Gyvensime pikdžiuga ir tarpusavio priešprieša ar sveiku ir savu protu?

Autorius: Zigmas Vaišvila

Sirija. Taip ir norisi paklausti – už ką? Nuotr. al-monitor.com

Kilus visuotiniam emocijų pliūpsniui po JAV Prezidento Donaldo Trampo išrinkimo parašiau straipsnį „Griūva dar viena VISUOTINIO MELO SISTEMA“. Gyvenome griūvant TSRS melo imperijai, sulaukėme dar vienos griūties. Šį kartą iš Vakarų. Manau, kad ši griūtis ir psichologiškai, ir visapusiškai bus daug skausmingesnė. Šios savaitės įvykiai tai patvirtino su kaupu. Matydamas, kokia piktdžiugą, bet ne mąąstymą be jokios atsakomybės dėl mūsų likimo ir melą skleidžia taip vadinami mūsų politikai, pradedi galvoti, ar išvis tikrame pasaulyje gyveni.

Visomis išgalėmis šių politikų ir mainstream'o žiniasklaidos retransliuotojų Lietuvoje beatodairiškai aklas ir neatsakingas elgesys yra dviguba bėda mūsų tautai – jie yra melo retransliatoriai (ne retransliuotojai, nes šie būtų gyvi sutvėrimai) ir tautos skaldytojai. Dirbtinis mūsų žmonių skaldymas į dvi puses ir jų tarpusavio kiršinimas tapo bauginančiu. Didelė paguoda ir dvasinė atgaiva yra tai, kad absoliuti dauguma interneto komentatorių jau yra ir tiesos ieškantys, ir mąstantys, diskutuojantys. Emocijų netrūksta. Todėl pabandykime pakalbėti be emocijų. Kur mus gali nuvesti šie melo apologetai, akivaizdžiausiai parodo Sirijos ir Ukrainos likimai. Šių dviejų šalių, suskaldytų į dvi jau kariaujančias stovyklas, kurias jau atvirai remia užsienio šalys ir jų specstruktūros, likimas yra tragiškas.

Prieš kalbant apie šios savaitės įvykius pakartosiu savo straipsnio „Griūva dar viena VISUOTINIO MELO SISTEMA“ bene pagrindinę mintį – naujasis JAV Prezidentas ir Rusijos Prezidentas bendrauja tarpusavyje ne dėl Lietuvos ir net ne dėl Ukrainos. Nebekartosiu, kodėl vyksta toks didžiulis susirėmimas JAV tarp D. Trampo ir jo oponentų. Tiems, kurie dar vis mano, kad D. Tampas yra atsitiktinis išsišokėlis, pateiksiu keletą faktų. Viešai daug informacijos, kad JAV Prezidento rinkimuose H. Klinton bene pagrindiniu rėmėju buvo Bill Gates, kurio turtas 2016 m. buvo vertinamas 87,4 mlrd. $. Pagal New York Times, brolių Charles ir David Koch valdoma didžiausia privati pasaulyje įmonė Koch Industries, kurios vertė yra apie 94,2 mlrd. $ ir kurioje dirba apie 100000 darbuotojų, o pagrindinis verslas - nafta, kandidato D. Trampo rinkiminei kampanijai ruošėsi skirti iki 900 mln. $. Ir tai panašu į tiesą – jie jau senai finansuoja konservatyvųjį respublikonų partijos sparną, konkuruoja su B. Gates. Brolių Koch aplinkos žmonės užėmė pagrindines D. Trampo komandos vietas – viceprezidentas Mike Pence, ir jau pirmąją darbo dieną po D. Trampo inauguracijos (sausio 23 d.) CŽV direktoriumi be rimto pasipriešinimo paskirtas pagrindinis brolių Koch minčių variklis Mike Pence, dirbęs teisininku Koch Industries.

Globalizacijos architektų susirėmimas su D. Trampu ir jo komanda – milžiniškas. Ko gero, dar nebuvo JAV Prezidento, kurio Vyriausybės formavimas taip būtų vilkinamas. Tik balandžio 7 d. Senatas pritarė D. Trampo pasirinktam kandidatui į JAV Aukščiausiojo Teismo narius Neil Gorsuch. Tai įvyko po trijų dienų ir vienos nakties debatų, prieš tai pakeitus įstatymą, kad tokiam paskyrimui pakaktų balsų daugumos.

