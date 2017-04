Kodėl STT yra nusikalstama organizacija, dengianti organizuotą nusikalstamumą?

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai

"Laisvas laikraštis Lietuvai" vyr. redaktorius

Aurimnas Drižius

Konstitucijos 23 B Vilnius

ATSILIEPIMAS DĖL BYLOS DĖL STRAIPSNIO APIE STT ANTRAŠTĘ ( į raštą 2017 04 04 Nr. S-251)

2017 04 10

Redakcija gavo 2017 04 04 Nr. S-251 raginimą pateikti atsiliepimą dėl inicijuojamos bylos dėl to, kad laikraštis parašė antraštę, apie STT.

,,Reikia nepamiršti, kad STT yra nusikalstama organizacija, dengianti organizuotą nusikalstamumą" (,,Laisvas laikraštis",2017 m. sausio 7-I3 d., Nr. l/606). Įstaiga nurodo pasiaiškinti, kodėl redakcija taip parašė, neva iškraipė tikrovę, nes neva STT iš tikrųjų tiria visas bylas, ir neveikia kaip nusikaltėlių stogas.

Dengti organizuotą nusikalstamumą galima aktyviais veiksmais, o galima ir visišku neveikimu, kuriuo užsiima STT.

„Laisvas laikraštis Lietuvai“ ne vienintelė spaudos priemonė, kuri gyventojus informuoja apie Specialiųjų tyrimų tarnybos visišką negebėjimą gaudyti korupcijos „ryklius“, tai yra, būtent užkardyti organizuotą nusikalstamumą, stabdant kyšių sistemą.

„Karštas komentaras“ 20 17 01 20- vasario 3 dienos numeryje, konkrečiai Giedrė Gorienė puslapyje 3 rašo:

„Kita problema, be sovietinio mąstymo teisėsaugoje – korupcija. Vėlgi, prisimenu, kaip kadaise vienas buvęs JAV pareigūnas (dalyvavęs Amerikoje ilgalaikėje operacijoje, per kurią buvo sulaikyti dėl korupcijos advokatai, prokurorai ir krūva teisėjų) mokė mūsų STT agentus, kaip reikia žvejoti stambius ryklius: štai, pvz. Yra sulaikomas koks nusikalstamo pasaulio atstovas (ar tai narkotikai, ar tai nužudymai ir pan.), su kuriuo sudaromas tam tikras susitarimas: jis perka per advokatą tam tikras paslaugas pas prokurorą arba teisėją; pirmos instancijos teisme jam skelbiamas nupirktas nuosprendis; jei nuosprendis skundžiamas, kaltinamasis vėl perka paslaugas per advokatą; ir po nupirkto galutinio nuosprendžio vienu metu sulaikomi visi sandėryje su kaltinamuoju dalyvavę asmenys: advokatai, prokurorai, teisėjai. Taip buvo JAV ir tai buvo ypatingai efektyvūs vaistai kovoje su korupcija teisėsaugoje.

Na o pas mus nuo šių pamokų praėjo beveik 20 metų, tačiau mūsų STT taip ir nepadarė nė vienos panašios operacijos, nesugavo nei vieno ryklio...

Beje, jeigu jau pas mus nesugebama sugauti korupcijos ryklių, tai bent jau reikėtų STT atlikti kitą gerą darbą – sudaryti ir visuomenei pristatyti teisėsaugininkų geneologinį medį.

Taigi, jeigu sugauti korupcijos ryklius mūsų teisėsaugai blauzdos per skystos, tuomet pradėkime nuo skaidrumo ir viešumo – kitaip ta kova su korpcija vėl liks tik kalbomis“.

Tai rašome jau ne mes, o „Karštas komentaras“, ir tai rodo, jog kalbos apie tai, kad STT nedirba savo tiesioginio darbo, yra tiesa, o štai Žurnalistų etikos komisijos veiksmai, siekiant uždrausti rašyti apie tai, kaip visiškai nedirba STT – o tokiu neveikimu ir padeda klestėti organizuotam nusikalstamumui, nes kaip teisingai rašo „Karštas komentaras“, per 20 metų nesugavo nei vieno stambesnio aferisto – tik smulkias bylas iniciavo, kur kažkas kažkam butelį nunešė ar čemodaną pinigų, ir tai, niekas nesėdo į kalėjimą iš teisėjų ar advokatų, visi buvo išgelbėti.

Štai Kauno kyšininkų byloje kur kyšininkavo advokatas Lilas prokurorei Viduolienei, sugebėta padaryti, kad sankcija klausytis dingo iš bylos, todėl kyšininkai buvo išteisinti.

O Eligijaus Masiulio bute darant kratą STT atvažiavo su negaliojančiu kratos nutarimu: ten buvo įrašytas kito žmogaus asmens kodas, ir kitas adresas,šiandien Masiulis per visas spaudos priemones šaiposi iš STT, tačiau apie tai, kad STT nesugeba dirbti, ir tyčia stoguoja nusikaltėlius – kažkodėl negalima rašyti, nors Eligijus Masiulis jau džiaugiasi, kad bus išsuktas nuo korupcijos bylos – nes kratos veiksmai yra neteisėti, nes STT veikė ne pagal teismo nutartį, o savavališkai.

Be to, STT kratė Seimo narį, kas bet kurios instancijos teisme bus pripažinta neteisėta krata. STT matote net nežino, jog būtina nuimti neliečiamybę arba kratyti patalpas tada, kai ten nėra neliečiamų asmenų. Tokiais būdais STT sugadina tyrimus iš pat pradžių, ir padaro juos neįmanomais.

