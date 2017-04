G.Steponavičiaus ir E.Šimašiaus laukia žymiai sunkesni kaltinimai – dėl valstybinio turto išvaistymo?

Vienas Liberalų sąjūdžio lyderis Gintaras Steponavičius jam metamus kaltinimus dėl įstatymų pardavinėjimo už „MG Baltic“ pinigus vadina „kosmosu“ ir apsimeta, kad nieko nesupranta.

Tačiau LL turimi rodo, kad būdamas Švietimo ir mokslo ministru G.Steponavičius galimai išvaistė milijoninį valstybės turtą.

Tai yra ministerijai priklausęs nekilnojamasis turtas Kaune ir Neringoje neaiškiomis aplinkybėms perėjo privačion nuosavybėn, nerengiant nei privatizavimo konkursų, o per fiktyvius projektus, ir įkuriant „viešas įstaigas“ su privačiom bendrovėmis.

Pvz., buvusi valstybės įmonė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (toliau – centras), valdanti milijoninį valstybės nekilnojamąjį turtą Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Neringoje, staiga vienu ministro G.Steponavičiaus parašu tapo „viešąja įstaiga“, kurios dalininkais tapo ir UAB „Ortopedijos klinika“.

Beje, šio centro direktorės Laimutės Anužienės sūnus ir yra „Ortopedijos klinikos“ savininkas.

Ar mūsų kišeninė teisėsauga ryšis išaiškinti kam iš tiesų 2011 nutarimu LR Lietuvos vyriausybės vardu minėtam centrui perdavė ponas Gintaras Steponavičius Pervalkos g. 1 pastatus., kur ponia L. Anužiene parašo nežinia kam, įsipareigojimą atlikti remontą iš VALSTYBĖS pinigų be numerio ir datos valstybinius pastatus nežinia kokiu laiku.

Buvęs švietimo ir mokslo ministras G.Stepanavičius, pažeidžiant LR BK 300 str. , 182 str. 2'd. 228str. galimai nukreipdavo pinigines lėšas į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą , esantį Kauno m. Karaliaus Mindaugo pr.11, LT- 44287 , direktorė Laimutė Anužienė, su galimu tikslu remti liberalų sąjūdį ir pilietinę demokratijos partiją.

L. Anužiene iš mokyklai ( centrui) skirtų lėšų ir EU projektų pinigų finansavo konservatorės . V.V.Margevičienės ( leido skrajutes , reklaminius bukletus , pervesdavo už paslaugas savo įmonei Ortopedijos klinika pinigus , o iš ten išimdavo gynus ) bei liberalų sąjūdžio, pilietinės demokratijos partijos rinkiminę kampaniją. Anužiene iš mokyklai (centrui) skirtų lėšų finansavo V. Muntiano rinkiminę kampaniją į savivaldybes . V. Mutianui - iš mokyklos lėšų - finansavo Pilietinės demokratijos partijos steigimą . Anužiene tarybiniais laikais dirbo su Muntiano žmona Putliųjų verpalų fabrike. Siame fabrike įvykdė vagystę , Anužienei buvo iškelta baudžiamoji , ji nuo kalėjimo slapstėsi iki 1991 metų. Šiuo metu Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre projektu koordinatoriumi dirba V. Muntiano sūnus - Andriejus Muntianas.

Iš mokyklos lėšų galimai finansavo rinkiminę kampaniją centro bendrabučio valdytojai, , pilietinės

demokratijos partijos narei DALIAI PETRAUSKIENEI j Kauno m. savivaldybių tarybas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui skirtas lėšas L. Anužiene kas mėnesį perveda A. Anužio UAB Ortopedijos klinikai:

„UAB Ortopedijos klinika reikalingas medžiagos ortopedinių batų , įtvarų gamybai t.y. plastmases , odas, neopreną ir kt. žaliavas neperka , o šios žaliavos pervežamos iš Karaliaus Mindaugo paslaugų profesinio rengimo centro ( t.y. šios žaliavos fiktyviai nurašomos kaip sunaudotos mokymo procesui) į UAB Ortopedijos kliniką arba Šv.Ignaco Lojolos kolegiją, - teigia LL šaltiniai, - minėtos žaliavos turėtų būti skirtos centro moksleiviams mokymo praktikai, deja ,Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre pirktos žaliavos ir medžiagos, apgaulingai nurašomos kaip moksleivių sunaudotos praktikiniam mokymui - kas mėnesį vidutiniškai apie 19 tūkst. Jokių tikrinimų buvęs ministras neatliko , nors ne kartą kreipiamės“.

