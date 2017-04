Žydų gelbėtojų palikuonis žydšaudžių ir banditų valdžia per korumpuotus ir proceso nemokančius teisėjus baigia suėsti gyvus?

Kristina Sulikienė

Pernai „Lietuvos rytas“ rašė, jog Paulinas ir Jonas Daktarai (Daktarovičiai) Vilijampolėje gelbėjo žydus, tačiau pasaulio teisuolių titulas – nesuteiktas. http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/pasaulio-teisuoliu-vardas-ir-henriko-daktaro-giminei.htm

Aišku, nepamiršo paminėti, kad Jonas ir Paulina turėjo anūką – tai Henriką Daktarą.

Taigi, visuomenei buvo parodyta, jog iš Pasaulio Teisuolių neva - nieko gero.

Teko man kalbėtis dar užpernai su gerb. Efraimu Zurofu, garsiausiu nacių medžiotoju, iš Izraelio Jad Vašem įstaigos, jis pasakė, kad jeigu Jonas ir Paulina ttikrai gelbėjo žydus, jiems titulas – priklauso.

Dirbdama vaikų gelbėjimo nuo tarptautinės prekybos srityje, susidūriau su labai įdomiu faktu: kad užsienyje atiminėjamoms šeimoms „vietos lietuviai“ per aplinkui pradeda „priminti“ – „bet juk tavo senelis stribas, jis naikino partizanus, gal čia karma?“

Man kartą per skype pasakė Neringa Ozolina: „Žinai, Airida Petersen man kartą sako – bet juk senelis buvo stribas, tai gal čia karma, likimas?“

Suprantate, kokia „karma veikia“ šitame biznyje?

Kodėl garsiai rėkaujama dėl Leščinskienės vaiko Bumbulio – nes jis Landsbergio „šešto“ Audriaus Butkevičiaus žvalgybos karininko Bumbulio giminaitis (galimai). Tada reikia gelbėti, nepaisant to, kad Gražina Leščinekienė absoliučiai prieštaringa asmenybė.

O jau jeigu „stribų“ arba žydų gelbėtojų ainiai – tai tokius vaikus parduot.

Man 2 dienas stebint marmurinį Laimutės Kriaučiūnaitės veidą, arba nuo Editos Gvozdevės kaip nuo maro ligonio lakstančios „vaikų teisės“ elgesį, susidarė įspūdis, jog ir Kriaučiūnaitė, ir Stalerevičienė įsivaizduoja vykdančios šventą misiją: kad Eligiją Lukšaitę būtina kažkur parduoti, tada bus kažkokiu būdu įvykdytas teisingumas.

Teisėjai iš viso neįdomu, kad vaikas niekur nesimoko, galimai miega su kita mergaite dėl patalpų trūkumo vienoje lovoje - nors pati teisėja rašė, kad vaikui su tėvu bus žymiai geresnės sąlygos – vadinasi, geresnės sąlygos yra, kad jeigu pas mamą turėjo savo atskirą lovą, tai pas tėvą tik pusę lovos.

Teisėja tėvui Laimiui Lukšui pretenzijų neturi, kodėl vaikas miega pusėje lovos, o mamai turi – kodėl pas ją vaikai turi atskiras lovas.

Akivaizdus proceso nelygumas, kai prasiskolinęs vaikams Laimis Lukšas 2500 eurų skolą turintis, neprivalo pateikti jokio įrodymo, kad net save sugeba išlaikyti, o mama, kurios pajamos normalios, ir gyvenimo sąlygos vaikams – orios - turi įrodinėti netgi pateiktas banko išrašų išklotines – teisėja matote, nežino, jog nuo 2010 finansinių įstaigų įstatymas pripažįsta tokius išrašus tikrais, jeigu jie atspaudinti autorizuotu parašu. Mes su advokatu Novikovu dar 2014 metais laimėjome finansinę bylą, ir joje buvo paprastas atspausdintas išrašas be jokių atpspaudų – tai to paties teismo teisėjai tiko. O Kriaučiūnaitei – netinka, jos įstatymas – jos pačios rašytas.

Laimis Lukšas nepateikė nei vienos sąskaitos, tik sugyventinės Vilmos Gvozdevienės išduotas pažymas, kad uždirba „labai daug“ – net 900 svarų sterlingų, ir todėl jis gali pasirūpinti visais vaikais, ne tik Eligija Lukšaite, miegančia vienoje lovoje su Karolina Gvozdevaite.

