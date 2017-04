Audrius Butkevičius atvirai grasino LL žurnalistui : "„arba tu, bybio gale, viešai atsiprašai, arba pabaigsi taip..."

Juozas IVANAUSKAS

„Spalvotųjų revoliucijų eksperto“ politikavime svariausias argumentas – kumštis, kulka ar psichologinis smurtas, siekiant užčiaupti politinius oponentus?!..

Lemtingas sutapimas: šiemet Šv. Velykos sutapo su antrosiomis mirties metinėmis didžio Ukrainos patrioto, aktyvaus visuomenės veikėjo, talentingo rašytojo ir žurnalisto Olesio BUZINOS. Dalyvaudamas radijo ar TV diskusijų laidose jis pasisakydavo atvirai, nuoširdžiai, aštriai ir kritiškai. Jo manymu, Kijeve surengta Maidano „revoliucija“ - tai valstybinis perversmas, išprovokavęs pilietinį karą Pietryčių Ukrainoje. Valdžią perėmusi proamerikietiška politinė grupuotė griežtai laikosi vakarietiško kurso, tačiau dėl to bene labiausiai kenčia dauguma šalies gyventojų, kurie jau seniai suprato, jog Maidano pažadai „Ukraina ce Europa“ subliuško, paliko tuščias skambesys!... O. Buzina ragino savo tautiečius pripažinti, kad valstybė suklydo pasirinkdama griežtai antirusišką kursą ir labai norėjo, kad būtų padaryta viskas, jog santykiai tarp Rusijos ir Ukrainos būtų sušvelninti. „Manęs nejaudina Amerika, manęs nejaudina Europa, mane jaudina Ukraina!..“, - sakydavo šviesios atminties Olesis Buzina, tapęs bandūrininkų-nacionalistų teroro auka.

Taigi, 2015. 04. 16 dieną, prie pat savo namų Kijeve Olesis Buzina buvo nužudytas keturiomis kulkomis į nugarą. Nusikaltimą įvykdę radikalūs nacionalistai, „Maidano herojai“, buvo suimti, tyrėjų apklausti, tačiau netrukus teismo salėje paleisti į laisvę ir iki šiol nenuteisti, dengiami įtakingų užtarėjų...

Beje, pelnytos bausmės išvengė ir „Dešiniojo sektoriaus“ fašistuojantys unkronacionalistai, surengę tikras skerdynes: 2014 m. gegužės 2 dieną Odesos profsąjungų rūmuose gyvus sudeginę 48 vietinius gyventojus, rusakalbius „kolorado vabalus“. Žvėriškas nusikaltimas, deja, taip ir liko „nepastebėtas“ „sparčiai europėjančios“ Ukrainos teisėsaugos, nepasmerktas tarptautinių žmogaus teisių institucijų?!..

Taip jau sutapo, jog tos pačios balandžio 16-osios rytą internetiniame portale www.respublika.lt pasirodė žurnalisto Ričardo Čekučio publikacija „Amerikiečiai perėmė politinę iniciatyvą pasaulyje“, kur, pasak autoriaus, „svarbiausius praėjusios savaitės pasaulio politikos įvykius ir reikšmingiausias tendencijas specialiai „Respublikai“ komentuoja Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, politikos apžvalgininkas ir saugumo politikos ekspertas Audrius BUTKEVIČIUS“.

Skandalingai pagarsėjęs Džino Šarpo mokinys, „spalvotųjų revoliucijų ekspertas“, skaitytojams atvirai prisipažino: „Kaip suprantat, aš pastaruosius 4 metus leidžiu Ukrainoje ir mano požiūrius įtakoja jų išgyvenamas konfliktas...“. Nesunku numanyti, kokias „europietiškos demokratijos vertybes“ ir kurioje barikadų pusėje kovoja šis „saugumo politikos ekspertas“, jankių globalistų remiamam marionetiniam režimui Kijeve pradėjus taip vadinamą „antiteroristinę operaciją“ -- brolžudišką pilietinį karą pietryčių Ukrainoje, Donbase, nusinešusi daugiau nei 10 tūkstančių gyvybių!..

Po JAV/NATO „demokratijos eksporto bombomis“ sukelto kruvino chaoso Jugoslavijoje, Afganistane, Irake, Libijoje, šimtams tūkstančių karo pabėgėlių, nelegalių migrantų užplūdus Europą, siaučiant radikaliesiems islamistams, ISIS teroristams Šiaurės Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose, Sirijoje, na ir žinoma, dėl branduolinių bandymų Šiaurės Korėjoje, pasaulis atsidūrė ant Trečiojo pasaulinio (branduolinio) karo slenksčio. Todėl visus šunis ir toliau karti ant „teroristinės valstybės“ Rusijos, Kremliaus, Putino, beatodairiškai varyti nesantaikos ir karo kurstymo propagandą „rusai puola“ – tarytum pilti žibalo į pasaulinį gaisrą galinčią sukelti ugnį!..