Štai šiame fone, masiškai ir isteriškai gąsdinant visur Rusijos įtaka vargšėms nusilpusioms JAV, balandžio 5 d. Sirijos Idlibo provincijoje, kurioje susitelkusios pagrindinės ginkluotos opozicijos Sirijos valdžiai pajėgos, galbūt buvo panaudotos cheminės dujos. Iki šiol to nepatvirtino joks patikimas šaltinis. Balandžio 7 d. JTO Saugumo tarybos posėdyje, kurį sušaukė Bolivija po JAV raketų smūgio Sirijos Vyriausybės kariniam aerouostui prie Homso, JTO atstovo pranešime nėra nė vieno sakinio apie tai, kas tai padarė! Tai įvyko prieš balandžio 12 d. Maskvoje įvyksiantį JAV valstybės sekretoriaus Rex Tillerson vizitą dėl Prezidentų D. Trampo ir V. Putino susitikimo. Prieš savaitę JAV paskelbė atsisakančios reikalavimo nušalinti Sirijos Prezidentą Bašarą al Asadą. Manau, kad tai, kas įvyko, yra pavargusio JAV Prezidento silpnumas. Naivu manyti, kad visuotinė isterija JAV ir pasaulyje dėl D. Tampo išrinkimo neveikia naujojo JAV Prezidento.

Padėtis Sirijoje po to, kai sausio 20 d. JAV prisiekė naujasis šios šalies Prezidentas, pasikeitė iš esmės (bent iki šios savaitės). D. Trampas ir V. Putinas tuo viešai nesigiria. Po to, kai pernai gruodyje iš rytų Alepo buvo išprašyta, jei norite, kol kas vadinkite, ginkluotoji opozicija, Sirijoje iniciatyvą iš JAV perėmė Rusija. Į Maskvą spręsti klausimų vyko ir Rytai, ir Vakarai. Tačiau naivu tikėtis, kad po to, kai rytų Alepe su įkalčiais buvo suimti Vakarų, t.y. ir NATO šalių karininkai, kurių ten, pagal Vakarų demokratijos deklaracijas, neturėjo būti, globalizmo architektai taip lengvai pasiduos. Naivu galvoti, kad CŽV direktoriaus pakeitimas iškart pakeis šios struktūros, per kurią, neturint Kongreso sutikimo, buvo finansuojamos teroristinės grupuotės ne tik Sirijoje (tikiuosi, po viešų D. Trampo, B. Obamos ir net H. Klinton paaiškinimų Lietuvoje nebepradėsime diskusijos, kad to nebuvo). Išvardinsiu esminius įvykius ir ryškiausius faktus, patvirtinančius bendrą JAV ir Rusijos veikimą Sirijoje po D. Trampo, paskellbusio kovą Islamo valsybei, išrinkimo JAV Prezidentu:

• Po to, kai ISIS permetė pajėgas šturmuoti Sirijos rytuose esantį Dair Ezzor miestą ir aerouostą, kur yra ne tik pagrindiniai Sirijos naftos telkiniai, bet ir Sirijos kariuomenės didelės amunicijos atsargos, JAV ir jos remiami kurdai atkirto ISIS kelius iš al-Rakos į Dair Ezzor.

• Iš rytų Alepo į Idlibo provinciją pasitraukus ginkluotajai opozicijai, kuriai ten vadovavo Sirijos al-Qaeda (kiek pavadinimų ji bekeistų), sausio gale al-Qaeda ginklu pajungė sau didžiąją dalį nuosaikios ginkluotos opozicijos, kuriai po to praėjo noras tęsti taikos derybas Kazachstane.

• Po didžiosios dalies ginkluotos opozicijos pajungimo Sirijos al-Qaeda paskelbė, kad veikia išvien su ISIS (abi šias grupuotes ir JAV paskelbusi teroristinėmis).