Į visus EU projektus L. Anužiene įsako įrašyti save t.y L. Anužienė , savo sūnus Aivarą bei Nerijų Anužius , marčią ir kt. šeimos narius, nors jie EU projektuose nurodytų veiklų galimai neatlieka - per mėnesį pasisavina apie 75 tūkst.

2014 birželio -sausio sunaudoto kuro nurašymo aktuose ir kelionės lapuose , fiksuojama, kad viename iš automobilių kuro likučiai tam tikromis dienomis viršija bendrą kuro bako talpą. 2014 degalai pilami į automobilius dažnai prieššventinėmis dienomis, švenčių dienomis , šeštadieniais ir sekmadieniais, o apskaitos žiniaraščiuose neužfiksuota, jog vairuotojas dirbtų nedarbo metu. 2010- 2011 m. 2012 m. 2014 sunaudojamų degalų kiekis kiekvienais metais vis didėja penktadaliu.

Teigiama, kad buvę ministrai ir kiti įtakingi liberalų sąjūdžio žmonės leido L. Anužienei nusikalstama veikti bei manipuliuoti ir pasisavinti valstybinį turtą. :

Pasisavinti patalpas Vytauto pr. 54, LT-44237, KAUNAS -

Ten Anužių klanas atsidarė PĖDOS PRIEŽIŪROS STUDIJA (tai ta pati UAB Ortopedijos klinika tik kitaip pavadinta ) veikianti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose, Vytauto pr. 54, LT-44237, KAUNAS (110834136 įmonės kodas )PVM mokėtojo kodas LT108341314 ,

Socialinio draudėjo kodas 455238 , - UAB Ortopedijos klinika .įkurta 1999-10-01 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , 2007-05-30 perregistruota Kauno r. sav. Garliavos m. Liepų g. 11 akcininkas Aivaras Anužis

Iš šių pinigų skirtų mokyklai buvo pastatytas pastatas Kauno r. Garliavos m.Liepug.il - Paraiškos, kodas: VP3-2.2-ŠMM-13-V--02-004 Projekto būsena: Įgyvendinimas Projekto laikotarpis: 2007-11-22 - 2014-12-31 Bendra projekto vertė: 4,653,985.00 EUR Projektui skirtas finansavimas: 4.653,985.00 EUR Projektui skirto finansavimo ES dalis: 3,955,887.25 EUR Projektui išmokėta lėšų: 4,612,874.00 EUR Projektui išmokėta lėšų ES dalis: 3,920,942.75 EUR

Iš šių lėšų net 2513072 Eurai buvo panaudoti statybos-remonto rekonstrukcijos darbams. Buvo rekonstruoti pastatai Griuvaldo 20, 22. Darbų apimtis - 1100 kv.metrų. Darbus atliko UAB "Struktūra" Rekonstrukcijos kaina - 5910000 Sutartis pasirašyta 2010 metais. Vieno kvadratinio metro rekonstrukcijos kaina - 5372 litų/kv. metras. Gerbiamieji, tokių kainų nėra. Šiuo metu Kauno centre galima nupirkti geros būklės tokio pat dydžio pastatus už iki 3500 kv. metras. Atkreiptinas dėmesys, kad ši bendrovė pagal kitą programą atliko tam pačiam užsakovui pastato, esančio Mindaugo 11, Kaune šiltinimo darbus. Darbų kaina - 3131383 eur. .Tas pats rangovas pastatė Anužių šulams pastatė ir UAB Ortopedijos klinika ,įkurta 1999-10-01 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , 2007-05-30 perregistruota Kauno r. sav. Garliavos m. Liepų g. 11

UAB"RESTEKSA" pagal šią programą 2012 metais laimėjo konkursą rekonstruoti 500 kv. metrų pastatą Miško 15, Kaune. Pažymėtina, kad jokio konkurso nebuvo. Parinktas rangovas iš vieno dalyvio. Darbų kaina 2481520Lt, t.y. 4963 kv.metras. Keista, kad už tokią kainą atlikti rekonstrukciją neatsirado kitų norinčių. Vėl gi, už šiuos pinigus galima pirkti dvigumai didesnį geros būklės tokio pat ploto pastatą. Palyginus su šiomis kainomis .285616 litų sumokėtų tai pačiai UAB"RESTEKSA" už elektros įvadą ir kiemo sutvarkymą atrodo tiesiog juokingai. Specialiai užaukštinus darbų kainą, galimai buvo pasisavinta iki 3500000 eur..

