Klaipėdos apygardos prokuratūros vadovas S.Minkevičius nepatikusius žurnalisto sakinius prilygino labai sunkiam nusikaltimui

Zenonas Volkovas

Pasklidus kalboms apie Klaipėdos apygardos prokuratūros vadovo Simono Minkevičiaus skundo, rašyto Vilniaus m.apylinkės teismui, dėl jo garbės ir orumo įžeidimo, nes jis pasistengė, kad už kritiką „Lietuvos Ryto“ žurnalistui būtų iškelta baudžiamoji byla. S.Minkevičius, jam nepatikusius sakinius prilygino labai sunkiam nusikaltimui.

Kritikos bangą S.Minkevičiui teko atlaikyti pasklidus gandams, kad jis pretenduoja į Generalinio prokuroro kėdę, ne visai skaidriais metodais.

S.Minkevičius buvo itin puolamas dėl to, kad tapęs Klaipėdos apygardos vyriausiuoju prokuroru nutraukė bylą kyšio davimo įtariamam bankroto administratoriui Dariui Daubarui. Prokuroras giliai ir galimai skaidriai buvo įsitikinęs, kad užsakomoji byla, o dėl vertingo turto kovojanti viena verslo grupė pareigūnų rankomis bandė pakeisti jiems neįtinkantį bankroto administratorių. Generalinė prokuratūra gavo dviejų Klaipėdos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų tyrimo skyriaus prokurorų skundą dėl patirto spaudimo, todėl bylą perdavė Kauno apygardos prokuratūrai. Po kiek laiko STT išplatino pranešimą, kad byla, kurioje minimos didžiulės kyšių sumos, jau perduotos teismui. Plačiau siūlau paskaityti 2017-03-22 d. LR „Skandalingą prokurorą jau pliekia ir saviškiai.

Vienas naujienų portalas paskelbė,- „S.Minkevičius paleido V.Romanovą“. Kadangi tuo metu, kai V.Romanovas išvyko iš Lietuvos, Ūkio banko bylą tyręs S.Minkevičius buvo išėjęs savaitę atostogų. Be to ilgai delsė jį išsikviesti. Galima suprasti, kad S.Minkevičius galimai vykdė nematomų srovių nurodymus. Be to atkreiptinas dėmesys, kad labiausiai S.Minkevičius buvo puolamas dėl to, kad dar dirbdamas Generalinės prokuratūros prokuroru panaikino įtarimus bankininko V.Romanovo byloje figūravusiam verslininkui Gintarui Skorupskui. Kaip teigė S.Minkevičius, G.Skorupskiui panaikinti įtarimus reikalavo tuometinis jo tisioginis vadovas Simonas Slapšinskas, ką padaryti neva sutiko ne iš karto. Vėliau S.Minkevičius teisme aiškino, kad G.Skorupskui buvo suteikta malonė už tai, kad jis suteikė itin vertingos informacijos apie V.Romanovą ir teisminiam tyrimui bus naudingiau, kad jis bus liudytoju.

Pasirodo Vilniuje rengiami konkursai užimti vieną ar kitą prokurorų postą, vykdomi neskaidriai. Pvz. L.Mikelionis ir S.Slapšinskas, kad išsaugoti savo postus dalyvavo konkursuose. Jie surinko daugiausia balų, tačiau generalinis prokuroras nepanoro nė vieno jų toliau matyti vadovų poste. Taip pat buvo ir Klaipėdoje. Konkursą laimėjo V.Jurkevičius, deja paskyrė Apygardos prokuratūros vadovu S.Minkevičių. Taigi, apie kokį teisingumą galima kalbėti, kam tie konkursai, laiko gaišinimai, jeigu nuo pat pirmų dienų prasideda klastojimai.

Jeigu Klaipėdos apygardos prokuratūros vadovas drg. S.Minkevičius anksčiau vykdė tiesioginio vadovo S.Slapšinsko nurodymus, įdomu kieno nurodymus vykdo dabar būdamas pats vadovu. Ar pats vadovaujasi savo protu?