• Po šių įvykių Idlibo ir kitose Sirijos provincijose JAV paskelbė, kad nutraukia ginkluotai opozicijai algų mokėjimą ir ginkluotės tiekimą, nes „nėra tikros, kad tai nepateks į teroristų rankas“ (Reuters informacija, pvz. „CIA-backed aid for Syrian rebels frozen after Islamist attack“).

• Jau trečią mėnesį JAV ir jos vadovaujama koalicija intensyviai bombarduoja Idlibo provinciją.

• JAV ir jos vadovaujamos koalicijos bombardavimai Idlibo provincijoje yra kryptingi, ką patvirtina jų paskelbta informacija apie vasario pradžioje šio bombardavimo pasekoje nužudytą nuosaikios ginkluotos opozicijos grupuotės Ahrar al-Sham vieną pagrindinių vadų Abou Hani Al-Masri. Beje, dalis šios grupuotės kovojo Turkijos pusėje prieš ISIS prie Al-Babo.

• JAV remiami kurdai ir Rusijos remiama Sirijos kariuomenė suderino veiksmus po Al-Babo užėmimo, kurį Rusijos – Turkijos susitarimu leido užimti Turkijai. Turkijai viešai skelbiant, kad po Al-Babo užėmimo Turkijos kariuomenė Sirijoje patrauks prieš kurdus Manbije ir į al-Raką, kovo pradžioje Sirijos kariuomenė atkirto kelią Turkijos kariuomenei ir jos satelitui Laisvajai Sirijos armijai į pietus, o Rusijos ir Sirijos susitarimu su kurdais ir JAV kurdai užleido dalį teritorijos į vakarus nuo Manbij Sirijos ir Rusijos kariškiams. Tad Turkijai būtų tekę kariauti su Rusija.

Nebetęsiu sąrašo. Tokius faktus ignoruoti gali tik tas, kas to nenori matyti. Todėl JAV Prezidento D. Trampo ir Rusijos suderinti veiksmai Sirijoje iki šių dienų buvo akivaizdūs. Atkreiptinas dėmesys, kad JAV paskelbė, kad perspėjo Rusiją valandą prieš apie raketų smūgį Sirijos kariniam aeorouostui prie Homso. Net 59 Tomahawk raketų (1361 kg svorio ir 6,2 m ilgio) smūgis net nepažeidė kilimo takų! Jau vakar iš jo kilo dalis lėktuvų, o Homso gubernatorius paskelbė, kad po dviejų dienų šis aerouostas vėl veiks. Rusijos karinis personalas šiame aerouoste ir malūnsparniai, kurių buvimą ten patvirtino Rusija, nenukentėjo. Ar jums nepanašu į suderintus D. Trampo ir V. Putino veiksmus? Skelbiama, kad aerouostą pasiekė tik 23 iš 59 šių raketų. Negi galvosime, kad JAV karo jūreiviai šaudė pasenusiomis raketomis!? Ir D. Trampu jo oponentai JAV patenkinti, ir Sirija nukentėjo simboliškai, ir V. Putino griežtos reakcijos nėra. Tik žengtas labai rimtas žingsnis link dar didesnio karo. Prieš 100 metų JAV įsitraukė į I pasaulinį karą. Simbolika?

Tačiau mes turėtume tai suprasti kaip labai rimtą pamoką. Dideji gali paaukoti bet ką – savo žodį, žmones ir valstybes vardan didžiųjų interesų. Vieni dangstosi vienokiais gražiais žodžiais, kiti – kitokiais. Ir aukų nuotraukomis JTO Saugumo tarybos posėdyje dangstomasi. Deja, be įrodymų apie tai, kas panaudojo dujas. Ir ar panaudojo. Sakysite, šventvagiškai kalbu? Pasiremkime tais, kurie ne tik išmano, bet ir turi patirtį. Dar prieš JTO ST ir net JAV Kongreso nesankcionuotą balandžio 7 d. JAV smūgį Sirijai Švedijos ambasadorius JTO Olof Skoog atvirai nerimavo ir priminė Hans Martin Blix – buvusį Švedijos teisininką, užsienio reikalų ministrą, TATENA direktorių ir JT ginkluotės kontrolės komisijos (UNMOVIC) vadovą, JAV antpuolį prieš Iraką („Russian U.N. Envoy Warns of ‘Negative Consequences’ of U.S. Syria Strike“). Balandžio 7 d. JTO ST posėdyje tą patį atvirai ir drąsiai priminė Bolivijos ambasadorius JTO S. Soliz.