Įmonės Floristikos studijai ( kodas 301505827 ), registruota Ventos g. 57-7, Mažeikiai, tačiau veikianti , Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose Miško 15 Kaunas ,steigėja L. Anužienei

Valstybiniai pastatai Pervalkos g.1 ,LT-93104 Neringa, kuriuos Anužių gaujai „ padovanojo“ buvę ministrai ir kur tariamai turėjo būti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bazė „Kalbantys sodai“ įrengta už Europos sąjungos lėšas

šiuo metu jau tvirtai į savo rankas perėmė Anužių gauja ten įregistravus jiems priklausomą vadinamą Profesinių inovacijų institutą įmonės kodas

303239503

, kuriame pagal SODROs duomenis nedirba nei vienas darbuotojas bet apyvarta 5000 eu r.yra duomenų ,kad šiuose šiuo metu Anužiams priklausančiose patalpose atostogauja ir kiti Kauno nusikalstamo pasaulio šulai.

Ar mūsų kišeninė teisėsauga ryšis išaiškinti kam iš tiesų 2011 nutarimu LR Lietuvos vyriausybės vardu perdavė ponas Gintaras Steponavičius , Pervalkos g. 1 pastatus., kur ponia L. Anužiene parašo nežinia kam , įsipareigojimą atlikti remontą iš VALSTYBĖS pinigų be numerio ir datos valstybinius pastatus nežinia kokiu laiku

Dėl galimai nusikalstamų Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorės A. Anužienės ir liberalų sąjūdžio nario G. Steponavičiaus veikų neteisėtai naudojant LR biudžeto ir ES paramos lėšas

I. Ponas G.Stepanavičius, pažeidžiant LR BK 300 str. , 182 str. 2'd. 228str. galimai neteisėtai nukreipdavo pinigines lėšas i Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą , esantį Kauno m. Karaliaus Mindaugo pr.11, LT- 44287 , direktorė Laimutė Anužienė, su galimu tikslu remti liberalų sąjūdi ir pilietinę demokratijos partiją.

L. Anužiene iš mokyklai ( centrui) skirtų lėšų ir EU projektų pinigų finansavo konservatorės . V.V.Margevičienės , liberalų sąjūdžio, pilietinės demokratijos partijos rinkiminę kampaniją.

II. G. Steponavičius eidamas Švietimo ir mokslo ministro pareigas sudarė sąlygas Laimutei Anužienei grubiai pažeisti LR Švietimo įstatymą ir LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 ) -, L R Darbo kodekso 97 str. ir leido įdarbinimo procedūrose, nevykdyti L R viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 2 punkte nustatytos prievolės vengti interesų konflikto ir tokiais veiksmais pažeidė šio įstatymo 11 str. 1 ir 2 dalies nuostatas.

Interesų derinimo įstatymas yra specialus įstatymas, kurio tikslas - kovoti su korupcija valstybinėje tarnyboje ir sudaryti prielaidas Konstitucijos nuostatai, jog įstaigos tarnauja žmonėms Nors 1996- 07-29 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 901 4 punkte ir 2005-01-26 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 86 „Dėl darbuotojų, kuriems netaikomas draudimas dirbti vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės ar savivaldybės įmonėje, kai juos sieja artimi giminystės ryšiai<...> 3 punkte nustatyta, kad draudimas netaikomas Švietimo įstaigų pedagogams, todėl esant nustatytoms šioms išimtimis negali būti laikoma, kad buvo pažeistos Interesų derinimo įstatymo nuostatos, kad Interesų derinimo įstatymas imperatyviai nedraudžia artimų giminystės ryšių siejamiems asmenims, net jei vienas iš jų tarnybinių santykių prasme pavaldus kitam, eiti pareigas ir (ar) jai pavaldžioje institucijoje, tačiau Švietimo įstaigų darbuotojus Teismų praktika imperatyviai įpareigoja vengti interesų konfliktų ir elgtis taip, kad net nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, ir draudžia jiems dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, galinčius sukelti ar sukeliančius interesų konfliktą, - situaciją, kai Švietimo įstaigoje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas, privalo priimti ar dalyvauti priimant sprendimą, susijusį ir su jo privačiais interesais.