Švelniai tariant, mane šokiravo visuomenei gerai žinomo „eksperto“ A. Butkevičiaus postringavimai - esą „amerikiečiai perėmė politinę iniciatyvą pasaulyje“, paaštrėjus geopolitinei situacijai po to, kai JAV prezidentas D. Trampas, grubiai pažeisdamas tarptautinės teisės normas, be jokio tyrimo dėl galimo cheminio ginklo panaudojimo apkaltinęs Sirijos prezidentą Basharą al Assadą, balandžio 7-osios naktį įsakė paleisti 59 sparnuotąsias raketas „Tomahawk“ į Sirijos armijos karinę bazę. Todėl minėtos publikacijos komentarų skiltyje parašiau: „Propagandinius jankių globalistų niekus tauškia šitas „spalvotųjų revoliucijų ekspertas", politinė padugnė, signataras...“.

Gyvenant politinės korupcijos, ciniško melo, rusofobijos, nesantaikos ir karo kurstymo propagandos užvaldytoje šalyje, aštriai kritikuoti politinius oponentus bei turėti visai kitokią nuomonę, nesutampančią su sisteminės žiniasklaidos tiražuojama oficiozinės valdžios militaristine propaganda dėl tariamos „Rusijos karinės agresijos Ukrainoje“, darosi išties PAVOJINGA. Kaip skelbiama krašto apsaugos ministerijos oficialiame tinklapyje kam.lt, „Lietuvos kariuomenė nuo 2015 m. pradėjo dalyvauti JAV vadovaujamoje Ukrainos karių mokymų programoje, skirtoje rengti Ukrainos karius. Nuo pat Rusijos agresijos Ukrainoje pradžios Lietuva palaiko Ukrainos nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą, remia Ukrainos europinės ir euroatlantinės integracijos siekius. Bendradarbiavimas su Ukraina yra vienas iš svarbiausių Lietuvos užsienio ir saugumo politikos prioritetų. Nuo pat Rusijos karinės agresijos Ukrainoje Lietuva aktyviai remia Ukrainą visomis įmanomomis, įskaitant karinę paramą, priemonėmis. Lietuva Ukrainai yra perdavusi ginkluotės elementų ir amunicijos, Lietuvoje gydomi ir reabilituojami sužeisti Ukrainos kariai. Kartu su sąjungininkais Lietuva padeda Ukrainai reformuoti ir rengti jos ginkluotąsias pajėgas“.

Per penkiolika žurnalistinio darbo metų man dar neteko susilaukti atviro grasinimo susidoroti, kaip tai nutiko balandžio 16 dieną, gan netikėtai man paskambinus „spalvotųjų revoliucijų ekspertui“ A. Butkevičiui, impulsyviai sureagavusiam į mano trumpą žinutę komentarų skiltyje.

Pasirodo, gerb. signataras Audrius Butkevičius nuo politinio diskurso nesunkiai pereina prie atviro grasinimo fiziškai susidoroti su savo oponentu, kuris viešai išdrįsta pasmerkti jo proamerikietišką politinę poziciją ir nesižavi juo, kaip „spalvotųjų revoliucijų ekspertu". Taigi, atvirą pono A. Butkevičiaus grasinimą išgirdau jam paskambinus man telefonu, o kai panorau išgirsti jo impulsyvaus pykčio motyvaciją, tik piktai dėbtelėjo: „arba tu, bybio gale, viešai atsiprašai, arba pabaigsi taip..." ir nutraukė telefono pokalbį. Tai kas dabar ko turėtų atsiprašyti?..

Tikrai galėčiau viešai atsiprašyti garbingo politiko, kuris, užuot chamiškai grasinęs, nevengia atviro dialogo ir gali argumentuotai pagrįsti savo poziciją. Tačiau p. A.Butkevičiaus impulsyvi reakcija parodo, kad jis nėra priskirtinas prie pastarųjų. Bet jeigu aš klystu ir kažkur esu neteisus, tai tuo įsitikinęs, be abejo, visuomet galiu NUOŠIRDŽIAI ATSIPRAŠYTI. Taigi, p. Audriau Butkevičiau, mielai priimčiau paties kvietimą į politinį ringą, be pykčio!..