Taip ir gėriau, ir smurtavau, prisipažino „šventasis“, nu ir kas? (Prisimenate vieną „tobulą motiną“ – taip, ateidavo Ūsas, nu ir kas? Kas čia tokio?- Niekada neneigė, kad tas ateidavo, bet vaikui tokiose sąlygose, kur vaikšto svetimi dėdės, arba socialiniame būste su tėvais – geriau, negu su moraliu tėvu antrame aukšte atskirame 3 kambarių bute, kur neateina jokie dėdės. )

Teisėjai irgi nieko. O šitie faktai nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

Tačiau teisėjai Kriaučiūnaitei to paties teismo sprendimas – nė motais.

Todėl prisiminiau šviesaus atminimo Joną ir Pauliką Daktarovičius – Daktarus. Jie gelbėjo žydus, yra teisuoliai.

Jų proanūkė Edita Gvozdevė vargsta su vaikų prekybininkais, šmeižikais, iš jos šeimos daroma kažkokia asociali šeima. Net kariškis vyras, kurio šioje „skyrybų“ byloje nepripažįsta teisėja Kriaučiūnaite (teisėja suklastotoje 2017 01 24 nutartyje naudojo LR CK 3.65 – skyrybų procesui taikomą įstatymo normą, tačiau čia ne skyrybų byla, o neteisėtas pakartotinis procesas, kuris įstatymiškai – neįmanomas), pasak Eglės Butvydės –„vidutinės rizikos“.

Kita priklastojusi dokumentus „vaikų apsaugininkė“ bėgioja teisme, rodo, kurią pusę palaiko, šmeižikiškus, primokintus mergaitės liudijimus per teismo pertrauką pavadino „labai išsamiais parodymais“, kai Edita jos koridoriuje paklausė, kaip suprasti tuos parodymus, ar jiems tinka. „Tokio išsamumo parodymų dar nesu girdėjusi“, paaiškino „ apsaugininkė“. „O kada pateiksite išvadą apie mano šeimą?“- visiems girdint paklausė Edita. „Tai nėra šiai bylai svarbu“, atsakė „išvadą teikiančios institucijos“ atstovė. Tai ką ji veikia tada šitoje byloje?

Nors Kriaučiūnaitė su teismo valdžia užpyko, kad jų mylima teisėja šalinama dar kartą ir ėmė švaistytis baudomis, neskirti psichologinės ekspertizės primokintam vaikui – išsigando.

Nors po teismo išėjęs Lukšas plojo delnais, nes galvoja, jog pats skolingas vaikams 2500 eurų, dabar teisėjų valia, gaus iš Editos Gvozdevės 200 eurų – nes tokia bauda už 900 svarų uždirbančio asmens 1 valandos trikdymą (per valandą jis uždirba apie 10 eurų, pats savo noru padavė į teismą buvusią žmoną, ir pats skraido savo malonumui, nes labai mėgsta bylinėtis – tuo tarp Edita Gvozdevė per dvi dienas prarado labai daug užsakymų. Teisėja net nebuvo skaičiusi dokumentų ir nežinojo, kad ieškovė dirba. )– tiek buvo sprendžiamas nenusišalinimas, nes teisėja, kuri iki šios dienos nepripažįsta sutuoktinio Gvozdevo, ir nereikalauja „išvadą duodančios institucijos“ tą išvadą pateikti – vaikų gyvenamosios vietos byla nagrinėjama be jokios išvados, kas yra CPK pažeidimas – advokatas Gubavičius išėjo labai susirūpinęs.

Juk ekspertų nepapirksi, o jeigu ir papirksi – įstatymas leidžia naują ekspertizę užsakyti.

- K. Sulikienė: Edita, o kaip į tave žiūri žydai – juk tavo proseneliai gelbėjo juos nuo Holokausto?

- Gyvendama Anglijoje, aš tvarkiau turtingų žydų namus. Man buvo įduodami raktai. Jie manimi pasitikėjo. Ir man davė darbą. Jie lietuviais nepasitiki.

- K. Sulikienė: Kodėl jie tavimi pasitikėjo, ar jie žinojo, kad tu Pasaulio Teisuolių proanūkė?

- Nežinau. Aš esu girdėjusi, kad mūsų šeima gelbėjo žydus. Bet mano geneologijos ta pati Daktarų šeima nepripažino, todėl aš prie jų ir nėjau. Dabar turiu dokumentus, kad aš tikrai Daktarų palikuonė. Jadvyga rėkavo, jog tai, kad aš Daktaraitė, nieko nereiškia.