„Laisvame laikraštyje“ 2017-02-18-24 d. Nr.7, buvo rašyta, kaip solidi 72 m. senjorė Aldona Tunik, norėdama apginti šeimos turtą, parašė skundą Generaliniam prokurorui, kuris skundą persiuntė į Klaipėdą, S.Minkevičiui. Kadangi skunde minimas ir Klaipėdos savivaldybės meras V.Grubliauskas, galimai norėdamas pasubinlaižiauti miesto valdžiai, A.Tunik atžvilgiu pradedamas tyrimas, kadangi jos mesti kaltinimai merui, prilygsta netgi sunkiam nusikaltimui. Byla atsiduria Klaipėdos apylinkės teisme. Meras V.Grubliauskas teisme pretenzijų kaip ir nereiškė, teigė galimai kokį netinkamą A.Tunik atžvilgiu pakištą dokumentą ir pasirašė. Deja S.Minkevičiaus vadovaujama prokurorė Kristina Prielgauskienė teisme, po ilgų ir nuobodžių paistalų, senjorei A.Tunik teisėjos V.Balčiūnienės paprašo garbiai 72 m. senjorei skirti 45 paras arešto. Deja S.Minkevičiaus svajonėmis sukurptą bylą, teisėja V.Balčiūnienė (dėkojame už objektyvumą) įvardijo kaip byloje nesančių netgi nusikaltimo požymių. Manėme, kad drg. S.Minkevičius supras savo klaidą, deja šią nutartį apskundė Klaipėdos apygardos teismui. Byla turėjo būti nagrinėjama 2017-03-30 d. deja galimai dėl advokato dalyvavimo reikšmingesnėje byloje ji atidėta 2017-04-13 d. 10.30 val.

Galima būtų ant šio galimai gerbiamo prokuroro, prirašyti jaučio skūrą, kaip jis galimai dangsto nusikaltėlius, deja rašyti negalima, nes gali būti apkaltintas labai sunkiais nusikaltimais, nes jų nuomone, teisingumą vykdo teismai. Deja neretai pasitaiko ir nusikalstamų teisėjų nutarčių.

Aš asmeniškai teigiu, kad teisėja Violeta Olcvikienė (Jakštienė) ir antstolis drg.A.Selezniovas yra nusikalstamo susivienijimo atstovai. Apie tai rašiau ir generaliniam prokurorui, kuris persiuntė skundą S.Minkevičiui, o šis persiuntė tiems ant kurių rašiau t.y. tam pačiam teismui. Šiandien aš teigiu, kad Lietuvoje nėra teisingumo, koks turėtų būti.

Lietuvos prokurorai, prašau iškelti niekšeliams V.Olcvikienei ir drg. A.Selezniovui baudžiamąją bylą. Jeigu manote, kad skleidžiu netiesą, prašau iškelti man, už labai sunkų nusikaltimą, netiesos skleidimą. Kad galėčiau pateikti įkalčius, prašau manęs neuždaryti, nedaryti kratų kaip darėte pas maestro E.Ostapenko po operacijos gulinčiam lovoje, kur neradote nei mažiausio įkalčio kurpiamai A.Tunik b.bylai, bei pas kitus pilietiškus žmones, mūsų neužčiaupsite drg. S.Minkevičiau, jokiomis represijomis. Lietuvoje prokurorai turi teisę teikti teismui bet kokius įrodymus (paistalus). „O teisingi jie ar ne, turi vertinti teismai,“ – teigia generalinė prokuratūra. Šiandien, Jūs žmonių kančias ir aimanas dar leidžiate atslinkti ir nuslinkti kaip debesims. O kas bus rytoj? Tai kuriama jau nebe policinė valstybė? Dar žadama švęsti 100 Nepriklausomybės metines. Ūrąąą draugai (tovar išči ai).