis mokėsi ne su mano broliu, o pusbroliu. Tu ką, nori man pasakyti, kad kelios dienos po tavo vyro laidotuvių tu kartu su savo draugu nešventei jo gimtadienio? Jau visas ir mano, ir tavo, ir jo kiemas kalba apie tai, kad pas jus greitai vestuvės bus, o tu čia kažką dar bandai atsimazinti. Tu gal nori, kad aš žmonėms parodyčiau nuotraukas, kuriose jūs vaikštote susikibę už rankučių? Blet, kas per bobos šiais laikais, tpfu...

Beje, Petras Barzdaliauskas, kaip supratau, yra Vilmantas D? ;) Kam čia slepiesi? Aš tau ant tavo miniveno užrašysiu Barzdaliauskas, kad visi žinotų. :

Post Scriptum;

Reiškiasi Jonavos skyriaus Tautininkų lyderio Giedriaus Valiūno žmona Jūratė slapta susitikinėjo su neįvardintu asmeniu ir juos sieja jausmai ,meilė ir kai kas daugiau.Vytenio tyrimų suvestinė atnaujinama kas kelios valandos čia.

https://www.facebook.com/vytenis.aleksa…/…/1549734548400238…