- K. Sulikienė:Kaip manai, ar užsuktas mechanizmas prieš tavo šeimą susijęs su žydšaudžių veikla, kai jie gyvena pardavinėdami vaikus, grobdami juos iš žydus gelbėjusių šeimų?

- Nežinau, bet iš asmens, kuris galimai vežė į kalnus užmušti savo paties pusbrolį, ir tas pusbrolis galės apie tai paliudyti teisme, koks yra tas asmuo, visko įmanoma tikėtis.

- K. Sulikienė: Kam reikalingas niekur nesimokantis vaikas?

- Nežinau. Lietuvoje Eligija mokėsi, lankė būrelius.

K. Sulikienė:Ar tiesa, , kad ji sako, jog neva neleidai nieko lankyti, ar tai tiesa?

- Netiesa. Mano vyras Andrejus gali parodyti sąskaitos išrašą, iš kurio matosi, kad jis kelis kartus per savaitę pylėsi benzino prie baseino, nes jis vežiojo podukrą į baseiną, ji lankė piešimo būrelį, o kad mokėsi labai gerai, aš pateikiau teismui įrodymą – Dainavos mokyklos laikraštį.

- K. Sulikienė: Advokatas Gubavičius galimai elgėsi arogantiškai, tave įžeidinėjo, skundėsi, kad kai šalia tavęs sėdėjo Skalskis, jam buvo labai gerai.

- Skalskis, Butvydė man grasindavo telefonu, aš turiu įsirašiusi tuos grasinimus, buvau šantažuojama. Buvau ką tik pagimdžiusi, tuo metu moterys labai jautrios, visko bijo, todėl ir elgiausi bailiai. Dabar nebebijau nieko, nes bandoma pagrobti ir išvežti mano vaikus. Labai keista, kodėl priešingos pusės advokatas man jaučia teisę nurodinėti, kad aš privalau turėti gynėjaą – kuris būtinai jo draugas? Ar tai leidžia Advokatų etikos kodeksas? Juk viska spasikeitė byloje, kai pasisamdžiau tave. Viskas apskųsta, nutartis – nebegaliojanti. Priimta nagrinėti skundas, priimtas priešieškinys. Skalskis, kad ir kiek prašiau kažką daryti – nieko nedarė, ir man aiškino, jog nieko apskųsti neįmanoma.

- K. Sulikienė: 2017 04 20 Kauno apygardos teismas tavo atskirąjį skundą dėl 2017 01 24 nutarties, leisti Laimiui Lukšui laikinai agyvendinti pas save Eligiją Lukšaitę priėmė nagrinėti, paskirta teisėja Izolda Nėnienė. 2017 01 24 nutartis neįsiteisėjusi, Eligija Lukšaitė faktiškai pagrobta. Valstybės sienos apsaugos tarnyba manęs prašė atsiųsti dokumentus, kad jie matytų, ar nėra vežamas grobiamas vaikas. Išsiuntus 2017 01 24 nutartį su antspaudu „neįsiteisėjusi“ Lukšą pasienis sulaikytų. Ką ruošiesi daryti? Be to, vaikas galimai neturi paso. Operatyvinis budėtojas tyčia ištrynė mano pirmą žinutę, kai 2017 04 19 14:20 paskambinau. Jis mane bandė įtikinti, jog nuo 2008 metų vaikus galima vežioti be pasų. Vadinasi, vaikas išvežamas su VSAT žinia?

- Tiesa mano pusėje. Vaikas 2016 01 11 Kauno apylinkės teismo sprendimu priskirtas gyventi su manimi, Kriaučiūnaitė nevykdo šio teismo sprendimo. Jos nutartis, - negalioja. Galioja tik įsiteisėjusios nutartis, aš ne teisininkė, žinau, kad apskųsta nutartis neturi vykdytino dokumento statuso. Lietuva teisinė valstybė ar ne? Juk turi visiems vienodai galioti vykdomieji dokumentai.

- K. Sulikienė: Ar esi išsiėmusi vykdomąjį raštą dėl šio spendimo?