-------------------------------------------------------------------------------------------

LL skaitytojų dėmesiui – ištrauka iš „Respublikos“ žurnalisto R. Čekučio interviu su A. Butkevičiumi:

-- D.Trampo „tomahaukų“ smūgis Sirijai po kurio laiko sukėlė Rusijos reakciją. Maskva tarsi rengiasi dislokuoti papildomas pajėgas Sirijoje, pasakoja apie tai, kad nuo šiol numušinės ten skrajojančias raketas, galbūt net ir lėktuvus... Tačiau kartu tarsi bando derėtis su amerikiečiais. Kokias išvadas čia galima padaryti? Kas čia diktuoja sąlygas?

-- Manau, kad pagrindinis smūgis, kuris buvo suduotas, teko ne Sirijai, o Rusijai. Kaip tik pirminės reakcijos nebuvimas iš rusų pusės į Sirijos aviacijos bazės apšaudymą yra pagrindinis rodiklis, kad į rimtą konfliktą Rusija klimpti nesiruošia. Kitaip tariant, jie buvo informuoti, kad bet kokiu atveju bus šaudoma: kris akmenukai, jeigu norite, tai pasitraukite... Jokios šios aviacijos bazės gynybos iš Rusijos pusės nebuvo. Taigi D.Trampas čia pasiekė galingą psichologinę-politinę pergalę, pademonstruodamas, kad nors rusai sėdi Sirijoje, jis gali dorotis ten taip, kaip mano, kad reikia... Ir dabar jau po viso šito mojuok nemojavęs kumščiais, grasink, kad ten kažką numušinėsi, vis tiek dabar ten niekas jau nešaudo... Ar tu numušinėsi, ar ne, klausimas lieka atviras ir skepsio čia labai daug. Šiame etape yra akivaizdi D.Trampo tiek psichologinė, tiek politinė pergalė, pastatant V.Putiną į vietą.

-- Galbūt tai buvo amerikiečių bandymas tiesiog perimti iniciatyvą Sirijos reikaluose?

-- Žinoma, tai buvo iniciatyvos perėmimas. Bet daug svarbesnis faktas yra tas, kad rusai tiesiog neturėjo kuo atsakyti, ginant asmenį, jau ne pirmą kartą pagautą už rankos cheminiu ginklu naikinant savo žmones... Įsivaizduokime, kokia tai yra dėmė, kaip atrodo rusų pozicija viso normalaus pasaulio akivaizdoje. Čia ne kokį nors A.Litvinenką poloniu nuodyti - čia kalbama apie niekuo nekaltų vaikų sistemingą nuodijimą. Sirai tiesiog negalėjo to padaryti be tylaus rusų pritarimo.

-- Palaukite, bet juk būtent Bašarui al Asadui to vaikų nuodijimo reikėjo mažiausiai. Kokia prasmė jam buvo iššaukti į save D.Trampo „tomahaukus“ ar sukelti atitinkamą likusio pasaulio reakciją? Pagaliau, ir ankstesni atvejai dar toli gražu nėra tokie aiškūs - priešingai, kur kas didesnė tikimybė, kad cheminėmis atakomis pasižymėjo ten veikiančios islamistų grupuotės, kurioms tokia reakcija kaip tik ir yra naudinga.

-- Aš čia nekalbu apie tai, kas tą padarė iš tikrųjų, ar čia B. al Asadas kaltas, ar ne. Kalbu apie tai, kaip šitoje situacijoje atrodo jo sąjungininkai rusai. O pasaulio akyse jie atrodo kvailai. Jeigu aš turėčiau duomenis, kas iš tikrųjų tai padarė - ar tai yra inscenizacija, ar tai provokacija, ar tai iš tikrųjų B.al Asado žmonių darbas, ar jis tiesiog nekontroliuoja padėties. Scenarijų čia gali būti daugybė. Sutinku su tuo, kad B.al Asadas tarsi ir neturėjo motyvo... Bet šiuo atveju daug įdomesnė situacija, kurią sukūrė D.Trampas, kuris mažiausiai du kartus labai efektyviai smogė Maskvai. Pirmiausia pastatė ją į labai nepatogią gynybinę poziciją, kai Maskva atsidūrė vienoje gretoje kartu su nuodytojais, nes rusai bet kokiu atveju yra įpainioti į keblią situaciją. Nori nenori, bet būtent jie buvo atsakingi už Sirijos masinio naikinimo ginklo sunaikinimą dar B.Obamos laikais, o štai dabar jų sąjungininkai ir vėl gauna naujus kaltinimus dėl to paties. Čia taip lengvai nenusiplausi ir dėl to sakau, kad tai yra akivaizdi D.Trampo pergalė. Kita vertus, jeigu jie nesugebėjo atsakyti į tą amerikiečių ataką, vadinasi, rusai užima silpnesniojo poziciją, o tai reiškia, kad jie neturi galimybių netgi sukelti savo sąjungininkų pasitikėjimą. Dabar bet kas gali iškelti klausimą: ko yra vertas tas rusų „dengimas“, jeigu amerikiečiai gali bambinti Siriją kada panorėję?

