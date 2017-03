Seime panika : Sulaikytas „IrDaivos“ savininkas gali išduoti ir socialdemokratų, ir konservatorių, ir liberalų lyderius

Seime panika : „IrDaivos“ savininkas gali išduoti ir socialdemokratų, ir konservatorių, ir liberalų lyderius

Nutiko tai, kas jau seniai turėjo atsitikti – visus valstybinius statybos užsakymus šlavusi „IrDaiva“ demaskuota, apkaltinta pinigų plovimu, jos savininkas Irmantas Kubilius sulaikytas dviem paroms.

VPT duomenimis, „Irdaiva“ 2008-2016 metais gavo 136,2 mln. eurų vertės užsakymų, o konsorciumose - dar 145,7 mln. eurų. Vien 2016 metais jos ir partnerių portfelis siekė 110,6 mln. eurų, 2015 metais – 68,7 mln. eurų, 2014 metais – 357,9 mln. eurų.

Visą laiką „IrDaiva“ buvo įvardijama kaip didžiausia pinigų plovyklą, per kurią tiek Vilniaus savivaldybė, tiek ir įvairios ministerijos dideliais kiekiais plovė biudžeto lėšas.

„Galim patvirtinti, kad atliekamas toks tyrimas. Tyrimas yra labai didelės apimties, ta bendrovė („Irdaiva“) tikrai figūruoja. Tyrimas dėl sukčiavimo, dėl dokumentų klastojimo ir panaudojimo, pinigų plovimas kvalifikuojamas, piktnaudžiavimas tarnyba“, - BNS trečiadienį patvirtino laikinasis FNTT vadovas Šarūnas Rameikis.

Apie vieną iš pavyzdžių, kaip buvo plaunami Vilniaus miesto pinigai, rašė ir „Laisvas laikraštis“:

Modernizuojant vieną Vilniaus darželių, viešieji pirkimai buvo tik imitacija

Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) vertinimų išvadose – didžiojo kombinatoriaus Ostapo Benderio vertas atvejis. Vilniaus lopšelio-darželio „Ąžuolas“ ugdymo aplinkos atnaujinimo darbų papildomas viešasis pirkimas paskelbtas tada, kai didžioji dalis darbų jau buvo baigta.

Sutarties valdytoja – Vilniaus m. savivaldybės UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, kuri ir vykdė šių darbų techninę priežiūrą. Vykdant darželio atnaujinimo darbus, prireikė papildomų statybos darbų, kuriems buvo paskelbtas papildomas 123 tūkst. 440 eurų vertės pirkimas. Kaip paaiškėjo, pirkimas tebuvo imitacija, nes „Vilniaus vystymo kompanija“ juo „nusipirko“ prieš kone pusę metų atliktus darbus.

Tarnybos išvadose konstatuojama, jog, išanalizavus statybos darbų žurnalus, nustatyta, jog dalis darbų buvo atlikti gerokai iki paskelbimo apie jų pirkimą, taigi vykdytas pirkimas – tik jo imitacija, siekiant įteisinti jau sudarytą sandorį.

Sutarties „laimėtoja“ – ta jau minėta „IrDaiva“, kuri buvo prisidengusi savo „partnerio“ UAB „Statybų kodas“ vardu.

“Panašu, jog “Vilniaus vystymo kompanija” žaidžia žaidimą “Kaip geriau pasislėpti nuo viešųjų pirkimų”. Jei rimtai, bendrovė taip demonstruoja ne tik neprofesionalumą, bet ir teisinį cinizmą”, - sako VPT direktorė Diana Vilytė.

„Irdaiva“ viena arba su partneriais taip pat figūruoja ir kitose statybos darbų rangos sutartyse, kurių valdytoja - „Vilniaus vystymo kompanija“, pvz., su Vilniaus m. lopšeliu-darželiu „Gluosnis“, Vilniaus sporto mokykla „Tauras“, Karoliniškių poliklinika, Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija, Vilniaus „Laisvės“ gimnazija ir Šv. Roko ligonine.

Šiandien „Irdaivos“ vadovui I.Kubiliui pareikšti įtarimai, jis antradienį sulaikytas 48 valandoms.