Buvęs Jungtinės Karalystės ambasadorius Sirijoje Peter Ford pasakė paprastą tiesą – nėra jokios logikos karo iniciatyvą perėmusioms Sirijos ir Rusijos Vyriausybėms naudoti cheminį ginklą, kurio utilizavimą patvirtino tarptautinės organizacijos.

Šis mandagus patyręs diplomatas kvietimą intervencijai į Siriją pavadino „šuns grįžimu prie savo vėmalų“. Atsiprašau dėl šios citatos. Matau atsargumą ir Rusijos valdžios leksikoje – šioje situacijoje visko gali būti. Gali tekti ir dar ką nors paaukoti. Man, žaidusiam šachmatais, įprasta mąstyti logiškai. Be to, mes, skirtingai nuo jaunimo, dar mokėmės civilinės gynybos. Todėl nematau atsakymo į keletą klausimų, į kuriuos neatsakius, man gėda ir baisu matyti, kas vadovauja ne tik mūsų Lietuvai, bet ir aibei galingiausiųjų pasaulio valstybių:

• Kodėl JTO Saugumo taryboje buvo reikalaujama, kad Sirijos Vyriausybė leistų apsilankyti jos karinius aerouostus, bet niekas nesiveržė apžiūrėti įvykio vietos Khan Šeichune?

• Kodėl Baltųjų šalmų gelbėtojai tik vienoje mano internete rastoje nuotraukoje yra tinkamai apsirengę dezinfekuodami galimai zarinu (!) apnuodytus žmones, o beveik visi šie gelbėtojai tai daro net be pirštinių? Juk jie jau senai to paties zarino (!) turėjo apsinuodyję gulėti šalia aukų!

• Kodėl cheminės medžiagos (?) pavyzdys imamas tik iš vienos nedidelės duobės asfalte, kurioje įdėtas perspėjantis raudonas ženklas? Kodėl tai darantis vyras taip lengvai apsirengęs, o pro šalį ramiai einantys ir važiuojantys civiliai – be kaukių ir spec. rūbų – nekreipia jokio dėmesio į šį didžiulį pavojų jų sveikatai? Ir nesuserga.

• Kodėl ši duobė asfalte tokia maža? Panašu, kad tai yra ne mažo kalibro minosvaidžio šūvio, bet ne aviacinės bombos pasekmė. Tokių mažų „bombų“ lėktuvais negabena ir nemėto.

• Kodėl tokiu atveju, jei buvo numestos aviabombos su cheminiu ginklu, tiek mažai aukų 40000 tūkst. gyventojų Khan Šeichuno mieste?

• Kodėl po 59 Tomahawk raketų smūgio į Sirijos karinį aeorouostą, kuriame, JAV tvirtinimu, yra šios cheminės medžiagos, nėra jokių žuvusiųjų? Kodėl tokioje užterštoje teritorijoje be jokių apsaugos priemonių ramiai vaikšto Sirijos kariškiai ir žurnalistai?

Tai mano mėgėjiški klausimai. Pakalbėkime apie vienintelį informacijos šaltinį, kuriuo rėmėsi pasaulio galingieji, spręsdami apie cheminio ginklo galimą naudojimą Khan Šeichune (į tai dėmesį atkreipė ir Peter Ford) – Baltuosius šalmus, kuriuos padovanojo net Norvegijos tautos alternatyvia taikos premija (ta pačia, kuria po Sausio 13-osios įvykių buvo apdovanota ir mūsų tauta ir kurią atsiėmė Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis), o vienas šios organizacijos „didvyrių“ – „Oskaru“ už filmą apie Siriją. D. Trampo administracija paskutinę dieną prieš šiam žurnalistu prisistatančiam veikėjui išskrendant į JAV atsiimti šio apdovanojimo panaikino JAV vizą.