-- Šiaip ar taip, derybos Maskvoje tarp Rekso Tilersono iš vienos pusės ir Vladimiro Putino bei Sergejaus Lavrovo iš kitos buvo labai įdomios. Ką jie ten galėjo susitarti? Kokius svarbiausius klausimus sprendė?

-- Pirmiausia pakalbėkime apie šias derybas lydėjusius politinius ženklus, nes, tiesą sakant, ten nesusitarta dėl nieko... Bet politiniai ženklai yra labai įdomūs. Prieš R.Tilersonui atvykstant į Maskvą rusai visam pasauliui aiškino, kad jo vizitas yra rangu pažemintas ir jis susitiks tik su S.Lavrovu, nors V.Putinas anksčiau visus diplomatijos šefus priimdavo. Ir staiga tas anksčiau žadėtas amerikiečių pažeminimas pavirsta nieku, nes po pokalbių su S.Lavrovu V.Putinas yra priverstas įsileisti R.Tilersoną į Kremlių ir jį priimti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nesusitarus (nes mes nematome jokio susitarimo) R.Tilersono argumentacija buvo tiek svari, jog daryti tokio akibrokšto - nepriimti JAV diplomatijos šefo - V.Putinas neišdrįso. Tai yra dar vienas žingsnelis atgal. Jau iš šių ženklų matosi, kad amerikiečiai čia yra vedančioji pusė, o rusai šiuo atveju tik reaguoja į situaciją, kurią jiems primeta.

Kokie klausimai buvo keliami? Be jokios abejonės, buvo kalbama apie Šiaurės Korėją. Matyt, buvo padėti ant stalo argumentai, kurie rusams nešė labai aiškią žinią - nesikiškit į šią situaciją, nebandykite remti to veikėjo ir nemėginkite spekuliuoti tuo per kinus. Priešingu atveju teks iš naujo mokytis skaičiuoti savo nuostolius krentant naftos kainoms, nes visos pagrindinės naftą eksportuojančios šalys Sirijos konflikto atveju šiandien yra amerikiečių pusėje. Taigi rusai bet kada gali pajusti, kaip tai atsilieps jų ir be to prastai besilaikančiai ekonomikai. Manau, argumentas buvo šitas. Vadinasi, rusai taip pat buvo priversti amerikiečiams atrišti rankas Šiaurės Korėjoje.

Kitas klausimas, žinoma, buvo Sirija. Nemanau, kad čia pasiektas kažkoks susitarimas, bet rusai yra priversti skaitytis su amerikiečių žaidimu tame regione, kad jis bus labai aktyvus ir jiems šitos teritorijos niekas neatiduos. Jeigu rusai fantazavo, esą jie kontroliuos naftos ir dujų telkinius ar net įkels koją į Šiaurės Afriką, tai dabar šitos fantazijos prigeso, - karinę bazę Sirijoje jie turės, bet ne daugiau...

-- Pakalbėkime ir apie D.Trampo silpnąsias vietas. Manoma, kad tokiems veiksmams Sirijoje jis ryžosi pirmiausia bijodamas apkaltos ir spaudžiamas senojo Amerikos elito, kuris visada rėmėsi tradicija visame pasaulyje demonstruoti savo galią. Juk pripažinkime, kad dar visai neseniai D.Trampas aiškino, kad bombarduoti Sirijos nereikia ir tą patį B.al Asadą reikia palikti ramybėje...

-- Be abejo, yra tiksliai taip, kaip čia suformuluota. Jungtinių Valstijų senoji tradicinė politika dabar yra realizuojama D.Trampo rankomis tiesiog įvarius jį į labai siaurą koridorių, kuriame jis negali kitaip judėti, kaip tik seniai numatytomis kryptimis. Mes tą prognozavome ankstesniuose pokalbiuose. Toks štai pažabotas D.Trampas yra priverstas elgtis galbūt ir ne pagal savo valią ar įsitikinimus, bet JAV elite jis dabar yra visiems priimtinas - kodėl nepadaryti šitų darbų paties D.Trampo rankomis? Kitas jo vietoje galbūt būtų kur kas blogesnis variantas. Įvertinkime ir iš mūsų pozicijų. Vienintelis padorus žingsnis, kurį padarė B.Obama, tai buvo NATO pajėgų dislokavimas Baltijos šalyse reaguojant į Rusijos grėsmes. Bet jeigu turėsime galvoje, kad šitą Rusijos politiką jis pats ir toleravo, leido vystytis, kad praktiškai B.Obama savo bejėgiška politika pats ir sukūrė šitą galutinai suįžūlėjusį V.Putiną... Šiame kontekste šiandieninis D.Trampas mums yra visiškai priimtinas“, -- teigia A.Butkevičius minėtoje respublika.lt publikacijoje.

