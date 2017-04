Henriko Daktaro dukterėčios dukra pagrobta ir išgabenta į užsienį

Laimis Lukšas Eligiją Lukšaitę iš Lietuvos išvežė be ...paso: tačiau visos tarnybos gulasi kryžiumi už nusikaltimą

Kristina Sulikienė

Ievutei ieškoti policija pakėlė sraigtasparnius, šukavo visas pakeles, nors Ievutė tebuvo dingusi keletą valandų.

Kai dėl pagrobtos dukters į Dainavos PK šiandien nuėjo Edita Daktaraitė – Gvozdevė, kuri netyčia yra garsiojo „Henytės“ dukterėčia, policijoje kilo tikras šaršalas.

„Mes jus tuoj uždarysime už grotų. Atėjo čia matai trukdo darbą, pagrobto vaiko ieško, matai“...piktai replikavo Dainavos PK „angelai sargai“, kurių kai kurie, smurtaudami prieš Gvozdevus, 20 16 12 28 ir pagrobė iš namų vaiką, kuris šiuo metu pradangintas.

Policijos tyrėjai net nenorėjo priimti iš mamos pareiškimo, visaip replikavo, kad vaikas „teisėtai UK“.

Kol neatsidarė duomenų bazių, kurios parodė, kad Eligija Lukšaitė neturi...paso.

Taigi: vaikų teisės, Dainavos mokykla, ŠMM ir visi „šventieji“: visi gulatės kryžiumi už bendrininkavimą nusikaltime?

Juk valstybinių sienų kirtimas be kelionės dokumento – NUSIKALTIMAS.

Šiandien paaiškėjo graudi tiesa: Eligija Lukšaitė neturi paso.

Todėl į Angliją išvežta neteisėtai: beveik bagažinėje...

„Šiandien policijoje jie man sulėkę aštuoniese, ir uniformuoti, ir neuniforminiai, ėmė grasinti, kad mane suims. Nes pamatė kad aš buvusi Daktaraitė.

Atsakiau jiems, kad jų iš viso nebijau. Ir kad dabar esu Gvozdevė, kariškio žmona. Be to, esu pagal išsilavinimą - seselė. Jie angelai sargai su žaliom uniformom – aš su balta. Aš niekada jų nepamiršiu. Gal kada nors jiems reikės mano pagalbos...

Galėčiau būti ir pareigūne – bet pavardė man neleisdavo.

Dar tiems sulėkusiems ir mane gąsdinantiems pasakiau, kad kreipiausi į Dėdę Henriką Daktarą patarimo, ir paramos moralinės.

Tada tie visi 8 išsilakstė. Kaip Kaune bijoma mano dėdės!!Man šiandien Dainavos PK grasino ir nepriežiūra, ir dar velnias žino kuo, tačiau kai atsidaro duomenų bazes, ir pamatė, kad vaikas neturi paso – visiškai jie pakraupo.

Tai dabar akivaizdu, kad paskelbta paieška neduos jokių rezultatų – nes toks žmogus nebus niekur fiksuotas.

Todėl Laimis Lukšas jos ir neleidžia į jokią mokyklą. Nes neturi jokio dokumento.

Ką toliau darysiu? Mano duktė Eligija Lukšaitė Jungtinėje Karalystėje yra nelegalus migrantas, be galiojančio paso. Nelegalas. Deportacija. Jeigu Lietuvos policija, vaikų teisės ir visi kiti „nieko negali padaryti“ prieš kažkokį Laimį Lukšą, kuris teismui atsiuntė mėnesines pajamas: 900 svarų sterlingų.

Bet juk tai ketvirčiu mažiau skurdo ribos!!

Dirbu autoserviso versle – mes per mėnesį uždirbame čia Lietuvoje daugiau!

Vaikas išvežtas be paso, gyvena nežinia kur, ir be to, seksualizuojama.

13 metų mergaitė yra su 4 klasių išsilavinimu! 21 amžiuje!

O nuėjus prašant gelbėti vaiką, sulekia visas operposkyris ir pradeda grasinti SUĖMIMU!

Bet juk rai nenormalu, kur mes ritamės?“ – stebisi Edita Gvozdevė, kuri žada nenuleisti rankų.

Valstybinės vaiko teisės nenustatė civilinio grobimo aspektų, tačiau vaikas išvežtas net BE PASO.

Ne tik kad pagrobtas.

Valstybinės vaiko teisės juk prekiauja vaikais. Tas yra akivaizdu. Jeigu neprekiautų – nepritartų tokiems veiksmams, aktyviai kovotų su vaikų prekyba, jų grobimu.

Čia yra vieša paslaptis. Propagandistas Šarijus rodė Vilniaus centre stovinčius naujus automobilius, kurie kainuoja pusę milijono eurų, ir tyčiojosi.

Bet juk vienintelis biznis taip neša pinigus – tai vaikų ir prostitučių prekyba.

Tiek Dainavos PK, tiek „vaikų teisės“ galimai bendrininkauja prostitucijos versle.

Kam Laimiui Lukšui reikalinga nepilnametė, niekur nesimokanti, ir dar be paso?

Ir kiek šis erelis dar vaidins nenugalimą ir be stabdžių?

O teisėja Laimutė Kriaučiūnaitė – kiek ji dar gins šitą įžūlų vaiko grobiką?

Vaikas gyvena Anglijoje BE PASO.

Nelegalus migrantas. Šitoje vietoje reikia dėti tašką. Kokios dar civilinės bylos, jeigu vaikas akivaizdžiai išvežtas bagažinėje.

Na kaip kitaip išvežti vaiką iš Lietuvos per visą Europą BE PASO?

Dainavos PK matydami šiuos akivaizdžius nusikaltimo požymius, sakė nekels jokios bylos.

Vadinasi, policija – žmonių prekybos linijos bendrininkė?

Tai gal reikia keisti pavadinimą

Jeigu užeina motina, reikalauja ieškoti pagrobto vaiko, jie mato, kad vaikas pagrobtas, bet pareiškia, kad nieko nedarys – kas čia per įstaiga?