Baltieji šalmai – iš Sirijos civilinės gynybos jėga al-Qaedos padaryta taip vadinama gelbėtojų komanda, kurią finansuoja Jungtinės Karalystės ir iš dalies JAV valdžia. Tai žinoma visiems skaitantiems internete, išskyrus „mainstream'ą“. Tiems, kuriems to nepakanka, siūlau susipažinti su dviejų metų senumo Islamo valstybės reklaminiu interviu iš Halabo miesto (senovinis Alepo pavadinimas) apie bloguosius Vakarus, nesuprantančius tikrosios religijos – Islamo ir vis bombarduojančius IS.

Tuomet pamatysite ne Rusijos, kurios tuo metu dar nebuvo Sirijoje, o Islamo valstybės atvirai demonstruojamą nuomonę ir drauge su IS dirbančius Baltuosius šalmus po vakarietiškos JAV vadovaujamos koalicijos drono įvykdyto bombardavimo Alepe. Tuomet mažiau klausimų bus, kas vadovavo taip vadinamai nuosaikiai ginkluotajai opozicijai pernai Rytų Alepe, kurios veiklą koordinavo (ar vadovavo?) bunkeriuose suimti JAV, Turkijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Sauso Arabijos, Jordanijos, Kataro, Maroko ir kitų šalių karininkai (žiūrėkite Sirijos ambasadoriaus kalbą apie tai pernai gruodyje JTO ST posėdyje iš oficialaus JTO interneto puslapio). Al-Qaedos ir šalia buvusiuose Baltųjų šalmų štabuose Alepe – jų bendrininkavimo įrodymai. Kodėl Baltieji šalmai rytų Alepe netęsė gelbėjimo darbų, o išvyko drauge su Al-Qaeda į Idlibo provinciją ir sudegino net savo greitosios pagalbos automobilius? Ar gavo tam savo sponsorių iš JK ir JAV sutikimą?

Išsamiau apie tai ir apie tuos pačius keturis vyrukus – artistus, tai vaidinančius sunkiai sužeistus ir traukiamus iš griūvėsiuų, tai sveikutėlius bevaikštančius žiūrėkite šiame youtube kanale.

Pamatysite ne tik kadruose besikartojančių keturių aktorių vaidybą, jų susitikimus su Al-Qaedos vadais, dalyvavimą 12-mečio vaiko galvos nupjovime (youtube iš jūsų reikalaus šio video peržiūrai patvirtinimo, kad turite 18 metų), bet ir vieno jų nominavimą Holivudo Oskarui, žinomo serialų režisieriaus Holivude darbą su jais... Ir vis – tie patys keturi veidai. Mažokai artistų už kasmetinį 100 mln. $ JK užsienio reikalų ministerijos ir CŽV finansavimą.

Baltieji šalmai stengiasi būti neutraliais. Tačiau tokiais neišliko po skaudaus Al-Qaedos pralaimėjimo rytų Alepe, kada Al-Qaeda dyzeliniu kuru apnuodijo Barados slėnyje vandentiekį, kuriuo 7 mln. Damasko ir jo apylinkių gyventojų tiekiama 80% geriamo vandens (siūlau norintiems ir Lietuvos miestuose 2-3 mėnesius pagyventi be vandens). Jungtinės Tautos vieningai šią teroristinę akciją pavadino karo nusikaltimu („UN: Wadi Barada water-supply sabotage is a war crime“), o Baltieji šalmai, veikiantys tik ginkluotos opozicijos valdomose teritorijose (kitur Sirijoje, matyt, žmonės nežudomi ir jų gelbėti nereikia), nusimetė neutralumo kaukę – pasirašė viešą bendrą kreipimąsi, kad būtų sustabdytas Sirijos kariuomenės puolimas prieš Al-Qaedą Barados slėnyje (Baltųjų šalmų antspaudą pažinsite – ši emblema puošia kiekvieną jų šalmą, o tekstą kviečiu išversti mokančius arabų kalbą):