Be to, STT iš viso netiria stambios korupcijos bylų. Štai Kauno tardymo izoliatoriaus buhalterei pranešus apie korupciją Kauno TIK, ji pati buvo pradėta sekti, kaip ji įtaria – STT.

Tada ji kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, ir tik tada buvo pradėtas tyrimas.

STT netyrė ir Kaune esančios „vokelinės“ įmonės, kurios buvęs darbuotojas 2013 m. pranešė, jog įmonėje „Architektūra ir dizainas“ popieriuose parašytos 4 valandos, o dirbti teko po 11 valandų, algos mokėtos vokeliuose, pagal juodą sąsiuvinį. Jokio sąsiuvinio STT neėmė, nedarė jokių kratų, bylos netyrė.

2006 metais Rokų žemių savininkams kreipusis dėl žemėtvarkininko Viganto Sližio, Kauno STT nieko netyrė: parašė, jog 36 sklypus (kitiems negrąžinant nei vieno aro) turėti dirbant valstybės tarnyboje yra teisėta veikla. Net nesugebėjo priimti nutarimo.

O nusikaltimų dengimo viršūnė buvo, kai STT netyrė kai prezidentė Dalia Grybauskaitė sekmadienį, nesant valstybin ės reikmės, skrido į Prancūzij žiūrėti krepšinio varžybų, ir valstybei padarė 5560 eurų žalą.

STT atsisakė tirti, kodėl prezidentė naudojosi Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvu, ir padarė valstybei 5560 eurų nuostolį: tokią sumą teisėsauga nurodo Henriko Daktaro byloje, kai reikalauja jo už parskraidinimą šiuo lėktuvu susimokėti, nors jis to neprašė iš viso.

Taigi, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai nepatinka antraštė, bet ši tarnyba nesigilina į esmę, kad STT negaliu pateikti jokių įrodymų, jog kovoja su nusikaltimais, išskyrus STT pateikia parodomąsias akcijas, kaip kad krata Seimo viešbutyje, koldūnų byla, Masiulio kyšio kratymas su negaliojančiu kratos dokumentu, ir panašios parodomosios akcijos, arba kratos, po kurių kažkas nusižudo, arba suserga mirtina liga – Sveikatos ministras Juras Požela po pabendravimo su STT pareigūnais apsirgo pankreatitu ir mirė.

STT yra ta įstaiga, kuri pasisavinusi valdingus įgaliojimus, tam, kad Lietuvoje būtų imituojama kova su organizuotu nusikalstamumu – stogavimu nusikaltėlių per kyšius.

Tai yra visuotinai žinomas faktas, ir už tai, kad viešinama teisybė - niekas negali bausti.

Apie tai rašo ir kiti laikraščiai, aš pateikiau tikslią ištrauką iš kito laikraščio, kuris netgi yra siejamas su prezidentės aplinka, vadinasi, pati prezidentė mano apie tai, kad STT yra niekinė institucija, stoguojanti korupciją – nes apie tai vedamajame rašo kito laikraščio redaktorė.

Organizuotas nusikalstamumas klesti pačioje policijos sistemoje: mūsų laikraštis rašo apie Šiaulių policininkų teismą, kai jie teisiami dėl narkotikų kontrabandos, ir susitelkimo į organizuotą gaują. Būtent STT turėtų žvalgyti statutinių įstaigų viduje, vykdyti provokacijas, žvalgybą, užkardyti nusikaltimus, kaip kad ir rašoma „Karšto komentaro“ straipsnyje, deja, nieko panašaus nėra daroma iš viso.

Kauno STT 2008 m. sugebėjo suregzti bylą dėl 500 litų prieš Karininkų Ramovės vadovą Reutą, nors neaišku, kuo rėmėsi, kad jis kažkieno kyšį ėmė, veikiau tai panašu į provokaciją.

STt prioritetai – smulkios bylelės 100,150 eurų, o stambių bylų, kuriose liestų organizuotą nusikalstamumą – netenka iškelti. Todėl ta antraštė nėra nei dezinfoamacija, be to, ZEIT negali kelti bylos už antraštę, neskaitydama, kas yra straipsnio viduje.

Antraštė informuoja, apie ką bus straipsnis. Keistas labai būdas tirti bylą, netiriant paties konteksto.

Todėl manau turi būti tiriamas paties straipsnio turinys, ir ar antraštė jam atitinka.

Manau, jog neįsigilinę į straipsnio turinį bei tai, jog ir šiandien Lietuvos STT neveikimas užkardant nusikaltimus, korupciją, skamba Europoje, apie tai rašome naujausiame numeryje – gali priimti neteisingą sprendimą, todėl ZEIT siūlytina įsigilinti į tai, jog STT tikrai netiria stambių bylų, į žmonių, įstaigų pranešimus atsirašinėja arba pradeda tuos asmenis patys sekti, laužiasi į asmens duomenis (redakcija turi konkrečius atvejus, galės žmonės paliudyti, jeigu reikės, kaip buvo įsilaužta į duomenis, vien dėl to, jog Vilniaus STT dirba kažkieno giminaičiai, kažkieno, kas domėjosi savo šeimos turtais – tai yra piktnaudžiavimas tarnyba, o ne tarnybinė veikla.)

Todėl jokio nusižengimo laikraštis nepadarė. Antraštė atitinka realią padėtį: STT netiria stambių bylų, o jeigu tiria, tyčia padaro tyrimą neįmanoma, nes veikia pagal negaliojančius dokumentus.

Aurimas Drižius