Taigi ,G. Steponavičius leido klestėti ir tebeklesti „šeimyninė ranga“ :

1 )L.Anužiene Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė jos sūnus - Aivaras Anužis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro , Palangos kurorto verslo skyriaus ( registruoto Palanga, Gedimino g. 5, VĮ poilsio narna i „Baltija“priklausančiame - 606 kv. m, 1,31 ha - 2,071 mln. Lt. vertės Kotedže ( paruoštas projektas nelegaliai privatizuoti, pritariant tuometiniam Teisingumo ministrui )) , vedėjas . Tomis pačiomis darbo valandomis A. Anužis dar spėja darbuotis, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, Nidos skyriaus esančio, G. D. Kuveito g. 12, Nida, 93123 Neringa vedėju ir Šv.Ignaco Lojolos kolegijoje direktoriumi bei šioje įstaigoje pedagogų sąraše įrašytas kaip lektorius Per savaitę vietoj Darbo kodekse nustatytų maksimaliai leistinų 42 vai., A. Anužis per abi įstaigas dirba net 102 vai. - t.y. per parą po 20.40 valandų.

T

2) kitas direktorės sūnus Nerijus Anužis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Modus vadovas, kuriam G. Steponavičius per EU skyrė net 16mil.

3) Tuo metu buvęs švietimo ministru G. Steponavičius leido Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorei L. Anužienei Šv.Ignaco Lojolos kolegijoje darbuotis kaip konsultante ir lektore Per savaitę vietoj Darbo kodekse nustatytų maksimaliai leistinų 42 vai. L. Anužiene per abi įstaigas dirba net 73 vai.

4) direktorės L. Anužienės marti - L Anužiene - Gyvūnų priežiūros skyriaus vedėja

5) direktorės L. Anužienės sugyventinis - direktorės pavaduotojas infrastruktūrai Vincas Aidukevičius, buvęs KGB darbuotojas

Išvardijome tik dalį giminių, kurie tiesiogiai pavaldūs L. Anužienei ir tai įvyko ministerijai vadovaujant G. Steponavičiui - dar dirba šešuras , pusseserės , krikšto mamos ir 1.1.

III. Su G. Steponavičiaus žinia ir leidimu L. Anužienė mokyklos ( biudžeto ) pinigus ir ES paramos lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, savo asmeniniams tikslams, faktiškai pasisavindami valstybines ir ES lėšas :

a) Direktorė L. Anužiene užsakė „ Anužių šeimos kalendorių“ kūrimą , maketavimą ir spausdinimą ( kopija pridedama ), 9 tūkst. LT

b) Išleido knygą :“Anužių genealogijos medis“ - 115 tūkst. LT

c) Nupirko sūnui A. Anužiui kotedžą Palangos mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g. 14 - Įmik 110 tūkst.

d) Sūnui N. Anužiui pastatė namą ir arklides - UAB Baltasis Pegasas ,Pajiesio km., LT- 53294 Garliavos šen., Kauno raj - 12mil. LT

e) UAB BALTASIS PEGASUI, ( 9mil . jbendraturtė A. Anužiene ( įmonės kodas 136049694 ) registruotas ( veikla - nekilnojamas turtas ) 2003-12-05 Miško g. 15 - 214, Kauno m., Kauno m. sav., LT-, 44318 , Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose . 2004-07-22 perregistruotas ( papildyta veikla - žirgynas ) adresu Kauno m. sav. Kauno m. Griunvaldo g. 20-3 , Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , tačiau realiai veiklą vykdantis L. Anužienei ir jos sūnui N. Anužiui priklausančioje privačioje nekilnojamos nuosavybės teritorijoje ( žemės valdoje ) , esančiame Pajiesio km., LT-53294 Garliavos šen., Kauno rąj

f) Iš EU projektų „Pastato esančio K. Mindaugo pr. 11 rekonstravimas, pagerinant energetines charakteristikas“- VP3-3.4-ŪM-03-V-01-095 , Naujų technologijų įvaldymas per profesinių kompetencijų ir įgūdžių ugdymą - LLP-LdV-PLM-2008-LT-0188 , Gyvūnų priežiūros specialistų verslumo ir kompetencijų ugdymas - LLP-LdV-VETPRO-2008-LT- 0189 skirtų Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui gautus pinigus L. Anužiene panaudojo nuosavo namo Pajiesio km., LT-53294 Garliavos šen., Kauno raj statybai ir įrengimui bei ir maniežo statybai, Taip pat UAB „Baltajam Pegasui“ iš šių pinigų nupirkti : : PROGRESS Ypač lengva ir tyli kirpimo mašina žirgams. Maitinimas : 230V; 5 metrų ilgio laidas; Galia : 65W; Greitis : 2200 dvigubų ašmenų judesių/min;Ilgis : 280mm; Svoris : 930g; kaina 1500 LT, Kirpimo mašina EQUI CLIP ACCU PROFFI , kaina 780 LT , Kirpimo mašina DELTA 3 Galinga, tyli, ergonomiška 3-jų greičių kirpimo mašina,

skirta kirpti galvijams bei žirgams. Maitinimas : 230V Galia : 180W; Greitis: 2100/2800/3200 dvigubų ašmenų judesių/min , kaina 2900 LT ir kt - viso 21 mil.LT.