O vis tiktai, po nesankcionuoto Sirijos bombardavimo amerikiečiai perėmė politinę iniciatyvą pasaulyje ar tik apsijuokė?!..

Paskelbus Pentagono pranešimą apie karinės operacijos Sirijoje pradžią, JAV prezidentas Donaldas Trampas kreipėsi į naciją su pareiškimu: „Šiandien aš kviečiu visas civilizuotas šalis rasti būdą užbaigti žudynes ir kraujo praliejimą Sirijoje... Cheminio ginklo platinimo ir naudojimo užkardymas yra gyvybiškai svarbus interesas JAV nacionaliniam saugumui... Nekelia abejonių faktas, jog Sirija surengė cheminę ataką, panaudojusi uždraustą cheminį ginklą, pažeidusi savo įsipareigojimus Konvencijos dėl cheminio ginklo atžvilgiu ir ignoravo JT Saugumo Tarybos primygtinius reikalavimus“, – tokiais žodžiais pabaigė savo kreipimąsi Trampas.

------------------------------------------------------------------------------------------

Netrukus buvo išplatintas ir Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimas dėl JAV paleistų sparnuotųjų raketų į Siriją

„Naktį į balandžio 7 dieną JAV smogė į Sirijos vyriausybines pajėgas, kaip pretekstu pasinaudojusi situacija Idlibe kur buvo panaudotas cheminis ginklas. Nepasivarginusios nieko išsiaiškinti Jungtinės Valstijos ėmėsi jėgos demonstracijos prieš šalį, kuri kovoja su tarptautiniu terorizmu.

JAV ne pirmą kartą demonstruoja tokį neapgalvotą požiūrį, kuris tik gilina pasaulyje jau esančias problemas ir sudaro grėsmę tarptautiniam saugumui. Pats JAV ir kitų šalių kariškių buvimas Sirijos teritorijoje be šalies vyriausybės sutikimo arba JT Saugumo Tarybos sprendimo yra grubus, akivaizdus ir niekuo nepagrįstas tarptautinės teisės pažeidimas.

Jeigu anksčiau tą galima buvo paaiškinti uždaviniu kovai su terorizmu, tai dabar tai yra akivaizdus agresijos aktas prieš suverenią Siriją. Šiandien JAV panaudoti veiksmai dar labiau griauna Rusijos-Amerikos santykius. Mes ne kartą buvome pareiškę apie savo pasirengimą bendradarbiavimui sprendžiant pačias karščiausias šiuolaikines problemas, kurių tarpe pirmoje vietoje – kova su tarptautiniu terorizmu. Bet mes niekada nesutiksime su neteisėtais veiksmais prieš teisėtą Sirijos valdžią, kuri jau pakankamai ilgą laiko tarpą kovoja su tarptautiniu terorizmu.

Bandydamas pagrįsti ginkluotą akciją Vašingtonas pilnai iškreipė tai, kas įvyko Idlibe. Amerikiečių pusė negali nesuprasti, jog Sirijos vyriausybės pajėgos nenaudojo ten cheminio ginklo. Damaskas jo paprasčiausiai neturi, ką ne kartą yra patvirtinę kvalifikuoti specialistai.

Atitinkamos išvados buvo padarytos „Organizacijos dėl cheminio ginklo uždraudimo“. Per pastaruosius keletą metų minėta organizacija inspektavo praktiškai visus objektus, kurie turėjo ar galėjo turėti kažkokį ryšį su karine-chemine programa Sirijoje. Kalbant apie Idlibą, tai ten teroristai užsiiminėjo fugasų užtaisytų nuodingomis medžiagomis gamyba tolesniam panaudojimui Sirijoje ir Irake. Šios gamybos likvidavimas buvo įvykdytas Sirijos karinių oro pajėgų operacijos metu.

JAV apsimeta, jog nesupranta akivaizdžių dalykų. Jos užmerkdavo akis teroristams naudojant cheminį ginklą Irake, apie ką oficialiai pranešė Bagdadas. Jungtinės Valstijos numoja ranka į protokoluotus dokumentus apie teroristų cheminio ginklo naudojimą Aleppe. Tokiu būdu galima tik toleruoti tarptautinį terorizmą, stiprinti jį ir laukti naujų atakų, kuriose bus panaudotos masinio naikinimo priemonės.

