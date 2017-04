D.Trampas meluoja – Jungtinės tautos paskelbė, kad JAV remiami „nuosaikūs teroristai“ naudoja cheminį ginklą

Vašingtonas ir žiniasklaida meluoja, o Obamos ir Trampo rankos – jau kruvinos. Cheminių ginklų ataka Sirijoje yra pretekstas ir pateisinimas pradėti dideliam karui.

Jungtinės tautos (JT) dar 2013 m. patvirtino, kad Sirijos opozicijos sukilėliai (remiami Vašingtono) „galėjo panaudoti cheminį ginklą prieš Sirijos vyriausybės pajėgas“.

Tokie JT pareškimai paneigia Vaišingtono kaltinimus, kad Baširo Asado vyriausybė naudoja cheminį ginklą prieš savo tautą.

JT misija Sirijoje ir jos išvados patvirtino, kad JAV remiami sukilėliai (dauguma susiję su Al-Quaida), finansuojami ir apginkluoti JAV ir vakarų alianco, buvo atsakingi už 2013 m. surengtą cheminių ginklų ataką.

Dar blogiau, kad „nuosaikūs sukilėliai“ buvo apmokomi, kaip naudoti cheminius ginklus specialistų, kuriuos pasamdė Pentagonas.

Todėl Vašingtonas, o ne Asadas, yra atsakingi už nusikaltimus žmogiškumui.

http://www.globalresearch.ca/united-nations-confirmed-that-us-supported-rebels-were-using-chemical-weapons/5583988

Moreover, as confirmed in an earlier report, the Al Qaeda rebels were being trained in the use of chemical weapons by specialists on contract to the Pentagon.