Jungtinių Tautų karo nusikaltimu pavadintos teroristinės akcijos Barados slėnyje prie Damasko rėmėjai Baltieji šalmai po kelių mėnesių Jungtinėms tautoms tapo patikimu šaltiniu apie cheminio ginklo panaudojimą Khan Šeichune. Trijų Turkijon nugabentų žuvusiųjų skrodimą padariusi „neutrali“ Turkija, remianti šią ginkluotą opoziciją ir neslepianti pykčio, kad Sirijos ir Turkijos kariuomenės neleido tęsti Turkijos kariuomenės puolimo prieš kurdus Sirijoje, tapo patikimu šaltiniu, nustačiusiu chemikalus trijuose kažkieno kūnuose. Įdomu, kada NATO nariai įvertins savo nario Turkijos veiksmus lyg niekur nieko įvedus savo kariuomenę į Siriją, remiant Islamo valstybę, lyg niekur nieko į jos globojamą Laisvąją Sirijos armiją priimančią Islamo valstybės karius, apsuptus prie Al-Babo?

Štai ir septynerių metų „Bana iš Alepo“, nemokanti anglų kalbos, vėl „atgijo“ – Twitter paskyroje pasauliui aiškina sveikina D. Trampą, pamokiusį Sirijos vaikus kankinančius Asadą ir Putiną:

Bana Alabed

✔@AlabedBana

I am a Syrian child who suffered under Bashar al Asad & Putin. I welcome Donald Trump action against the killers of my people.

10:42 AM - 7 Apr 2017

2,2922,292 Retweets

4,0114,011 likes

Šią išskirtinės svarbos „Banos“ naujieną pasauliui jau paskleidė ir „palaikino“ milijonai. Matyt, bus būsima Sirijos Prezidentė. Tik anglų kalbos teks išmokti. Ar prisimenate elitinius straipsnius apie Anglijoje išsilavinusį B. Al Asadą ir ten išsilavinimą gausią gražuolę protingą jo sutuoktinę?

Įdomu, kiek dar gyvensime šiame iškreiptų veidrodžių pasaulyje?

Dar prieš įvykius Khan Šeichune Švedijos gydytojų organizacija už žmonių teises SWEDHR kreipėsi į aktorių George Clooney dėl jo sukurto reklaminio klipo apie Baltųjų šalmų pristatymą Oskaro apdovanojimui. Medikų nuomone, garsusis aktorius reklamuoja vaikų žudymą. Taip Švedijos medikai, parašę apie tai ne vieną straipsnį, vertina propagandinius Baltųjų šalmų videoklipus, kuriuose jų atstovai galimai gydo sužeistuosius. Dalį šios informaciją rasite straipsnyje „Swedish Medical Associations Says White Helmets Murdered Kids for Fake Gas Attack Videos“. Perspėju, kad Baltųjų šalmų videoklipus, kuriuose neaišku ar dar į gyvų vaikučių širdis nemokšiškai badomi miližiniški švirkštai, jais visaip makaluojama širdyse, o po to šie švirkštai ištraukiami su tuo pačiu skysčio kiekiu ir vėl bedžiami į širdutes, ir vėl, ir vėl... Aš, skirtingai nuo viską žinančios R. Rastauskienės – Juknevičienės, nesu medikas. Todėl kviečiu Lietuvos medikus pasisakyti dėl tokio sužeistųjų gelbėjimo. Suprantu, kad Holivudo režisieriams svarbiausia yra žiūrovų sukrėtimas, bet ne faktų vertinimas. Tačiau turėtume tai vertinti ir profesionaliai, ir sveiku protu. Kad to nebūtų, mūsų vaikus moko iš vis vakarėjančių, bet ne a.a. Meilės Lukšienės tautinės mokyklos programų. Mąstančių, savarankiškų ir išmanančių asmenų šiai kuriamai globalistinei visuomenei nereikia.

Kodėl rašau apie Siriją? Todėl, kad šiuo metu įvykiai Sirijoje yra bene geriausiai įvykius ir tendencijas pasaulyje atspindintis veidrodis. Kokios išvados darytinos mums, Lietuvoje gyvenantiems?