Neabejotina, jog JAV karinė akcija – tai ir bandymas nukreipti dėmesį nuo situacijos Mosule, kur, tame tarpe ir amerikietiškosios koalicijos veiksmų pasekoje, žuvo šimtai taikių gyventojų ir artėja humanitarinė katastrofa.

Akivaizdu, jog smūgis amerikietiškomis sparnuotosiomis raketomis buvo ruošiamas iš anksto. Kiekvienam specialistui suprantama, jog sprendimas apie raketinį smūgį buvo Vašingtone priimtas dar iki įvykių Idlibe, kuriais buvo tiesiog pasinaudota kaip pretekstu jėgos demonstravimui.

Rusijos pusė pristabdo Memorandumo dėl incidentų prevencijos ir aviacijos skrydžių saugumo užtikrinimo operacijų Sirijoje metu, sudaryto su JAV, galiojimą. Kviečiame JT Saugumo Tarybą surengti neeilinį posėdį susidariusios situacijos aptarimui.“

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nuolatinio Rusijos atstovo JT Saugumo Taryboje pavaduotojas Vladimiras Safronkovas pareiškė, jog raketų smūgis į Sirijos aviacijos bazę prie Homso gali turėti „pačias rimčiausias“ pasekmes regioniniam ir tarptautiniam stabilumui. „JAV agresija tik skatina terorizmo stiprėjimą“, – pabrėžė rusų diplomatas.

Savo ruožtu, JAV atstovė JT Nikki Haley, kalbėdama apie cheminę ataką Sirijoje, pareiškė: „Assadas tą padarė, nes galvojo, kad niekas į tą nesureaguos. Jis galvojo, kad nieko dėl to nebus, nes žinojo, jog Rusija jį pridengs. Praėjusią naktį tai pasikeitė“, – pabrėžė Haley. Be to, pasak jos, Rusija neša „žymią atsakomybės dalį“ už cheminę ataką Sirijoje. Haley išsakė prielaidą, jog Rusija arba sąmoningai leido cheminiam ginklui likti Sirijoje, arba pasirodė nekompetentinga šiuo klausimu, arba Asado režimas Maskvą tiesiog „apgavo“.

Amerikiečių ekspertas Theodor Postol apkaltino JAV vyriausybę falsifikavus duomenis apie cheminę ataką Sirijoje!..

Duomenys apie cheminę ataką panaudojant zarino dujas, kuri įvyko Sirijoje balandžio 4 dieną neatitinka tikrovės, pareiškė Masačusetso technologijos universiteto garbės profesorius Theodore Postol.

Tokiu atveju kyla klausimas apie tai, kas neša atsakomybę už šį incidentą, rašo International Business Times žurnalistas Tareq Haddad.

Atsakydamas į oficialius Baltųjų rūmų pareiškimus apie tai, jog Sirijos prezidentas Bašaras AsSadas kaltas dėl zarino dujų atakos prieš taikius gyventojus, Postol paskelbė tris ataskaitas, kuriose priėjo išvados, jog JAV vyriausybė nepateikė jokių „konkrečių Assado atsakomybės įrodymų“.

„Aš įdėmiai išstudijavau Baltųjų rūmų dokumentus ir manau nesant jokių įrodymų, kad Jungtinės Valstijos turi konkrečius duomenis apie tai, jog Sirijos vyriausybė inicijavo cheminę zarino dujų ataką Khan Sheikhun balandžio 4 dieną“, – pareiškė Postol. „Pagrindinis įrodymas pateikiamas dokumente, iš tiesų nurodo į tai, jog cheminė ataka buvo surengta iš žemės, o ne iš oro“, – pabrėžė ekspertas.

Išstudijavęs fotografiją, kurioje užfiksuotas krateris su sprogmens, kuriame buvo zarino dujos, likučiais, Postol priėjo išvados, jog sprogmuo negalėjo būti numestas iš lėktuvo, kadangi jo likučiai prieštarauja šiai versijai.

Pasak mokslininko, sprogstamasis įtaisas buvo pritvirtintas prie talpos, kurioje buvo zarinas. Postol analizė leidžia daryti išvadą, jog teraktas buvo įvykdytas antivyriausybinių sukilėlių, nes Khan Sheikhun randasi jų teritorijoje. Kaip rašo korespondentas, anksčiau Postol dirbo JAV gynybos ministerijoje moksliniu konsultantu ir išaiškindavo tokius prieštaravimus amerikiečių žvalgybų ataskaitose.

Konkrečiai, po cheminės atakos Ghoutoje 2013 metais ekspertas pareiškė, jog Asado kaltės įrodymų nėra, ką vėliau patvirtino ir JT. Vienoje iš savo ataskaitų Postol pažymėjo, jog žvalgyba užsiima informacijos „politizacija“.