g) Iš EU projekto „Ortopedijos specialistų mokymo aplinkos modernizavimas“ 1,480 mik LT - LT0060 ,skirto Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui , L. Anužiene panaudojo UAB Ortopedijos klinikai nupirko : kintamo greičio AC ROUTER, 0-3450 RPM - kaina 12 700 eurų , vaakumo sistemas - 15 tūkstančiai eurų , karščio plokštes - 18. 950 eurų ir kt. - viso apie 1 lmil.EU

h) Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui skirtas lėšas perveda UAB Ortopedijos klinikai.

UAB Ortopedijos klinikai reikalingos medžiagos: plastmasės , odos, neoprenas ir kt.žaliavas pervežamos iš Karaliaus Mindaugo paslaugų profesinio rengimo centro į UAB Ortopedijos kliniką arba Šv.Ignaco Lojolos kolegiją Minėtos medžiagos yra skirtos centro moksleiviams mokymo praktikai , deja ,Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre pirktos medžiagos , apgaulingai nurašomos kaip moksleivių sunaudotos praktikiniam mokymui - kas mėnesį apie 19 tūkst. LT. Jokių tikrinimu buvęs ministras neatliko .

i) į visus EU projektus įsako įrašyti save t.y L. Anužienė , savo sūnus Aivarą bei Nerijų Anužius , marčią ir kt. šeimos narius, .nors jie EU projektuose nurodytų veiklų neatlieka - per mėnesį pasisavina apie 75 tūkst. LT

III. Buvęs ministras G. Steponavičius , o gal ir kiti įtakingi liberalų sąjūdžio žmonės leido L. Anužienei galimai nusikalstama veikti bei manipuliuoti akcijomis ir valstybiniu turtu. Tuo tiksiu gali būti panaudojamos šios įmonės, kuriose L.Anužienė yra akcininke arba turi įtakos per savo platų giminių tinklą :

1 .PĖDOS PRIEŽIŪROS STUDIJA (tai UAB Ortopedijos klinika tik kitaip pavadinta) veikianti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose, Vytauto pr. 54, LT-44237, KAUNAS (110834136 įmonės kodas )PVM mokėtojo kodas LT 108341.314 , Socialinio draudėjo kodas 455238 , - UAB Ortopedijos klinika ,įkurta 1999-10-01 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , 2007-05-30 perregistruota Kauno r. sav. Garliavos m. Liepų g. 11 viena iš akcininkių Laimutė Anužiene .

2.Įmonės Floristikos studijai ( kodas 301505827 ), registruota Ventos g. 57-7, Mažeikiai, tačiau veikiančios , Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose Miško 15 Kaunas ,steigėja L. Anužienei.

3.Socialinio tyrėjo mokykla , registruotai 2014-01-29 Kauno m. sav. Kauno m. Griunvaldo g. 20 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , viena iš steigėjų L. Anužienė

4. UAB"Šarlis , įmonės kodas 11058777 , registruotas Kauno m. Griunvaldo g. 20-3 A, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose ,

5. Sv. Ignaco Lojolos kolegija registruota 2010-03-02 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo

centro patalpose , steigėjai , UAB Ortopedijos klinikai, akcininke L. Anužiene ( perregistruotas 2013-02-05 adresu Jablonskio 2, Kaunas )

Atkreiptinas dėmesys , kad buvęs Švietimo ir mokslo ministras G Steponavičius patvirtino projektą 16 mil LT. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Modus „ Įrengimui“, kuriame paskyrė vadovu direktorės L. Anužienės sūnų N. Anužį.

Iš šios galimai neteisėtos veiklos G.Steponavičius , galimai perpumpuoja dalį pinigų savo bendrapartiečiams kaip buvusiam Teisingumo ministrui , nes suprantama , kad be „teisingumo“ stogo šitikios aferos tiesiog neįmanomos .