- Esu. Vykdomoji byla pas antstolį Užkuraitį, skolininkas Lukšas nevykdo antstolio Užkuraičio valdingų nurodymų, iš viso neperveda jokių pinigų, nors skolininkas privalo bendradarbiauti, domėtis vykdomąja byla. Teisėjai irgi viskas gerai, kai piktybiškas skolininkas kreipiasi į teismą be nei vieno dokumento. Teisėjai kaip supratau tinka ir nebegaliojanti 2016 12 31 pasibaigusi nuomos sutartis vienam asmeniui, kur UK „geltonų puslapių) duomenimis, jis tik registruotas, kaip turintis firmą, ar kaip buvęs gyventojas, kur niekas negyvena, man sakė vietos lietuviai, jog tuščia ten. Kur mano duktė gyvena- aš nežinau. Sakiau teisėjai „čia gyvenamosios vietos byla“ – kur gyvenamoji vieta? Bet teisėja manęs negirdi iš viso, tačiau nušalinti ją teismas – atsisako.

- K. Sulikienė: Kodėl nepateiki antstoliui prašymo, kad perduotų tau vaiką?

- Apie tai per visą teismų maratoną nepagalvojau, be to, labai ilgai siųstas atskirasis skundas į apygardą. Tačiau nuo 2017 04 20 ryto kaip supratau turiu teisę reikalauti, kad Lukšas man perduotų pagal vykdomąjį raštą vaiką, o jeigu neperduos, tada galima reikalauti baudos, už kiekvieną pradelstą dieną. Prisiminkime, kiek Venckienei paskaičiavo teismas – ogi po 60 eurų už dieną. Tos pačios taisyklės turi galioti visiems. Aš reikalausiu už vykdomojo rašto nevykdymą iš Lukšo pinigų, nes kaip matau, jis terorizuoja ne tik mane. Jis vargina ir teismą su pakartotiniu procesu, nors įstatymai to neleidžia. Skyrybų byloje jis pasirašė, taikos sutartyje, jog žino pasekmes, jog nebegalės kreiptis dėl to paties į teismą. Pasirašė, ir pamiršo – kreipėsi dėl gyvenamosios vietos nustatymo, nors vieta nustatyta – su manimi. Teisėja Kriaučiūnaitė negerbia ne tik to paties teismo, bet ir Kauno apygardos teismo sprendimo atmesti Lukšo apeliacinį skundą. Jeigu gerbtų, bylą nutrauktų, dėl pakartotinio proceso negalimumo.

- K. Sulikienė: Edita, ar tau nekeista, juk panaši istorija jau buvo, ir visos tarnybos tada rėkė už motiną?

- Labai keista. O situacija nėra analogiška. Vaikas gyveno puikiai pas mane, šiuo metu vaiko sąlygos pablogintos. Aš šioje situacijoje kaip tik esu Kedžio vietoje, o mano buvęs sutuoktinis elgiasi kaip Stankūnaitė, kuri juk nesugebėjo pateikti sąlygų kuriose gyvens vaikas aprašymo. Šioje byloje tas pats. TEISĖJA TIKI LUKŠU – Stankūnaitės byloje teisėjai irgi rėmėsi tikėjimu, o ne dokumentais, ir jai, kaip ir Verseckiui, Kondratjevui - įrodymų nereikia. Mano netgi tikrais bankiniais dokumentais netikima, tiksliau, atrodo, niekas nėra susipažinęs su byla. Buvo menka pertrauka, ir tu turbūt girdėjai, kad advokatas Gubavičius skundėsi, kad nėra susipažinęs su dokumentais, kad net nežinojo, jog nagrinėjamas priešieškinys. „Visokios Sulikienės susipažinę, o aš ne“ – teigė žmogus, kurio elektroninis parašas naudojamas byloje...

- K. Sulikienė: Tačiau jis atsiliepimą į priešieškinį rašė! “Visokios Sulikienės” tau teikia teisines paslaugas – todėl privalo susipažinti su dokumentais kuriuos skundžia! Negi jie nežino, kad konsultuojant klientą, pirma reikia susipažinti su reikalo esme. Juk mes su tavimi pasirašėme sutartį, aš privalau kvalifikuotai teikti paslaugas, o ne rašinėti absurdus, kaip tavo buvęs gynėjas „netaikyti 5 metus išlaikymo“.

- Būtent. Kas pasirašė už Gubavičių – tiek raštu, tiek elektroniškai?

- Keista byla Tačiau linkiu tau sėkmės.

- K. Sulikienė P.S. Gal bylą pasirašė teisėja? Padėjėjai? Sekretoriai? Bet juk tai dokumentų klastojimas!!

Kalbėjosi Kristina Sulikienė