„Visos šios diletantiškos klaidos kalba apie tai, jog Baltųjų rūmų ataskaita, kaip ir ankstesnė ataskaita Ghoutos atžvilgiu, nebuvo atitinkamai išstudijuota žvalgybos, kaip tas yra tvirtinama. Jeigu žvalgybos analitikai būtų buvę teisingai informuoti apie Baltųjų rūmų pareiškimus, jie nebūtų patvirtinę šio dokumento“, – reziumavo Postol.

Šaltinis: ibtimes.co.uk

----------------------------------------------------------------------------------------

Post Scriptum

Žinomo JAV politologo Paul Craig Roberts nuomonė karo propagandistams Lietuvoje ir „spalvotųjų revoliucijų ekspertams“ mažiausiai rūpi?!..

Teisininkas Jonas KOVALSKIS: „Kai kas bamba ant manęs, kai aš JAV-UK-NATO gaują pagrįstai vadinu karo nusikaltėlių gauja, tačiau tai yra tokia pati objektyvi tiesa, kaip šiandien yra Velykos ar rytoj bus antradienis. Ir aš nesu vienas, tokių yra labai daug. Vienas iš jų - pats tikriausias amerikietis Paul Craig ROBERTS, amerikiečių politologas, ekonomistas, buvęs prezidento Reigano patarėjas, ir jis savo karo nusikaltėliams piktų tiesos žodžių negaili. Jeigu JAV valdo debilai ir karo nusikaltėliai, tai kokie išgamos siautėja JAV kolonijose?..“

Paul Craig Roberts: „Debilų ir karo nusikaltėlių vyriausybė“

(Sutrumpinta)

„Gėda būti amerikiečiu. Mūsų šalis turi keturis iš eilės prezidentus karo nusikaltėlius.

Bilas Klintonas - NATO bombardavo Jugoslaviją.

Dž.Bušas - intervencijos į Afganistaną ir Iraką, JAV oro smūgiai Pakistane ir Jemene.

B. Obama - panaudojo NATO tam, kad sunaikinti Libiją ir pasiuntė samdinius sunaikinti Siriją.

D.Trampas - jis atakavo Siriją ir tapo karo nusikaltėliu pačioje savo prezidentavimo pradžioje.

Kartu su Vašingtono vasalais iš Europos, Kanados ir Australijos, Jungtinės Tautos taip pat dalyvavo šiuose karo nusikaltimuose. Galbūt kartu su ES, JAV, Australija ir Kanada, karo nusikaltimų tribunole turi būti teisiamos ir JTO?

Vakarų civilizacija, jei tai yra civilizacija apskritai, yra didžiausias karo nusikaltimų aktorius žmonijos istorijoje.

Šie karo nusikaltimai, įvykdyti keturių JAV prezidentų, nužudė ir suluošino milijonus civilių. Milijonai nelaimingų pabėgėlių, kurie atvyko į Europą, Didžiąją Britaniją, JAV, Kanadą ir Australiją, atsinešė su savimi problemas.

Skirkime dėmesio begaliniam nepagrįstam policijos smurtui prieš Amerikos piliečius. Policija žudo daugiau, nei kas nors kitas, ir priešingai narkotikų gaujoms, kurios kovoja tarpusavyje dėl teritorijos, policijos smurtas turi tik vieną priežastį - polinkį smurtauti.

Smurtas yra Amerika. Amerika yra smurtas. Silpnapročiai liberalai kaltina ginklų savininkus, tačiau smurto šaltinis visada yra valdžia. Štai kodėl tėvai-įkūrėjai mums davė Antrąją pataisą. Tai ne ginklų savininkai visiškai arba iš dalies sunaikino aštuonias valstybes. Tai už mokesčių mokėtojų pinigus apginkluota JAV vyriausybė smurtauja.

Pradedant nuo debilo Klintono, kiekviena JAV vyriausybė pažeidė arba pasitraukė iš susitarimų su Rusija, kuriais buvo siekiama sumažinti įtampą ir branduolinio karo rizikos pavojų. Vašingtonas melavo aiškindamas savo agresyvius veiksmus Rusijos atžvilgiu, kaip antai - priešraketinės gynybos nuo Rusijos sienos yra būtina, siekiant apsaugoti Europą nuo (neegzistuojančių) Irano branduolinių balistinių raketų.

Obamos režimas toliau melavo.