Šią savaitę Lietuvos Seimo narys Andrius Kubilius Ukrainos TV kanale „112“ bandė kažką aiškinti apie bevizio lankymosi Europos Sąjungoje Ukrainos piliečiams atidėjimą 3 mėnesiams. Mano nuomone, kalbėjo, kad kalbėti. Nes nėra ką pasakyti. Ukrainos valdžia gyrėsi, kad TVF nusprendė suteikti Ukrainai 1 mlrd. $ paskolą. Tačiau nesigyrė, kad Londono aukštesnysis arbitražo teismas priteisė Rusijai iš Ukrainos 3 mlrd. $ paskolos grąžinimą. Šią paskolą Ukraina gavo prieš istorinį 2013 m. lapkritį, kada ES pirmininkavusi Lietuva su suvažiavusia į Vilnių ES vadovybe prispaudinėjo Ukrainos Prezidentą Viktorą Janukovičių pasirašyti Ukrainos asocoacijos su ES sutartį. Nutylėjo Ukrainos valdžia ir tai, kad dėl Ukrainos mastais šio simbolinio dydžio paskolos gavimo Ukraina įsipareigojo vėl padidinti kainas už komunalines paslaugas, leisti laisvai parduoti ne tik medieną, bet ir žemę. Manau suprantame, kas karo ir valdžios nualintoje Ukrainoje už kokias kainas ir kas supirks Europos aruodu vadinamos Ukrainos derlingas žemes. Per trejus metus Ukrainos grivna devalvaosi tris kartus, BVP sumažėjo daugiau kaip du kartus, gyventojų skolos už oficialiai Ukrainoje liko 40 mln. gyventojų (buvo 46 mln.). Skolos už komunalines paslaugas bankų sąskaitose nurašomos ne ginčo tvraka. Šventė baigėsi. Lyginant su Lietuva Ukraina sukurstyto karo sąlygomis valstybės išpardavimą vykdo paspartintai. Lietuva patarinėja Ukrainai, kaip tai daryti.

Nebeaptarinėsiu išskirtinio grožio Ukrainos valdžios korupciją. Tik priminsiu savo 2014 m. rugsėjo 2 d. spaudos konferenciją Seime ir jos pranešimą „Liekame vieni prie skylančios geldos. Ir Ukraina taip pat?“. Ukrainos Prezidentas P. Porošenko gražiu pretekstu (rezoliucijos dėl stojimo į NATO) sušaukė prieš tai jo jau paleistą Ukrainos Aukščiausiąją Radą ir privertė ją priimti iš V. Putino gautą Donecko ir Luhansko sričių autonomijos įstatymą. Priminsiu, kad po Debalcevo katilo, kuriame po rytų Alepo išlaisvinimo turiu pagrindą manyti, taip pat galėjo būti sulaikyti Vakarų karininkai, nedelsiant buvo pasirašytas Minsk-2 susitarimas.

Todėl pradėkime mąstyti patys. Pradėkime nuo mažų, bet svarbių darbų, pvz. išsiųskime į Švediją iš Lietuvos Švedijos pilietį J. Ohmaną. Ten tikrai jau yra ką veikti kovotojams su teroristais. Ir Švedijos policininkėms J. Ohmanas labai padėtų. Patiems mums nesirūpinant savo ateitimi, ja pasirūpins kiti. Norinčių atsiras.

Pabaigai – visiškai rimtai. Nemanau, kad mums reikia džiaugtis, jog Rusija sustabdė savo susitarimą su JAV dėl incidentų išvengimo Sirijoje, kad skubiai grąžina prie Sirijos krantų iš Sevastopolio savo raketinius kreiserius ("Admirolą Grigorovičių"), desantinius laivus, kad Rusijos kariniuose padaliniuose ir strateginiuose raketiniuose padaliniuose įvesta karinė parengtis. Pasaulis pradėjo žaisti su ugnimi ant parako statinės. Ir Baltijos šalyse taip pat...

Nieko gero.

Laikas baigti mūsų tarpusavio priešpriešą ir pikdžiugą, puikavimąsi, kuris mūsų teisesnis. Pats metas pradėti gyventi sveiku protu ir savo galva.