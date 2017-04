Spaudai uždrausta pranešti : policininkai Stokholme, bandę areštuoti teroristą, buvo sutikti akmenų kruša

Neįtikėtina, bet apie tai Švedijos spauda nepraneša - Švedijos policija, kuri penktadienio naktį atvyko suimti vieno iš įtariamojo Stokholmo teroro atakoje, buvo užpulta imigrantų gaujos, kuri apmėtė policininkus akmenimis. Tai nutiko Stokholmo rajone Rinkeby, netoli rajono, kuris apibūdinamas kaip "geriau neiti" rajonu, ir kurį JAV prezidentas Trampas minėjo savo kalboje apie Švediją praeitą vasarį.

Apie tai rašo Didžiosios Britanijos laikraštis dailymail.co.uk. Jis cituoja vieną iš operacijoje dalyvavusių pareigūnų, kuris pasidalaino savo mintimis facebook.

Kaip žinia, penktadienį vienas imigrantas, pagrobęs sunkvežimį, įsirėžė į minią žmonių pačiame Stolkholmo centre, keturi žmonės žuvo, tarp jų ir 11 metų mergaitė, grįžtanti namo iš mokyklos. Banditas dar buvo pasigaminęs bombą, kuri nesprogo, ir buvo rasta tame pačiame sunkvežimyje.

Manoma, kad policija atvyko sumiti vieno iš minėto teroristo bendrų, 17 metų, ir jos 39 metų motinos. Pastarieji įtariami susiję su minėtu teroro aktu. Tačiau vėliau paleisti, nepateikus jokių kaltinimų.

"Per šią suėmimo operaciją mano draugai buvo apmėtyti akmenimois Tenstos rajone, - facebook papasakojo vienas iš operacijoje dalyvavusių policininkų, - kai kurie žmonės niekada nepasimoko. Teroristams noriu pasakyti vieną dalyką - keliaukite į pragarą".

Kitas policininkas atrašė, kad labai didžiuojasi savo kolegomis. Kiti policijos pareigūnai patvirtino dailymail, kad panašus užpuolimas iš tikrųjų įvyko.