Ar jūs žinote, kad Rusija yra tokia galinga, o NSA ir CŽV yra tokios silpnos ir bejėgės, kad Rusija gali nulemti rinkimų JAV rezultatus? Žinoma, jūs girdėjote bent tūkstantį kartų, kad Rusija įsiveržė į Ukrainą (Vašingtono marionetė vis dar sėdi Kijeve)? Nereikia turėti IQ virš 90, kad suprasti, jeigu Rusija įsiveržtų į Ukrainą, jos jau nebūtų. Ar žinote, kad Rusijos prezidentas, kuris pagal tarptautines apklausas yra labiausiai gerbiamas lyderis pasaulyje, anot Hillary Clinton – „naujasis Hitleris"?

Dabar mes turime gėdingą Trampo CŽV direktorių Maiką Pompeo, galbūt jis yra pats kvailiausias žmogus Amerikoje. Čia mes turime aukščiausio laipsnio idiotą. Šitas idiotas apkaltino Julianą Assange'ą ryšiais su diktatoriais, jis tariamai su Rusijos pagalba griauna Amerikos hegemonijos saugumą. Tai todėl, kad „WikiLeaks" publikuoja medžiagas iš oficialių šaltinių, kurie atskleidžia nusikalstamą JAV vyriausybės veiklą. „WikiLeaks" nevagia dokumentų, jie juos gauna iš informatorių, kurie pavargo toleruoti JAV vyriausybės melą ir amoralumą.

Ką mums daryti, ką daryti pasauliui, kai mes turime tokius visiškus idiotus kaip CŽV direktorius, JAV prezidentas, patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, gynybos ministras, valstybės sekretorius, JAV ambasadorius prie JTO, Niujorko Times, Washington Post, CNN, NPR, MSNBC redaktoriai?

Kinija ir Rusija galėtų sunaikinti Jungtines Valstijas. Kartu jos gali padaryti Šiaurės Ameriką netinkama gyventi iki laiko pabaigos. Kodėl Vašingtono idiotai provokuoja galingas branduolines valstybes? Atsakymas: Vašingtonas yra debilų gauja, kurie gyvena už realybės ribų. Kai Satana-2 (pastaba, Rusijos tarpžemyninė balistinė raketa „SARMAT") atskris į Vašingtoną, pati didžiausia grupė debilų nustos egzistuoti.

Pasaulis atsidus su palengvėjimu.“

Šaltinis : CON.WS - GLOBALRESEARCH.CA

P. S. - 2

JAV gyvenantis disidentas Valdas ANELAUSKAS apie „spalvotųjų revoliucijų ekspertą“ Audrių BUTKEVIČIŲ: „Mano nuomonė apie Audrių Butkevičių vienareikšmiška. Tai ne šiaip sau eilinis niekšelis, o istorinio masto „avantiūristas iki kaulų smegenų“, kaip šviesios atminties rašytojas Vytautas Petkevičius savo knygoje jį taikliai apibūdino!.. Išskirtinis, ypatingas egzempliorius. A. Butkevičius Lietuvoje, galima sakyt, marginalas, nepriimtinas, turbūt, nė vienai pusei, todėl ir belieka jam Ukrainoje jankiams parsidavinėti...

Anądien kalbėjau apie A. Butkevičių su Galina Sapožnikova, tai jinai palygino jį su Volandu iš Bulgakovo romano. Toks absoliutaus blogio, klastos įsikūnijimas, būtent šėtonas!..

Apie tokius, kaip Audrius Butkevičius, kadaise Dostojevskis parašė garsųjį romaną „Demonai" (Бесы). Ten kiti laikai, kita epocha, aplinkybės kitokios, bet nečiajevai visada tokie patys!.. Prisiminiau, berods, pats Dostojeviskis gerai pasakė: „demoniškumo liga" — tai grėsminga pasaulį apėmusio tragiško chaoso išraiška. Šiandien tas absoliučiai aišku, ir būtent tokie demonai, kaip Butkevičius, tą tragišką chaosą kuria ir valdo.

Kaip ten bebūtų, A.Butkevičius vis tik neginčytinai yra įėjęs į šių laikų Lietuvos istoriją, to neįmanoma paneigti, daug visokių paslapčių, aferų bei sąmokslų su juo yra susiję. Ką ir reikėtų atskleisti, nes tai yra būtent ta praeitis, nuo kurios priklauso Lietuvos dabartis ir ateitis. Man vis gi atrodo, kad toje (palyginus dar netolimoje) praeityje būtent ir reikia ieškot atsakymų į daugelį šiandienos klausimų, nes matote juk, kad tų dienų pagrindiniai personažai, kaip A. Butkevičius, tebėra labai aktyvūs. Jei ne Lietuvoje, tai Ukrainoje, ar dar kažkur. Reikia tad, ieškant landsgrybizmo šaknų, kasti vis giliau ir giliau...“.