Tyrime figūruoja daugiau įmonių

„Labai daug kratų buvo atlikta. (...) Buvo ir bendrovėse, daug buvo atlikta. (...) Labai didelės apimties tyrimas, labai daug žmonių dirbo. Tyrimas buvo ilgalaikis - kada galėsime pasakyti daugiau, galėsime informuoti. Asmuo (I.Kubilius - BNS) yra sulaikytas“, - sakė Š.Rameikis.

BNS žiniomis, FNTT akiratyje atsidūrė Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos konkursas, kuriame dėl sutarties buvo derėtasi su vienintele „Irdaiva“, taip pat Respublikinės Kauno ligoninės remonto ir kiti viešieji pirkimai.

Vasario pradžioje Turto bankas, remdamasis FNTT informacija, nutraukė Sporto rūmų rekonstrukcijos konkursą, kuriame vieninteliu kvalifikaciją atitikusiu dalyvių buvo pripažintas „Irdaivos“ vadovaujamas konsorciumas. FNTT duomenimis, vienas Turto banko viešojo pirkimo komisijos narių Tomas Lukoševičius tuo pačiu metu dirbo ir „Irdaivoje“.

Be to, pernai rugsėjį VPT pranešė įtarianti, kad „Irdaiva“ neremontavo Respublikinės Kauno ligoninės, nors laimėjo rangos konkursą, o 2,7 mln. eurų vertės užsakymą perleido jame nedalyvavusiai bendrovei. Tuomet tarnybos vadovė Diana Vilytė sakė, kad tokiu būdu buvo pakeista esminė sutarties sąlyga – sutarties šalis, tai yra rangovas.

„Pasinaudota schema, kai pirkimą laimi vieni, darbams atlikti samdomi kiti, šie samdo dar kitus, ir taip kiekviena grandies dalis išpučia pasiūlymo kainą bei sėkmės atveju pasidalina milijoninės vertės užsakymą“, - teigė D. Vilytė.

„Irdaiva“ - nuolat VPT akiratyje esanti įmonė

Be to, sausį VPT nurodė Žagarės regioninio parko direkcijai nutraukti 11,19 mln. eurų vertės Žagarės dvarko parko Joniškio rajone tvarkymo sutartį su bendrovėmis „Irdaiva“, „Plungės lagūna“, „Ekstra statyba“ bei „Virmalda“. Įmonės buvo vienintelės konkurso dalyvės.

2016 metų gegužę VPT nurodė parodų ir kongresų centrui „Litexpo“ nutraukti 9,185 mln. eurų vertės parodų rūmų remonto sutartį su „Irdaiva“.

Praėjusių metų vasarą Vilniaus miesto savivaldybės valdomai nekilnojamojo turto vystymo projektus prižiūrinčiai bendrovei Vilniaus vystymo kompanija (VVK) pradėjo vadovauti Andrius Velutis, prieš tai įmonėje dirbęs projektuotoju ir rengęs darbų projektus, kuriuos įgyvendino „Irdaiva“.

Būtent „Irdaiva“ dažniausiai laimi Vilniaus švietimo ir gydymo įstaigų statybos ar rekonstrukcijos konkursus. VPT duomenimis, per pastaruosius 5 metus „Irdaiva“ su VVK pasirašė 18 per 5,8 mln. eurų vertės sutarčių, kurių bendra vertė sudaro apie trečdalį visų VVK pirkimų, o kartu su kitomis įmonėmis jos užsakymų suma per šį laiką viršijo 51 mln. eurų.

I.Kubilius yra kaltinamasis Visagino merės Dalios Štraupaitės byloje, tačiau Panevėžio apygardos teismui antradienį jau penktą kartą nepavyko pradėti nagrinėti šios bylos. Vienas iš advokatų pranešė, kad I.Kubiliaus atžvilgiu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai kitoje byloje, todėl jis neatvyko į posėdį.

„Irdaiva“ 2015 metais uždirbo 2,261 mln. eurų grynojo pelno - 2,2 karto daugiau nei 2014 metais, jos pajamos per metus smuko 18,9 proc. iki 47,803 mln. eurų.